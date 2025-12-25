Словениядағы "Лука Копер" порты - Азия мен Еуропа арасында және Орта дәліздің әлеуетті транзиттік серіктесі
Сурет: gov.kz
Қазақстан мен Словения мемлекеттерінің басшылары арасында 2025 жылғы наурызда қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік бағыты - Еуропаның ірі теңіз порттарының бірі "Лука Копер" орта дәлізін үйлестірудің негізгі қағидаттарын практикалық талқылау мақсатында Қазақстанның Словениядағы Елшісі Алтай Әбибуллаев порттың функционалдық қызметімен танысып, Басқарма төрайымы Невенка Кржанмен ынтымақтастық перспективаларын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында көлік, транзит және логистика саласындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасу өтті. Елші словен тарапына Қазақстанның Еуразиялық кеңістіктегі негізгі транзиттік мемлекеттердің бірі ретіндегі әлеуетін, сондай-ақ халықаралық маңызы бар теміржол және мультимодальды маршруттарды қоса алғанда, қазіргі заманғы көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша ҚР Үкіметінің қабылдап жатқан шаралары туралы таныстырды.
Орта дәлізді дамытудың әлеуеті мен мүмкіндіктеріне, көлік бағыттарын әртараптандыру, жеткізу тізбегінің тұрақтылығын арттыру және еуропа мемлекеттері үшін логистикалық мүмкіндіктерді кеңейту міндеттеріне ерекше назар аударылды. Порт басқарма төрайымы "Лука Копердің" ағымдағы қызметі, оның инфрақұрылымдық мүмкіндіктері, терминалдардың мамандануы, сондай-ақ порт қуаттарын одан әрі дамыту және жаңғырту жоспарлары туралы ақпаратты ұсынды. Сындарлы диалогты жалғастыруға және практикалық өзара іс-қимылды дамытуға, оның ішінде ҚТЖ Экспресс және екі елдің басқа да бейінді құрылымдарымен және іскер топтарымен ынтымақтастықты кеңейту бөлігінде өзара мүдделілік расталды.
Словенияның Лука Копер порты жылына 24/7, 365 күн жұмыс істейді, іс жүзінде ауа-райына ұшырамайды, Словенияның Адриатикалық жағалауында 283 га жерде орналасқан, порт ашық теңізге тікелей қол жеткізе алмайтын барлық ЕО елдері үшін шешуші рөл атқарады (Австрияға жалпы импорттың 1/3 бөлігі, Венгрияға импорттың 45%).
Порт персоналы - Словенияның 2,5 мың жоғары білікті азаматы, жүк айналымының жыл сайынғы көлемі-23 млн. тонна немесе 1,5-1,8 млн контейнер, тауарлар мен жүктердің барлық түрлерін (мұнай мен газды қоспағанда), атап айтқанда, әлемдік брендтердің 1,1 млн жаңа автомобильдерін қабылдайды және жөнелтеді. Қазіргі уақытта Қытайдың шығыс жағалауынан және АТМ аймағынан Словенияның Лука Копер портына дейін теңіз арқылы жүктерді жеткізу ұзақтығы 43-46 күнді құрайды.
