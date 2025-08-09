Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс еттіПремьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті
Алматы мен Цинхай (ҚХР) экотуризм саласындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады
Алматы қаласы Туризм басқармасы мен "Шымбұлақ" тау-шаңғы курортының өкілдері Қытай Халық Республикасының Цинхай провинциясынан келген делегациямен кездесіп, туристік және тау инфрақұрылымын дамыту мәселелерін талқылады. Бұл сапар туристік және таулы инфрақұрылымды дамыту саласында әріптестік байланыс орнату мен тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
ҚХР-дың солтүстік-батысында орналасқан Цинхай провинциясы көркем табиғатымен, биік таулы аймақтарымен және бай мәдени мұрасымен ерекшеленетін туристік әлеуеті зор өңір. Қытай тарапы Қазақстанның, атап айтқанда, тау шаңғы курорттарын құру мен жаңғырту бағытындағы тәжірибесін зерттеуге қызығушылық білдірді.
Цинхай делегациясына Алматының негізгі туристік инфрақұрылым нысандары - "Шымбұлақ", жыл бойы жұмыс істейтін "OI-Qaragai" курорты, сондай-ақ "Медеу" спорт кешені таныстырылды.
Қалалық туризм басқармасының басшысы Ғалия Тоқсейітова Алматының елдегі ең ірі туристік орталық ретінде жыл он екі бойы тау туризміне мол мүмкіндік ұсынатынын атап өтті.
Қытай делегациясы қазақстандық тарапты 27 тамызда Алматыда өтетін экономикалық және туристік ынтымақтастық форумына қатысуға шақырды. Бұл екі өңір арасындағы туризм саласында өзара серіктестік орнатуға, сондай-ақ экотуризм, белсенді демалыс пен қысқы спорт түрлері бойынша тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды.
08.08.2025, 20:26 1236
Қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды
Сурет: inform.kz
8 тамызда Финляндия астанасы Хельсинкиде өтіп жатқан халықаралық кинологиялық федерация (FCI) эгидасы аясындағы World Dog Show 2025 дүниежүзілік иттер көрмесінде "Қазақ тазысы" ит тұқымы ресми түрде әлемге таныстырылды, деп хабарлайды Inform.kz.
Қазақстан кинологтары одағыбаспасөз қызметінің мәліметінше, дүниежүзілік іс-шараға Қазақстан делегациясы қатаң талап бойынша іріктелген әрі халықаралық деңгейде өнер көрсетуге барынша үйретілген 8 тазыны апарған. Әлемнің әр түкпірінен келген 25 000 үздік иттің ішінде қазақ тазылары FCI ұйымында тіркелген дербес ит тұқымы ретінде тұңғыш рет жұрт назарына ұсынылды.
Қазақтың төл ит тұқымдары алғашқы сайыста айтарлықтай маңызды нәтижеге қол жеткізді: 5 тазы өздерінің рингтерінде жүлделі орындарды жеңіп алды. "2025 жылғы Әлемнің жас чемпионы" аталымында Темірлан атты тазы жеңімпаз болды, Лашын - "Әлем чемпионы", Ару атты тағы бір тазы - "Әлем чемпионы", Көксерек пен Пана - "Әлемнің вице-чемпиондары" атанды.
Бұған қоса, Лашын мен Ару Финляндия чемпиондары ретінде марапатталды.
Қазақстанның таныстырылымы көрме қатысушылары мен қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ұлттық атрибуттары бар жартылай орда түріндегі павильон іс-шарадағы көзге көбірек түскен алаңдардың біріне айналды. Қонақтар Қазақстаннан келген иттермен суретке түсіп, оның сыртқы сипатындағы ерекшеліктерімен, тарихымен, ерекше қасиеттерімен танысты.
Қазақстан кинологтары одағының тазының шығу тегі, қасиеттері туралы баяндады, халқымыз оны неліктен жақсы көретінін және қадірлейтінін түсіндірді, ол біздің ұлттық байлығымыз, халқымыздың жеті қазынасының бірі саналатынын жеткізді.
