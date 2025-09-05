Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
03.09.2025, 10:41 4176
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Екінші дүниежүзілік соғыстағы Жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парадқа барды
Сурет: Akorda
Мемлекет басшысы Екінші дүниежүзілік соғыстағы және жапон басқыншылығына қарсы күрестегі Жеңістің 80 жылдығына орай Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында өткен әскери парадты тамашалады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаев және ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинмен бірге мінберде Еуропа, Азия, Африка, Латын Америкасы елдерінің жиырмадан астам мемлекет, сондай-ақ үкімет басшылары болды.
Парадқа 10 мыңнан астам жауынгерді қамтыған Қытай халық азаттық армиясының 45 әскери құрылымы қатысты.
Салтанатты шеруде құрлықта, теңізде және әуеде қолданылатын стратегиялық жаңа қару-жарақ түрлері алғаш рет көрсетілді.
Сонымен қатар 4-ші буын қаруының жаңа түрлері, ұшқышсыз ұшатын және ұшқышсыз аппараттарға қарсы қолданатын қорғаныс техникалары, бағытталған энергия қаруы мен басқа да ұрыс құралдары таныстырылды.
тақырып бойынша жаңалықтар
04.09.2025, 19:56 1571
Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинге жеделхат жолдады
Президент Қытайға ресми сапары барысында қазақ делегациясына көрсетілген қонақжайлық пен достық ілтипат үшін Төраға Си Цзиньпинге алғыс айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР басшысымен жүргізген келіссөз нәтижесін жоғары бағалап, екі елдің сан қырлы ынтымақтастығын одан әрі нығайту үшін күш-жігер жұмылдыруға дайын екенін жеткізді.
03.09.2025, 18:44 4021
Ермек Көшербаев Швейцария Елшісімен кездесу өткізді: басты назарда - білім, туризм және фармацевтика
Премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаев Швейцарияның Қазақстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті елшісі Бал Салманмен кездесу өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында әлеуметтік саладағы ынтымақтастықты дамыту жолдары қарастырылды. Негізгі тақырыптар - тіл саясаты, білім беру және ғылым, туризм, халықаралық мектептер мен университеттерді дамыту, құзырет орталықтарын құру.
Ермек Көшербаев Қазақстан адами капиталды дамытуға басымдық беріп отырғанын және Швейцариямен тәжірибе алмасуға ерекше мән беретінін атап өтті:
Еліміздің ең үлкен байлығы - азаматтарының білімі мен кәсіби дағдылары. Біз швейцариялық білім беру жүйесін жоғары бағалаймыз және ондағы озық тәжірибелер біздің студенттерге Қазақстанда қолжетімді болғанын қалаймыз. Швейцарияда оқу қымбат болғандықтан, халықаралық мектептер мен әлемдік деңгейдегі бағдарламаларды елімізде ашу - басты міндет. Әсіресе кәсіби-техникалық білімге басымдық беріп отырмыз. Орта буын мамандар мен техникалық кадрларды даярлау - экономиканың дамуына тікелей әсер етеді. Жастарымыз сұранысқа ие мамандықтарды әлемдік деңгейде меңгеруі тиіс", - деді ол.
Кездесуде тараптар келесі бағыттар бойынша жұмыс істеу туралы келісімге келді:
- Қазақстан мен Швейцария университеттері арасында академиялық алмасу бағдарламаларын іске қосу;
- бірлескен құзырет орталықтары мен ғылыми-зерттеу алаңдарын құру;
- халықаралық мектептерді дамыту және мұғалімдерді швейцариялық стандарттар бойынша даярлау;
- кәсіби-техникалық білім беру саласында бірлескен бағдарламаларды енгізу.
Фармацевтика саласына ерекше көңіл бөлінді. Қазақстан швейцариялық жетекші компанияларды дәрі-дәрмек өндірісін локализациялауға және медицина мен фармацевтика мамандарын даярлау бағдарламаларына тартуға мүдделі екенін білдірді.
Сонымен қатар туризм бағыты да назардан тыс қалмады. Қазақстан жаңа туристік бағыттарды дамытуға, туристік қызмет сапасын көтеруге және ұлттық мәдени мұраны халықаралық деңгейде ілгерілетуге Швейцария тәжірибесін қолдануға ниетті.
