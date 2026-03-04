Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі вакциналар үшін цифрлық "суық тізбекті" енгізуде
тақырып бойынша жаңалықтар
Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады
Қазақстан СІМ-де Аргентина Елшісінің сенім грамоталарының көшірмелерін қабылдады
Скопьеде Қазақстанның саяси реформалары таныстырылды
Брюссельде Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы таныстырылып, "Shanyraq Dialogues" диалогтық платформасы іске қосылды
UPD: Қазақстан азаматтарын шиеленіс аймағынан эвакуациялауды ұйымдастыруда
Берлинде Қазақстандағы саяси реформалар барысы оң бағаланды
Diplo.news" бас редакторы Гудрун Дометайт Конституция жобасын ашық қоғамдық талқылаудың маңыздылығын атап өтіп, Қазақстан мемлекеттік құрылымды реформалау үдерісіне қоғамды кеңінен тарту және ашықтық деңгейін көрсетіп отырғанын айтты. Сондай‑ақ ол құрылып жатқан жаңа "Халық кеңесі" институтының міндеттері мен болашақ Құрылтайдың өкілеттіктері туралы сұрады.
Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық талаптарды жеңілдету және реадмиссия мәселелері бойынша кезекті келіссөздер өтті
Норвегия Елшісі сенім грамоталарының көшірмелерін тапсырды
Ең көп оқылғаны
04.03.2026, 02:33Қазақстан СІМ-де Аргентина Елшісінің сенім грамоталарының көшірмелерін қабылдады 04.03.2026, 10:547631Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады 04.03.2026, 09:105531Газ саласында 25 жаңа перспективалы учаске геологиялық барлауға енгізіледі 04.03.2026, 11:3450116 760 мектеп мектептегі тамақтануды "Әлеуметтік әмиян" арқылы цифрлық есепке алуға көшті 04.03.2026, 12:28501Алматыда түзеу орталығының қызметкері қамауға алынды 26.02.2026, 22:48Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты227791Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты 26.02.2026, 17:47227776Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды 26.02.2026, 23:04227761Қазақстан мен Ұлыбритания стратегиялық серіктестікті тереңдету бағытын растады 26.02.2026, 18:49227761Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда 26.02.2026, 23:25227751Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде 26.02.2026, 22:48Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты227791Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты 26.02.2026, 17:47227776Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды 26.02.2026, 23:04227761Қазақстан мен Ұлыбритания стратегиялық серіктестікті тереңдету бағытын растады 26.02.2026, 18:49227761Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда 26.02.2026, 23:25227751Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде