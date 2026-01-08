05.01.2026, 19:25 26346

Қазақстанда обырдан болатын өлім бес жыл ішінде 20%-ға төмендеді

Соңғы бес жылдың ішінде Қазақстанда онкологиялық аурулардан болатын өлім 20%-ға төмендеді. Мұндай нәтижелерге 2023-2027 жылдарға арналған онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру шеңберінде қол жеткізілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.

Негізгі нәтижелер

2025 жылы обырдың 42 мыңнан астам жаңа жағдайы тіркелді (анықтауды жақсартудык есебінен 5 жылдағы орташа көрсеткішке+7,8%).

Динамикалық бақылауда-246 205 пациент, оның 55%-дан астамы еңбекке қабілетті жастағы адамдар.

5 жыл немесе одан да көп өмір сүретін пациенттердің үлесі 63%-ға дейін өсті. * Ерте диагностика деңгейі 33%-дан асты.

Өлім 100 мың тұрғынға шаққанда 61 жағдайға дейін төмендеді.

Не істелді

Онкологиялық қызметке 30,4 млрд теңге бағытталды.

6 жаңа сызықтық үдеткіш енгізілді, сәулелік терапиямен қамту 61%-ға жетті.

Емдеудің заманауи әдістері енгізілді: адаптивті және 4D-сәулелік терапия.

Қызылорда мен Ақтауда 2 ПЭТ/КТ орталығы ашылды.

Мақсатты және иммундық-онкологиялық препараттарға қолжетімділік кеңейтілді (7 атау).

17 онкология орталығында Госпитальдық фармация орталықтары жұмыс істейді.

Асқазан-ішек жолдарының обырын ерте анықтау үшін 19 эндоскопиялық сараптама орталығы құрылды.

Алдын алу және қол жетімділік

Онкоскринингтер барлық сақтандырылмаған халыққа қолжетімді.

2026 жылдан бастап төмен дозалы КТ және ЖИ қолдану арқылы өкпе обырының пилоттық скринингі басталады.

Шалғай өңірлерде жылжымалы медициналық кешендер жұмыс істейді, олардың желісі кеңейіп келеді.

Кадрлар және халықаралық тәжірибе

Түркия, Қытай, Ресей, Өзбекстан, Әзірбайжан және Қырғызстанның жетекші онкология орталықтарымен ынтымақтастық орнатылды.

35 маман шетелде оқудан және тағылымдамадан өтті. Кешенді жоспарды іске асыру алдын алу мен ерте анықтаудан бастап жоғары технологиялық емдеумен және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге дейінгі жүйелі тәсілді құруға мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі
 

07.01.2026, 10:33 43526

Мемлекет басшысы Рождество мерекесімен құттықтады

Мемлекет басшысы Рождество мерекесімен құттықтады
Сурет: mitropolia.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Рождество мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Құрметті отандастар!

Қазақстанның барша православ христиандарын Рождество мерекесімен құттықтаймын!

Бұл жарқын мейрам адамдардың жүрегіне сенім мен үміт ұялатып, барша адамзатқа сүйіспеншілікпен қарауға үндейді. Әділдік, ізгілік, шынайылық, жауапкершілік, мейірімділік, үйлесімділік сияқты мәңгілік рухани құндылықтар христиан діні мен басқа да әлемдік дәстүрлі діндердің арқауы саналады.

Православ христиандары еліміздегі конфессияаралық келісімді нығайтуға, өскелең ұрпақты отаншылдық пен еңбекқорлыққа баулуға және олардың бойына отбасы құндылықтарын сіңіруге елеулі үлес қосып келеді.

Бірлік, тілектестік, өзара қолдау қағидаттары - мемлекеттік саясатымыздың ажырамас бөлігі, барлық жетістіктеріміздің мызғымас негізі. Жұртымыз бір-біріне құрмет көрсетіп, сенім мен жанашырлық таныта отырып, әділдік және өсіп-өркендеу жолында алға қарай нық қадам жасай береді.

Православ азаматтарға және барша халқымызға шын жүректен зор денсаулық, толағай табыс тілеймін!

Әр үй құт-берекеге толсын!
 

07.01.2026, 09:29 43846

Православиелік қазақстандықтар Рождество мерекесін тойлап жатыр

Православиелік қазақстандықтар Рождество мерекесін тойлап жатыр
7 қаңтарда бүкіл әлемдегі, соның ішінде Қазақстандағы православие христиандары негізгі діни мерекелердің бірі Мәсіхтің туған күнін атап өтеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

Рождество - әлемнің 100-ден астам еліндегі аталып өтетін ең маңызды христиан мерекелерінің бірі. Бұл күн Иса Мәсіхтің туғанын еске алады және адамның Құдаймен байланысын білдіреді.

