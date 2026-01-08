Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда обырдан болатын өлім бес жыл ішінде 20%-ға төмендеді
Соңғы бес жылдың ішінде Қазақстанда онкологиялық аурулардан болатын өлім 20%-ға төмендеді. Мұндай нәтижелерге 2023-2027 жылдарға арналған онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру шеңберінде қол жеткізілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Негізгі нәтижелер
2025 жылы обырдың 42 мыңнан астам жаңа жағдайы тіркелді (анықтауды жақсартудык есебінен 5 жылдағы орташа көрсеткішке+7,8%).
Динамикалық бақылауда-246 205 пациент, оның 55%-дан астамы еңбекке қабілетті жастағы адамдар.
5 жыл немесе одан да көп өмір сүретін пациенттердің үлесі 63%-ға дейін өсті. * Ерте диагностика деңгейі 33%-дан асты.
Өлім 100 мың тұрғынға шаққанда 61 жағдайға дейін төмендеді.
Не істелді
Онкологиялық қызметке 30,4 млрд теңге бағытталды.
6 жаңа сызықтық үдеткіш енгізілді, сәулелік терапиямен қамту 61%-ға жетті.
Емдеудің заманауи әдістері енгізілді: адаптивті және 4D-сәулелік терапия.
Қызылорда мен Ақтауда 2 ПЭТ/КТ орталығы ашылды.
Мақсатты және иммундық-онкологиялық препараттарға қолжетімділік кеңейтілді (7 атау).
17 онкология орталығында Госпитальдық фармация орталықтары жұмыс істейді.
Асқазан-ішек жолдарының обырын ерте анықтау үшін 19 эндоскопиялық сараптама орталығы құрылды.
Алдын алу және қол жетімділік
Онкоскринингтер барлық сақтандырылмаған халыққа қолжетімді.
2026 жылдан бастап төмен дозалы КТ және ЖИ қолдану арқылы өкпе обырының пилоттық скринингі басталады.
Шалғай өңірлерде жылжымалы медициналық кешендер жұмыс істейді, олардың желісі кеңейіп келеді.
Кадрлар және халықаралық тәжірибе
Түркия, Қытай, Ресей, Өзбекстан, Әзірбайжан және Қырғызстанның жетекші онкология орталықтарымен ынтымақтастық орнатылды.
35 маман шетелде оқудан және тағылымдамадан өтті. Кешенді жоспарды іске асыру алдын алу мен ерте анықтаудан бастап жоғары технологиялық емдеумен және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге дейінгі жүйелі тәсілді құруға мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі