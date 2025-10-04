Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Роман Скляр Латвия Республикасының Көлік министрі Атис Швинкамен кездесу өткізді
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы Халықаралық электр байланысы одағының бас хатшысы Дорин Богдан-Мартинді қабылдады
Мемлекет басшысы ОПЕК бас хатшысы Хайтам әл-Гаисты қабылдады
Олжас Бектенов пен Мажарстан Президенті Тамаш Шуйок экономикалық ынтымақтастық пен келісімдерді жоғары деңгейде жүзеге асыру мәселелерін талқылады
Мемлекет басшысы Sinovation Ventures және 01ai компанияларының бас директоры Ли Кай Фуды қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тамаш Шуйок баспасөз брифингін өткізді
Қазақстан мен Мажарстан президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Мемлекет басшысы Binance компаниясының негізін қалаушы Чанпэн Чжаоны қабылдады
Мемлекет басшысы Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровты қабылдады