Қазақы тазыны сақтау және таныту жөніндегі жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 2022 жылдың тамыз айынан бері ҚР Президенті Іс басқармасының жетекшілігімен жүргізіліп келеді. Үш жылда Қазақстан кинологтары одағымен бірлесіп, осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылды.
Атап айтқанда:
- 2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
- 2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
- 2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Тазы тұқымын дамыту, халықаралық сайыстарға белсенді түрде қатыстыру сынды шарттар орындалған жағдайда 2034 жылға қарай оны толықтай тану туралы шешім шығуға тиіс. World Dog Show 2025 көрмесіне қатысып, Хельсинкиде тазыларды ресми түрде жұрт назарына ұсыну осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды.
08.08.2025, 15:24 1626
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Алматыда қазақтың ұлы ақыны, ойшыл әрі ағартушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған ауқымды бағдарлама басталды. Тамыз айы бойы қалада 120-дан астам іс-шара жоспарланған. Олардың қатарында - театр қойылымдары, поэзия кештері, әдеби сағаттар, көрмелер, концерттер, жастармен кездесулер, сондай-ақ спорттық, қайырымдылық және ағартушылық акциялар бар, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Мерейтойдың басты салтанаты 10 тамызда - Абайдың туған күнінде өтеді.
Сағат 10:00-де Республика сарайының алдындағы Абай алаңында ұлы ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Ал сағат 12:00-де дәл осы алаңда "Алаштың Абайы" атты музыкалық-драмалық концерт ұйымдастырылады. Концертке Асанәлі Әшімов, Тұңғышбай Жаманқұлов, Саят Мерекеұлы, Роза Рымбаева, Айгүл Қосанова және өзге де танымал өнер иелері қатысады. Бағдарламада - Абай шығармаларынан шабыттанған театрландырылған көріністер, поэзия, вокалдық және аспаптық нөмірлер ұсынылады.
Іс-шаралар қаланың барлық сегіз ауданында өтеді.
Мәселен, 8 тамыз күні сағат 11:00-де №6 кітапханада "Өлмейтұғын артына сөз қалдырған" атты поэзия кеші өтеді. Жазушы Нұрдәулет Ақыш пен ақын-философ Мұратхан Шоқан Абайдың бүгінгі қоғамдағы рөлі жайлы ой бөліседі.
Сол күні Қазақстан жазушылары кітапханасында "Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе" атты дөңгелек үстел ұйымдастырылады.
С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музейінде сағат 15:00-де "Жарқын жұлдыздар" еңбегі негізінде Абай шығармашылығына арналған материалдар ұсынылады.
9 тамызда сағат 15:00-де Дінмұхамед Қонаевтың мемориалдық музейінде "Ұлы Абай" атты дәріс өтеді. Онда ақын бейнесі тарихи және әдеби контексте сараланады.
10 тамыз күні 10:00-де Махатма Ганди атындағы саябақта №4 кітапхана-филиал "Жүрегімнің түбіне терең бойла" атты арт-композиция өткізеді. Бағдарламада - әдеби ойындар, өлең оқу, Абай әндерін орындау, сондай-ақ "Ғаламның жыр данасы - Ұлы Абай" атты көрме ұсынылады.
28 тамызда сағат 19:00-де Республика сарайында "Абайға тағзым" атты мерекелік концерт өтеді. Қойылым Абайдың рухани жолын музыка, театр және биді біріктіре отырып сахналайды.
Қыркүйек айында Мемлекеттік қуыршақ театрында "Мен бір жұмбақ адаммын… Абай" спектаклінің премьерасы өтеді (жас шектеуі: 16+). Қойылым Мұхтар Әуезовтің "Абай жолы" романы мен "Қара сөздері" негізінде сахналанып, ақынның ішкі жан дүниесін, парасаты мен рухани тереңдігін ашады.
