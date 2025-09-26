23.09.2025, 15:28 24986
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Сурет: gov.kz
Наурызбай ауданында биыл Рахат шағынауданында жаңа саябақ аймағын құру жұмыстары басталды. Жаңа жайлы саябақ аудан тұрғындары үшін көптен күткен демалыс орнына айналмақ, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша саябақтың құрылысы биыл аяқталады.
Жобаның тарихы 2023 жылы басталды. Сол кезде Наурызбай ауданы әкімдігінің бастамасымен 1,5 гектар жер телімін алу рәсімі жүргізілген. Аталған жер Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының жанында орналасқан. Жоспар бойынша Қызыл кітапқа енген ағаштарды сақтай отырып, саябақ салу көзделген. Кейін жердің иесі ауысып, ол "BI Development" құрылыс компаниясына өтті. Компания қол қойылған меморандум аясында "BIOGRAPHY" деп аталатын ландшафтық саябақ жобасын жүзеге асыруға міндеттенді.
Жобада бар ағаштарды сақтау, ыңғайлы жүргіншілер жолдарын салу және табиғи элементтерді саябақ тұжырымдамасына үйлесімді енгізу ерекше назарға алынған.
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
23.09.2025, 13:17 29781
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Елордадағы Жоғары политехникалық колледж студенттері киберқауіпсіздік бойынша GO CTF TATARSTAN 2025 II Халықаралық турнирінде І -ші орынды жеңіп алды. Финалға ТМД елдерінің ең мықты 20 командасы қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
GO CTF бұл XXI ғасырдағы ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі - киберқауіпсіздік саласында цифрлық құзыреттерді, командалық жұмысты дамытуға және жас кадрларды даярлауға бағытталған халықаралық чемпионат.
Astana Polytechnic студенттерінің Жұмысшы мамандықтар жылы аясындағы бұл жеңісі қолданбалы мамандықтардың сұранысқа ие, әрі беделді екенін айқындап қана қоймай, қазақстандық жас мамандардың киберқауіпсіздік сияқты алдыңғы қатарлы бағыттарда халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті екенін көрсетті.
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
19.09.2025, 20:40 30596
Ірі француз корпорациясы Қазақстанда су бұру, су және жылумен жабдықтау жүйесін жаңғыртуға қатысуға дайын
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Veolia компаниясының басшылығымен кездесу өткізді. Келіссөзге Қазақстан мен Францияның дипломатиялық құрылымдары, ТКШ саласындағы мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің өкілдері қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Veolia компаниясы - сумен жабдықтау және тазарту, қалдықтарды өңдеу, экологиялық қызмет көрсету саласында әлемдік көшбасшылардың бірі. Бүгінде 100-ден астам елде жобаларды жүзеге асырып келеді. Veolia Қазақстанды орнықты сумен қамту мен коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту тұрғысынан әлеуетті нарық ретінде қарастырып отыр. Сонымен қатар компания су саласындағы жобаларға, орталықтандырылған жылумен жабдықтау нысандарын пайдалану және жаңғырту жұмыстарына қатысу мүмкіндігін зерттеуде.
Кездесу барысында Қанат Бозымбаев Мемлекет басшысы қойған негізгі инфрақұрылымдық міндеттерді атап өтті. Ол іске асырылып жатқан "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 4,7 мың км су құбыры, 2,6 мың км кәріз желілері жаңартылып, еліміздің барлық ірі қалаларында 38 кәріз-тазарту нысаны салынатынын жеткізді.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар қысқа мерзім ішінде басымдық берілетін аймақтар мен нысандарды айқындайтын бірлескен жұмыс тобын құруға уағдаласты.
18.09.2025, 20:33 130256
Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді
Сурет: ТЖМ
Алатау қаласының қоқыс полигонындағы ірі өртке байланысты жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматы облысы әкімдігінің мәліметінше, бұл шешім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданды.
Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу қажетті күштер мен құралдарды - өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Сонымен қатар қабылданған шаралар өрт салдарын жою жұмыстарын жеделдетуге бағытталған.
Жағдай тұрақты бақылауға алынды. Тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ. Барлық қызмет түрі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі", - делінген мәлімдемеде.
