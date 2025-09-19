18.09.2025, 12:15 5926
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді
Сурет: Polisia.kz
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді, деп хабарлайды Polisia.kz.
16 қыркүйектен бастап жүргізушілердің масаңдығын тексерудің ережелері жаңартылды. Бұл ережелер Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 796-бабы бойынша жүргізілетін әкімшілік өндірістің аясында ғана қолданылады. Бұл норма басқару құқығынан уақытша айыру және масаң күйде болатын жүргізушілерді ғана тексеруді көздейді.
Сондықтан жаңартылған ережелер тек көлік құралын басқарушыларға қатысты. Жаяу жүргіншілер мен жол жүрісінің басқа қатысушыларына жаңа талаптар енгізілген жоқ.
Сондай-ақ процедураның өзі бұрынғы қалпында қалып отыр - түпкілікті өзгерістер жоқ. Бір ғана жаңалық - бекітілген нысанның түрі: бұрын ережелер Үкімет қаулысымен бекітілген болса, енді олар ІІМ бұйрығы арқылы бекітіледі.
Бұл децентрализация және бюрократиядан құтылу саясатының аясында жасалды, осылайша мұндай құжаттарды қабылдау тәртібін оңайлатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүргізуші арнайы құралдармен, мәселен алкотестермен масаңдық дәрежесін тексеруден бас тартуға немесе медициналық ұйымында тексеруді жалғастыруға құқылы екенін еске саламыз.
Өз кезегінде, масаңдықтан тексеруден жалтару немесе бас тарту ҚР ӘҚБтК-нің 613-бабының 4-бөлігінде көзделген әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін негіз болады.
тақырып бойынша жаңалықтар
18.09.2025, 20:33 1501
Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді
Сурет: ТЖМ
Алатау қаласының қоқыс полигонындағы ірі өртке байланысты жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі енгізілді, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматы облысы әкімдігінің мәліметінше, бұл шешім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қабылданды.
Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу қажетті күштер мен құралдарды - өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Сонымен қатар қабылданған шаралар өрт салдарын жою жұмыстарын жеделдетуге бағытталған.
Жағдай тұрақты бақылауға алынды. Тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ. Барлық қызмет түрі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі", - делінген мәлімдемеде.
17.09.2025, 09:55 5461
Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды
Сурет: Depositphotos
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Қылмыстық қауіп-қатердің және қоғамдық қауіпсіздіктің тәуекелдерін болжау орталығы азаматтарды әлемде қарқын алып жатқан жаңа киберқауіп туралы ескертеді, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Шетелдік дереккөздерге сәйкес ("Department of Motor Vehicles" (АҚШ), "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты" зиянкестер Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жалған қаулыларды жаппай жіберіп жатыр. Хаттар мен хабарламалар электрондық пошта мен мессенджерлерге жіберіледі және жүргізуші, көлік нөмірі туралы деректерді және "айыппұл төлеуге" сілтемені қамтиды.
Шын мәнінде, бұл фишингтік шабуыл. Банк картасының деректерін енгізген кезде сіздің шотыңызға толық қол жеткізіледі және барлық қаражатты ұрлау мүмкіндігі туындайды. Жекелеген жағдайларда сілтемеде құрылғыдан жеке деректерді ұрлауға арналған вирусты қамтиды.
Бүгінгі күні, шабуылдар Ресей мен АҚШ-та тіркелген, сондықтан мұндай схеманың Қазақстанда таралу қаупі бар.
Әкімшілік айыппұл салу туралы ресми хабарламалар тек 1414 қысқа нөмірінен келіп түседі және төлем сілтемелерін қамтымайды. Салынған айыппұлдар туралы ақпарат egov.kz арқылы банктердің мобильді қосымшаларына да берілетінін естеріңізге саламыз.
Егер сіз 1414 нөмірінен айыппұл туралы хабарлама алсаңыз және онда төлем сілтемесі болса - ол бойынша өтпеңіз! Бұл алдау! Мұндай хабарламаларды алаяқтар жібереді!
Ұсынамыз:
- сілтемелер арқылы өтпеңіз және күмән тудыратын хаттардың тіркемелерін ашпаңыз;
- айыппұлдар туралы ақпаратты тек egov.kz, qamqor.gov.kz ресми ресурстарында және банктердің мобильді қосымшаларында қайта тексеріңіз.
Егер сіз сілтеме арқылы өтіп, деректерді енгізген болсаңыз:
- банк картасын шұғыл бұғаттаңыз;
- ықтимал алаяқтық фактісі туралы банкке және полицияға 102 телефоны арқылы хабарлаңыз;
- құрылғыны вирустың бар-жоғына тексеріңіз.
Сақ болыңыз. Жақындарыңызды ескертіңіз. Алаяқтарға мүмкіндік бермеңіз!
12.09.2025, 09:03 17621
Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда
Сурет: Depositphotos
Қазақстанда заңсыз иемденілген активтерді қайтару есебінен әлеуметтік нысандар салу жұмыстары жалғасып жатыр. Арнаулы мемлекеттік қордан Абай облысына денсаулық сақтау саласындағы жобаларды жүзеге асыруға 5,6 млрд теңге бөлінді. Қаражат өңірдегі инфрақұрылымды жақсартуға және медицина сапасын арттыруға бағытталған, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Үржар ауылында бұл қаражат көпсалалы орталық аудандық ауруханаға қосымша корпус салуға және заманауи медициналық техникамен жарақтандыруға жұмсалуда.
Аягөз қаласында бөлінген қаражатқа көпсалалы орталық аудандық ауруханаға қосымша корпус салынып жатыр, онда магниттік-резонанстық томограф орнатылады.
Нысандарды биыл пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Жобалар азаматтарды уақтылы және сапалы медициналық қызметтермен қамту аясын кеңейтуге мүмкіндік бермек.
Бұған дейін Арнаулы мемлекеттік қордан Семей қаласында 100 орындық медициналық-әлеуметтік психоневрология мекемесін салуға 2,6 млрд теңге бөлінген болатын.
Естеріңізге сала кетсек, "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет денсаулық сақтау саласын дамыту үшін жүйелі түрде күш-жігер жұмсап келе жатқанын атап өткен болатын. Елімізде медициналық нысандардың барлық спектрі - ауылдық фельдшерлік-акушерлік пункттерден бастап мамандандырылған ауруханаларға дейін біртіндеп жаңғыртылуда. "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 540 нысанның құрылысы салынды.
10.09.2025, 18:32 43566
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр
Қаладағы Кіші Абай көшесі, 190 мекенжайда орналасқан нысан сүрілетін болды, деп хабарлайды Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) еш рұқсат құжаттарынсыз, нысанды заңсыз салғаны нықталды. Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданды және бұзушылықтарды жоюға нұсқама берілді.
Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 2024 жылғы 22 қарашада нысанды бұзу жөнінде шешім шығарған еді. Кейін ұзаққа созылған сот талқылаулары болды.
Алматы қалалық сотының 2025 жылғы 2 маусымдағы қаулысымен бірінші сатыдағы нысанды бұзу жөніндегі шешім өзгеріссіз қалды.
Нысан бүгін сот орындаушыларының қатысуымен сүріліп жатыр.
09.09.2025, 09:16 45316
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті, деп хабарлайды Polisia.kz.
Алматы қаласында полиция жол-көлік оқиғаларының алдын алу және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру мақсатында соның ішінде электросамокаттардың қатысуымен, ауқымды рейдтік іс-шаралар өткізді.
Тәулік ішінде самокат жүргізушілері тарапынан жол қозғалысы туралы заңнаманы бұзудың 800-ден астам (жыл басынан бері 16 мыңнан астам) дерегі анықталды. Атап айтқанда: жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын талаптарды сақтамаудың 489 дерегі6 жаяу жүргіншілер мен өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерін бұзуының 237 дерегі, ата-аналардың балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын орындамауының 11 дерегі, көшені абаттандыру ережелерін бұзудың 47 дерегі, қоғамдық орындарды ластау бойынша 23 құқық бұзушылық анықталған.
Сонымен қатар тротуарларда және жолдарда электросамокаттарды бейберекет қалдыру деректері анықталды, бұл өз кезегінде қозғалысқа кедергі келтіреді. 259 самокат арнайы тұраққа қойылды.
Сондай-ақ электросамокаттардың шоғырланған орындарында күшейтілген патрульдеу жүргізу мақсатында оператор-компаниялар ұсынған самокаттармен 50 полиция бағыты ұйымдастырылды.
Профилактика жылы және "Заң мен тәртіп" қағидаты - бұл біз үшін жол қозғалысы қауіпсіздігіне жүйелі әрі күнделікті бақылау дегенді білдіреді. Электросамокат қолданушыларымен жұмыс жалғасуда: біз құқық бұзушылықтардың алдын аламыз, ережелерді түсіндіреміз және қажет болған жағдайда заңда көзделген шараларды қолданамыз", - деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.
08.09.2025, 21:46 54166
Алматының бірнеше ауданында жарық уақытша сөнуі мүмкін
8-12 қыркүйек аралығында Алматының кейбір ауданында электр желілеріне жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты жарық уақытша сөндіріледі.
Алатау жарық компаниясы" АҚ хабарлауынша, жұмыстар күн сайын сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Мамандар трансформаторлық қосалқы стансаларды (ТП-10/0,4 кВ) және әуе электр беру желілерін (ВЛ-10/0,4 кВ) күрделі жөндеуден өткізеді.
-Бұл шаралар- дәстүрлі түрде энергия жүйесіне түсетін жүктеме артатын күз-қыс маусымына дайындық бағдарламасының бір бөлігі,- деп атап өтті компанияның баспасөз қызметі.
Жөндеу жұмыстарының негізгі мақсаты- тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды, кәсіпорындарды тұрақты әрі тұрақты электр қуатымен қамтамасызету. Сондай-ақ олапат жағдайларының алдын алып, жүктеме ең жоғары деңгейге жететін сәттерде жарықтың үздіксіз берілуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Компания өкілдерінің айтуынша, жарық толығымен аудандарда емес, тек жекелеген көшелерде сөндіріледі. Алрезервтік қуат көзі қарастырылған аумақтарда электр энергиясы өшпейді.
08.09.2025, 20:59 54901
"Балдәурен" орталығында балалар санитарлық талаптарға сай емес, тар жерде тұрып келген
Бурабай ауданының прокуратурасы "Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы" РМҚК қызметіне тексеру жүргізіп, санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың жүйелі бұзылуын және лагерьдің жобалық қуатының асыра пайдаланылғанын анықтады, деп хабарлайды Inform.kz.
Ақмола облыстық прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, техникалық паспортқа сәйкес, орталық 400 орынға арналған. Алайда іс жүзінде бір ауысымда 574 бала орналастырылған, бұл рұқсат етілген нормадан 43%-ға артық.
Балаларды орналастыру үшін 12 оқу кабинеті пайдаланылған. Бұл бөлмелер санитарлық тораптармен жабдықталмаған, гигиеналық талаптарға сай келмейді және кәмелетке толмағандардың денсаулығына қауіп төндіреді. Норма бойынша бір бөлмеде 6 бала болуы тиіс болса, іс жүзінде 9 балаға дейін орналастырылған.
Айрықша назар аудартатыны - мемлекеттік квота есебінен тегін демалып жатқан балалар тар және қолайсыз бөлмелерде орналасса, ал ақылы негізде келген балалар бөлек, барлық жағдайы жасалған бөлмелерге жайғастырылған.
- Анықталған заңбұзушылықтарды жою, кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту және болашақта балалардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмеу үшін прокурорлық қадағалау шаралары қабылданды,- делінген хабарламада.
03.09.2025, 21:18 87436
Тайландтың "Thai Air Asia X" әуе компаниясы Қазақстанға рейс ашады
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті ұшу географиясын кеңейту және халықаралық рейстердің санын арттыру бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметінен.
Осылайша, ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Тайланд Корольдігінен жаңа шетелдік лоукостер "Thai Air Asia X" шығады. Әуе компания Бангкок - Алматы бағыты бойынша аптасына 4 рейс жиілігімен (дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жексенбі күндері) тікелей тұрақты жолаушылар рейсін орындай бастайды.
Қазақстан мен Тайланд арасындағы әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туризм және мәдени ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді.
