26.08.2025, 17:48 7076
Елімізде заңсыз полигондар саны азайды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Заңсыз қоқыс үйінділерін жою мәселесі мемлекеттік экологиялық саясаттың өзекті міндеттерінің бірі болып қала береді. Экология және табиғи ресурстар министрлігі заңсыз полигондардың пайда болуының алдын алу, анықтау және жоюды бақылау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Соңғы жылдары анықталған заңсыз полигондар санын азайтудың оң үрдісі байқалып тұр. Егер 2020 жылы жою деңгейі 66% ғана болатын 8884 полигон анықталса, 2024 жылы олардың саны 4886-ға дейін азайып, оның 93%-ы жойылды. Бұл туралы ҚР ЭТРМ Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Ерболат Қожықов ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлім етті.
Оның айтуынша, ағымдағы жылы ғарыштық мониторинг деректері бойынша 2707 қоқыс үйіндісі тіркелді, бұл өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай аз, бірақ жою сапасы проблемасы сақталуда - бүгінгі күні анықталғандардың 672 объектісі немесе 24%-ы ғана жойылды. Әсіресе, Абай, Жетісу, Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында жоюдың төмен көрсеткіштері байқалады.
Жоюдың жоғары пайызы Алматы, Қызылорда, Павлодар және Қостанай облыстарында байқалады. Қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық талаптарды бұзғаны үшін, оның ішінде заңсыз полигондарды жою бойынша жеткіліксіз жұмыс үшін 87 лауазымды тұлға, оның ішінде 10-нан астам аудан және қала әкімінің орынбасарлары жалпы сомасы 12,4 млн теңгеге әкімшілік жауапкершілікке тартылды", - деді спикер.
Заңсыз полигондарды қалыптастыру үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізілді. Осылайша, айыппұл мөлшері кәсіпкерлік субъектісіне қарай 100-ден 1000 АЕК-ке дейін ұлғайтылып, көлік құралын тәркілеу түріндегі шара енгізілді.
Айта кетерлігі, заңсыз қоқыс үйінділерін жою жұмыстары "Таза Қазақстан" жалпыұлттық бастамасының бір бағыты болып табылады. Бағдарламаның негізгі мақсаты - азаматтардың таза және қауіпсіз өмір сүру ортасын құру және аумақтардың санитарлық жағдайы басты назарда.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
27.08.2025, 17:30 7461
7 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған
Достарға айту
Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев елімізде 7 айда көлік апаттарынан 176 бала қайтыс болғанын мәлім етті, деп хабарлайды inform.kz.
Өкінішке қарай, жеті айда жол апаттарында 176 бала қаза болды. Бұл - орны толмас шығын. Біздің қолымыздағы ең қымбат бағалы дүние - балалардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенше аянбауымыз керек. Зардап шеккен балалардың жартысынан көбісі жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипедші, самокатшы немесе мопед жүргізгендер", - деді ол.
Комитет басшысының сөзінше, көп жағдайда балалар көлік ішінде балаға арналған қауіпсіздік құрылғылары мен қауіпсіздік белдіктерін қолданбау салдарынан қаза болған.
Жол апатында көбіне жаяу жүргінші-балалардың өздері кінәлі болып жатады, Ал ең өкініштісі, жолды кез-келген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету жиі тіркеледі. Кейбір балалар тіпті жолдан өтерде жан-жағына қарау керек екенін ұмытып кетеді, себебі бұрылыстан көлік шығып қалуы мүмкін. Ал қараңғы мезгілде, әсіресе ымырт түскенде жүргізушілер жаяу жүргіншілерді байқамай қалуы мүмкін. Өйткені олар киімдеріне жарық шағылыстыратын элементтерді қолданбайды. Сондықтан балаларға өте сақ болуды және көлік жүргізушісі жол берегеніне көз жеткізуін үнемі түсіндіріп отыруымыз керек", - деді Қайсар Сұлтанбаев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
22.08.2025, 10:00 23651
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 2,4 трлн теңгеге жуық зейнетақы төленді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2 трлн 451,4 млрд теңге сомасына зейнетақы төленді, оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге - 793 млрд теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге - 1 трлн 658,4 млрд теңге қарастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі.
2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны - 2 млн 497 мың адам.
2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша республикалық бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143 097 теңгені құрады, оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері - 95 491 теңге, базалық зейнетақы - 47 606 теңге.
