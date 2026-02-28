Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкімет Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында геологиялық барлау саласындағы 20 жобаны қаржыландыруды мақұлдады
Мәжіліс ғалымдарға академиялық еркіндік беретін заң жобасын талқылайды
Мемлекет басшысы Air Astana компаниясының бас атқарушы директоры Питер Фостерді қабылдады
Жобалық кеңсенің отырысында ЖЖМ импортын ҚҚС-тан босату, бау-бақша кооперативтеріне салық салу және өзін-өзі жұмыспен қамтушылармен өзара іс-қимыл мәселесі қаралды
Ұлттық гидрогеологиялық қызмет Қазақстан аумағында 700-ден астам бұлақ анықтады
Қазгидрогеология" ұлттық гидрогеологиялық қызметі Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық бұлақты түгендеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алдын ала деректерге сәйкес, бүгінгі таңда 711 әлеуетті бұлақ анықталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстанда жерасты суына арналған мемлекеттік мониторинг желісі жұмыс істейді, оған шамамен 4 мыңға жуық бақылау ұңғымасы кіреді. Олар су деңгейін, температурасын және сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Гидрогеология саласын цифрландыру мақсатында мониторингтік және пайдалану ұңғымаларын Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесіне енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр", - деді "Қазгидрогеология" ұлттық гидрогеологиялық қызметінің басқарма төрағасы Болат Бекнияз.
Олжас Бектенов "Самұрық-Қазына" директорлар кеңесінің отырысын өткізді
Базалық инфрақұрылымды: энергетикалық, көліктік, цифрлық инфрақұрылымды салу жөніндегі жобалар ерекше бақылауды талап етеді. Барлық нысандар белгіленген мерзімде тапсырылуы тиіс", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Мемлекет басшысы Қасым- Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқын Рамазан айының басталуымен құттықтауы
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі қосымша медициналық білім беру ұйымдарын бақылауды күшейтуде
Біз мәлімделген материалдық-техникалық база мен клиникалық ресурстардың нақты жағдайға сәйкес келетініне көз жеткізуіміз керек. Бұл медициналық мамандарды даярлаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ете алмайтын ұйымдардың тізбесінде болуын болдырмауға мүмкіндік береді", - деп атап өтті ведомствода.
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 395 млрд теңгеден астам сомасында зейнетақы төленді
