Страсбургте Қазақстанның негізгі халықаралық бастамалары таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Страсбург қаласындағы Бас консулы Анель Бақытбекқызы Страсбург университетінің Саяси зерттеулер институтының (Sciences Po) магистранттарына арналған дәріс оқып, онда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сыртқы саясаты мен Қазақстанның негізгі халықаралық бастамаларына тоқталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Болашақ мемлекеттік қызметшілер мен құқық, экономика, тарих, теория және әлеуметтану салаларындағы халықаралық қатынастар мамандардан тұратын аудиторияға Президент Қ.Тоқаевтың саяси реформалары мен жаңа экономикалық бағыттары, Қазақстанның өңірлік және жаһандық саясаттағы қазіргі жағдайы туралы ақпарат берілді.
А.Бақытбекқызы жүргізіліп жатқан институционалды реформалар, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту және бірпалаталы парламентке өтуге бағытталған жоспарланған парламенттік реформа жөнінде, сондай-ақ оның кең қоғамдық диалог пен өткізілетін референдум негізінде жүзеге асырылатынын баяндады.
Дәріс барысында Қазақстанның "орта держава" ретінде көпвекторлы бағыты, халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі, ядролық қарудан бас тарту және таратпау бастамалары, БҰҰ аясындағы бітімгершілігі, халықаралық қақтығыстарды шешуге бағытталған тәртіптеу күш-жігері және халықаралық әрі өңірлік ұйымдардағы белсенді қатысуы аталып өтті. Сонымен қатар, Қазақстанның Қытай, Ресей, АҚШ және ЕО елдерімен екіжақты және көпжақты өзара іс-қимылы туралы жан-жақты мәлімет берілді.
Дәрістің жеке бөлімі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына арналды. Онда макроэкономикалық өсім, экономиканы әртараптандыру, инвестициялық жағдай және цифрлық технологияларды дамыту жөніндегі қазіргі деректері ұсынылды. Қазақстанның шикізат экспортына тәуелділікті азайту, логистика, өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен және "жасыл" экономиканы дамытуға бағытталған күш-жігері ерекше аталып өтті.
А.Бақытбекқызы дәріске қатысушыларды Мемлекет басшысының 5 қаңтардағы "Түркістан" газетіне берген сұхбатындағы негізгі тезистерімен, сондай-ақ 2026 жылды Қазақстанда "Цифрландыру және жасанды интеллект жылы" деп жариялауымен таныстырып, жасанды интеллектті дамытудағы стратегиялық басымдықтар туралы толыққанды ақпарат берді.
Дәріс барысында Қазақстанның Франция және ЕО елдерімен қатынастарына шолу жасалды. Қазақстан-Франция стратегиялық серіктестігінің маңыздылығы, саяси диалогтың динамикасы, сауда және инвестициялық ынтымақтастықтың өсуі, гуманитарлық, мәдени және білім беру саласындағы байланыстар дамуы аталып өтті. Қазақстан-ЕО кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық келісімінің маңызы және ЕО-Орталық Азия алғашқы саммитінің нәтижелері ерекше белгіленді.
Тәуелсіздіктің 35-жылдығында Бас консул Қазақстанның ұлттық бейнесін, соның ішінде географиялық орналасуын, әкімшілік-аумақтық құрылымын, демографиялық ерекшеліктерін, этноконфессиялық әртүрлілігін және әлеуметтік төзімділік қағидаттарын атап өтті. Әлемдегі ең ірі теңізге шығуы жоқ мемлекет ретінде Қазақстан, Еуразия көлік, энергетика және цифрлық байланысты қамтамасыз етуде елеулі үлес қосатыны айтылды.
Жалпылай, дәріс тыңдаушылар арасында қызығушылық тудырып, белсенді сұрақ-жауап сессиясымен жалғасты.
Sciences Po - Франциядағы ең ежелгі саяси зерттеулер институты, оның түлектері мемлекеттік қызметшілер, саясаткерлер, дипломаттар, әскери және банкирлер болып табылады. Институт Франциядағы ірі мемлекеттік қызмет мектептері және мемлекеттік серіктестермен (Франция Банкі, Әскери комиссариат және т.б.) серіктестік қарым-қатынастардың бастамашы болып келеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.