Барлық іс-шара азаматтарды, әсіресе, жастарды ұлттық мәдениетке жақындатуға, қазақ әдебиетіне деген қызығушылықты арттыруға және Абай Құнанбайұлының рухани мұрасын терең ұғынуға бағытталған. Абай тұлғасы адамгершілік пен ағартушылықтың, жанды қазақ ойының символы.
06.08.2025, 18:38 8486
Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен кеңесте қаланың жарықтандыру жүйесінің шебер жоспарының жобасы таныстырылды. Құжат қаланың барлық аумағын және негізгі көлік бағыттарын қамтып, заманауи қауіпсіздік, энергия үнемділік және визуалды қабылдау талаптарына сай келетін сыртқы және сәулеттік жарықтандырудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға бағытталған, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Талқылау барысында әкім жарықтандыру стратегиясы қағаз жүзінде қалмай, нақты нәтиже беретін жүйе болуы керектігін баса айтты.
Қазір біз әртүрлі елден білікті мамандарды тартып жатырмыз. Өзім де бұл істі жіті бақылауға аламын, кешкі уақытта нысандарды аралап, жарықтың шын мәнінде халық үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп, бағалаймын", - деді Дархан Сатыбалды.
Әкімнің айтуынша, жарықтандырудың шебер жоспары сәулет, қауіпсіздік пен заманауи технология тоғысқан жүйелі шешім. Бұл ретте, халықаралық стандарттарға сай болу және Алматының тарихи келбетін сақтау негізгі басымдықтардың бірі.
Шебер жоспар "Atlas Global KZ" компаниясының қатысуымен әзірленіп жатыр. Жоба барысында Мәскеу, Лондон, Лион, Сеул, Измир секілді әлемнің ірі қалаларындағы тәжірибе сараланып, Алматының ерекшеліктеріне сай бейімделіп ұсынылып отыр.
Құжатта көше мен қоғамдық кеңістіктерді жарықтандыруды жүйелі тарату, сәулеттік және оқиғалық жарықтандыруды дамыту, жарықтық ластануды азайту, сыртқы жарықтандыруды "ақылды қала" жүйесіне біріктіру, сондай-ақ түнгі уақытта, әсіресе әйелдер, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аудару көзделген.
Жоспарға сай, 2025 жылдың соңына дейін Алматының барлық көшесі толық жарықтандырылады. Бұл түнгі қауіпсіздікті арттырып қана қоймай, қала өмірінің кешкі тынысын жандандыруға - туризмді дамытуға, дәмханалар мен дүкендердің, шағын бизнестің өркендеуіне жол ашады.
Кеңес соңында қала әкімі Энергетика және сумен жабдықтау басқармасына және "Алматы Қала Жарық" мекемесіне шебер жоспардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды және қолданыстағы нормативтік құжаттарға қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуді тапсырды.
31.07.2025, 18:18 33511
Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр
Полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда бетті жабуға тыйым салу туралы түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды Polisia.kz.
Құқық қорғау органдары қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын анықтауға кедергі келтіретін киім элементтерін киюге тыйым салу жөніндегі заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталған тыйым Қазақстан Республикасының "Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы" заңына енгізілген өзгерістер арқылы заңмен бекітілді.
Бұл норма қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын күшейтуге бағытталған. Соның ішінде адамның тұлғасын сәйкестендіру - құқық бұзушылықтың алдын алуда да, қылмысты ашуда да аса маңызды процесс.
Полиция қызметкерлері тұрғындарға бұл тыйым тек бетті толықтай жауып тұратын киімдерге ғана қатысты екенін түсіндіруде. Ал жүзді жаппайтын діни киімдер бұл тыйым аясында қарастырылмайды.
Сонымен қатар бұл шектеу ауа райының ерекшеліктеріне, медициналық көрсеткіштерге байланысты және заң талаптарына сәйкес қызметтік, еңбек міндеттерін орындау үшін, азаматтық қорғау мақсатында, сондай-ақ спорттық немесе мәдени-көпшілік іс-шараларға қатысу барысында бет жабуға мәжбүр болған жағдайларға қолданылмайды.
Полиция қызметкерлері қабылданып жатқан шаралар азаматтардың құқығы мен бостандығын, оның ішінде діни сенім бостандығын шектеуге емес, тек қана қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталғанын ерекше атап өтеді.
31.07.2025, 11:59 34616
Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі
2025-2026 оқу жылының қарсаңында елімізде "Жалпыға бірдей білім беру" қоры аясында оқушыларды мектепке дайындау жұмыстары жүргізілуде. Биыл 500 мыңнан астам балаға қолдау көрсетіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қор дәстүрлі түрде жетім, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға, аз қамтылған және атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына көмек береді. Сонымен қатар, өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар да назардан тыс қалмайды.
Көмек ата-аналардың есепшоттарына аударылады, бұл оларға мектеп формасын, аяқ киім және кеңсе тауарларын өздігінен таңдауға мүмкіндік береді. 2025 жылы бір балаға берілетін ең төменгі сома көлемі - 46 228 теңге.
Оқу-ағарту министрлігі әлеуметтік осал санаттағы балаларға көмек көрсету бойынша ашық әрі ыңғайлы тетік қалыптастырды. Бұл қолдау шарасы бүгінде барлық өңірде іске асырылуда", - деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.
Жалпыға бірдей білім беру" қоры жыл сайын мыңдаған баланың оқу жылына дайындалуына жағдай жасап келеді. Биыл бұл мақсатқа өткен жылғыдай көлемде қаржы қарастырылған.
29.07.2025, 13:33 43126
"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді
Астана қаласы әкімдігінің №7 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің "Кикбоксинг" бөлімінің тәрбиеленушілері жазғы жаттығу лагері аясында экологиялық мәдениетті дәріптеуге бағытталған игі іске атсалысты, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен..
Бөлім бапкері Данияр Шимировтің жетекшілігімен жас спортшылар "Таза Қазақстан" республикалық акциясына қолдау білдіріп, тазалық жұмысын жүргізді.
Жазғы лагерьге қатысып жатқан спортшылар өздері жаттығатын Әл-Фараби көшесі, 53/3 мекенжайындағы спорт залының маңын қоқыстан тазартып, айналаны ретке келтірді. Бұл бастама өскелең ұрпақтың табиғатқа жанашырлықпен қарауына, жауапкершілік сезімінің қалыптасуына және экологиялық тәрбиенің артуына ықпал етеді дейді жаттықтырушы.
Біз тек спортпен шұғылданып қана қоймай, балалардың бойына отансүйгіштік пен табиғатқа құрмет сияқты құндылықтарды сіңіруге тырысамыз. "Таза Қазақстан" акциясы - осы тұрғыда үлкен тәрбие мектебі", - дейді бапкер Данияр Шимиров.
Айта кетейік, жазғы кезеңде аталған бөлімде бірқатар белсенді іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Бұл тек спорттық шеберлікті шыңдап қана қоймай, жасөспірімдердің жан-жақты дамуына серпін беруде. Мұнда спортшылар кикбоксингпен қатар қазақ күресі, футбол, волейбол сияқты спорт түрлерімен айналысады. Сондай-ақ тренажер залында жаттығады. Бұдан бөлек, өрт қауіпсіздігі, алғашқы медициналық көмек көрсету және тәрбиелік бағыттағы дәрістер де жүйелі түрде өткізіліп тұрады.
24.07.2025, 14:06 55286
27 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді
Қазақстанда волонтерлік қозғалыс қарқынды дамуда. 2024-2026 жылдарға арналған Волонтерлікті дамыту және қолдау жөніндегі жол картасы аясында Ұлттық және 20 өңірлік фронт-кеңсе жүйелі жұмыс жүргізуде. 2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында елімізде волонтерлердің қатысуымен 27 мыңнан аса іс-шара ұйымдастырылды. Бұл - өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе жоғары нәтиже, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің баспасөз қызметінен.