Бұдан бұрын хабарланғандай, 2025 жылғы 1 қаңтарда базалық зейнетақы төлемінің мөлшері ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 6,5%-ға, ынтымақты зейнетақы 8,5%-ға, яғни инфляция деңгейінен 2% - ға оза отырып ұлғайтылды.
Бұдан басқа Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғары - 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезеңімен арттыру жүзеге асырылады.
Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 65%-нан 70%-ға дейін ұлғайтылды, бұл 32 360 теңгені құрап, оның ең жоғары мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 105-тен 110%-ға дейін арттырылып, 50 851 теңгені құрайды.
2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз.
Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады.
Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2 %-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90 %-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде яғни 110% белгіленеді.
Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі бір айды құрайды.
Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады.
Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне және зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысына байланысты болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
21.08.2025, 17:45 27831
Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен балаларға барды
Сурет: pexels.com
Достарға айту
Бүгін денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Абай облысының Үржар ауданында жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккен балаларға барды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі.
Министр Кеше Астана қаласының №2 көпбейінді балалар ауруханасына жатқызылған екі баланың жағдайымен жеке танысты.
Жарақаттық шок жағдайында, жіліншік, қол жарақаттарымен түскен зардап шеккен баланы тұрақтандыруға қол жеткізілді және бүгін ол реанимациядан кәдімгі палатаға ауыстырылады, деп хабарлады бөлімше дәрігерлері.
А. Әлназарова балалар ауруханасының емдеуші дәрігерлерімен әңгімелесті, оқиғадан кейінгі алғашқы сағаттан бастап шұғыл көмектің толық көлемін қамтамасыз еткен мультидисциплиналық бригадалардың үйлесімді жұмысын атап өтті.
Сапар барысында ведомство басшысы баланың анасымен кездесіп, тезірек қалпына келуін тілеп, шын жүректен қолдау білдірді.
Біздің балаларымыздың денсаулығы мен өмірі басты басымдық болып табылады. Мемлекет оларды қалпына келтіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Мен кішкентай пациенттерді құтқаруға жедел қатысқан дәрігерлерге алғысымды білдіремін. Балаларға тезірек сауығып кетуін, ал туыстарына - осы қиын уақытта күш пен шыдамдылық тілеймін", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Денсаулық сақтау министрлігі ЖКО-дан зардап шеккен балаларды емдеу процесін ерекше бақылауда ұстауды жалғастырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
20.08.2025, 11:00 33631
Абай облысының Үржар ауданында қайғылы жағдай болды
Достарға айту
Кәмелетке толмаған балаларды көлік қағып, салдарынан үш бала көз жұмды. Тағы үш балаға дәрігерлер көмек көрсетіп жатыр, деп хабарлайды Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Президенттің тапсырмасымен Астанадан Денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлері Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен жеткізілді.
Облыс әкімі Берік Уәлидің тапсырмасына сәйкес қаза болғандардың отбасыларына жерлеу рәсімін ұйымдастыруға қажетті барлық қолдау, сондай-ақ психологиялық және материалдық көмек көрсетіледі.
Оқиға орнында облыс әкімінің орынбасарының үйлестіруімен арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Жағдай облыс басшылығының ерекше бақылауында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
13.08.2025, 20:40 58266
Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қала құрылысын бақылау басқармасы Құрманғазы көшесі, 103 мекенжайында орналасқан нысанның бұзылып жатқанын хабарлады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) нысанды тиісті рұқсат құжатсыз салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, заңбұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
2024 жылы 23 қыркүйекте басқарма Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына нысанды бұзу жөнінде талап-арыз түсірді. Сот талапты қанағаттандырды. 2025 жылы 20 сәуірде Алматы қалалық сотының қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды.
Сот шешімін орындау мақсатында нысан иесі ғимаратты өзі бұза бастады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 20:26 84411
Қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды
Сурет: inform.kz
Достарға айту
8 тамызда Финляндия астанасы Хельсинкиде өтіп жатқан халықаралық кинологиялық федерация (FCI) эгидасы аясындағы World Dog Show 2025 дүниежүзілік иттер көрмесінде "Қазақ тазысы" ит тұқымы ресми түрде әлемге таныстырылды, деп хабарлайды Inform.kz.
