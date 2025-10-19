15.10.2025, 15:11 22966
Qazaq Air Астанадан Қырғызстан мен Өзбекстанға ұша бастайды
Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) әуе компаниясы Астанадан Бішкек пен Самарқандтқа тікелей екі жаңа халықаралық бағыт ашуда. Орталық Азиядағы бағыттарын кеңейту бастамасы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың түркі елдері арасындағы байланыстарды дамыту арқылы туризмді, сауданы, білім беру мен мәдени ынтымақтастықты күшейту жөніндегі стратегиялық бастамасымен үндес келеді, деп хабарлайды aaq.kz.
2025 жылғы 7 қарашадан бастап Астана - Самарқанд - Астана бағыты бойынша(аптасына 2 рет - жұма және жексенбі), ал 10 қарашадан бастап Астана - Бішкек - Астана (аптасына 2 рет - дүйсенбі және бейсенбі) бағыты бойынша тікелей рейстерді орындалады.
Астанадағы хаб арқылы әуе компаниясы жолаушыларға Бішкекке, Самарқандқа, Омбы мен Новосібірге, сондай-ақ Қазақстанның түрлі өңірлеріне ыңғайлы рейстерді ұсынады.
Жаңа әуе бағыттар аймақтың іскерлік, туристік және мәдени байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін болады.
15.10.2025, 14:08 23176
Алматыда Nomad Bazaar-дың ашылуы: "Бір ауыл - бір өнім " жобасының өңірді дамыту жолындағы жаңа қадамы
Алматыда NOMAD Bazaar атты "Бір ауыл - бір өнім" (БАБӨ) жобасының Орталық Азиядағы алғашқы тұрақты сауда алаңы ашылды. Жаңа дүкен Көк базардың орталық павильонында орналасқан, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметінен.
Nomad Bazaar жай ғана дүкен емес, ол ауылдағы өндірушіні мегаполис тұтынушысымен байланыстыратын платформа. Мұнда БАБӨ жобасына қатысатын қазақстандық қолөнер және гастрономиялық брендтер жергілікті бастамаларды тұрақты бизнеске айналдыра отырып, өнім ұсына алады. 50 м2 сауда нүктесі "барлығы бір шатыр астында" ұстанымымен орналасқан: логистика, орау, сату және бухгалтерлік есеп орталықтандырылған. Бұл кәсіпкерлердің өнім сапасына мұқият болуына мүмкіндік бермек. Жаңа алаңның артықшылығы көп. Алматы тұрғындары мен туристердің кең аудиториясы оған қол жеткізе алады, кәсіби маркетингпен сүйемелденеді. Тұтынушылық сұранысты талдап, өнімді өткізу ауқымын арттыратын онлайн - сатылым бар.
Бір ауыл - бір өнім" жобасы Жапонияның Халықаралық ынтымақтастық агенттігінің (JICA) қолдауымен, Ұлттық экономика министрлігінің бастамасымен, "Атамекен" палатасымен бірлесіп іске асырылуда. Оның мақсаты - ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту, Қазақстан өңірлерінің мәдени ерекшелігін көрсететін бірегей өнімдерді ілгерілету. 2025 жылы жобаның бренд-комитеттері 60 жеңімпазды таңдап алған болатын. Енді олардың өнімі аймақтың ерекше өнімі ретінде озық кәсіпкерлік символына айналып отыр. Nomad Bazaar-дің ашылуы осы брендтердің орнықты маркетингі мен сату жүйесін қалыптастырудағы қисынды қадам болды.
Жоба қазірдің өзінде халықаралық деңгейде танылып отыр. FOODEX Japan көрмесінде қазақстандық өндірушілердің өнімі жоғары бағаланған. Ал "Жантақ" балы Honey of the Year байқауында үздік үштікке енді. Қазақстандық ірімшік жасаушылар - өткен жылдардағы жеңімпаз. Франциядағы беделді Mondial du Fromage 2025 байқауында алты медаль жеңіп алған.
Алдағы айларда БАБӨ қатысушылары үшін экспорттық қуатты арттыруға арналған тамақ өнеркәсібі, стандарттау, буып-түю және маркетингтік оқыту семинарлары ұйымдастырылады.
Алматыда Nomad Bazaar-дың ашылуы "Бір ауыл - бір өнім" жобасының жергілікті бастамадан өңірлердің тұрақты дамуына алып келген Made in Kazakhstan мықты брендін қалыптастырудағы жаңа деңгейге өтуді білдіреді.
