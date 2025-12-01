24.11.2025, 17:45 34976
eGov порталы ұялы байланыс желісінен тыс пайдаланушылар үшін авторизациялаудың жаңа әдісін енгізді
Сурет: egov.kz
Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ ("ҰАТ" АҚ) электрондық үкімет порталы eGov.kz пен оның құрамдас бөліктерінде (eOtinish сервисі, Smart Bridge платформасы, "Ашық үкімет" порталы) пайдаланушыларға жаңа авторизация әдісі енгізілгенін хабарлайды, деп хабарлайды egov.kz.
Енді пайдаланушыларға бірнеше аутентификация нұсқасы қолжетімді:
- eGov QR - eGov Mobile мобильді қосымшасында QR кодты сканерлеу арқылы кіру;
- Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланып авторизациядан өту - растама SMS-код арқылы жүзеге асады;
- Логин мен пароль арқылы кіру - пайдаланушы ЖСН/БСН мен парольді енгізеді, ал жеке тұлғаны растау ЭЦҚ арқылы жүргізіледі.
Егер пайдаланушы eGov Mobile мобильді қосымшасын белсенді қолданса, авторизация үшін оған QR кодты сканерлеу функциясы - eGov QR - ұсынылады.
Логин (ЖСН/БСН) мен парольді пайдаланып авторизациядан өтудің жаңа механизмі мобильді оператор желісінің қолжетімсіз аймақтарында ыңғайлы. Бұл жағдайда жеке тұлғаны SMS-код арқылы растау қажет емес. Пайдаланушыға парольді ұмытып қалса, оны қалпына келтіру мүмкіндігі де берілген. Жүйе пайдаланушыға қолжетімді деректерді автоматты түрде анықтап, тиісті енгізу өрістерін ұсынады. Сәтті тексеруден кейін ақпарат ЭЦҚ арқылы расталып, авторизация процесі аяқталып, жеке кабинетке қауіпсіз кіру қамтамасыз етіледі.
Жаңа механизм қолданыстағы әдістерді толықтырып, порталдағы аутентификация нұсқаларын кеңейтеді. Жаңарту порталдың және оның құрамдас бөліктерінің электрондық мемлекеттік қызметтеріне қолжетімділікті қауіпсіз, ыңғайлы етіп, баламалы идентификация тәсілін ұсынуға бағытталған.
тақырып бойынша жаңалықтар
28.11.2025, 10:31 3216
Алматыдағы ауа сапасы туралы ресми деректерді тек Қазгидромет ұсынады
Алматыдағы атмосфералық ауаның жағдайы тек "Қазгидромет" РМК-ның бақылау бекеттерінен алынған мәліметтер негізінде жүргізіледі. Бұл қызметтің барлық құрылғысы сертификатталған, мемлекеттік тізімге енгізілген және міндетті тексеруден өткен, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Қала аумағында 16 стационарлық бақылау бекеті орнатылған. Осы бекеттердің деректері бойынша ауа сапасының көрсеткіштері қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормативтерге сәйкес қалыптастырылады.
Бұл ретте, түрлі жекеменшік немесе калибрленбеген құрылғылар тарататын ақпарат ресми болып саналмайды. Мұндай датчиктердің жарамды сертификаты жоқ, олар тексеруден өтпеген және мемлекеттік өлшеу құралдары тізіміне енгізілмеген. Сондықтан мұндай құралдардан алынған ақпаратты сенімді дерек ретінде қолдануға болмайды.
Қазгидромет мәліметінше, биыл 24-25 қарашада жоғары (10 ШРК-дан жоғары) және аса жоғары (50 ШРК-дан жоғары) ластану деңгейі тіркелмеген. Жекелеген бекеттерде кейбір заттар бойынша 1,0-2,1 ШРК шамасында бір реттік аздаған асу байқалды.
Қаладағы қазіргі түтін құбылыстары ауа райының қолайсыз метеорологиялық жағдайларымен қатар антропогендік факторларға да байланысты. Соның бірі инверсия, яғни жылы ауа қабаты төменгі суық қабатты жауып, тік бағытта ауа алмасуына кедергі келтіретін құбылыс.
Қарашаның желсіз ауа райы, көпжылдық бақылаумен салыстырғанда жоғары температура, жауын-шашынның болмауы және жылыту маусымының белсенділігі атмосферада зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді. Ластаушы көздер жеке тұрғын үйлер, өндірістік нысандар және қала аумағында пайдаланылатын шамамен бір миллионға жуық автокөлік.
