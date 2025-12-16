Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкіметте негізгі азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар түрлеріне бағаны тұрақтандыру мәселелері қаралды
Қазақстан Солтүстік Македония студенттерінің назарында
Үкіметте "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасының жүзеге асырылу барысы қаралды
Барлық бағыт бойынша қатаң әрі жүйелі бақылау қажет. Әр облыс бойынша бекітілген кестелерге сәйкес, бұлжытпай орындалып, барлық кезеңінде қадағалау және міндеттемелердің толық орындалуын қамтамасыз ету маңызды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша бағдарлама нәтижесіне қатысты нақты әрі толық ақпарат берілуі тиіс. 2026 жыл - жауапты кезең, сондықтан формалды есеп емес, нақты нәтижелер мен жергілікті жердегі расталған бақылау қажет", - деді Премьер-министрдің орынбасары.
Инфрақұрылым салу - маңызды қадам, алайда шешуші фактор - кадр мәселесі. Нысандардың тиімді әрі сапалы жұмысы тікелей медициналық мамандардың даярлығы мен олардың қолжетімділігіне байланысты. Бүгінде мамандар тапшылығы ауылдық жерде ғана емес, ірі қалаларда да байқалады. Медицина нысандарын пайдалануға беру персоналды толықтырудың нақты алгоритмімен және көрсетілетін қызметтің көлемі мен сапасын нақты түсінумен қатар жүруі тиіс. Соңғы жылдардағы экономикалық қиындықтарға қарамастан, Қазақстан денсаулық сақтау жүйесін дамытуға ауқымды инвестиция салуда. Бұл жобалардың нәтижесі барлық сын-пікірге берілген нақты жауап. Сондықтан нысандарды салумен ғана шектелмей, олардың қанша адамды қамтитынын, қандай нақты пайда әкелетінін халыққа жеткізу маңызды. Азаматтардың денсаулығы - елдің адами капиталы мен стратегиялық әлеуеті, мемлекет қабылдап жатқан шаралардың барлығы осыған бағытталған", - деп атап өтті Аида Балаева.
- жыл соңына дейін жұмысты аяқтауы тиіс өңірлер бойынша қосымша тексеру жүргізіп, нақты бақылау нәтижелері туралы есеп ұсынуды;
- бекітілген жұмыс кестелерін қатаң сақтап, әр облыс бойынша егжей-тегжейлі жоспар-графиктерді әзірлеп, олардың орындалуын тұрақты бақылауды;
- бірінші, екінші және үшінші бағыт бойынша толық әрі уақтылы жұмыс жүргізу, жыл соңына дейін алынған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, әр жағдай бойынша міндетті түрде ақпарат беруді;
- 2025 жылдың қорытындысы бойынша бағдарлама нәтижелері жөнінде өңірлер бойынша нақты әрі толық ақпарат ұсынуды тапсырды.
"Қазығұрт" және "Темір баба" жаңа жоғары технологиялық өткізу пункттері ашылды
Қазығұрт" өткізу пунктінің ресми ашылуына ҚР қаржы министрі Мәди Такиев пен Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров қатысты.
Қазығұрт" өткізу пункті - халықаралық стандарттарға сай келетін заманауи технологиялық кешен. Мұнда көлікті тіркеудің автоматтандырылған жүйесі, озық сканерлеу жабдықтары, салмақ-габарит өлшеу жүйелері, сондай-ақ рентген-телевизиялық қондырғылар, "тепловизорлар" және радиациялық бақылау құралдары іске қосылған. Қозғалыс ағыны жаяу жүргіншілер, жеңіл және жүк көліктері деп арнайы бөлінген. Бұл қауіпсіздікті арттырып, қозғалысқа жайлы жағдай жасайды. Жүк көліктері үшін техникалық бақылаудан тоқтаусыз өтуге мүмкіндік беретін автоматтандырылған дәліздер қарастырылған.
Жаңа өткізу пункттерін іске қосу - мемлекеттік органдардың, мамандардың, инженерлердің, құрылысшылардың және шекара қызметінің бірлескен жұмысының жемісі. Біз экономиканы дамытуға әсер етіп, Қазақстанды ашық, сенімді және бәсекеге қабілетті транзитті хаб ретінде айқындайтын заманауи, технологиялық және жайлы инфрақұрылымды құруға мән беріп келеміз. Бұдан басқа өткізу пункттерін жаңғырту - Мемлекет басшысының Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыруға бағытталған тапсырмасын іске асыру бағытындағы жүйелі қадам. Біз сауданы арттырып, бизнестің жұмысын жеңілдететін және Қазақстанды аймақтың негізгі логистикалық торабына айналдыратын заманауи инфрақұрылым құрып жатырмыз", - деді Мәди Такиев.
Жамбыл облысының ауылдарын сумен жабдықтауға қайтарылған активтер қаражаты есебінен 15 млрд теңге бөлінді
Президент Су және денсаулық сақтау туралы хаттаманы ратификациялауды мақұлдады
Әсел Жанасова жаңа қызметке тағайындалды
Мемлекет басшысы "Qarmet" АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьевті қабылдады
Өскемен арматуралық зауыты КҚК қажеттіліктері үшін жабдықтар шығарады