18.09.2025, 12:15 134681
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді
Сурет: Polisia.kz
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді, деп хабарлайды Polisia.kz.
16 қыркүйектен бастап жүргізушілердің масаңдығын тексерудің ережелері жаңартылды. Бұл ережелер Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 796-бабы бойынша жүргізілетін әкімшілік өндірістің аясында ғана қолданылады. Бұл норма басқару құқығынан уақытша айыру және масаң күйде болатын жүргізушілерді ғана тексеруді көздейді.
Сондықтан жаңартылған ережелер тек көлік құралын басқарушыларға қатысты. Жаяу жүргіншілер мен жол жүрісінің басқа қатысушыларына жаңа талаптар енгізілген жоқ.
Сондай-ақ процедураның өзі бұрынғы қалпында қалып отыр - түпкілікті өзгерістер жоқ. Бір ғана жаңалық - бекітілген нысанның түрі: бұрын ережелер Үкімет қаулысымен бекітілген болса, енді олар ІІМ бұйрығы арқылы бекітіледі.
Бұл децентрализация және бюрократиядан құтылу саясатының аясында жасалды, осылайша мұндай құжаттарды қабылдау тәртібін оңайлатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүргізуші арнайы құралдармен, мәселен алкотестермен масаңдық дәрежесін тексеруден бас тартуға немесе медициналық ұйымында тексеруді жалғастыруға құқылы екенін еске саламыз.
Өз кезегінде, масаңдықтан тексеруден жалтару немесе бас тарту ҚР ӘҚБтК-нің 613-бабының 4-бөлігінде көзделген әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін негіз болады.
17.09.2025, 09:55 134036
Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды
Сурет: Depositphotos
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Қылмыстық қауіп-қатердің және қоғамдық қауіпсіздіктің тәуекелдерін болжау орталығы азаматтарды әлемде қарқын алып жатқан жаңа киберқауіп туралы ескертеді, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Шетелдік дереккөздерге сәйкес ("Department of Motor Vehicles" (АҚШ), "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты" зиянкестер Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жалған қаулыларды жаппай жіберіп жатыр. Хаттар мен хабарламалар электрондық пошта мен мессенджерлерге жіберіледі және жүргізуші, көлік нөмірі туралы деректерді және "айыппұл төлеуге" сілтемені қамтиды.
Шын мәнінде, бұл фишингтік шабуыл. Банк картасының деректерін енгізген кезде сіздің шотыңызға толық қол жеткізіледі және барлық қаражатты ұрлау мүмкіндігі туындайды. Жекелеген жағдайларда сілтемеде құрылғыдан жеке деректерді ұрлауға арналған вирусты қамтиды.
Бүгінгі күні, шабуылдар Ресей мен АҚШ-та тіркелген, сондықтан мұндай схеманың Қазақстанда таралу қаупі бар.
Әкімшілік айыппұл салу туралы ресми хабарламалар тек 1414 қысқа нөмірінен келіп түседі және төлем сілтемелерін қамтымайды. Салынған айыппұлдар туралы ақпарат egov.kz арқылы банктердің мобильді қосымшаларына да берілетінін естеріңізге саламыз.
Егер сіз 1414 нөмірінен айыппұл туралы хабарлама алсаңыз және онда төлем сілтемесі болса - ол бойынша өтпеңіз! Бұл алдау! Мұндай хабарламаларды алаяқтар жібереді!
Ұсынамыз:
- сілтемелер арқылы өтпеңіз және күмән тудыратын хаттардың тіркемелерін ашпаңыз;
- айыппұлдар туралы ақпаратты тек egov.kz, qamqor.gov.kz ресми ресурстарында және банктердің мобильді қосымшаларында қайта тексеріңіз.
Егер сіз сілтеме арқылы өтіп, деректерді енгізген болсаңыз:
- банк картасын шұғыл бұғаттаңыз;
- ықтимал алаяқтық фактісі туралы банкке және полицияға 102 телефоны арқылы хабарлаңыз;
- құрылғыны вирустың бар-жоғына тексеріңіз.
Сақ болыңыз. Жақындарыңызды ескертіңіз. Алаяқтарға мүмкіндік бермеңіз!
12.09.2025, 09:03 146376
Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда
Сурет: Depositphotos
Қазақстанда заңсыз иемденілген активтерді қайтару есебінен әлеуметтік нысандар салу жұмыстары жалғасып жатыр. Арнаулы мемлекеттік қордан Абай облысына денсаулық сақтау саласындағы жобаларды жүзеге асыруға 5,6 млрд теңге бөлінді. Қаражат өңірдегі инфрақұрылымды жақсартуға және медицина сапасын арттыруға бағытталған, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Үржар ауылында бұл қаражат көпсалалы орталық аудандық ауруханаға қосымша корпус салуға және заманауи медициналық техникамен жарақтандыруға жұмсалуда.
Аягөз қаласында бөлінген қаражатқа көпсалалы орталық аудандық ауруханаға қосымша корпус салынып жатыр, онда магниттік-резонанстық томограф орнатылады.
Нысандарды биыл пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Жобалар азаматтарды уақтылы және сапалы медициналық қызметтермен қамту аясын кеңейтуге мүмкіндік бермек.
Бұған дейін Арнаулы мемлекеттік қордан Семей қаласында 100 орындық медициналық-әлеуметтік психоневрология мекемесін салуға 2,6 млрд теңге бөлінген болатын.
Естеріңізге сала кетсек, "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет денсаулық сақтау саласын дамыту үшін жүйелі түрде күш-жігер жұмсап келе жатқанын атап өткен болатын. Елімізде медициналық нысандардың барлық спектрі - ауылдық фельдшерлік-акушерлік пункттерден бастап мамандандырылған ауруханаларға дейін біртіндеп жаңғыртылуда. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 540 нысанның құрылысы салынды.
10.09.2025, 18:32 172321
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр
Қаладағы Кіші Абай көшесі, 190 мекенжайда орналасқан нысан сүрілетін болды, деп хабарлайды Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) еш рұқсат құжаттарынсыз, нысанды заңсыз салғаны нықталды. Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданды және бұзушылықтарды жоюға нұсқама берілді.
Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 2024 жылғы 22 қарашада нысанды бұзу жөнінде шешім шығарған еді. Кейін ұзаққа созылған сот талқылаулары болды.
Алматы қалалық сотының 2025 жылғы 2 маусымдағы қаулысымен бірінші сатыдағы нысанды бұзу жөніндегі шешім өзгеріссіз қалды.
Нысан бүгін сот орындаушыларының қатысуымен сүріліп жатыр.
09.09.2025, 09:16 161776
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті, деп хабарлайды Polisia.kz.
Алматы қаласында полиция жол-көлік оқиғаларының алдын алу және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру мақсатында соның ішінде электросамокаттардың қатысуымен, ауқымды рейдтік іс-шаралар өткізді.
Тәулік ішінде самокат жүргізушілері тарапынан жол қозғалысы туралы заңнаманы бұзудың 800-ден астам (жыл басынан бері 16 мыңнан астам) дерегі анықталды. Атап айтқанда: жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын талаптарды сақтамаудың 489 дерегі6 жаяу жүргіншілер мен өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерін бұзуының 237 дерегі, ата-аналардың балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын орындамауының 11 дерегі, көшені абаттандыру ережелерін бұзудың 47 дерегі, қоғамдық орындарды ластау бойынша 23 құқық бұзушылық анықталған.
Сонымен қатар тротуарларда және жолдарда электросамокаттарды бейберекет қалдыру деректері анықталды, бұл өз кезегінде қозғалысқа кедергі келтіреді. 259 самокат арнайы тұраққа қойылды.
Сондай-ақ электросамокаттардың шоғырланған орындарында күшейтілген патрульдеу жүргізу мақсатында оператор-компаниялар ұсынған самокаттармен 50 полиция бағыты ұйымдастырылды.
Профилактика жылы және "Заң мен тәртіп" қағидаты - бұл біз үшін жол қозғалысы қауіпсіздігіне жүйелі әрі күнделікті бақылау дегенді білдіреді. Электросамокат қолданушыларымен жұмыс жалғасуда: біз құқық бұзушылықтардың алдын аламыз, ережелерді түсіндіреміз және қажет болған жағдайда заңда көзделген шараларды қолданамыз", - деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.