Бүгінде Алматының ауа бассейнін негізгі ластаушы - автокөлік көлігі (шығарындылардың 60%-ына дейін). Қалған бөлігі өнеркәсіптік кәсіпорындарға, жеке секторға және қатты отын пайдаланатын моншаға тиесілі. Сондықтан олардың әсерін төмендету бағытында нақты шаралар қабылдау қажеттілігі туындап отыр. Осы мақсатта Алматы қаласы әкімдігі тиісті жұмыстар жүргізіп, атмосфералық ауаны қорғау ережелерінің жобасын әзірледі. Бұл ережелер төмен шығарындылы аймақта автокөлік пайдалануға шектеулер енгізуді, үшінші санаттағы кәсіпорындардың экологиялық реттелуін және ауаға зиянды заттар шығарындыларын азайтуға бағытталған басқа да нормаларды қамтиды.
Ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырамыз.
26.11.2025, 19:31 32621
Шығыс Қазақстанда құтқарушылар "Қауіпсіз үй" акциясы аясында күш біріктірді
Сурет: gov.kz
Профилактикалық акцияның мақсаты - тұрғындардың қауіпсіздік мәдениетін арттыру. Қауіпсіздік ережелері сақталмайтын үйлерде, әсіресе жылыту маусымы келгенде, тұрмыстық өрттердің саны көбейеді. Ахуалды тұрақтандыру үшін ТЖД қызметкерлері мен полицейлер тұрғын үйлерді аралап, пештер мен электр құралдарын пайдалану қағидалары бойынша нұсқаулықтар жүргізеді. Ерекше назарда - әлеуметтік осал отбасылар. Өрт шығу қаупі жоғары және көміртегі тотығымен улану қаупі бар үйлерге арнайы датчиктер орнатылды. Жылыту маусымы басталғалы бері 32 мыңнан астам үй араланып, 12 568 бұзушылық анықталды. Олардың ішінде: дер кезінде тазаланбаған мұржалар, зақымданған немесе тозығы жеткен электр құралдарын пайдалану, ұшқын шығаратын розеткалар бар, деп хабарлайды ШҚО ТЖД баспасөз қызметінен.
Рейд барысында полицейлер асоциалды өмір салтын ұстанатын азаматтардың тұратын орындарын анықтап, олармен тиісті жұмыстар жүргізеді. Өйткені, өрт құрбандарының арасында көбінесе спирттік ішімдікке әуестенетін, темекі шегу кезінде отты абайсыз пайдаланатын адамдар жиі кездеседі.
Анықталған бұзушылықтар бойынша біз оларды жою жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Өрттердің алдын алу және көміртегі тотығынан улану жағдайларын болдырмау үшін көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлерінде пештерді жөндейміз, қарт адамдарға мұржаларын тазалауға көмектесеміз, көміртегі тотығы датчиктерін орнатамыз", - деді ШҚО ТЖД Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Нұржан Өміржанов.
Қауіпсіз үй" акциясы өрттердің алдын алуға бағытталған кешенді шараларды жүзеге асыруды, ұйымдар мен қызметтердің, сондай-ақ халықтың күшін біріктіруді көздейді. Бұл шара тұрғындарды өрттен және көміртегі тотығымен уланудан қорғауға бағытталған.
24.11.2025, 14:23 35186
Ұлттық Банк "қате" ақша аударымдарына қатысты алаяқтық барын ескертеді
Қазақстан Ұлттық Банкі "қате аударылған" ақшаға қатысты алаяқтық оқиғалар жиілеп кеткенін ескертеді, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Көп таралған схемалардың бірі - ақша түскені туралы жалған хабарлама жіберу. Ондай кезде азаматтар банк шотына түскен ақша сомасы туралы SMS-хабарлама алады. Кейін оларға қаскөйлер қоңырау шалып, өзін ақша аударған адам ретінде таныстырады да, "қателесіп аударыппын" деген сылтаумен түскен ақшаны кері қайтаруды сұрайды. Бірақ, көбіне мұндай хабарламалар жалған болып шығады.
Осындай хабарлама немесе қоңырау қабылдаған кезде ақшаның қайдан келгенін тек банктің ресми мобильді қосымшасында немесе интернет-банкинг арқылы тексеріп алған абзал. Белгісіз нөмірден келген SMS-хабарламаға сақ болып, күдікті сілтемеге өтпеу керек.
Алаяқтық схеманың тағы бір түрі бар. Ол жағдайда қаскөйлер белгілі бір азаматтың шотына шынайы түрде ақша аударады. Кейін олар ақша аударған адам болып қоңырау шалып, "қателесіп аударғанын" айтады да, түскен ақшаны қайтаруға басқа бір үшінші тараптың шотын ұсынады. Әңгіме кезінде психологиялық қысым (мысалы, ақша баланың еміне керек екенін айтып) көрсетуі немесе құқық қорғау органдарына, болмаса, сотқа шағымданатынын айтып, қорқытуы мүмкін. Көбіне алаяқтар өзін "күш құрылымдарының" немесе "Ұлттық Банктің қызметкері" ретінде таныстырып, жеке және банк деректерін сұратады.
