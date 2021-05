Алматы әуежайында рейстер кешіктірілуде

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

АЛМАТЫ. 19 МАМЫР - Алматы халықаралық әуежайында ұшу-қону жолағының бүлінуіне байланысты ұшуға бірнеше рейс кешіктірілді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Әуежайда 11.30-дан 13.30-ға дейін уақытша шектеулер енгізілді. Жолақтың жөнделуіне байланысты аздаған зақым анықталды. Екінші ұшу-қону жолағы жоспарлы жөндеуде. Сондықтан төрт рейс 1-1,5 сағатқа ауыстырылды, бірақ олар тоқтатылмайды", - деді әуежайдың баспасөз қызметі.

Алматы - Нұр-Сұлтан (екі рейс), Алматы - Қостанай, Алматы - Батуми бағыттары бойынша төрт рейс кешіктірілді.

