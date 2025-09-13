09.09.2025, 09:16 15506
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті, деп хабарлайды Polisia.kz.
Алматы қаласында полиция жол-көлік оқиғаларының алдын алу және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру мақсатында соның ішінде электросамокаттардың қатысуымен, ауқымды рейдтік іс-шаралар өткізді.
Тәулік ішінде самокат жүргізушілері тарапынан жол қозғалысы туралы заңнаманы бұзудың 800-ден астам (жыл басынан бері 16 мыңнан астам) дерегі анықталды. Атап айтқанда: жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын талаптарды сақтамаудың 489 дерегі6 жаяу жүргіншілер мен өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерін бұзуының 237 дерегі, ата-аналардың балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын орындамауының 11 дерегі, көшені абаттандыру ережелерін бұзудың 47 дерегі, қоғамдық орындарды ластау бойынша 23 құқық бұзушылық анықталған.
Сонымен қатар тротуарларда және жолдарда электросамокаттарды бейберекет қалдыру деректері анықталды, бұл өз кезегінде қозғалысқа кедергі келтіреді. 259 самокат арнайы тұраққа қойылды.
Сондай-ақ электросамокаттардың шоғырланған орындарында күшейтілген патрульдеу жүргізу мақсатында оператор-компаниялар ұсынған самокаттармен 50 полиция бағыты ұйымдастырылды.
Профилактика жылы және "Заң мен тәртіп" қағидаты - бұл біз үшін жол қозғалысы қауіпсіздігіне жүйелі әрі күнделікті бақылау дегенді білдіреді. Электросамокат қолданушыларымен жұмыс жалғасуда: біз құқық бұзушылықтардың алдын аламыз, ережелерді түсіндіреміз және қажет болған жағдайда заңда көзделген шараларды қолданамыз", - деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.
10.09.2025, 18:32 13846
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр
Қаладағы Кіші Абай көшесі, 190 мекенжайда орналасқан нысан сүрілетін болды, деп хабарлайды Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) еш рұқсат құжаттарынсыз, нысанды заңсыз салғаны нықталды. Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданды және бұзушылықтарды жоюға нұсқама берілді.
Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 2024 жылғы 22 қарашада нысанды бұзу жөнінде шешім шығарған еді. Кейін ұзаққа созылған сот талқылаулары болды.
Алматы қалалық сотының 2025 жылғы 2 маусымдағы қаулысымен бірінші сатыдағы нысанды бұзу жөніндегі шешім өзгеріссіз қалды.
Нысан бүгін сот орындаушыларының қатысуымен сүріліп жатыр.
08.09.2025, 21:46 24356
Алматының бірнеше ауданында жарық уақытша сөнуі мүмкін
8-12 қыркүйек аралығында Алматының кейбір ауданында электр желілеріне жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты жарық уақытша сөндіріледі.
Алатау жарық компаниясы" АҚ хабарлауынша, жұмыстар күн сайын сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Мамандар трансформаторлық қосалқы стансаларды (ТП-10/0,4 кВ) және әуе электр беру желілерін (ВЛ-10/0,4 кВ) күрделі жөндеуден өткізеді.
-Бұл шаралар- дәстүрлі түрде энергия жүйесіне түсетін жүктеме артатын күз-қыс маусымына дайындық бағдарламасының бір бөлігі,- деп атап өтті компанияның баспасөз қызметі.
Жөндеу жұмыстарының негізгі мақсаты- тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды, кәсіпорындарды тұрақты әрі тұрақты электр қуатымен қамтамасызету. Сондай-ақ олапат жағдайларының алдын алып, жүктеме ең жоғары деңгейге жететін сәттерде жарықтың үздіксіз берілуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Компания өкілдерінің айтуынша, жарық толығымен аудандарда емес, тек жекелеген көшелерде сөндіріледі. Алрезервтік қуат көзі қарастырылған аумақтарда электр энергиясы өшпейді.
08.09.2025, 20:59 25091
"Балдәурен" орталығында балалар санитарлық талаптарға сай емес, тар жерде тұрып келген
Бурабай ауданының прокуратурасы "Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы" РМҚК қызметіне тексеру жүргізіп, санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың жүйелі бұзылуын және лагерьдің жобалық қуатының асыра пайдаланылғанын анықтады, деп хабарлайды Inform.kz.
Ақмола облыстық прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, техникалық паспортқа сәйкес, орталық 400 орынға арналған. Алайда іс жүзінде бір ауысымда 574 бала орналастырылған, бұл рұқсат етілген нормадан 43%-ға артық.
Балаларды орналастыру үшін 12 оқу кабинеті пайдаланылған. Бұл бөлмелер санитарлық тораптармен жабдықталмаған, гигиеналық талаптарға сай келмейді және кәмелетке толмағандардың денсаулығына қауіп төндіреді. Норма бойынша бір бөлмеде 6 бала болуы тиіс болса, іс жүзінде 9 балаға дейін орналастырылған.
Айрықша назар аудартатыны - мемлекеттік квота есебінен тегін демалып жатқан балалар тар және қолайсыз бөлмелерде орналасса, ал ақылы негізде келген балалар бөлек, барлық жағдайы жасалған бөлмелерге жайғастырылған.
- Анықталған заңбұзушылықтарды жою, кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту және болашақта балалардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмеу үшін прокурорлық қадағалау шаралары қабылданды,- делінген хабарламада.
03.09.2025, 21:18 58341
Тайландтың "Thai Air Asia X" әуе компаниясы Қазақстанға рейс ашады
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті ұшу географиясын кеңейту және халықаралық рейстердің санын арттыру бойынша жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметінен.
Осылайша, ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Тайланд Корольдігінен жаңа шетелдік лоукостер "Thai Air Asia X" шығады. Әуе компания Бангкок - Алматы бағыты бойынша аптасына 4 рейс жиілігімен (дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жексенбі күндері) тікелей тұрақты жолаушылар рейсін орындай бастайды.
Қазақстан мен Тайланд арасындағы әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туризм және мәдени ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді.
29.08.2025, 18:46 94211
Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
Сурет: depositphotos
Алматы қаласы әкімдігінде "Қалдықтарды кәдеге жарату негізінде электр энергиясын өндіру" жобасы бойынша инвестициялық келісімге қол қойылды. Құжатқа Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев пен қытайлық инвестор - "Junxin Environmental Protection (Almaty)" ЖШС қол қойды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жоба стратегиялық тұрғыдан аса маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, еліміздің ең ірі мегаполисі үшін бұл тек жаңа инвестициялық жоба ғана емес, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес қалдықтарды басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болып табылады.
Әкімнің айтуынша, Алматыда жыл сайын шамамен 1 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық түзіледі. Сондықтан дәл осы қалада мұндай ауқымды бастамаларды іске асырудың маңызы зор. "Жаңа инновациялық зауыт қоқысты полигондарға көму көлемін айтарлықтай қысқартып, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жоба жасыл экономиканы дамытуға елеулі үлес қосып, қазіргі және келер ұрпақтың игілігіне қызмет етеді деп сенеміз", - деді Дархан Сатыбалды.
Болашақ зауыт Қазақстанда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған алғашқы кәсіпорын болады. Ол зиянды шығарындыларды барлығын толықтай ұстап, Еуропалық одақтың экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Кәсіпорынның қуаттылығы тәулігіне 1600-2000 тонна қалдықты өңдеуге есептелген. Соның нәтижесінде 60 МВт электр энергиясы өндіріледі. Жобаның жалпы инвестиция көлемі 280 миллион АҚШ долларын құрайды. Зауыт заманауи автоматтандырылған басқару жүйелерімен және көпсатылы тазарту кешенімен жабдықталады. Бұл қоршаған ортаға түсетін ықпалды барынша азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Жоба аясында қатты тұрмыстық қалдықтармен қатар, медициналық және қалалық қалдықтарды, сондай-ақ кәріздік тазарту құрылыстарынан шыққан тұнбаларды кешенді қайта өңдеу қарастырылған. Оның базасында электр және жылу энергиясын өндіру, жаңартылатын энергия көздерінде деректерді өңдеу, кадр даярлау және халықтың экологиялық сауаттылығын арттыру орталығын құру бағыттарын дамытады. Құрылыс кезеңінде шамамен 700 уақытша жұмыс орны ашылады. Ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 120-дан астам тұрақты жұмыс орны құрылады.
Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату - Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде айқындалған негізгі бағыттардың бірі. Алматыда осы жобаны жүзеге асыру пилоттық бастамаға айналып, еліміздің өзге өңірлерінде де осындай өндірістерді дамытуға үлгі болмақ.
29.08.2025, 13:28 94376
Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді
Сурет: Facebook: Victor Burdin
Алматыда Есентай өзенінің түсі өзгеріп, тот түске айналды. Бұл өзгерісті 28 тамыз күні кешке қала тұрғындары байқап, желіде жаза бастады, деп хабарлайды Inform.kz.
Экология және табиғи ресурстар министрлігі жағдайға қатысты түсінік берді.
Ведомствоның мәліметінше, өзгеріс су арнасын тұрақтандырушы құрылғыны тазалау жұмыстары жүргізілгеннен кейін болған.
– «Қазселқорғау» мекемесінің ақпараты бойынша, өзен арнасында су ағысын тұрақтандыру құрылғысын тазалау жұмыстары жүргізіліп, соның салдарынан суға тот бөлшектер түсіп, түсі өзгерген, - делінген хабарламада.
Қазір арнайы зертхана мамандары өзен суын тексеріп жатыр.
29.08.2025, 12:48 94071
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
Сурет: gov.kz
Жұмабаев көшесі, 23б мекенжайындағы кафе жанында салынған қосалқы нысан сот шешімі бойынша бұзылатын болды, деп хабарлайды қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасы, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) рұқсат құжаттарынсыз, қосалқы нысанды заңсыз салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданды, кейін істі қаланың әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі Мамандандырылған ауданаралық соты қарады.
2025 жылғы 27 маусымда Мамандандырылған ауданаралық сот меншік иесін кінәлі деп тауып, заңсыз тұрғызылған құрылысты бұзу жөнінде қаулы қабылдады.
Сот шешімін орындау мақсатында құрылыс меншік иесінің күшімен толықтай бұзылды.
27.08.2025, 17:30 104366
7 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған
Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев елімізде 7 айда көлік апаттарынан 176 бала қайтыс болғанын мәлім етті, деп хабарлайды inform.kz.
Өкінішке қарай, жеті айда жол апаттарында 176 бала қаза болды. Бұл - орны толмас шығын. Біздің қолымыздағы ең қымбат бағалы дүние - балалардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенше аянбауымыз керек. Зардап шеккен балалардың жартысынан көбісі жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипедші, самокатшы немесе мопед жүргізгендер", - деді ол.
Комитет басшысының сөзінше, көп жағдайда балалар көлік ішінде балаға арналған қауіпсіздік құрылғылары мен қауіпсіздік белдіктерін қолданбау салдарынан қаза болған.
Жол апатында көбіне жаяу жүргінші-балалардың өздері кінәлі болып жатады, Ал ең өкініштісі, жолды кез-келген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету жиі тіркеледі. Кейбір балалар тіпті жолдан өтерде жан-жағына қарау керек екенін ұмытып кетеді, себебі бұрылыстан көлік шығып қалуы мүмкін. Ал қараңғы мезгілде, әсіресе ымырт түскенде жүргізушілер жаяу жүргіншілерді байқамай қалуы мүмкін. Өйткені олар киімдеріне жарық шағылыстыратын элементтерді қолданбайды. Сондықтан балаларға өте сақ болуды және көлік жүргізушісі жол берегеніне көз жеткізуін үнемі түсіндіріп отыруымыз керек", - деді Қайсар Сұлтанбаев.