Ұлттық Банк осындай оқиғаға тап болған жағдайда немесе белгісіз біреулерден ақша түскенде үшінші тараптың шотына ақша аударудан сақ болуға шақырады. Өзгеден келген ақшаны қайтару амалын нақтылау үшін дереу банкке хабарласқан дұрыс. Қажет болса, тиісті өтінішті тапсыру үшін банктің ең жақын бөлімшесіне бару керек.
Еске сала кетейік, Ұлттық Банк қызметкерлері аудио және видеоқоңырау шалмайды, жеке тұлғалардың шотына қызмет көрсетпейді, түрлі инвестициялық қорлар мен қаржы өнімдеріне қаржы салымдарын ұсынбайды, ақша құралдарын сақтандырумен айналыспайды, халықпен де ақшалай есеп айырыспайды.
Егер алаяқтық әрекетке тап болсаңыз, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына арыз түсіруге кеңес береміз.
Кеңес алу үшін 1477 қысқа нөміріне қоңырау шалып, Ұлттық Банктің Байланыс орталығына хабарласуға болады.
10.11.2025, 21:56 120811
Алматыда бұрынғы президент резиденциясының орнында жаңа саябақ ашылды
Сурет: gov.kz
Алматыда Назарбаев даңғылының батыс бөлігінде, Ганди көшесінің солтүстігінде орналасқан жаңа сквер ресми түрде ашылды. Іс-шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды қатысты, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жаңа сквер қоғамдық кеңістіктерді дамыту бағдарламасының бір бөлігі ретінде жүзеге асырылып, жайлы қалалық орта қалыптастыруға бағытталған. Нысанның жалпы аумағы 4,16 гектар, оның шамамен үш гектары жасыл аймаққа тиесілі.
Құрылысы барысында инженерлік және көркейту жұмысы толық көлемде орындалды. Сквер аумағына заманауи жарықтандыру және автосуару жүйелері орнатылды, 10 мың шаршы метрден астам жүргіншілер жолы төселді. Демалыс аймақтары жасақталып, 77 орындық және 52 қоқыс жәшігі қойылды.
Жасылдандыру жұмысы аясында барлығы 425 ағаш отырғызылды (оның ішінде 166 - қылқанжапырақты, 259 - жапырақты түрлер), сондай-ақ 590 бұта егілді (351 - қылқанжапырақты, 239 - жапырақты).
Сквердің ерекшелігі - жасанды тоған. Қыс мезгілінде ол сырғанақ айдыны ретінде пайдаланылатын болады. Бұл қала тұрғындары мен қонақтарына жыл бойы белсенді демалысқа мүмкіндік береді.
Мамандардың айтуынша, көркейтуде климаттық жағдайларға бейімделген материалдар және экологиялық шешімдер қолданылған. Жаңа сквер қаланың орталық бөлігіндегі жасыл желек жүйесімен үйлесімді түрде астасып, тұрғындардың серуендеуі мен демалысына қолайлы орынға айналды.
Қоғамдық кеңістіктерді дамыту қалалық ортаның сапасын арттырып, жасыл аймақтарды көбейтуге және қала тұрғындары үшін белсенді демалыс мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етеді.
Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының мәліметінше, Алматыда саябақтар, скверлер және жасыл аймақтар құру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Қаланың барлық аудандарында серуендеуге және демалуға арналған жаңа орындар ашылып жатыр.
04.11.2025, 11:32 194846
Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты
Аймақта итбалықтардың жаппай қырылуы қайта басталды. Кеше 3 қарашада Маңғыстау облыстық экология департаментінің мамандары балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Түпқараған ауданындағы жағалаудан 112 Каспий итбалығынның өлексесін тапты.
Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті зертханалық-талдамалы бақылау бөлімінің мамандары ағымдағы жылдың 3 қараша күні Түпқараған ауданы Баутино теңіз жағалауында итбалық өлекселерінің табылуына байланысты тұрғындар тарапынан келіп түскен хабарлама негізінде Түпқараған ауданы Форт-Шевченко, Баутино елді мекендерінің теңіз жағалауынан су сынамаларын алу жұмыстарын жүргізді.
Сондай-ақ, МО балық шаруашылығы басқармасының "Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі қызмет" КММ және МО бойынша балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Асан елді мекенінен Баутино мүйісіне дейінгі Түпқараған ауданының жағалау сызығын мониторингтеу барысында 112 бас Каспий итбалығының өлекселері анықталды.