Швейцарияның Қазақстандағы елшісі Бал Салман өз елінің серіктестікті нығайтуға дайын екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар бірлескен жобалардың жоспарын пысықтап, Швейцария компаниялары мен білім беру ұйымдарының өкілдерімен алдағы келіссөздерге ұсыныстар әзірлеуге уағдаласты.
03.09.2025, 17:47 3826
Қазақстан мен Германия туризм саласындағы ынтымақтастықтың перспективаларын талқылады
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев Германияның Туристік қауымдастығының (DRV) делегациясымен, сондай-ақ жетекші неміс туроператорларымен кездесу өткізіп, туризм саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кездесуге Германия Туристік қауымдастығының президенті Норберт Андреас Фибиг, неміс туроператорларының өкілдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов қатысты.
Кездесуді аша отырып, Ермек Көшербаев Қазақстан Германия Федеративтік Республикасымен байланыстарды нығайтуға ерекше мән беретінін, ал туризм екіжақты ынтымақтастықты дамытудың маңызды бағыты болып саналатынын атап өтті.
Қазақстан үшін туризм - тек экономиканың саласы ғана емес, екі ел арасындағы сенім көпірі. Германиямен ынтымақтастық біздің елімізді еуропалық нарықта ілгерілету үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. DRV Destination Forum-ды Қазақстанда өткізу мүмкіндігін талқылау өзара қызығушылықты арттыру мен әріптестікті дамыту жолындағы маңызды қадам ", - деді вице-премьер.
Кездесудің негізгі тақырыбы - неміс нарығында Қазақстанды туристік бағыт ретінде ілгерілету перспективалары, сондай-ақ 2026 жылы елімізде DRV Destination Forum-ды өткізу мүмкіндігін қарастыру болды.
Германия Туристік қауымдастығының президенті Норберт Андреас Фибиг неміс туристік нарығы үшін Қазақстанның тартымдылығын атап өтті.
Қазақстанға келіп, оның туристік әлеуетін өз көзімізбен көруге мүмкіндік туғанына қуаныштымыз. Еліңіздің бірегей табиғаты, бай тарихы және заманауи дамуы оны неміс туристері үшін тартымды бағыт етеді. Неміс туристері жыл сайын 85 млрд еуродан астам қаржы жұмсайды, және біз Қазақстанның олардың таңдаулы бағыттарының қатарынан лайықты орын алатынына сенімдіміз", - деді ол.
Неміс делегациясының сапар бағдарламасына Астана, Алматы және Байқоңыр қалаларына бару енгізілген. Қонақтар Қазақстанның туристік әлеуетімен және бірлескен жобаларды дамыту мүмкіндіктерімен танысады.
Кездесу соңында Ермек Көшербаев Қазақстан мен Германияның бірлескен күш-жігері екі ел арасындағы ынтымақтастық пен достықты одан әрі нығайтуға септігін тигізетініне сенім білдірді.
03.09.2025, 15:34 4331
$15 млрд инвестиция, бірлескен жобалар және "ТрансАлтай диалогі": Президенттің Қытайға сапары қалай өтті
Сурет: Akorda
Бүгін Мемлекет басшысының Қытайға жасаған сапары мәресіне жетті. Осы аралықта Қытай тарапының Қазақстанға деген ерекше құрметін, болашақта жүзеге асатын еларалық жобалардың жай-жапсарын байқадық. Kazinform тілшісі Мемлекет басшысының сапары қалай өткенін, ортақ келісімдер елэкономикасына қанша табыс әкелетінін тарқатып көрді.
Дипломатиялық деңгей
Алдымен сапар басындағы дипломатиялық ишарадан бастайық. Шығыстағы көрші елге аяқ басар тұста Қытайдың ағылшын тілді танымал Сhina Daily газетінде Президент мақаласы жарық көрді. "Strong Kazakh-Sino ties key tosuccessful cooperation" ("Қазақстан мен Қытайдың берік әрі сенімді қарым-қатынасы- табысты ынтымақтастықтың кепілі") атты мақалада қос мемлекеттің саяси-экономикалық бағдары талданған. Әсіресе өткен жылы екіжақты сауда-саттық көлемі 44 миллиард долларға жеткені, 2005 жылдан бері 27 млрд доллар инвестиция түскені айтылған-ды. Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ секілді ұйым саяси байланыстың алдағы даму траекториясын айқындайтынын сөз еткен.