Шіркеу іліміне сәйкес, Рождество Мәсіхтің құтқару ісін және адам табиғатының жаңаруын бейнелейді.

6-7 қаңтарға қараған түні Қазақстанның барлық православие храмдарында Рождестволық қызмет өтеді. Ежелгі дәстүр бойынша мерекелік Құдай литургиясы түнде жасалады және 40 күндік оразаның соңғы сағаттарымен сәйкес келеді. 7 қаңтарда сенушілер мерекелік дастарқанға отырады, сол күні таңертең ғибадатханаларда мерекелік ғибадат орындалады.

Рождество мерекесінің негізгі орны - Алматыдағы Вознесенск кафедралы шіркеуі. Елдің бас шіркеуі Астанадағы Успен кафедральды соборында мерекелік қызметті Қаскелең епископы, Митрополиттік округтің викарийі және Қазақстан православие шіркеуінің әкімшісі Геннадий мерекелік қызметі жүргізеді.

Бұған дейін Қазақстан православие шіркеуінің басшысы, Астана және Қазақстан митрополиті Александр сенушілерді Рождество қуанышын көршілерімен, сондай-ақ қолдау мен жұбанышқа мұқтаж жандармен бөлісуге шақырған болатын.

Осы Рождество мерекесін баршамыз үшін игі істер, жұбату мен жігерлендіру сөздері, жанашырлық пен мейірімділік арқылы шынымен де жарқын және салтанатты етуге тырысайық. Қайғырғандарға көмек қолын созайық, көңілсіздерді қолдайық, науқастарға барып, жалғызбастыларды еске алайық. Киелі жазбаларда айтылғандай, "Қайырымдылық жұмақ сияқты батаға толы, ал cадақа мәңгілікке қалады"", - деді ол.

 

06.01.2026, 20:48 65081

Заңнамалық актілер жаңа Цифрлық кодекске сәйкес келтіріледі

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, ілеспе заңнамалық актілерді әзірлеп шығаруды және салалық заңға тәуелді барлық құқықтық актілерді таяуда қабылданған Цифрлық кодекске сәйкес келтіруді тапсырды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Парламент цифрландыруды дамытудың негізін қалыптастыруға бағытталған Цифрлық кодексті қабылдады. Басқа да заңнамалық актілерге өзгерістер әзірлеп, Мәжіліске енгізу, сондай-ақ заңға тәуелді барлық салалық құқықтық актілерді сәйкестікке келтіру қажет. Жүргізіліп жатқан заңнамалық өзгерістер бойынша IT-қоғамдастық пен жұртшылық арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.


Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов мемлекеттік секторға жасанды интеллектіні қарқынды енгізудің маңыздылығын атап өтті.

Жасанды интеллект мемлекеттік секторда да белсенді енгізілуге тиіс. Оны қолдану атүсті автоматтандыруға емес, қалыптасып қалған процестерді қайта қарауға, мемлекеттік функцияларды орындаудың неғұрлым тиімді модельдеріне көшуге және бюрократиядан арылуды одан әрі жалғастыруға әкелуі керек. Ұлттық экономика министрлігі Стратегиялық жоспарлау агенттігімен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, цифрландыруды кеңейтуді және жасанды интеллектінің қолданылуын ескере отырып, басқарудың барлық деңгейлеріндегі функцияларды қайта қарауға тиіс", - деп атап өтті Олжас Бектенов.


Сонымен қатар Жасанды интеллект министрлігіне министрліктердің бірінші басшыларының цифрлық орынбасарлары, яғни, CDO қызметінің нәтижелеріне сапалы талдау жүргізіп, 2026 жылға және одан кейінгі жылдарға арналған жаңа көрсеткіштерді белгілеу тапсырылды.
 

06.01.2026, 20:02 66791

Премьер-министр төтенше жағдайларға қарсы күрес және алаяқтықтың заманауи түрлерін анықтау үшін цифрлық құралдарды әзірлеп шығару қажеттігін атап өтті

Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында ЖИ және цифрлық даму министрлігі, ІІМ және басқа да мемлекеттік органдарға қазіргі заманғы қатерлер мен алаяқтықты анықтау және алдын алу тетіктерін әзірлеу қажеттігін атап өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.

Қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен төтенше жағдайларға қарсы тұру құралдарын жасауға ерекше назар аудару керек. Жасанды интеллект дамыған сайын алаяқтық жағдайлардың да анағұрлым жетілген түрлері пайда болады. Ішкі істер, Жасанды интеллект министрліктері мүдделі мемлекеттік органдармен бірге осындай әрекеттерді тиімді анықтау және тану тетігін әзірлеуі қажет. Жалпы қолданыстағы құралдар мен цифрлық шешімдерді жетілдіру бойынша тұрақты проактивті жұмыс жүргізу қажет. Бұл қоғамның цифрлық шешімдер мен онлайн-платформаларға деген сенімін нығайтуға мүмкіндік береді", - деп атап өтті Олжас Бектенов.

 

06.01.2026, 19:34 68081

2026 жыл Цифрландыру және ЖИ жылы деп жарияланды - Жарлық

2026 жыл Цифрландыру және ЖИ жылы деп жарияланды - Жарлық
Сурет: Depositphotos
Мемлекет басшысы 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялау туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Цифрландыруды одан әрі дамыту және жасанды интеллектіні жаппай ендіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. 2026 жыл Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялансын.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Цифрландыру және жасанды интеллект жылын өткізу бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 

06.01.2026, 18:39 67781

Қорғаныс министрінің орынбасары тағайындалды

Қорғаныс министрінің орынбасары тағайындалды
Сурет: gov.kz
Мемлекет басшысының өкімімен Асқар Мұстабеков Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Мемлекет басшысының өкімімен Асқар Досбосынұлы Мұстабеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
 

06.01.2026, 17:37 68656

Үкімет Қазақстанның цифрлық шешімдерді жасайтын және сататын елдер қатарына кіруі үшін озық IT-технологияларды қарқынды дамытуды жалғастырады

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Президенттің цифрлық мемлекетті қалыптастыру және озық технологияларды дамыту бойынша стратегиялық міндет қойғанына назар аударды.

Президент Қазақстанды цифрлық мемлекетке айналдыру міндетін қойды. Озық технологиялар саласында біз цифрлық шешімдер мен қызметтерді сәтті жасап, сата білетін жетекші елдердің қатарына кіруге ұмтылуымыз керек", - деп атап өтті Премьер-министр.


Өткен жылы цифрландыру және ЖИ саласында белгілі бір жұмыстар жүргізілгені атап өтілді.

Былтыр цифрландыру және жасанды интеллект саласында бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылды. Заңнамалық база жасалды, есептеу қуатын сатып алу қамтамасыз етілді, alem.ai ұлттық жасанды интеллект орталығы іске қосылды. Қазақстандық IT-қызметтер экспортының көлемі өткен жылы шамамен $1 млрд долларға жетті. Бұл жұмысты белсенді түрде жалғастыру керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.


Сондай-ақ Премьер-министр Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне мүдделі тараптармен бірлесіп, "Digital Qazaqstan" стратегиясын әзірлеуді жеделдетуді тапсырды.

Мүдделі тараптармен бірлесіп, "Digital Qazaqstan" стратегиясын әзірлеуді және бекітуді жеделдету қажет", - деп атап өтті Олжас Бектенов.

 

06.01.2026, 16:21 73641

ЖИ Қазақстандағы жұмыс күшінің өнімділігін 70% арттыра алады - зерттеу

ЖИ Қазақстандағы жұмыс күшінің өнімділігін 70% арттыра алады - зерттеу
Сурет: Depositphotos
ҚР ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Үкімет отырысында білім беру жүйесін ауқымды цифрландыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады.

Ол бұл міндетті орындау жоғары білім мазмұнын жүйелі түрде жаңартуды талап ететінін атап өтті.

Осы мақсатта министрлік 2025 жылы Quacquarelli Symonds халықаралық талдау агенттігімен бірлесе отырып, жасанды интеллектке негізделген экономиканы қалыптастырудағы білім беру жүйесінің рөлін бағалауға арналған зерттеудің бірінші кезеңін аяқтады.

Зерттеу нәтижелері еңбек нарығындағы жасанды интеллект жұмыс орындарын жаппай ығыстыру құралы емес, ең алдымен адам еңбегін ұлғайту, яғни еңбек өнімділігін арттыру механизмі екенін көрсетті.

Қазақстандағы жұмыс күшінің шамамен 70%-ы жасанды интеллектіні қолдану есебінен өнімділікті арттырудың орташа немесе жоғары әлеуетіне ие. Мамандықтардың 53%-ында жекеленген еңбек функциялары автоматтандырылуы мүмкін. Көп жағдайда бұл жұмыс орындарын жоюды емес, олардың мазмұны мен талаптарын өзгертуді білдіреді. Осы тұжырымдардың негізінде жоғары білім беру жүйесін жаңғыртуға бағытталған кезең - кезеңмен жүзеге асырылатын іс-қимыл жоспары әзірленуде", - деп атап өтті Саясат Нұрбек.

 

