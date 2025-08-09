Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды
- 2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
- 2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
- 2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Алматы мен Цинхай (ҚХР) экотуризм саласындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады
Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады
Қазір біз әртүрлі елден білікті мамандарды тартып жатырмыз. Өзім де бұл істі жіті бақылауға аламын, кешкі уақытта нысандарды аралап, жарықтың шын мәнінде халық үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп, бағалаймын", - деді Дархан Сатыбалды.
Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр
Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі
Оқу-ағарту министрлігі әлеуметтік осал санаттағы балаларға көмек көрсету бойынша ашық әрі ыңғайлы тетік қалыптастырды. Бұл қолдау шарасы бүгінде барлық өңірде іске асырылуда", - деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.
Жалпыға бірдей білім беру" қоры жыл сайын мыңдаған баланың оқу жылына дайындалуына жағдай жасап келеді. Биыл бұл мақсатқа өткен жылғыдай көлемде қаржы қарастырылған.
"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді
Біз тек спортпен шұғылданып қана қоймай, балалардың бойына отансүйгіштік пен табиғатқа құрмет сияқты құндылықтарды сіңіруге тырысамыз. "Таза Қазақстан" акциясы - осы тұрғыда үлкен тәрбие мектебі", - дейді бапкер Данияр Шимиров.
27 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді
"Таза Қазақстан" акциясы: Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды
Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы басталғалы полиция қызметкерлері 55 мыңнан астам заң бұзушылықты анықтады.