Наурыз айында бастау алған "Жақсылық жаса" марафоны бүкіл ел аумағында жалғасуда. Осы уақыт ішінде әлеуметтік, экологиялық және мәдени бағыттарды қамтыған 1600-ден астам игі іс атқарылды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, ТМД елдері волонтерлерінің форумын өткізуге арналған халықаралық ереже әзірленіп, ереже негізінде жыл сайынғы Волонтерлер форумы құрылды. Сонымен қатар, Қазақстан 2026 жылы өтетін Халықаралық волонтерлер жылына қызу дайындық үстінде. Жыл басынан бері еліміздің түрлі аймақтарында 10 мақсатты топтың кездесуі өтті. Екі қазақстандық волонтер халықаралық хатшылықтарға, Түркия мен Таиландқа жіберілді.
Волонтерлер қарттар және балалар үйлерінде көмек көрсетіп, құтқару жұмыстарынан бастап оқыту жобаларына дейін түрлі салада белсенділік танытуда. Сонымен бірге, төтенше жағдайлардың алдын алу мен қауіпсіздік бағытында ақпараттық жұмыстар жүргізуде. Барлық өңірде 63 жастан асқан азаматтарға арналған "Белсенді ұзақ өмір сүру" орталығы жемісті жұмыс істеуде. Олар әлеуметтік, білім беру, экологиялық және мәдени жобаларға белсене атсалысуда.
Құқықтық волонтерлік те дамып келеді. Бүгінде елімізде 3,5 мыңнан астам заңгер, адвокат, нотариус пен заң факультеттерінің студенттері халыққа тегін құқықтық көмек көрсетіп отыр. Жыл басынан бері 9 мыңнан астам азамат кеңес алған.
Волонтерлік қызмет Qazvolunteer.kz онлайн-платформасы арқылы үйлестіріледі. Қазір бұл платформада 3,7 мыңнан астам ұйым мен 1,2 мыңға жуық жоба тіркелген.
Қазақстанда волонтерлік бастамалар көбейіп келеді. Жақсылық жасауға ұмтылған, қоғамға пайдасын тигізуді мақсат еткен белсенді азаматтар да жыл санап артуда.
22.07.2025, 11:51 64606
"Таза Қазақстан" акциясы: Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды
Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды, - деп хабарлайды Polisia.kz.
Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы басталғалы полиция қызметкерлері 55 мыңнан астам заң бұзушылықты анықтады.
Қоқысты заңсыз тастау, рұқсат етілмеген жерлерге ағынды суларды төгу, қоршаған ортаны ластауға байланысты басқа да заң бұзушылықтар басты назарда болды. Акция басталғалы бері 630 жүк және ассенизатор көлігінің жүргізушісі жауапкершілікке тартылды. Рейдтік іс-шаралар жүргізу кезінде қоқыс төгу фактілері тіркелді. Одан бөлек өндірістік база аумағында қалдықтарды жинақтау фактісі анықталды.
Профилактикалық шаралар шеңберінде:
- Астана қаласы әкімдігімен және "109" Бірыңғай анықтама қызметімен бірлесіп рейдтер жүргізілуде;
- Рұқсат етілмеген қоқыс тастау орындарын анықтау бойынша рейдтер;
- Жеке және заңды тұлғалармен түсіндіру жұмыстары;
- Қалдықтарды тек арнайы белгіленген жерлерге төгу қажеттігі туралы ақпараттық ескертулер тарату;
- Қоғам белсенділерімен бірлесіп тазалық акцияларын өткізу.
Құқық қорғау органдары тұрғындарды заң талаптарын сақтауға, тазалық пен тәртіпке үлес қосуға және қоршаған ортаға ұқыппен қарауға шақырады.