15.10.2025, 11:15 23626
Ақмола облысынан табылған мамонт сүйегі Ұлттық музейге жеткізілді
Сурет: nmrk.kz
Жуырда Ақмола облысы Бұланды ауданы Новобратское ауылы маңындағы Қоңыр өзенінің жағасынан шамамен 40-15 мың жыл бұрын өмір сүрген түкті мамонттың төменгі жақ сүйегі мен жілік сүйектері табылды. Алғашқы сараптамалық мәліметтерге сүйенсек, бұл жасы 40-50 шамасындағы ересек мамонтқа тиесілі сүйектер. Бұл туралы ҚР Ұлттық музейінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл құнды олжаны "СПХ Новобратское" агрохолдингінің қызметкерлері Әділет Омаров пен Әлжан Ракишев тауып, табылған сәтте-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің мамандарына хабарлаған. Қазір жәдігер Ұлттық музейдің ғылыми зертханасында арнайы температура мен ылғалдылық режимінде сақтаулы тұр.
Мамандардың айтуынша, төменгі жақ сүйегі мен жіліктің бүтін күйінде қатар табылуы осы маңайда мамонттың толық қаңқасы сақталуы әбден мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан Ұлттық музей ғалымдарынан құралған зерттеу тобы алдағы маусымда бұл аймақта жүйелі ғылыми-қазба жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Егер болжам расталса, бұл табылым Қазақстан аумағындағы мұз дәуірі жануарларын зерттеу саласында маңызды жаңалыққа айналмақ.
Түкті мамонттар шамамен 700 мың жыл бұрын пайда болып, соңғы өкілдері 10 мың жыл бұрын жойылып кеткен. Кейбір шағын популяциялар тіпті б.з.д. 2000 жылдарға дейін Сібірдің солтүстік аралдарында өмір сүрген.
Мамонттардың бойы 3-4 метрге, салмағы 5-6 тоннаға дейін, кейбір жағдайларда 8 тоннаға дейін жеткен. Олардың тығыз жүні мен май қабаты суық климатқа бейімделуге мүмкіндік берген.
Мамонттың тістері ерекше ірі және көп қатпарлы болған - оларды қатты шөп пен бұталарды шайнауға бейімдеген. Бір ересек мамонттың өмір бойында алты рет жаңа азу тістері өскен.
Қазақстан аумағында мамонт қалдықтары бұған дейін де табылған: Павлодар, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше үлгі белгілі. Бұл табылымдар еліміздің мұз дәуірі фаунасының байлығын көрсетеді.
Құрметті әріптестер, осы бір ерекше тарихи-ғылыми жаңалықты кеңінен жария етіп, ақпараттық қолдау көрсетуге шақырамыз. Қажет болған жағдайда, музей қызметкерлері тарапынан сұхбаттар мен қосымша материалдар ұсынуға дайынбыз. Керек болса, Қоңыр өзенінің жағасынан түсірілген видео мен сұхбат қосымша беріледі.
09.10.2025, 19:39 81051
"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚҰБ) "7-20-25" ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасын бекіту туралы" қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы хабарлайды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысында мынадай өзгерістер:
- Астана, Алматы қалалары және олардың қала маңы аймақтары, сондай-ақ Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары үшін сатып алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құнын 25 млн теңгеден 30 млн теңгеге дейін;
- Қарағанды қаласы үшін 20 млн теңгеден 25 млн теңгеге дейін;
- басқа өңірлер үшін 15 млн теңгеден 20 млн теңгеге дейін ұлғайту көзделеді;
- қарыз алушыларға төлем қабілеттілігін растау үшін тең қарыз алушыны (тең қарыз алушыларды) ғана емес, кепілгерді де тарту мүмкіндігі беріледі.
Бұл нормалар ипотекалық тұрғын үй қарыздарының қолжетімділігін арттыру және тұрғын үйді сатып алу шарттарын жақсарту үшін енгізіледі.
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарының параметрлерi мен Бағдарламаның қаулымен қозғалмаған талаптары өзгерiссiз қалады.
7-20-25" бағдарламасы азаматтарды 20%-дан басталған бастапқы жарнасы кезінде мерзімі 25 жылға дейінгі жеңілдігі бар жылдық 7% мөлшерлемесімен қолжетімді ипотекамен қамтамасыз ету үшін 2018 жылы іске қосылды.
2025 жылғы 2 қазандағы жағдай бойынша бағдарлама шеңберінде 1,1 трлн теңге сомаға 81,8 мың жеңілдігі бар қарыз берілді.
Қаулының толық мәтінімен ҚҰБ ресми интернет-ресурсында танысуға болады.