Қазақстан кинологтары одағыбаспасөз қызметінің мәліметінше, дүниежүзілік іс-шараға Қазақстан делегациясы қатаң талап бойынша іріктелген әрі халықаралық деңгейде өнер көрсетуге барынша үйретілген 8 тазыны апарған. Әлемнің әр түкпірінен келген 25 000 үздік иттің ішінде қазақ тазылары FCI ұйымында тіркелген дербес ит тұқымы ретінде тұңғыш рет жұрт назарына ұсынылды.
Қазақтың төл ит тұқымдары алғашқы сайыста айтарлықтай маңызды нәтижеге қол жеткізді: 5 тазы өздерінің рингтерінде жүлделі орындарды жеңіп алды. "2025 жылғы Әлемнің жас чемпионы" аталымында Темірлан атты тазы жеңімпаз болды, Лашын - "Әлем чемпионы", Ару атты тағы бір тазы - "Әлем чемпионы", Көксерек пен Пана - "Әлемнің вице-чемпиондары" атанды.
Бұған қоса, Лашын мен Ару Финляндия чемпиондары ретінде марапатталды.
Қазақстанның таныстырылымы көрме қатысушылары мен қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ұлттық атрибуттары бар жартылай орда түріндегі павильон іс-шарадағы көзге көбірек түскен алаңдардың біріне айналды. Қонақтар Қазақстаннан келген иттермен суретке түсіп, оның сыртқы сипатындағы ерекшеліктерімен, тарихымен, ерекше қасиеттерімен танысты.
Қазақстан кинологтары одағының тазының шығу тегі, қасиеттері туралы баяндады, халқымыз оны неліктен жақсы көретінін және қадірлейтінін түсіндірді, ол біздің ұлттық байлығымыз, халқымыздың жеті қазынасының бірі саналатынын жеткізді.
Қазақы тазыны сақтау және таныту жөніндегі жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 2022 жылдың тамыз айынан бері ҚР Президенті Іс басқармасының жетекшілігімен жүргізіліп келеді. Үш жылда Қазақстан кинологтары одағымен бірлесіп, осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылды.
Атап айтқанда:
- 2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
- 2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
- 2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Тазы тұқымын дамыту, халықаралық сайыстарға белсенді түрде қатыстыру сынды шарттар орындалған жағдайда 2034 жылға қарай оны толықтай тану туралы шешім шығуға тиіс. World Dog Show 2025 көрмесіне қатысып, Хельсинкиде тазыларды ресми түрде жұрт назарына ұсыну осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 15:24 84841
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Достарға айту
Алматыда қазақтың ұлы ақыны, ойшыл әрі ағартушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған ауқымды бағдарлама басталды. Тамыз айы бойы қалада 120-дан астам іс-шара жоспарланған. Олардың қатарында - театр қойылымдары, поэзия кештері, әдеби сағаттар, көрмелер, концерттер, жастармен кездесулер, сондай-ақ спорттық, қайырымдылық және ағартушылық акциялар бар, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Мерейтойдың басты салтанаты 10 тамызда - Абайдың туған күнінде өтеді.
Сағат 10:00-де Республика сарайының алдындағы Абай алаңында ұлы ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Ал сағат 12:00-де дәл осы алаңда "Алаштың Абайы" атты музыкалық-драмалық концерт ұйымдастырылады. Концертке Асанәлі Әшімов, Тұңғышбай Жаманқұлов, Саят Мерекеұлы, Роза Рымбаева, Айгүл Қосанова және өзге де танымал өнер иелері қатысады. Бағдарламада - Абай шығармаларынан шабыттанған театрландырылған көріністер, поэзия, вокалдық және аспаптық нөмірлер ұсынылады.
Іс-шаралар қаланың барлық сегіз ауданында өтеді.
Мәселен, 8 тамыз күні сағат 11:00-де №6 кітапханада "Өлмейтұғын артына сөз қалдырған" атты поэзия кеші өтеді. Жазушы Нұрдәулет Ақыш пен ақын-философ Мұратхан Шоқан Абайдың бүгінгі қоғамдағы рөлі жайлы ой бөліседі.
Сол күні Қазақстан жазушылары кітапханасында "Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе" атты дөңгелек үстел ұйымдастырылады.
С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музейінде сағат 15:00-де "Жарқын жұлдыздар" еңбегі негізінде Абай шығармашылығына арналған материалдар ұсынылады.
9 тамызда сағат 15:00-де Дінмұхамед Қонаевтың мемориалдық музейінде "Ұлы Абай" атты дәріс өтеді. Онда ақын бейнесі тарихи және әдеби контексте сараланады.
