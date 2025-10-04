03.10.2025, 15:17 4431
Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Достарға айту
Жәрмеңке күні қала тұрғындары мен қонақтарына 420 тонна өнім ұсынылады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
2025 жылы 4-5 қазанда Алматыда Алматы облысының тауар өндірушілері мен қала кәсіпорындары қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Іс-шара "Береке Fest" республикалық бастамасы аясында ұйымдастырылады. Жәрмеңке бірінші кезектегі қажетті өнімдердің бағасын тұрақтандыруға, отандық өндірушілерді қолдауға және қазақстандық өнімді тұтынуды ынталандыруға бағытталған.
Жәрмеңкеге Алматы облысының 12 ауданы мен Алматы және Қонаев қаласы қатысады. Қала тұрғындарына 50-ден астам өнім түрі: ет және сүт, жемістер мен көкөністер, шұжық өнімдері, ұн, жарма, өсімдік және мал майы ұсынылады. Жәрмеңкедегі өнімнің жалпы көлемі 420 тонна, оның ішінде 100 тонна ет, 150 тонна жеміс-көкөніс, 50 тонна сүт және 120 тонна басқа да өнімдер.
Алматылықтар мен қала қонақтары қажетті өнімдерін тікелей өндірушілерден қолжетімді бағамен сатып алады.
Жәрмеңке сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін Қазыбек би көшесінде, Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта өтеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
02.10.2025, 10:47 10526
Алматы облысында полиция қызметкерлері студенттермен кездесу өткізді
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Кәсіби бағдар беру мен профилактикалық жұмыс аясында ішкі істер органдарының қызметкерлері жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттерімен кездесу ұйымдастырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.
Шара барысында полиция өкілдері ішкі істер органдарындағы қызметтің маңызы мен ерекшелігі туралы әңгімелеп, полицей мамандығының қоғамдағы орнына тоқталды. Олар құқықтық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ қылмыспен күрестегі полицейдің рөлі жөнінде кеңінен баяндады.
Студенттерге қызметке орналасу талаптары, қызмет өткеру тәртібі, кәсіби және мансаптық өсу мүмкіндіктері, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шаралары түсіндірілді. Кездесуде жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, есірткі қылмысына, киберқылмыс пен интернет-алаяқтыққа қарсы тұру, деструктивті ағымдарға тартудың қауіптілігі мәселелеріне ерекше назар аударылды. Болашақ мамандарға жеке қауіпсіздікті сақтау, цифрлық гигиена ережелерін ұстану туралы практикалық кеңестер берілді.
Сонымен қатар құқыққа қайшы жағдайлар туындаған кезде әрекет ету алгоритмдері түсіндірілді. Мұндай кездесулер жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, заңға құрметпен қарауына және ішкі істер органдарындағы қызметке деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
30.09.2025, 18:44 10751
"Taza Qazaqstan": Алматыдан Қызылордаға дейінгі road-эстафета басталды
Достарға айту
Бүгін Алматы облысы Тарғап ауылы тұсындағы кемпинг-алаңда ауқымды экологиялық бастама - "Taza Qazaqstan" road-эстафетасының ашылу салтанаты өтті. Бір аптаға жалғасатын ауқымды іс-шара барысында қатысушылар Алматы, Шымкент қалалары және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары арқылы мың шақырымнан астам жолды еңсереді. Акцияның басты мақсаты - қоғамда жаңа экологиялық мәдениет қалыптастыру, табиғат пен тарихи мұраға құрметпен қарау және азаматтардың қоршаған орта алдындағы жауапкершілігін арттыру, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Эстафета аясында тек қоқыс жинау ғана емес, депутаттардың халықпен кездесулері, жастарға арналған open-air іс-шаралары, қоғамдық қабылдаулар және таза ауада "Чемпиондық рух" жаттығулары өтеді. Сонымен қатар "Вандализмге жол жоқ!" жобасы шеңберінде "Тұлғалар тұғыры" мемориалдық кешені, "Ақыртас" сарай кешені, "Бірлік" монументі және ежелгі Сауран қалашығы сияқты тарихи нысандар тазартылып, абаттандырылады. Осылайша road-эстафета табиғатты қорғау, мәдени мұраны сақтау және экологиялық патриотизмді қалыптастыру міндеттерін тоғыстырады.
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансұр Ошурбаев: "Мемлекет басшысы егер осындай белсенді жұмысты жалғастыра берсек, Қазақстан нағыз жасыл ел болатынын айтты. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау, оған ұқыпты қарау тек міндет қана емес, күнделікті өмір салтымыздың ажырамас бөлігіне айналуы тиіс", - деп атап өтті.