Өзгерістер мен толықтырулар қаулы қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
08.10.2025, 21:55 81576
Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады
Сурет: gov.kz
Бүгінде Қазақстанда күту парағында 4 384 пациент, олардың ішінде 121 бала бар. Пациенттердің басым бөлігі - бүйрек трансплантациясын қажет ететіндер, олар жағдайлардың жалпы санының шамамен 91%-ын құрайды. Бауырды 222 пациент, жүректі - 149, өкпені - 27, өкпе-жүрек кешенін - 6 адам күтуде. Жыл сайын 300-ден астам адам трансплантацияны күтпей, өмірден озады, бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Трансплантация және жоғары технологиялық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталығының директоры м.а. Назгүл Жангелдина хабарлады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ағзалық донорлық - денсаулық сақтау саласындағы ең күрделі әрі өмірлік маңызы зор бағыттардың бірі. Әрбір трансплантация операциясының артында - өмір сүруге мүмкіндік күтетін пациенттердің тағдыры мен қиын шешім қабылдаған донорлардың отбасылары тұр.
2012 жылдан бері Қазақстанда 3 200-ден астам ағза трансплантациясы жасалды, олардың негізгі бөлігін тірі донорлардан жасалған операциялар құрайды. 2023 жылдан бастап консервацияланған мөлдір қабықты трансплантаттау енгізілді, 308 ауыстырып салу операциясы жасалды. Алайда, бүкіл жүйенің дамуы ең алдымен қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа тікелей байланысты болып отыр.
Солтүстік Қазақстан облысындағы жақында болған мысал көрсеткендей, қайтыс болғаннан кейінгі донор отбасының келісімі бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Бұл оқиға бір ғана шешімнің қаншама адамның тағдырын өзгерте алатынын еске салды. Алайда мұндай жағдайлар әлі де жеткіліксіз. eGov.kz порталында 135 мыңнан астам ерік білдіру өтініштері тіркелген, бірақ олардың ішінен небәрі 10 724 адам ғана қайтыс болғаннан кейін донор болуға келісім берген, ал 112 мыңнан астам адам бұдан бас тартқан.
Келісім білдірушілер саны артқанына қарамастан, бас тарту үлесі одан да жылдам өсіп келеді. Бұл қоғамда әлі де сенімсіздік пен ақпараттану деңгейінің төмен екенін көрсетеді.
Донорлық үдерістердің ең жоғары белсенділігі Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында байқалады. Ал Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Қарағанды өңірлерінде көрсеткіштер өте төмен деңгейде қалып отыр. Қоғамда донорлық туралы түрлі қате түсініктер: отбасының келісімінсіз ағзалардың алынуынан қорқу, ағзаларды бөлу процесінің ашықтығына күмән және діни стереотиптер әлі де кең таралған.
Келешекте нормативтік базаны жетілдіру, жасанды интеллект элементтері бар донорлар мен реципиенттерді есепке алудың медициналық ақпараттық жүйесін енгізу, донорлар отбасыларын әлеуметтік қолдау, сондай-ақ Транспланттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталықты өңірлердегі филиалдары бар Ұлттық орталыққа айналдыру жоспарлануда. Бұл қадамдар донорлықты дамыту жөніндегі 2026-2030 жылдарға арналған кешенді жоспармен бірге процестердің ашықтығын қамтамасыз етіп, қоғамның сенімін нығайтуға тиіс.
Қазақстанда ағзалық донорлық белсенді дамудың кезеңінде тұр. Тірі донорлардан ағза трансплантациясы жүйелі түрде жүргізіліп келеді, алайда мыңдаған адамның өмірін сақтап қалудың кілті - қайтыс болғаннан кейінгі донорлық болып табылады.
08.10.2025, 14:09 81351
Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен бірлесіп, азаматтарды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне проактивті түрде тарту аясында ОСМС жүйесіндегі мәртебе туралы SMS-таратылымның басталғанын хабарлайды. Хабарламалар 1414 қысқа нөмірінен жіберіледі, деп хабарлайды msqory.kz.
SMS-хабарлама таратудың мақсаты - азаматтарды алдын ала ескерту арқылы сақтандырылған мәртебесін жоғалтпау үшін дер кезінде шара қабылдауға мүмкіндік беру, сондай-ақ төлеушілердің медициналық көмек алу құқығын қорғау.
Алғашқы SMS-хабарламалар осы жылдың қыркүйегінде таратыла бастады, олар МӘМС-тегі мәртебесін қазан айында жоғалту қаупі бар азаматтарға жіберілген. SMS-хабарламаға енгізілген азаматтар тізімі мынадай тәртіппен қалыптастырылды: олардың МӘМС-ке соңғы төлемі маусым айында түскен, ал шілде, тамыз және қыркүйек айларында жарналар түспеген. Осыған байланысты бұл азаматтар қазан айында сақтандырылған мәртебесін жоғалтуы мүмкін.
Еске сала кетейік, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Заңға сәйкес, жарналарды төлеуді тоқтатқан азаматтар МӘМС аясында үш ай ішінде медициналық көмек алуға құқылы. Бұл кезеңде олар шартты түрде сақтандырылған болып саналады, алайда өткізіп алған айлар үшін жарналарды төлеу міндеті сақталады.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры азаматтарды "сақтандырылған" мәртебесінің тоқтатылуына жол бермеу және медициналық көмек алу кезінде шектеулерге тап болмау үшін жарналарды уақытылы әрі толық көлемде төлеуге кеңес береді.
Сақтандыру мәртебесі бойынша ақпаратты Қордың msqory.kz сайтында, Telegram-дағы SaqtandyryBot, сондай-ақ eGov Mobile, Damumed, Qoldau 24/7, Kaspi Bank, Halyk Bank, Банк Центр Кредит (BCC.KZ), Freedom Bank, Bank Bereke, Bank Home Credit Bank, АО "Евразийский банк" мобильді қосымшалары арқылы алуға болады.
МӘМС-ке аударымдар мен жарналарды төлеу, сондай-ақ медициналық көмек көрсету сапасы мәселелері бойынша төмендегі байланыс арналары арқылы хабарласа аласыз:
- Қордың msqory.kz сайтында;
- Telegram-дағы SaqtandyryBot.
06.10.2025, 17:00 93136
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
Сурет: gov.kz
Жоспардан тыс тексеріс нәтижесінде Абылай хан даңғылы, 64 мекенжайындағы тұрғын емес нысанға қосымша салынған құрылыстың заңсыз тұрғызылғаны анықталды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
2025 жылы 25 мамырда нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.
Аталған соттың 2025 жылы 3 маусымдағы шешімімен меншік иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынды және заңсыз салынған нысанды мәжбүрлі түрде бұзу міндеттелді.
Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысанды өзі бұзды.
03.10.2025, 15:17 118436
Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Жәрмеңке күні қала тұрғындары мен қонақтарына 420 тонна өнім ұсынылады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
2025 жылы 4-5 қазанда Алматыда Алматы облысының тауар өндірушілері мен қала кәсіпорындары қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Іс-шара "Береке Fest" республикалық бастамасы аясында ұйымдастырылады. Жәрмеңке бірінші кезектегі қажетті өнімдердің бағасын тұрақтандыруға, отандық өндірушілерді қолдауға және қазақстандық өнімді тұтынуды ынталандыруға бағытталған.
Жәрмеңкеге Алматы облысының 12 ауданы мен Алматы және Қонаев қаласы қатысады. Қала тұрғындарына 50-ден астам өнім түрі: ет және сүт, жемістер мен көкөністер, шұжық өнімдері, ұн, жарма, өсімдік және мал майы ұсынылады. Жәрмеңкедегі өнімнің жалпы көлемі 420 тонна, оның ішінде 100 тонна ет, 150 тонна жеміс-көкөніс, 50 тонна сүт және 120 тонна басқа да өнімдер.
Алматылықтар мен қала қонақтары қажетті өнімдерін тікелей өндірушілерден қолжетімді бағамен сатып алады.
Жәрмеңке сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін Қазыбек би көшесінде, Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта өтеді.
02.10.2025, 10:47 109641
Алматы облысында полиция қызметкерлері студенттермен кездесу өткізді
Сурет: gov.kz
Кәсіби бағдар беру мен профилактикалық жұмыс аясында ішкі істер органдарының қызметкерлері жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттерімен кездесу ұйымдастырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.
Шара барысында полиция өкілдері ішкі істер органдарындағы қызметтің маңызы мен ерекшелігі туралы әңгімелеп, полицей мамандығының қоғамдағы орнына тоқталды. Олар құқықтық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ қылмыспен күрестегі полицейдің рөлі жөнінде кеңінен баяндады.
Студенттерге қызметке орналасу талаптары, қызмет өткеру тәртібі, кәсіби және мансаптық өсу мүмкіндіктері, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шаралары түсіндірілді. Кездесуде жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, есірткі қылмысына, киберқылмыс пен интернет-алаяқтыққа қарсы тұру, деструктивті ағымдарға тартудың қауіптілігі мәселелеріне ерекше назар аударылды. Болашақ мамандарға жеке қауіпсіздікті сақтау, цифрлық гигиена ережелерін ұстану туралы практикалық кеңестер берілді.
Сонымен қатар құқыққа қайшы жағдайлар туындаған кезде әрекет ету алгоритмдері түсіндірілді. Мұндай кездесулер жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, заңға құрметпен қарауына және ішкі істер органдарындағы қызметке деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді.