Расында, Қытай Қазақстанның ең ірі сауда-экономикалық серіктесі ретінде позициясын күшейтіп келеді. Елімізде қытай капиталының үлесі бар алты мыңға жуық компания жұмыс істейді. Олар технология мен өнеркәсіпті жаңғырту ісінде шешуші рөл атқарып отыр. Қытайтанушы Нәтижан Мұқаметханұлының сөзінше, мұндай үрдіске геосаяси ахуал түрткі болуы ықтимал.
-Қытай Қазақстанмен дипломатиялық қарым-қатынасты дамытуға, экономикалық ынтымақтастыққа мүдделі. Өйткені соңғы жылдардағы халықаралық қатынастар олардың сыртқы саясатын қайта реттеуге мәжбүрледі. Қытай Қазақстанмен байланысын дамыту арқылы Орталық Азия, Батыс Азия елдерімен байланыстарын нығайта алады. Ал"Белдеу мен жол" жобасы мен ШЫҰ арқылы жаһандық жетекші позициясын күшейтуді көздеп отыр. Осы тұрғыдан қарасақ, ҚХР сыртқы саясатындағы Қазақстанның геосаяси және геоэкономикалық маңызы арта түсуде,- дейді сарапшы.
Бұл пікірдің мысалын Президент сапарының алғашқы күнінен-ақ байқадық. Себебі, Си Цзиньпин ШЫҰ отырысына келген 22 көшбасшының тек үшеуімен жеке кездесу өткізді - Ресей, Үндістан, Қазақстан басшыларымен ғана жүздесіп кешкі ас ішкен. Ресми протоколсыз, емін-еркін форматтағы жақындықты білдіреді. Қасым-Жомарт Тоқаевқа көрсетілген мұндай ілтипат "ала қойды бөле қырыққандық" емес, керісінше әлемдік аренада Орта державалардың да салмағы барын көрсету әрі Қазақстанның саяси-экономикалық әлеуетіне деген оң баға деп қабылдаған жөн.
Жалпы Мемлекет басшысының СиЦзиньпинмен өткізген ресми келіссөзі кезінде деекеуара жылы шырай сезілді. Маңыздысы, ҚХР Төрағасы Қазақстанның Орталық Азиядағы мызғымас орнын меңзеп, аймақ келешегіне қатысты шешімдерге дәнекер болғанын баса айтты.
-Сіздің төрағалығыңызбен екінші "Қытай- Орталық Азия" саммиті табысты өтті. Біз Қытай мен аймақ елдерінің ынтымақтастық рухына сай келетін және Қытай- Орталық Азия диалогының жаңа кезеңіне жол ашатын маңызды құжаттар қабылдадық. Сондай-ақ қытай-қазақ қатынастарына тың серпін беретін жаңа стратегиялық уағдаластықтарға қол жеткіздік. Халықаралық ахуал қалай құбылатынына қарамастан, Қытай мен Қазақстан- бір-біріне әрдайым сенім артып, арқа сүйей алатын стратегиялық серіктестер,- деді СиЦзиньпин.
Ауғанстан, сутапшылығы: Саммитте неайтылды?
Тяньцзиньдегі ШЫҰ саммитінде қаржы саласынан бастап халықаралық қауіпсіздікке дейінгі мәселелер көтерілді. Сөз кезегі тиген әрбір президент ортақ кедергілерді талқылып, аймақтағы келеңсіздікті шешудің кілтін ұсынуға тырысқан. Тақырыптың географиялық ауқымы, ықтимал шешімдері сәт сайын кеңейіп отырды. Жиында Ресей Президенті Владимир Путин, Беларусь басшысы Александр Лукашенко, Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди, Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф, Иран президенті Масуд Пезешкиан пікір білдірді. Орталық Азияның мемлекет басшылары дақалыс қалмай, түрлі бағыттағы талқыға үн қосқанын көрдік.
