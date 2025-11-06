Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылдыҚызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды
03.11.2025, 10:31 30621
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан мен Сербия астаналары арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды
Сурет: Depositphotos
Салтанатты іс-шара барысында Қазақстан Республикасы Көлік вице-министрі Талғат Ластаев, SCAT әуе компаниясының президенті Владимир Денисов, Сербия Республикасының Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті елшісі Владимир Йовчич және Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежай басқарма төрағасының бірінші орынбасары Руслан Пыштанов қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тікелей қатынасты іске қосу туралы келісімге Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сербияға сапары кезінде қол жеткізілді. Жоба Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және Сербиядағы Қазақстан елшілігінің қолдауымен мүмкін болды.
Белградқа келгеннен кейін қазақстандық делегацияны Сербия Президенті Александр Вучичтің тапсырмасымен Сербия Ұлттық жиналысының спикері Ана Брнабич және Көлік министрінің орынбасары Верика Ечменица қарсы алды.
Астана мен Белград арасындағы тікелей рейстердің ашылуы Қазақстан мен Сербия арасындағы байланысты нығайтудағы маңызды қадам болып табылады. Жаңа бағыт екі ел арасындағы бизнес, туризм және мәдени ынтымақтастық үшін жаңа жол ашады", - деп атап өтті Талғат Ластаев.
Қазақстан мен Сербия арасында визасыз режим қолданылады. Ұшу ұзақтығы 5 сағат 40 минут. Бұл бағыт бойынша жолаушылар тарапынан жоғары сұраныс күтілуде - алғашқы рейсте 92 жолаушы болды.
Астана-Белград-Астана рейстері аптасына екі рет (дүйсенбі және бейсенбі) заманауи Boeing 737 ұшақтарымен орындалады.
SCAT Airlines қазіргі уақытта еуропалық қалаларға да рейстер орындайды:
Астана - Прага - аптасына екі рет (сейсенбі және сенбі);
Шымкент - Будапешт - аптасына екі рет (сейсенбі және бейсенбі);
Шымкент - Мюнхен - аптасына екі рет (сейсенбі және бейсенбі).
тақырып бойынша жаңалықтар
04.11.2025, 11:32 23406
Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты
Аймақта итбалықтардың жаппай қырылуы қайта басталды. Кеше 3 қарашада Маңғыстау облыстық экология департаментінің мамандары балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Түпқараған ауданындағы жағалаудан 112 Каспий итбалығынның өлексесін тапты.
Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті зертханалық-талдамалы бақылау бөлімінің мамандары ағымдағы жылдың 3 қараша күні Түпқараған ауданы Баутино теңіз жағалауында итбалық өлекселерінің табылуына байланысты тұрғындар тарапынан келіп түскен хабарлама негізінде Түпқараған ауданы Форт-Шевченко, Баутино елді мекендерінің теңіз жағалауынан су сынамаларын алу жұмыстарын жүргізді.
Сондай-ақ, МО балық шаруашылығы басқармасының "Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі қызмет" КММ және МО бойынша балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Асан елді мекенінен Баутино мүйісіне дейінгі Түпқараған ауданының жағалау сызығын мониторингтеу барысында 112 бас Каспий итбалығының өлекселері анықталды.
Оның ішінде:
- Асан елді мекенінен Форт-Шевченко қаласының жағажайына дейін - 39 бас,
- Форт-Шевченко қаласының жағажайынан Баутино мүйісіне дейін - 73 бас.
04.11.2025, 09:02 24291
Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады
Сурет: Depositphotos
Алдағы күндері ел аумағында ауа райының нашарлауы күтіледі: қар жауып, көктайғақ болып, жел күшейіп, жолдарда көріну деңгейі төмендейді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ішкі істер министрлігі барлық жүргізушілерді барынша мұқият болуға және көліктерін алдын ала дайындауға шақырады: доңғалақтардың, тежегіш жүйесінің жағдайын, техникалық сұйықтықтардың деңгейін және қажетті қысқы жабдықтардың бар-жоғын тексеріңіздер.
Әсіресе жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын және қалааралық жолдарға шығатын жүргізушілерге айтарымыз: жылдамдық режимін, арақашықтықты және маневр жасау ережелерін сақтаңыздар.
Өз өмірлеріңіз бен айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігін сақтаңыздар. Жолдағы қауіпсіздік әрқайсымыздан басталады, - деді ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің басқарма бастығы Айдын Оразбаев.
24.10.2025, 17:21 100771
Жаңаөзен қаласында мұнай-газ саласына арналған жаңа зауыт ашылды
Сурет: gov.kz
Бүгін, 24 қазанда Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Республика күні қарсаңында Жаңаөзен қаласында "Каскор-Машзавод" ЖШС-нің жаңа зауытының ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Маңғыстау облысының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Шараға мұнай-газ саласының ардагерлері, ұлттық компаниялар мен кәсіпорын басшылары, мәслихат депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты.
Өңір басшысы өз сөзінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өнеркәсіптік негізді нығайту және экономиканы әртараптандыру жөніндегі тапсырмаларына сәйкес, өңдеу саласын дамыту - өңір экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар бағыт екенін атап өтті.
Бұл зауыттың іске қосылуы - Жаңаөзен қаласының экономикалық әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және жергілікті тұрғындарды тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Зауыт еліміздің мұнай-газ саласы үшін маңызды өнім өндіретін отандық кәсіпорынға айналатынына сенеміз", - деді Нұрдәулет Қилыбай.
Жаңа кәсіпорын жылына 540 мың дана сорғы штангасын, 51 мың тонна сорғы-компрессорлық құбырларды және футеровкалы сорғы-компрессорлық құбырларды өндіруге қауқарлы. Өндіріс іске қосылған соң 250 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда.
Салтанатты іс-шарада сала ардагерлері мен өндіріс қызметкерлеріне облыс әкімінің және кәсіпорынның алғыс хаттары мен мерейтойлық медальдар табысталды.
24.10.2025, 12:18 100926
"Сіз салық декларациясын уақытылы тапсырмағансыз" - алаяқтар жаңа әдіс ойлап тапты
Сурет: Depositphotos
Полиция азаматтарды жаңа алаяқтық тәсілінен сақ болуға шақырады, деп хабарлайды Polisia.kz.
Алаяқтар азаматтарға қоңырау шалып, өздерін мемлекеттік органның қызметкері ретінде таныстырады. Олар "Сіз салық декларациясын уақытында тапсырмағансыз" деп сендіреді. Осылайша, банк шоттарыңыз бұғатталуы мүмкін екенін айтып қорқытады. Мәселені үш күн ішінде "шешу қажет" деген сылтаумен қысым көрсетеді.
Жеке басыңызды растау керек" деп азаматтардан SMS арқылы келген кодты сұрайды. Осы кодты алған соң, алаяқтар банктік шоттарға қол жеткізіп, қаражатты заңсыз иемденеді.
Полиция ескертеді:
- Мемлекеттік орган қызметкерлері мұндай мазмұндағы қоңыраулар шалмайды және ешқашан SMS-кодтар мен растау деректерін сұрамайды;
- Ешқашан бөгде адамдарға SMS-кодтарды, банк картасының нөмірі мен паролін, жеке мәліметтерді бермеңіз;
- Егер күдік тудыратын қоңырау алсаңыз, әңгімені дереу тоқтатып, "102" нөмірі арқылы полицияға хабарласыңыз.
15.10.2025, 15:11 177266
Qazaq Air Астанадан Қырғызстан мен Өзбекстанға ұша бастайды
Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) әуе компаниясы Астанадан Бішкек пен Самарқандтқа тікелей екі жаңа халықаралық бағыт ашуда. Орталық Азиядағы бағыттарын кеңейту бастамасы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың түркі елдері арасындағы байланыстарды дамыту арқылы туризмді, сауданы, білім беру мен мәдени ынтымақтастықты күшейту жөніндегі стратегиялық бастамасымен үндес келеді, деп хабарлайды aaq.kz.
2025 жылғы 7 қарашадан бастап Астана - Самарқанд - Астана бағыты бойынша(аптасына 2 рет - жұма және жексенбі), ал 10 қарашадан бастап Астана - Бішкек - Астана (аптасына 2 рет - дүйсенбі және бейсенбі) бағыты бойынша тікелей рейстерді орындалады.
Астанадағы хаб арқылы әуе компаниясы жолаушыларға Бішкекке, Самарқандқа, Омбы мен Новосібірге, сондай-ақ Қазақстанның түрлі өңірлеріне ыңғайлы рейстерді ұсынады.
Жаңа әуе бағыттар аймақтың іскерлік, туристік және мәдени байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін болады.
15.10.2025, 14:08 177476
Алматыда Nomad Bazaar-дың ашылуы: "Бір ауыл - бір өнім " жобасының өңірді дамыту жолындағы жаңа қадамы
Алматыда NOMAD Bazaar атты "Бір ауыл - бір өнім" (БАБӨ) жобасының Орталық Азиядағы алғашқы тұрақты сауда алаңы ашылды. Жаңа дүкен Көк базардың орталық павильонында орналасқан, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметінен.
Nomad Bazaar жай ғана дүкен емес, ол ауылдағы өндірушіні мегаполис тұтынушысымен байланыстыратын платформа. Мұнда БАБӨ жобасына қатысатын қазақстандық қолөнер және гастрономиялық брендтер жергілікті бастамаларды тұрақты бизнеске айналдыра отырып, өнім ұсына алады. 50 м2 сауда нүктесі "барлығы бір шатыр астында" ұстанымымен орналасқан: логистика, орау, сату және бухгалтерлік есеп орталықтандырылған. Бұл кәсіпкерлердің өнім сапасына мұқият болуына мүмкіндік бермек. Жаңа алаңның артықшылығы көп. Алматы тұрғындары мен туристердің кең аудиториясы оған қол жеткізе алады, кәсіби маркетингпен сүйемелденеді. Тұтынушылық сұранысты талдап, өнімді өткізу ауқымын арттыратын онлайн - сатылым бар.
Бір ауыл - бір өнім" жобасы Жапонияның Халықаралық ынтымақтастық агенттігінің (JICA) қолдауымен, Ұлттық экономика министрлігінің бастамасымен, "Атамекен" палатасымен бірлесіп іске асырылуда. Оның мақсаты - ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту, Қазақстан өңірлерінің мәдени ерекшелігін көрсететін бірегей өнімдерді ілгерілету. 2025 жылы жобаның бренд-комитеттері 60 жеңімпазды таңдап алған болатын. Енді олардың өнімі аймақтың ерекше өнімі ретінде озық кәсіпкерлік символына айналып отыр. Nomad Bazaar-дің ашылуы осы брендтердің орнықты маркетингі мен сату жүйесін қалыптастырудағы қисынды қадам болды.
Жоба қазірдің өзінде халықаралық деңгейде танылып отыр. FOODEX Japan көрмесінде қазақстандық өндірушілердің өнімі жоғары бағаланған. Ал "Жантақ" балы Honey of the Year байқауында үздік үштікке енді. Қазақстандық ірімшік жасаушылар - өткен жылдардағы жеңімпаз. Франциядағы беделді Mondial du Fromage 2025 байқауында алты медаль жеңіп алған.
Алдағы айларда БАБӨ қатысушылары үшін экспорттық қуатты арттыруға арналған тамақ өнеркәсібі, стандарттау, буып-түю және маркетингтік оқыту семинарлары ұйымдастырылады.
Алматыда Nomad Bazaar-дың ашылуы "Бір ауыл - бір өнім" жобасының жергілікті бастамадан өңірлердің тұрақты дамуына алып келген Made in Kazakhstan мықты брендін қалыптастырудағы жаңа деңгейге өтуді білдіреді.
15.10.2025, 11:15 177926
Ақмола облысынан табылған мамонт сүйегі Ұлттық музейге жеткізілді
Сурет: nmrk.kz
Жуырда Ақмола облысы Бұланды ауданы Новобратское ауылы маңындағы Қоңыр өзенінің жағасынан шамамен 40-15 мың жыл бұрын өмір сүрген түкті мамонттың төменгі жақ сүйегі мен жілік сүйектері табылды. Алғашқы сараптамалық мәліметтерге сүйенсек, бұл жасы 40-50 шамасындағы ересек мамонтқа тиесілі сүйектер. Бұл туралы ҚР Ұлттық музейінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл құнды олжаны "СПХ Новобратское" агрохолдингінің қызметкерлері Әділет Омаров пен Әлжан Ракишев тауып, табылған сәтте-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің мамандарына хабарлаған. Қазір жәдігер Ұлттық музейдің ғылыми зертханасында арнайы температура мен ылғалдылық режимінде сақтаулы тұр.
Мамандардың айтуынша, төменгі жақ сүйегі мен жіліктің бүтін күйінде қатар табылуы осы маңайда мамонттың толық қаңқасы сақталуы әбден мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан Ұлттық музей ғалымдарынан құралған зерттеу тобы алдағы маусымда бұл аймақта жүйелі ғылыми-қазба жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Егер болжам расталса, бұл табылым Қазақстан аумағындағы мұз дәуірі жануарларын зерттеу саласында маңызды жаңалыққа айналмақ.
Түкті мамонттар шамамен 700 мың жыл бұрын пайда болып, соңғы өкілдері 10 мың жыл бұрын жойылып кеткен. Кейбір шағын популяциялар тіпті б.з.д. 2000 жылдарға дейін Сібірдің солтүстік аралдарында өмір сүрген.
Мамонттардың бойы 3-4 метрге, салмағы 5-6 тоннаға дейін, кейбір жағдайларда 8 тоннаға дейін жеткен. Олардың тығыз жүні мен май қабаты суық климатқа бейімделуге мүмкіндік берген.
Мамонттың тістері ерекше ірі және көп қатпарлы болған - оларды қатты шөп пен бұталарды шайнауға бейімдеген. Бір ересек мамонттың өмір бойында алты рет жаңа азу тістері өскен.
Қазақстан аумағында мамонт қалдықтары бұған дейін де табылған: Павлодар, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше үлгі белгілі. Бұл табылымдар еліміздің мұз дәуірі фаунасының байлығын көрсетеді.
Құрметті әріптестер, осы бір ерекше тарихи-ғылыми жаңалықты кеңінен жария етіп, ақпараттық қолдау көрсетуге шақырамыз. Қажет болған жағдайда, музей қызметкерлері тарапынан сұхбаттар мен қосымша материалдар ұсынуға дайынбыз. Керек болса, Қоңыр өзенінің жағасынан түсірілген видео мен сұхбат қосымша беріледі.
09.10.2025, 19:39 221626
"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚҰБ) "7-20-25" ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасын бекіту туралы" қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы хабарлайды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысында мынадай өзгерістер:
- Астана, Алматы қалалары және олардың қала маңы аймақтары, сондай-ақ Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары үшін сатып алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құнын 25 млн теңгеден 30 млн теңгеге дейін;
- Қарағанды қаласы үшін 20 млн теңгеден 25 млн теңгеге дейін;
- басқа өңірлер үшін 15 млн теңгеден 20 млн теңгеге дейін ұлғайту көзделеді;
- қарыз алушыларға төлем қабілеттілігін растау үшін тең қарыз алушыны (тең қарыз алушыларды) ғана емес, кепілгерді де тарту мүмкіндігі беріледі.
Бұл нормалар ипотекалық тұрғын үй қарыздарының қолжетімділігін арттыру және тұрғын үйді сатып алу шарттарын жақсарту үшін енгізіледі.
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарының параметрлерi мен Бағдарламаның қаулымен қозғалмаған талаптары өзгерiссiз қалады.
7-20-25" бағдарламасы азаматтарды 20%-дан басталған бастапқы жарнасы кезінде мерзімі 25 жылға дейінгі жеңілдігі бар жылдық 7% мөлшерлемесімен қолжетімді ипотекамен қамтамасыз ету үшін 2018 жылы іске қосылды.
2025 жылғы 2 қазандағы жағдай бойынша бағдарлама шеңберінде 1,1 трлн теңге сомаға 81,8 мың жеңілдігі бар қарыз берілді.
Қаулының толық мәтінімен ҚҰБ ресми интернет-ресурсында танысуға болады.
Өзгерістер мен толықтырулар қаулы қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
