Президент БҰҰ Бас хатшысының Өркениеттер альянсы жөніндегі жоғары өкілі Мигель Анхель Моратиносты қабылдады
Мемлекет басшысы "Әл-Азһар" университеті Жоғарғы имамының орынбасары Мұхаммед Абдурахман Әл-Дуайнимен кездесті
Қасым-Жомарт Тоқаев Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VIII съезінің жабылуында сөз сөйледі
Олжас Бектенов Бішкекте Түркі мемлекеттері ұйымы елдерінің үкіметтері басшыларының кездесуіне қатысты
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, Түркі мемлекеттерінің ұйымы қысқа уақыт ішінде беделді құрылымға айналды және өзінің әлем алдындағы мәртебесін көтерді. Бүгінгі кездесу нәтижелері түркі мемлекеттері арасындағы бауырластық және серіктестік қарым-қатынастардың одан әрі дамуына тың серпін беріп, халықтарымыздың мүддесіне қызмет етеді деп сенемін", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Мемлекет басшысы БАӘ ислам және уақыптар істері жөніндегі бас басқармасының төрағасы Омар Хабтур әл-Дареймен кездесті
Мемлекет басшысы Кавказ мұсылмандары басқармасының төрағасы Шейх-уль-ислам Аллашүкір Пашазадені қабылдады
Мемлекет басшысы Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VIІI съезіне қатысып жатқан Қытай делегациясымен кездесті
Мемлекет басшысы Иерусалим Патриархы III Феофилмен кездесті
Қасым-Жомарт Тоқаев иудаизм ұйымының өкілдерімен кездесті
Ең көп оқылғаны
18.09.2025, 09:51Еңбек министрлігі АӘК-ті проактивті тағайындауда ЖИ-ні қолданады 18.09.2025, 13:157311Қазақстан жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудің ұлттық моделін бекітті 18.09.2025, 19:12Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты7081Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты 18.09.2025, 19:556816Мемлекет басшысы Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліпті қабылдады 18.09.2025, 20:176811Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновты қабылдады 12.09.2025, 17:5981131Мемлекет басшысы Бас прокурор Берік Асыловты қабылдады 15.09.2025, 09:2880646Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды 15.09.2025, 13:1580426"Мәтібұлақ" полигонында танк бөлімшелерінің штаттық атыстары өтті 12.09.2025, 13:0779891Ұлттық жоба: өңірлерде алғашқы жобалар іске қосылды 15.09.2025, 12:29792312026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылады 10.09.2025, 17:21135086Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды 10.09.2025, 19:18134761Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды 29.08.2025, 18:46119776Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады 29.08.2025, 13:28118706Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді 04.09.2025, 16:04117231Алматыда Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы тағайындалды