Әлем елдері көшбасшыларының басын қосқан жиынның басты мақсаты- ұйымның онжылдыққа арналған даму стратегиясын бекіту. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған бірнеше тезисті тарқату орынды. Өйткені Мемлекет басшысы қолдаған және ұсынған бастамалардың ішінде Қазақстанға тікелей қатысты жобаның саны басым.
Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастыққа айрықша назар аударған. Оның айтуынша, бұл бағыт халықаралық терроризм, діни экстремизм, есірткі тасымалы, заңсыз көші-қон, киберқылмыс және басқа дадеструктивті үрдістер дендеп тұрған шақта аса маңызды. Сол үшін еліміз ШЫҰ-ның қауіпсіздік сын-қатерлерімен күрес жөнінде төрт орталығын ашу жобасына қосылды.
Әсіресе, Ауғанстанның легитимді билігін қолдауды тоқтатпау керек. Осы орайда Мемлекет басшысы ШЫҰ елдерінің Ауғанстанды қолдау идеясын құптап, көмекті Алматыда ашылған БҰҰ-ның Орталық Азия мен Ауғанстанға арналған орнықты даму мақсаты жөніндегі өңірлік орталығы арқылы жүзеге асыруды ұсынды.
-Ауғанстанға гуманитарлық, техникалық көмек көрсетуді жалғастыруға шақырамын. Сол арқылы аталған мемлекетті қалпына келтіріп, өңірлік және экономикалық процестерге қатыстыра аламыз. Қазақстан Ауғанстанның бірқатар инфрақұрылымдық және логистикалық жобаларының құрылысына кірісті. Бұл ШЫҰ мемлекеттері арасындағы өзара байланысты күшейтуге мүмкіндік береді. Тамыз айының басында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас хатшысының қатысуымен Алматыда БҰҰ-ның Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталық ресми түрде ашылды. ШЫҰ-ға қатысушы мемлекеттерге барлық басым бағытта белсенді аймақтық байланыс орнату және күш-жігерді үйлестіру үшін аталған Орталықтың әлеуетін бірлесе пайдалануды ұсынамыз,- деді Президент.
Трансшекаралық өзендер мен сутапшылығы мәселесі деқараусыз қалмады. Орталық Азияның келешек "бас ауруына" айналған мәселеде Қазақстаның ұстанымы анық естілді. Бастысы, Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде ШЫҰ-ның Супроблемаларын зерттеу орталығын ашуды ұсынды. Жоба жүзеге асса, өңірдегі сутапшылығы мәселесі айтарлықтай жеңілдеуі мүмкін.
-Климат өзгерісі шекара таңдамай, әлемнің көптеген елі мен өңіріне қауіп төндіріп отыр. Нақты қатерлерге, мәселен, шөлейттенуге, құрғақшылыққа, суқоймаларының тартылуына, мұздықтардың еруіне және басқа даэкологиялық мәселелерге қарсы күрес стратегиясын бірлесе әзірлеу өзекті. Сондықтан Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының Сумәселелерін зерттеу орталығын ашуды қолдаймыз,- деді Мемлекет басшысы.
ШЫҰ Даму банкі мен ЖИиірімі
Қазір сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты арттыру өзекті болып отыр. Ұйымға мүше кей елсанкциялық қысымға ұшырап, еркін саудадан қағылған тұста бірлесе даму оңай шаруа емесі аңғарылды. Сондықтан ШЫҰ жаңа экономикалық шешімдер қабылдауға көшкен. Олардың қатарында инвестициялық жобаларды қолдау орталығы мен ШЫҰ Даму банкін құру бастамасы бар.
Қазақстан аталған идеяға қарсы емес, тіпті бұдан тиімді мүмкіндік көріп отыр. Содан болар, Президент Астана халықаралық қаржы орталығының базасында ШЫҰ офисiн құруды алға тартты. Бұл орталық инвестициялық жобаларды сүйемелдеу және заң, консалтинг және қаржы компанияларының қызметiн біріктіру үшін қолданылмақ.
Бүгінде жоғары технологиялар мен цифрландыру саласы әлеуетті бағытқа айналған. 2033 жылға қарай ЖИнарығының көлемі 5 триллион долларға жетіп, осы сектордың әлемдік технология индустриясындағы үлесі 30 пайызға дейін ұлғаяды деген болжамбар. Осы мақсатта ШЫҰ жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық жөніндегі жаһандық ұйым құруға ниетті.
Президент жасанды интеллектіні қарқынды дамытуда ШЫҰ әлемде көш бастай алатынын айтып отыр. Тіпті нақты қадам ретінде ШЫҰ-ның жасанды интеллект бойынша тұрақты сарапшылар форумын өткізуді ұсынды.
-Алғашқы кездесуді Астанада Digital Bridge беделді форумы аясында өткізуге дайынбыз. Бұдан бөлек, еліміз 2027 жылы "ШЫҰ-ның экономика қызметіндегі жасанды интеллект" тақырыбында жоғары деңгейдегі конференция ұйымдастыруға ниетті. Алкелесі жылы Ұйым елдері бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен бірге жаңа технологиялық дәуірдегі ақпараттық саясат проблемаларын талқылауға әзірміз,- деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Біздегі жасанды интеллект игілігі қалай көрініс береді, ауқым қалай болмақ? Қазір суперкомпьютерлерді әкелу, маман даярлау сәтті жүріп жатыр. Алайда мұның барлығы инвестиция тартуға жеткіліксіз. Президент қытайлық инвесторларды жеке жобаларға ғана емес, бүтін қаланы- "Alatau City" шаһарын құруға шақырып отыр. Яғни, жаңа қала аймақтағы инновацияны, криптоиндустрия мен технологиялық кәсіпкерлікті дамытатын қуатты орталық болуға тиіс. Үкімет "Alatau City" біртұтас экожүйе ретінде арнайы мәртебе беруді деқарастырып отыр. Қазірдің өзінде шығыстағы көршіміздің China State Construction Engineering Corporation компаниясы қызығушылық танытқан.
ТрансАлтай диалогі" Орта дәлізді дамыта ма?
Қазақстан үшін көлік-транзит саласындағы серіктестікті жетілдіру ауадай қажет. Бұл- мемлекеттің халықаралық логистикалық хаб құру амбициясын берік ұстануының бірден-бір тетігі. Оған қоса Қытай мен Еуропа арасында құрлық арқылы тасымалданатын жүктің 85 пайызы Қазақстан арқылы өтетінін ескерсек, теміржол желілері мен порттар құрылысы келешек көрсеткішке тікелей әсер етеді.
Биыл "Достық- Мойынты" темір жолының екінші желісі іске қосылады. Демек, Қазақстан арқылы өтетін "Қытай- Еуропа" транзит дәлізінің жүк өткізу мүмкіндігі 5 есе артпақ. Алалдағы уақытта Транскаспий халықаралық көлік бағдары арқылы 10 миллион тонна жүк өткізу жоспарланған.
Бұрын Солтүстік- Оңтүстік және Шығыс- Батыс көлік дәліздері белгілі еді. Кейінгі жылдары "ТрансАлтай диалогы" айтыла бастады. Әзірге белгілісі, "ТрансАлтай диалогы" төрт елдің қатысуымен жүзеге асады.
-Аталған жобаға Қазақстан, Ресей, Қытай және Моңғолия елдері қосылып, Еуразиядағы "Алтай" аймағының жер көлемі, халық саны, экономикалық қуаты секілді бірегей әлеуетін тиімді пайдалана алады. Ірі жобалар мен жоспарларды іске асыру үшін мемлекеттер арасындағы көлік байланысын нығайтып, транзиттік-тарифтік стратегияға сай келетін тәсілдерді ойластыруымыз керек. Бұл мәселе Ақтау қаласында қараша айында өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының порттары мен логистикалық орталықтары басшыларының алғашқы форумындағы келіссөздер мен пікірталастарға арқау болуы мүмкін,- деді Президент.
Сонымен, Тяньцзиньдегі ШЫҰ саммитінде 20 құжатқа қол қойылды. Арасында Тяньцзинь декларациясы, Энергетикалық ынтымақтастықты дамыту жол картасы, Қырғыз Республикасының Шолпан-Ата қаласын 2025-2026 жылдары Шанхай ынтымақтастық ұйымының туристік және мәдени астанасы деп жариялау туралы шешімі бар.
15млрд доллар инвестиция тартылды
Мемлекет басшысының ҚХР-ға сапары аясында Бейжіңде Қазақстан-Қытай іскерлік кеңесінің отырысы өтті. Жиынның елэкономикасы үшін алатын орны ерек. Себебі шараға екі елдің бизнес құрылымдарының 500-ден аса өкілі, соның ішінде 70-тен аса Қытайдың ірі корпорацияларының жетекшілері қатысқан. Мұнда энергетикалық ынтымақтастық, логистикалық және өндірістік тізбектерді кеңейтуге арналған жобалардың жүзеге асқанын көрдік.
Жалпы, отандық нарыққа Қытай инвесторларының келу үрдісі бұрыннанбар. Бұған дейін CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI, SANY секілді әлемдік деңгейдегі алпауыт корпорациялар жұмыс бастаған болатын. Алдағы уақытта Атырау облысына- Sinopec компаниясы, Шымкент қаласына- CNPC компаниясы, Маңғыстау облысына- China Huadian Corporation компаниясы келмек.
Президенттің ендігі бағдары жаңартылатын энергетикаға ойысқан. Олүшін қытайлық компанияларға сенім артып отыр. Оның бір дәлелі, Мемлекет басшысы Қытайдағы сапары аясында Жамбыл облысындағы жел генераторларына арналған қосалқы бөлшектер шығаратын зауытты іске қосты. Аталған жобаны "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры мен Қытайдың SANY Renewable Energy компаниясы жүзеге асырған. Алдағы уақытта China Power International Holding және China Energy секілді жетекші компаниялар дасалаға инвестиция салуға ниетті.
Қытайтанушы Нәтижан Мұқаметханұлының пікірінше, келешекте инвестиция көлемі әлі деартады. Оған бірнеше себеп бар.
-Екі еларасында визасыз барып-келу режимі қолданысқа енді, туристік индустрия жанданып, қытайлық мәдениеттің ықпалы тереңдеді. Содан бері Қытайдың Қазақстан экономикасына, қаржы нарығына, жаңа технология саласына деген қызығушылығы тереңдей түсуде. Алдағы жылдары Қытай мен Қазақстан арасындағы дәстүрлі энергетикалық және энергетикалық емес саладағы ынтымақтастық дамитыны сөзсіз. Жаңа технология саласында, жасанды интеллект индустриясы, цифрлық экономика серпін болады,- дейді спикер.
Шығыстағы көршіміз үшін экономикалық инфрақұрылым маңызды. Сондықтан Қазақстан қаржы секторындағы қазақ-қытай іскерлік жүйесін қалыптастыруға күш салып келеді: "Астана" халықаралық қаржы орталығы қытай компанияларының үлесін арттырып жатыр, Қазақстан даму банкі еурооблигацияны Қытай юанымен (Dim Sum bonds) орналастыра бастады. Мұның барлығы кәсіпкерлердің сенімін ұлғайтуға көп көмегін тигізуде. Мысалы, Қазақстан-Қытай Іскерлік кеңесінде 15 миллиард доллардан асатын 70-тен аса коммерциялық құжатқа қол қойылды.
Кеңестен кейінгі кездесу
Президент қытайлық инвесторлармен жалпы жиыннан бөлек жеке кездесу де өткізді. Байқағанымыз, екеуара әңгімеде маңызды жобалар талқыланып, ел экономикасына ауқымды инвестиция тартылған. Тарқата баяндасақ:
- China Energy Engineering Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігін жалғайтын тұрақты электр желілерінің құрылысын жүргізуге ниет танытып отыр;
- Huawei ақпараттық технология, жасанды интеллект және үлкен дерекқорды талдау салаларында отандық білікті кадрлар даярлау ісіне үлес қосуға ниетті;
- Қытай ұлттық ядролық өнеркәсіп корпорациясы (CNNC) Қазақстанның екінші АЭС-ін салуға атсалыспақ;
- CRRC локомотив өндірісін жоспарлап отыр.
Ынтымақтастықтың екінші "Алтын 30 жылдығы"
Тәуелсіздіктен бері жалғасқан рухани байланыс кейінгі жылдары жаңа деңгейге көтерілгенін білеміз. 5 күнге созылған сапарда қазақ-қытай мәдени қатынасы атаусыз өтпеді. Сапар аясында елімізде ЛуБань зертханасының екінші және үшінші орталықтары ашылды. АлБейжіңде Қазақстанның мәдениет орталығы жұмысын бастады. Мемлекет басшысы орталықтың ашылу рәсіміне қатысып, еларалық байланыс дәуірін ынтымақтастықтың екінші "Алтын 30 жылдығы" деп атады.
- Мұны, шын мәнінде, тарихи оқиға деуге болады. Бұл - қазақтың қытай халқына деген риясыз көңілі. Сондай-ақ қытай жұртының қазаққа білдірген достық пейілі. Мәдени-гуманитарлық байланысымыз берік болса, достығымыз да нығая түседі. Өнер мен мәдениет - түрлі халықтың арасын жалғайтын алтын көпір. Жалпы Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынас өте жоғары қарқынмен дамуда, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Жаңа ашылған мәдени кешенде кітапхана, қазақ тілі мен музыка бөлмелері, шығармашылық кабинеттер мен көрме залыбар. Сонымен қатар археология, зергерлік өнер, қару-жарақ, ұлттық аспаптар мен этнографияға арналған бес бөлім жұмыс істейді. Жас өрендерге мұнда қазақтың мәдениетімен танысуына мүмкіндік бар.
03.09.2025, 12:49 3661
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов "Эгмонт" қаржылық барлау бөлімшелері тобының атқарушы хатшысы Жером Бомонмен кездесті
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов "Эгмонт" қаржылық барлау бөлімшелері тобының атқарушы хатшысы Жером Бомонмен кездесу өткізді. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұйым төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичпен келіссөздері барысында бұрын белгіленген бағыттар шеңберіндегі ынтымақтастық мәселелері талқыланды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Активтерді қайтару мен қаржылық барлаудың тиімділігін арттыруды қоса алғанда, кірістерді заңсыз шығаруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы бірлескен әрекет тетіктері қаралды.
Жером Бомон Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларды жоғары бағалады және серіктестікті дамытуға дайын екенін білдірді.
Олжас Бектенов "Эгмонт" тобының қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі негізгі халықаралық платформа ретіндегі маңыздылығын атап өтті және Қазақстанның кірістерді заңсыз шығаруға, терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық стандарттарға бейілді екенін растады.
Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар жаһандық қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында өзара іс-қимылды одан әрі нығайтудың маңыздылығын атап өтті.
Анықтама: "Эгмонт" тобы - әлемнің 182 юрисдикциясының халықаралық бірлестігі. Ұйым өз мүшелеріне арнайы қорғалған байланыс арнасы арқылы ақпарат алмасу мүмкіндігін ұсынады. 2023 жылдан бастап Қазақстан "Эгмонт" құрылымында өңірлік өкіл қызметін атқарады.
25.08.2025, 16:56 12341
Мемлекет басшысы Жапонияның Сыртқы істер министрін қабылдады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен министр Такеши Ивая сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-транзит және мәдени-гуманитарлық салалардағы қазақ-жапон кеңейтілген стратегиялық серіктестігінің қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын талқылады. Сондай-ақ халықаралық құрылымдар аясындағы ықпалдастық жөнінде пікір алмасты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония сыртқы саясат ведомствосының басшысына ілтипат білдіре отырып, оның Астанаға сапары екі ел арасындағы қарым-қатынасты арттыруға тың серпін беретінін атап өтті.
- Жапония - Азиядағы сенімді әрі жақын серіктесіміз. Біз Токиомен жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға ерекше мән береміз. Премьер-министр Ишибаға ыстық ықыласымды жеткізуді сұраймын. Премьер-министр Шигеру Ишиба Қазақстанға ресми сапармен келмекші. Біз оның сапарын асыға күтіп, дайындалудамыз. Өзара қарым-қатынасымыз жоғары қарқынмен дамып келе жатыр деп сеніммен айтуға болады, - деді Президент.