Оның ішінде:
- Асан елді мекенінен Форт-Шевченко қаласының жағажайына дейін - 39 бас,
- Форт-Шевченко қаласының жағажайынан Баутино мүйісіне дейін - 73 бас.
04.11.2025, 09:02 195731
Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады
Сурет: Depositphotos
Алдағы күндері ел аумағында ауа райының нашарлауы күтіледі: қар жауып, көктайғақ болып, жел күшейіп, жолдарда көріну деңгейі төмендейді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ішкі істер министрлігі барлық жүргізушілерді барынша мұқият болуға және көліктерін алдын ала дайындауға шақырады: доңғалақтардың, тежегіш жүйесінің жағдайын, техникалық сұйықтықтардың деңгейін және қажетті қысқы жабдықтардың бар-жоғын тексеріңіздер.
Әсіресе жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын және қалааралық жолдарға шығатын жүргізушілерге айтарымыз: жылдамдық режимін, арақашықтықты және маневр жасау ережелерін сақтаңыздар.
Өз өмірлеріңіз бен айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігін сақтаңыздар. Жолдағы қауіпсіздік әрқайсымыздан басталады, - деді ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің басқарма бастығы Айдын Оразбаев.
03.11.2025, 10:31 202061
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан мен Сербия астаналары арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды
Сурет: Depositphotos
Салтанатты іс-шара барысында Қазақстан Республикасы Көлік вице-министрі Талғат Ластаев, SCAT әуе компаниясының президенті Владимир Денисов, Сербия Республикасының Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті елшісі Владимир Йовчич және Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай басқарма төрағасының бірінші орынбасары Руслан Пыштанов қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тікелей қатынасты іске қосу туралы келісімге Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сербияға сапары кезінде қол жеткізілді. Жоба Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және Сербиядағы Қазақстан елшілігінің қолдауымен мүмкін болды.
Белградқа келгеннен кейін қазақстандық делегацияны Сербия Президенті Александр Вучичтің тапсырмасымен Сербия Ұлттық жиналысының спикері Ана Брнабич және Көлік министрінің орынбасары Верика Ечменица қарсы алды.
Астана мен Белград арасындағы тікелей рейстердің ашылуы Қазақстан мен Сербия арасындағы байланысты нығайтудағы маңызды қадам болып табылады. Жаңа бағыт екі ел арасындағы бизнес, туризм және мәдени ынтымақтастық үшін жаңа жол ашады", - деп атап өтті Талғат Ластаев.
Қазақстан мен Сербия арасында визасыз режим қолданылады. Ұшу ұзақтығы 5 сағат 40 минут. Бұл бағыт бойынша жолаушылар тарапынан жоғары сұраныс күтілуде - алғашқы рейсте 92 жолаушы болды.
Астана-Белград-Астана рейстері аптасына екі рет (дүйсенбі және бейсенбі) заманауи Boeing 737 ұшақтарымен орындалады.
SCAT Airlines қазіргі уақытта еуропалық қалаларға да рейстер орындайды:
Астана - Прага - аптасына екі рет (сейсенбі және сенбі);
Шымкент - Будапешт - аптасына екі рет (сейсенбі және бейсенбі);
Шымкент - Мюнхен - аптасына екі рет (сейсенбі және бейсенбі).
24.10.2025, 17:21 270851
Жаңаөзен қаласында мұнай-газ саласына арналған жаңа зауыт ашылды
Сурет: gov.kz
Бүгін, 24 қазанда Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Республика күні қарсаңында Жаңаөзен қаласында "Каскор-Машзавод" ЖШС-нің жаңа зауытының ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Маңғыстау облысының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Шараға мұнай-газ саласының ардагерлері, ұлттық компаниялар мен кәсіпорын басшылары, мәслихат депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.
Өңір басшысы өз сөзінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өнеркәсіптік негізді нығайту және экономиканы әртараптандыру жөніндегі тапсырмаларына сәйкес, өңдеу саласын дамыту - өңір экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар бағыт екенін атап өтті.
Бұл зауыттың іске қосылуы - Жаңаөзен қаласының экономикалық әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және жергілікті тұрғындарды тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Зауыт еліміздің мұнай-газ саласы үшін маңызды өнім өндіретін отандық кәсіпорынға айналатынына сенеміз", - деді Нұрдәулет Қилыбай.
Жаңа кәсіпорын жылына 540 мың дана сорғы штангасын, 51 мың тонна сорғы-компрессорлық құбырларды және футеровкалы сорғы-компрессорлық құбырларды өндіруге қауқарлы. Өндіріс іске қосылған соң 250 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда.
Салтанатты іс-шарада сала ардагерлері мен өндіріс қызметкерлеріне облыс әкімінің және кәсіпорынның алғыс хаттары мен мерейтойлық медальдар табысталды.