Акция аясында белсенділер мен волонтерлер жол жиегін, автотұрақтар мен кемпинг аумақтарын тазалайды. Жұмыс квадрокоптерлер арқылы жүргізілген аэробарлау деректеріне сүйене отырып ұйымдастырылады. Жиналған қоқыс полигондарға жеткізілмек.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.09.2025, 15:28 75096
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Наурызбай ауданында биыл Рахат шағынауданында жаңа саябақ аймағын құру жұмыстары басталды. Жаңа жайлы саябақ аудан тұрғындары үшін көптен күткен демалыс орнына айналмақ, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша саябақтың құрылысы биыл аяқталады.
Жобаның тарихы 2023 жылы басталды. Сол кезде Наурызбай ауданы әкімдігінің бастамасымен 1,5 гектар жер телімін алу рәсімі жүргізілген. Аталған жер Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының жанында орналасқан. Жоспар бойынша Қызыл кітапқа енген ағаштарды сақтай отырып, саябақ салу көзделген. Кейін жердің иесі ауысып, ол "BI Development" құрылыс компаниясына өтті. Компания қол қойылған меморандум аясында "BIOGRAPHY" деп аталатын ландшафтық саябақ жобасын жүзеге асыруға міндеттенді.
Жобада бар ағаштарды сақтау, ыңғайлы жүргіншілер жолдарын салу және табиғи элементтерді саябақ тұжырымдамасына үйлесімді енгізу ерекше назарға алынған.
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.09.2025, 13:17 79891
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Достарға айту
Елордадағы Жоғары политехникалық колледж студенттері киберқауіпсіздік бойынша GO CTF TATARSTAN 2025 II Халықаралық турнирінде І -ші орынды жеңіп алды. Финалға ТМД елдерінің ең мықты 20 командасы қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
GO CTF бұл XXI ғасырдағы ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі - киберқауіпсіздік саласында цифрлық құзыреттерді, командалық жұмысты дамытуға және жас кадрларды даярлауға бағытталған халықаралық чемпионат.
Astana Polytechnic студенттерінің Жұмысшы мамандықтар жылы аясындағы бұл жеңісі қолданбалы мамандықтардың сұранысқа ие, әрі беделді екенін айқындап қана қоймай, қазақстандық жас мамандардың киберқауіпсіздік сияқты алдыңғы қатарлы бағыттарда халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті екенін көрсетті.
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.09.2025, 20:40 80706
Ірі француз корпорациясы Қазақстанда су бұру, су және жылумен жабдықтау жүйесін жаңғыртуға қатысуға дайын
Достарға айту
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Veolia компаниясының басшылығымен кездесу өткізді. Келіссөзге Қазақстан мен Францияның дипломатиялық құрылымдары, ТКШ саласындағы мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің өкілдері қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Veolia компаниясы - сумен жабдықтау және тазарту, қалдықтарды өңдеу, экологиялық қызмет көрсету саласында әлемдік көшбасшылардың бірі. Бүгінде 100-ден астам елде жобаларды жүзеге асырып келеді. Veolia Қазақстанды орнықты сумен қамту мен коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту тұрғысынан әлеуетті нарық ретінде қарастырып отыр. Сонымен қатар компания су саласындағы жобаларға, орталықтандырылған жылумен жабдықтау нысандарын пайдалану және жаңғырту жұмыстарына қатысу мүмкіндігін зерттеуде.
Кездесу барысында Қанат Бозымбаев Мемлекет басшысы қойған негізгі инфрақұрылымдық міндеттерді атап өтті. Ол іске асырылып жатқан "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 4,7 мың км су құбыры, 2,6 мың км кәріз желілері жаңартылып, еліміздің барлық ірі қалаларында 38 кәріз-тазарту нысаны салынатынын жеткізді.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар қысқа мерзім ішінде басымдық берілетін аймақтар мен нысандарды айқындайтын бірлескен жұмыс тобын құруға уағдаласты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 20:33 180366
Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді
Сурет: ТЖМ
Достарға айту
Алатау қаласының қоқыс полигонындағы ірі өртке байланысты жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматы облысы әкімдігінің мәліметінше, бұл шешім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданды.
Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу қажетті күштер мен құралдарды - өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Сонымен қатар қабылданған шаралар өрт салдарын жою жұмыстарын жеделдетуге бағытталған.
Жағдай тұрақты бақылауға алынды. Тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ. Барлық қызмет түрі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі", - делінген мәлімдемеде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 12:15 184791
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді
Сурет: Polisia.kz
Достарға айту
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді, деп хабарлайды Polisia.kz.
16 қыркүйектен бастап жүргізушілердің масаңдығын тексерудің ережелері жаңартылды. Бұл ережелер Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 796-бабы бойынша жүргізілетін әкімшілік өндірістің аясында ғана қолданылады. Бұл норма басқару құқығынан уақытша айыру және масаң күйде болатын жүргізушілерді ғана тексеруді көздейді.
Сондықтан жаңартылған ережелер тек көлік құралын басқарушыларға қатысты. Жаяу жүргіншілер мен жол жүрісінің басқа қатысушыларына жаңа талаптар енгізілген жоқ.
Сондай-ақ процедураның өзі бұрынғы қалпында қалып отыр - түпкілікті өзгерістер жоқ. Бір ғана жаңалық - бекітілген нысанның түрі: бұрын ережелер Үкімет қаулысымен бекітілген болса, енді олар ІІМ бұйрығы арқылы бекітіледі.
Бұл децентрализация және бюрократиядан құтылу саясатының аясында жасалды, осылайша мұндай құжаттарды қабылдау тәртібін оңайлатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүргізуші арнайы құралдармен, мәселен алкотестермен масаңдық дәрежесін тексеруден бас тартуға немесе медициналық ұйымында тексеруді жалғастыруға құқылы екенін еске саламыз.
Өз кезегінде, масаңдықтан тексеруден жалтару немесе бас тарту ҚР ӘҚБтК-нің 613-бабының 4-бөлігінде көзделген әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін негіз болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.09.2025, 09:55 182546
Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Қылмыстық қауіп-қатердің және қоғамдық қауіпсіздіктің тәуекелдерін болжау орталығы азаматтарды әлемде қарқын алып жатқан жаңа киберқауіп туралы ескертеді, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Шетелдік дереккөздерге сәйкес ("Department of Motor Vehicles" (АҚШ), "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты" зиянкестер Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жалған қаулыларды жаппай жіберіп жатыр. Хаттар мен хабарламалар электрондық пошта мен мессенджерлерге жіберіледі және жүргізуші, көлік нөмірі туралы деректерді және "айыппұл төлеуге" сілтемені қамтиды.
Шын мәнінде, бұл фишингтік шабуыл. Банк картасының деректерін енгізген кезде сіздің шотыңызға толық қол жеткізіледі және барлық қаражатты ұрлау мүмкіндігі туындайды. Жекелеген жағдайларда сілтемеде құрылғыдан жеке деректерді ұрлауға арналған вирусты қамтиды.
Бүгінгі күні, шабуылдар Ресей мен АҚШ-та тіркелген, сондықтан мұндай схеманың Қазақстанда таралу қаупі бар.
Әкімшілік айыппұл салу туралы ресми хабарламалар тек 1414 қысқа нөмірінен келіп түседі және төлем сілтемелерін қамтымайды. Салынған айыппұлдар туралы ақпарат egov.kz арқылы банктердің мобильді қосымшаларына да берілетінін естеріңізге саламыз.
Егер сіз 1414 нөмірінен айыппұл туралы хабарлама алсаңыз және онда төлем сілтемесі болса - ол бойынша өтпеңіз! Бұл алдау! Мұндай хабарламаларды алаяқтар жібереді!
Ұсынамыз:
- сілтемелер арқылы өтпеңіз және күмән тудыратын хаттардың тіркемелерін ашпаңыз;
- айыппұлдар туралы ақпаратты тек egov.kz, qamqor.gov.kz ресми ресурстарында және банктердің мобильді қосымшаларында қайта тексеріңіз.
Егер сіз сілтеме арқылы өтіп, деректерді енгізген болсаңыз:
- банк картасын шұғыл бұғаттаңыз;
- ықтимал алаяқтық фактісі туралы банкке және полицияға 102 телефоны арқылы хабарлаңыз;
- құрылғыны вирустың бар-жоғына тексеріңіз.
Сақ болыңыз. Жақындарыңызды ескертіңіз. Алаяқтарға мүмкіндік бермеңіз!
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
02.10.2025, 09:40Мүгедектікті белгілеу бойынша 79 мыңға жуық өтінім сырттай форматта қаралды 01.10.2025, 16:5553756Мемлекет басшысы Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысын өткізді 01.10.2025, 17:1453466Президент алдағы Ұстаздар күнімен құттықтады 02.10.2025, 11:48Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды52011Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды 02.10.2025, 12:13ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті50606ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті 10.09.2025, 18:32212056Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр 17.09.2025, 21:42193391Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 12.09.2025, 09:03Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда189551Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда 23.09.2025, 14:06Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды188791Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды 23.09.2025, 12:12188256Бағаны тұрақтандыру үшін тиімсіз делдалдар жойылады