Өз кезегінде Такеши Ивая қонақжайлық танытқаны үшін Қазақстан Президентіне ризашылығын білдірді.
- Сіздің сәлеміңізді Премьер-министрімізге міндетті түрде жеткіземіз. Қазақстан мен Жапония - халықаралық тәртіпті күшейтуге мүдделі стратегиялық серіктестер. Менің бұл сапарым екі ел арасындағы байланысты одан әрі дамытуға жол ашады деп ойлаймын, - деді Жапония Сыртқы істер министрі.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Такеши Ивая халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде әңгімелесті.
25.08.2025, 11:47 12496
Мемлекет басшысы Конго Демократиялық Республикасы Президентінің арнаулы өкілі Патрик Мпойи Луабеяны қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Патрик Мпойи Луабеяға ілтипат білдіріп, оның сапарын Қазақстан мен Конго Демократиялық Республикасы арасындағы ынтымақтастықты дамыту жолындағы маңызды қадам ретінде қарастыратынын атап өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Патрик Мпойи Луабея Қасым-Жомарт Тоқаевқа кездесуге мүмкіндік жасағаны үшін ризашылығын білдіріп, Конго Демократиялық Республикасы Президенті Феликс Чисекедидің арнайы сәлемін жеткізді.
Кездесу барысында Конго Демократиялық Республикасы Президентінің Қазақстанға жасайтын сапарына дайындық мәселелері, сондай-ақ екіжақты ынтымақтастықтың перспективті бағыттары талқыланды.
19.08.2025, 10:54 16861
Мемлекет басшысы Өзбекстан Олий Мәжілісі Сенатының төрағасы Танзила Нарбаеваны қабылдады
Сурет: Akorda
Кездесу барысында қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастық қатынастарының өзекті мәселелері парламентаралық байланыстарды дамыту тұрғысынан талқыланды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Танзила Нарбаеваға ілтипат білдіріп, оның Астанаға сапары Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық ынтымақтастықтың айрықша сипатта өрбіп келе жатқанын растайтынын атап өтті.
Мемлекет басшысы қос халық арасындағы достық, тату көршілік байланыстарды нығайтуға Өзбекстан Олий Мәжілісі Сенаты төрағасының қосқан үлесін жоғары бағалады.
- Сіздің сапарыңыз елдеріміздің арасындағы достық қатынастарды нығайту тұрғысынан өте маңызды. Біз бауырлас Өзбек елімен ынтымақтастығымызды дамытуға ерекше мән береміз. Мұны Орталық Азия өңіріндегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтауда өте маңызды фактор деп санаймыз. Екі елдің ықпалдастығы неғұрлым тығыз әрі табысты өрбіген сайын, жалпы өңірдегі жағдай да тыныш болады. Сіздің сапарыңыз парламентаралық байланысты кеңейту үшін шын мәнінде маңызды рөл атқарады, - деді Мемлекет басшысы.
Танзила Нарбаева қонақжайлық танытқаны үшін Қазақстан Президентіне алғыс айтып, Президент Шавкат Мирзиёевтің сәлемін жеткізді.
- Президентіміз Сізге ыстық ықыласын жолдап, алға қойған міндеттердің сәтті жүзеге асуына тілектестік білдірді. Қол жеткізілген уағдаластықтардың бәрі жеке бақылауында екенін айтты. Біз - Президенттің бүкіл командасы, соның ішінде Парламент оны іске асырып, нақты нәтижеге қол жеткізу үшін аянбай еңбек етеміз. Өзіңіз айтқандай, Өзбекстан мен Қазақстан - бір-біріне ең жақын әрі сенімді серіктестер, - деді Өзбекстан Олий Мәжілісі Сенатының спикері.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Танзила Нарбаева парламентаралық дипломатияны, сондай-ақ сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға айрықша мән берілді.
Мемлекет басшысы орайлы сәтті пайдаланып, Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевке жылы лебізін жолдады.
Кездесу соңында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты стратегиялық серіктестікті тереңдетуге сіңірген еңбегі үшін Танзила Нарбаеваны II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады.