10 тамыз күні 10:00-де Махатма Ганди атындағы саябақта №4 кітапхана-филиал "Жүрегімнің түбіне терең бойла" атты арт-композиция өткізеді. Бағдарламада - әдеби ойындар, өлең оқу, Абай әндерін орындау, сондай-ақ "Ғаламның жыр данасы - Ұлы Абай" атты көрме ұсынылады.
28 тамызда сағат 19:00-де Республика сарайында "Абайға тағзым" атты мерекелік концерт өтеді. Қойылым Абайдың рухани жолын музыка, театр және биді біріктіре отырып сахналайды.
Қыркүйек айында Мемлекеттік қуыршақ театрында "Мен бір жұмбақ адаммын… Абай" спектаклінің премьерасы өтеді (жас шектеуі: 16+). Қойылым Мұхтар Әуезовтің "Абай жолы" романы мен "Қара сөздері" негізінде сахналанып, ақынның ішкі жан дүниесін, парасаты мен рухани тереңдігін ашады.
Барлық іс-шара азаматтарды, әсіресе, жастарды ұлттық мәдениетке жақындатуға, қазақ әдебиетіне деген қызығушылықты арттыруға және Абай Құнанбайұлының рухани мұрасын терең ұғынуға бағытталған. Абай тұлғасы адамгершілік пен ағартушылықтың, жанды қазақ ойының символы.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.08.2025, 13:21 78786
Алматы мен Цинхай (ҚХР) экотуризм саласындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Алматы қаласы Туризм басқармасы мен "Шымбұлақ" тау-шаңғы курортының өкілдері Қытай Халық Республикасының Цинхай провинциясынан келген делегациямен кездесіп, туристік және тау инфрақұрылымын дамыту мәселелерін талқылады. Бұл сапар туристік және таулы инфрақұрылымды дамыту саласында әріптестік байланыс орнату мен тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
ҚХР-дың солтүстік-батысында орналасқан Цинхай провинциясы көркем табиғатымен, биік таулы аймақтарымен және бай мәдени мұрасымен ерекшеленетін туристік әлеуеті зор өңір. Қытай тарапы Қазақстанның, атап айтқанда, тау шаңғы курорттарын құру мен жаңғырту бағытындағы тәжірибесін зерттеуге қызығушылық білдірді.
Цинхай делегациясына Алматының негізгі туристік инфрақұрылым нысандары - "Шымбұлақ", жыл бойы жұмыс істейтін "OI-Qaragai" курорты, сондай-ақ "Медеу" спорт кешені таныстырылды.
Қалалық туризм басқармасының басшысы Ғалия Тоқсейітова Алматының елдегі ең ірі туристік орталық ретінде жыл он екі бойы тау туризміне мол мүмкіндік ұсынатынын атап өтті.
Қытай делегациясы қазақстандық тарапты 27 тамызда Алматыда өтетін экономикалық және туристік ынтымақтастық форумына қатысуға шақырды. Бұл екі өңір арасындағы туризм саласында өзара серіктестік орнатуға, сондай-ақ экотуризм, белсенді демалыс пен қысқы спорт түрлері бойынша тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
27.08.2025, 09:30Ілияс Храпунов Нью-Йорктегі федералдық сотта кінәлі деп танылды 27.08.2025, 12:44Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді8881Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді 27.08.2025, 14:388731Қазақстан Президенті мен Иордания Королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді 27.08.2025, 17:3074267 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған 27.08.2025, 14:005626Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды 21.08.2025, 20:0452151Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды 22.08.2025, 15:10Бектенов автожолдардың сапасын арттыру жөніндегі президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді49881Бектенов автожолдардың сапасын арттыру жөніндегі президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді 22.08.2025, 20:01Жылыту маусымына дайындық: Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарындағы энергетика нысандарын жаңғырту барысы тексерілді49851Жылыту маусымына дайындық: Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарындағы энергетика нысандарын жаңғырту барысы тексерілді 22.08.2025, 12:45Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты49541Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты 21.08.2025, 09:3546486Жамбыл облысында өңірлік мемлекеттік табиғи парк құрылды 31.07.2025, 18:18100331Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 29.07.2025, 13:3394806"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді 31.07.2025, 11:5991786Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 08.08.2025, 15:2484766Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді 06.08.2025, 18:38Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады84546Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады