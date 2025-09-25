Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінде ЕҚЫҰ-ның Аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы комиссарымен кездесу өтті
Бір жылда 13 млн тоннадан астам астық тасымалданды: Көлік министрлігі жаңа маусымға дайындық туралы баяндады
Негізгі бағыттарда оң динамика байқалады. Бөлек айтқанда, Қытай бағытында астықтың көлемі төмендегенмен, азықтық ұн 2 миллион тоннаға жетіп, 4,6 есеге өсті. Бұл, өңдеушілердің қосылған құны жоғары өнімді шығарудың нәтижесінде мүмкін болды", - деп атап өтті Нұрлан Сауранбаев.
Ауыл шаруашылығы министрлігі ет нарығындағы делдалдарға бақылауды күшейтті
Бір жерден 3 200-ден сатып алып, сауда желілеріне 3 800 теңгеден тапсыратын фактілер кездесті. Бір сағат ішінде бір килограмнан 600 теңге пайда табады. Делдалдармен жұмыс жүргізу керек. Біз сауда министрлігімен бірлесіп бұл жұмысты одан әрі жалғастырамыз", - деп атап өтті Айдарбек Сапаров.
Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды
Бірқатар өңірде жұмыстар әлі аяқталмаған. Кейбір облыстарда санаулы күннен кейін жылыту маусымы басталады, ғсондықтан, әкімдерге жөндеу жұмыстарының аяқталуын жеке бақылауға алуды тапсырамын. Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларында жылу беру мәселесін ерекше назарда ұстаңыздар", - деп тапсырды Премьер-министр.
Бағаны тұрақтандыру үшін тиімсіз делдалдар жойылады
Көкөніс тобы тамыз айының басынан бастап картоп, сәбіз және пияз сияқты өнімдерге бағаның өсуін орта есеппен 2,5 есе төмендете алды. Тұз, жұмыртқа, картоп және күнбағыс майы бойынша отандық өндірушілермен жыл соңына дейін бағаны белгілеу жөнінде меморандумдар жасалды. Макарон өнімдері, ұн және күріш бойынша индекс көрсеткіші төмендеген", - деді Арман Шаққалиев.
Қазақстанда 24 млн тонна астық жинау күтілуде
Жалпы, астық бойынша болжам 24 млн тонна деңгейінде бағалануда, бұл ішкі нарықтың азық-түліктік астығына, жем-шөпке, тұқымдық материалға қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етуге әрі экспорт көлемін сақтауға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде 700 мың тонна майлы дақылдар жиналды. Жалпы, биыл майлы дақыл тұқымының шамамен 4 млн тонна көлемінде рекордтық түсімі күтілуде. Сондай-ақ 1,8 млн тонна картоп, 2,9 млн тонна көкөніс, 2,2 млн тонна бақша өнімдері жиналды", - деп атап өтті министр.
Отандық өндірісті қолдау: ірі инвестициялық жоба SILLENO IMBC қауымдастығына қосылды
SILLENO" ЖШС Қазақстандағы ең ірі өнеркәсіптік жобалардың бірі - Атырау облысында жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыт құрылысының операторы болып табылады. Жобаның жалпы құны 7 млрд АҚШ долларынан асады. Кәсіпорынды іске қосу 2029 жылға жоспарланған.
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жол төсемінің шөгуі мен жиектастың негізсіз ауыстырылуына байланысты Әуезов пен Медеу аудандарының әкімдеріне қатаң сөгіс жариялады
Мемлекет жерлерді қайта айналымға енгізе бастады: ашықтық пен фермерлерді қолдауға басымдық беріліп отыр
Ауыл шаруашылығы жерлерін әділ бөлу - халық үшін ең өзекті мәселелердің бірі, жер комиссияларының араласуын болдырмай, үдерісті толықтай электронды әрі ашық ету қажет", - деді Серік Жұманғарин.
