13.01.2026, 12:29 19161
Нью-Делидегі халықаралық кітап көрмесінде қазақ әдебиеті таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Азия құрлығындағы ең ірі әдеби іс-шаралардың бірі болып саналатын "National Book Fair Delhi 2026" халықаралық кітап көрмесіне қатысуда, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Аталған көрмеге қазақстандық тараптың қатысуын Қазақстанның Үндістандағы Елшілігі, тиісті Қазақстанның мемлекеттік, мәдени және баспа мекемелері ұйымдастырды.
Кітап жәрмеңкесі аясында Қазақстанның ұлттық экспозициясы ұйымдастырылып, онда қазақ халқының әдеби мұрасын, классикалық және заманауи қазақстандық авторлардың шығармаларын, сондай-ақ елдің тарихи-мәдени және рухани құндылықтарын таныстыратын кітаптар ұсынылды.
Іс-шараға Қазақстан Республикасының көрнекті әдебиет және ғылым өкілдері қатысуда, олардың қатарында: Айнұр Ахметова, PhD, әдебиеттанушы, М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, Алишер Айтуар, жазушы, драматург, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы және Саттар Мажитов, профессор бар.
Көрме аясында қазақстандық әдебиеттің даму үдерістеріне арналған кәсіби кездесулер, тақырыптық пікіралмасулар, сұхбаттар және әдеби таныстырылымдар өткізілді.
Сонымен қатар іс-шара аясында Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының "Қара сөздерінің" хинди тіліне аударылған басылымының таныстырылымы өтті. Аталған жоба Қазақстан Республикасының рухани-мәдени мұрасын халықаралық деңгейде кеңінен насихаттауға және Қазақстан мен Үндістан арасындағы мәдени ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған.
Үнді оқырмандары қазақ кітаптарына, мәдениетіне және Қазақстанға жоғары деңгейде қызығушылық танытты.
Қазақстан Республикасының "National Book Fair Delhi 2026" халықаралық кітап көрмесіне қатысуы қазақстандық әдебиетті халықаралық кеңістікте ілгерілетуге, мемлекеттер арасындағы мәдени дипломатияны дамытуға, сондай-ақ кітап шығару және аударма салаларындағы халықаралық әріптестікті кеңейтуге ықпал етіп отыр.
13.01.2026, 15:05 3146
Президент АҚШ-пен келіссөздер бойынша өкілін тағайындады
Сурет: Akorda
Мемлекет басшысының өкімімен Женева қаласындағы (Швейцария) Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімшесі мен басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі Ержан Хозеұлы Қазыханға Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша келіссөздер процесіндегі Қазақстан Республикасы Президенті Өкілінің міндеттері жүктелді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
13.01.2026, 13:31 19161
Жиддада Ауғанстан жөніндегі ИЫҰ Байланыс тобының Кабулға сапарына дайындық талқыланды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Жидда қаласындағы Бас консулы, Қазақстан Республикасының Ислам ынтымақтастығы ұйымы (ИЫҰ) жанындағы Тұрақты өкілінің орынбасары Руслан Қоспанов ИЫҰ-ның Ауғанстан жөніндегі Министрлік байланыс тобының Кабул қаласына жоспарланған сапарына дайындық аясында ұйымдастырылған техникалық деңгейдегі дайындық отырысына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Техникалық кездесу аталған сапарға дайындық және ИЫҰ-ға мүше мемлекеттердің бірлескен күш-жігерін үйлестіру үдерісіндегі маңызды кезең болды. Отырыс барысында қатысушылар ұйымдастырушылық-техникалық мәселелерді пысықтауға, сондай-ақ ИЫҰ-ның Ауғанстан жөніндегі Байланыс тобының Кабул қаласына сапарының күн тәртібін келісуге баса назар аударды.
Дипломаттар алдағы іс-шаралардың негізгі аспектілері бойынша пікір алмасып, ИЫҰ-ға мүше елдердің Ауғанстанмен өзара іс-қимыл мәселелерінде үйлестірілген ұстанымының және сапардың тиімділігін қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.
ИЫҰ-ның Ауғанстан жөніндегі Министрлік байланыс тобы 2025 жылғы 21-22 маусымда Ыстамбұл қаласында өткен ИЫҰ-ға мүше мемлекеттердің Сыртқы істер министрлері кеңесінің 51-ші сессиясында қабылданған №61/51-POL "Ауғанстандағы жағдай туралы" қарарының 33-бабына сәйкес құрылды.
Байланыс тобы ИЫҰ-ға мүше мемлекеттердің Ауғанстанға қатысты саяси, гуманитарлық және экономикалық аспектілерді қоса алғанда, күш-жігерін үйлестіру, ынтымақтастықты дамыту және іс-қимылдарының сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында құрылған.
2025 жылғы 23 қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясы аясында Қазақстан ИЫҰ-ның Ауғанстан жөніндегі Байланыс тобының отырысына қатысты. Байланыс тобының құрамына Қазақстан, Сауд Арабиясы Корольдігі, Түркия, Пәкістан, Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Бангладеш, Индонезия, Гамбия, Өзбекстан, Иран, Мысыр және Әзербайжан кіреді.
13.01.2026, 11:01 20996
Қазақ-словен экономикалық дипломатиясының жаңа серпіні
Қазақстанның Словениядағы Елшісі Алтай Абибуллаев Словения Республикасының Сыртқы және еуропалық істер министрлігінің Еуропалық істер, халықаралық құқық, мүдделерді қорғау және экономикалық дипломатия жөніндегі Мемлекеттік хатшысы Нева Грашичпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында Елші Мемлекет басшысының 5 қаңтарда "Түркістан" газетіне берген сұхбатында айтылған негізгі ой-түйіндер, сондай-ақ Қазақстанда 2026 жылдың "Цифрландыру және жасанды интеллект жылы" деп жарияланғаны туралы хабардар етті.
Тараптар екіжақты сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның 5-ші отырысына дайындық барысын, сондай-ақ цифрландыру мен жасанды интеллект саласындағы профильді мемлекеттік органдар, бизнес және сараптамалық қауымдастық өкілдерінің өзара іс-қимыл алаңына айналуы көзделіп отырған "Digital Bridge" цифрлық форумын Люблянада өткізу жоспарларын егжей-тегжейлі талқылады.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар фармацевтика саласындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге, оның ішінде Қазақстан нарығында кеңінен танымал словениялық жетекші брендтер - "Krka" және "Lek" компанияларымен өзара іс-қимылды дамытуға, сондай-ақ денсаулық сақтау және медициналық технологиялар саласындағы кооперацияны кеңейтуге өзара мүдделілігін растады.
Транзиттік-көліктік және логистикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылау аясында Елші Қазақстанның Еуразиялық кеңістігіндегі маңызды транзиттік стратегиялық әлеуетін атап өтіп, Қазақстан Республикасы Үкіметінің теміржол және мультимодальды бағыттарды қоса алғанда, заманауи көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту саясатымен таныстырды. Осы тұрғыда Орта дәлізді дамытуға қатысудың және теңізге тікелей шығу мүмкіндігі жоқ еуропалық мемлекеттер үшін жеткізу тізбектерінің тұрақтылығын арттыру мен логистикалық мүмкіндіктерді кеңейтуде Словенияның "Лука Копер" теңіз портының инфрақұрылымы көлік бағыттарын әртараптандыруда өте маңызды.
Сондай-ақ тараптар екіжақты энергетикалық ынтымақтастықтың өзекті аспектілерін де талқылады. Словен тарапы аэроғарыш саласы мен нанотехнологиялар бағытында ынтымақтастық орнатуға қызығушылық білдіріп, ғылыми-технологиялық кооперация мен құзыреттер алмасудың маңыздылығын атап өтті.
Қазақстан-словения серіктестігінің берік әрі ұзақмерзімді құқықтық негіздерін қалыптастыру мақсатында инвестицияларды өзара қорғау және көтермелеу туралы келісімге, дипломатиялық және қызметтік паспорт иелері үшін визасыз режим жөніндегі жаңа келісімге, сондай-ақ екі елдің сыртқысаяси ведомстволары арасындағы консулдық консультациялар өткізуге қатысты шарттық-құқықтық негізін одан әрі кеңейту мәселелері бойынша қағидаттық өзара түсіністікке қол жеткізілді.
12.01.2026, 11:00 21526
Бельгияның Монс университеті Қазақстанның жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Бельгиядағы Елшісі Роман Василенко Монс университетінің (Université de Mons - UMONS) ректоры, профессор Филипп Дюбуамен кездесті. Кездесуде жоғары білім, академиялық мобильдік және қолданбалы ғылыми зерттеулер саласындағы ынтымақтастық перспективалары талқыланды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Р. Василенко Қазақстанда ашық академиялық кеңістік қалыптасып келе жатқанын, бүгінде елде 40-қа жуық шетелдік және бірлескен жоғары оқу орындары мен қос дипломды бағдарламалар жұмыс істейтінін, бұл студенттер мен жас ғалымдар арасындағы халықаралық алмасу мүмкіндіктерін кеңейтетінін атап өтті.
Қазақстан академиялық мобильдіктен бастап, қолданбалы зерттеулер мен технологиялық өзара іс-қимылға дейін практикалық ынтымақтастыққа мүдделі. Бельгиялық студенттер мен оқытушылар тарапынан қызығушылық бар екенін көріп отырмыз және бұл үрдісті болашағы бар бағыт ретінде қарастырамыз", - деп атап өтті Елші.
Қазіргі таңда UMONS қазақстандық жоғары оқу орындарымен академиялық мобильдік саласында жұмыс істейді. 2026 жылғы ақпаннан бастап бес UMONS студенті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бір семестр оқитын болады, тіл және өңіртану пәндерін меңгеріп, университетаралық бағдарламаларға қатысады. Өз кезегінде қазақстандық студенттер Монс университетіндегі тілдер факультетінде білім алуда.
Профессор Ф. Дюбуа:"Біз қазақстандық университеттермен тек алмасу бағытында ғана емес, ғылым саласында да ынтымақтастықты дамытуға мүдделіміз. UMONS халықаралық ғылыми жобалар жүргізу тәжірибесіне ие және мұндай ынтымақтастық Қазақстанмен кеңеюі мүмкін деп санаймыз" - деп атап өтті.
Кездесуден кейін қазақстандық делегация UMONS базасындағы Materia Nova қолданбалы зерттеу орталығына барды. Орталық инновациялық материалдар, жабындар мен полимерлер әзірлеумен, сондай-ақ олардың өнеркәсіпке трансферімен айналысады. Materia Nova құрамында шамамен 100 зерттеуші жұмыс істейді және 300-ден астам сыртқы сарапшымен әріптестік орнатқан. Орталық материалтану саласындағы Еуропаның маңызды ғылыми құрылымдарының біріне айналды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар академиялық мобильдік пен қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделілік білдіріп, университеттер мен ғылыми орталықтармен нақты бағытталған кездесулер өткізу үшін UMONS басшылығының Қазақстанға сапарын ұйымдастыру мүмкіндігін талқылады.
UMONS Бельгиядағы ғылыми бағыттағы беделді университеттердің бірі. Мұнда шамамен 12 мың студент білім алады, халықаралық бағдарламалар жүзеге асады және 50-ден астам елдің серіктестерімен ғылыми ынтымақтастық жүргізіледі. Халықаралық жарияланымдар мен серіктестік көрсеткіштері бойынша университет әлемдік академиялық рейтингтер тізімінде және ғылыми дәйексөзделу мен бірлескен зерттеулер сапасымен мойындалған.
10.01.2026, 20:06 21296
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлесті
Израиль тарапының бастамасымен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Биньямин Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Әңгімелесу барысында Қазақстан мен Израиль арасындағы көпжылдық және сан қырлы ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқаны атап өтілді.
Тараптар екіжақты және көпжақты күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ықпалдастықты одан әрі арттыруға ниетті екенін растады.
Бұдан бөлек, Биньямин Нетаньяху Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылуы туралы шешімі үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа айрықша ризашылығын білдірді.
Израиль Премьер-министрі бұл қадамды бейбітшілік, тұрақтылық пен халықаралық диалогты нығайту ісіндегі батыл әрі көреген шешім ретінде бағалады.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Биньямин Нетаньяху байланыстарды жандандыруға, соның ішінде жоғары деңгейдегі сапарлар ұйымдастыруға уағдаласты.
09.01.2026, 20:14 21741
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі мен ҚазМұнайГаз инвестиция тарту мәселелерін талқылады
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев пен "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Басқарма төрағасы Асхат Хасеновтің кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында Қазақстанның көмірсутек экспортының бағыттарын дамыту, отандық энергетика саласына шетелдік инвестициялар мен озық технологияларды тарту, сондай-ақ жобаларды халықаралық компаниялардың қатысуымен іске асыру мәселелері бойынша еліміздің сыртқы саяси ведомствосы мен ҚМГ арасындағы өзара іс-қимылды нығайту мәселелері талқыланды.
А.Хасенов ҚР Сыртқы істер министрлігінің ұлттық мұнай-газ компаниясының мүддесін шетелде ілгерілетудегі жан-жақты қолдауы үшін алғыс білдірді.
09.01.2026, 17:56 21951
Астана мен Любляна бауырластық байланыстарды нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Словениядағы Елшісі Алтай Әбибуллаев Любляна қаласы мэриясының басшылығымен кездесуде елордалар - Астана мен Любляна арасында бауырластық қарым-қатынас орнатуды ұсына отырып, муниципалитетаралық және өңірлік деңгейлердегі екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Бұл байланыстар қала шаруашылығын басқаруда тәжірибе алмасудың, бірлескен жобаларды іске асырудың және екі ел халықтары арасындағы өзара түсіністікті нығайтудың маңызды платформасы ретінде қарастырылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Словениялық тарап Астананың даму қарқынына, "Oxford Economics 2025" индексіндегі елорданың өзекті ұстанымына, сондай-ақ 2025 жылғы 24 желтоқсанда Қазақстан астанасы алдында Қазақстан Президенті белгілеген басым міндеттерге және Astana Smart City бойынша бастаманы іске асыруға шынайы қызығушылық танытты.
Тараптар қала құрылысы, муниципалды даму және қалалық коммуникация, қоршаған ортаны қорғау, қала тұрғындарының қауіпсіздігі, қалалық инфрақұрылымды дамытудағы ЖИ рөлі, елордалық трафик және шетелдік туристер мен инвестицияларды тарту бойынша тәжірибе алмасуға ерекше назар аударды.
Қазақстан мен Словения арасындағы дипломатиялық қатынастардың 35 жылдығына дайындық аясында тараптар бірқатар бірлескен мәдени іс-шараларды, Қазақстанның Люблянадағы күндерін іске асыру және мемлекеттеріміз бен олардың астаналары арасындағы ұзақ мерзімді әріптестік пен достықты одан әрі нығайту жөніндегі бастамаларды талқылады.
09.01.2026, 16:03 62011
Латвия Сеймінде Қазақстанмен диалогты нығайтуға ниетті
Қазақстанның Латвиядағы Елшісі Дәурен Кәріпов ҚР Парламентімен ынтымақтастық жөніндегі Сейм тобының жетекшісі, депутат Линда Лиепинамен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Қазақстан-Латвия ынтымақтастығының жай-күйі мен одан әрі даму перспективалары, алдағы уақыттағы бірлескен іс-шаралар кестесі туралы хабардар етті. Екі мемлекеттің заң шығарушы органдары арасындағы өзара іс-қимылды жандандыру мәселелеріне ерекше назар аударды.
Л.Лиепина өз кезегінде сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту арқылы екіжақты қатынастарды тереңдетуге және кеңейтуге мүдделілігін растады. Қазақстан мен Латвияның парламентаралық өлшеміне жаңа серпін беру қажеттігін қолдады.
