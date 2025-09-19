16.09.2025, 19:53 17061
Мемлекет басшысы Digital Aqmola орталығында болды
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Digital Aqmola орталығында Ақмола облысын цифрлық жаңғырту жоспары баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент "103", "109", "112" жедел қызметтерін ортақ платформаға топтастырған І-Komek бірыңғай байланыс орталығының жұмысымен танысты.
Digital Aqmola жобасы көлік, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, қауіпсіздік, экология және денсаулық сақтау сияқты негізгі салаларға орталықтандырылған мониторинг жүргізеді. Аталған орталық Ақмола облысының үш жыл ішінде толық цифрлық өңірге айналуына мүмкіндік береді.
Облыс әкімі Марат Ахметжанов "Дихан-Плюс" шаруа қожалығының тәжірибесі негізінде аграрлық салаға жасанды интеллектіні енгізу бойынша пилоттық жоба іске қосылғанын айтты. Соның нәтижесінде өнімділікті арттыратын, кәсіпорынның кірісін ұлғайтатын және бюджетке қосымша табыс әкелетін агротехникалық шешімдер әзірленді. Осы жүйені Ақмола облысындағы шаруа қожалықтарға кеңінен тарату жоспарланып отыр.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа инвестиция тарту, өңдеу, агроөнеркәсіп кешені мен құрылыс саласында жаңа жобалардың қолға алынғаны жөнінде мәлімет берілді.
Мемлекет басшысына әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасыларға баспана беру, Көкшетауда жаңа ЖЭО құрылысын салу, облыс орталығы мен басқа да елді мекендерді сумен және жылумен қамтамасыз ету, медициналық, спорттық нысандар құрылысын жүргізу, инфрақұрылымды дамыту шаралары жайында баяндалды.
Бұдан кейін телекөпір арқылы Қосшы қаласын табиғи газға қосу рәсімі өтті. Атап айтқанда, елді мекендегі газ реттеу нысанының алғашқы кешені іске қосылды. Ұзындығы 409 шақырым болатын магистральді желі арқылы сағатына 32 800 текше метр көгілдір отын тасымалданады. Жобаның жалпы құны 11,4 миллиард теңгені құрайды.
Еске сала кетейік, 2021 жылы 27 шілде күні Мемлекет басшысының Жарлығымен Қосшыға облыстық маңызы бар қала мәртебесі берілген болатын.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
18.09.2025, 21:23 5151
Smart Data Finance және бір шыныаяқ кофе: цифрлық Қаржы министрлігінің жаңа мүмкіндіктері
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйе қызметімен және цифрлық трансформация жобаларымен танысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бүгінде Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелері салықтық және кедендік әкімшілендіруді, қазынашылықты, мемлекеттік сатып алуды, стратегиялық жоспарлау мен аудитті қамтиды. Мұның ішіндегі негізгілері - Smart Data Finance (SDF), салықты автоматты түрде есептеуге арналған деректердің ауқымды базасы.
SDF-те 1,9 млн жеке кәсіпкер, 584 мың заңды тұлға және 20,4 млн жеке тұлға туралы мәлімет бар. Мұнда салық төлеушінің сандық профилі қалыптастырылады: мүлік, жұмыс орны, салық төлеу, АӘК алушының мәртебесі туралы ақпарат. Заңды тұлғаларда қосымша еңбекақы төлеу қоры, қызметкерлер саны, салық есептілігінің және электрондық шот-фактуралардың тарихы тіркеледі.
Жүйе компаниялардың іскерлік белсенділігін талдауға және олардың иелері арасындағы байланыстарды 15 ұрпаққа дейін елестетуге мүмкіндік береді. Тұсаукесерде бір құрылыс компаниясы салықты оңтайландыру үшін пайдаланатын бөлшектеу схемасын көрсетті.
Сондай-ақ букмекерлік кеңселер бойынша мәліметтерді талдаудың функционалы көрсетілді. Базада Қазақстанда жұмыс істеп тұрған барлық кеңселердің дерегі бар. Онлайн режимде жүйе күн сайын қазақстандықтар жасайтын ставкалардағы қаражат айналымын көруге мүмкіндік береді.
Қаржы министрлігінің АЖ дамуының тағы бір көрсеткіші-мемлекеттік қаржының цифрлық картасы немесе "бір шыныаяқ кофе" - салық жүйесіне қосылған бақылау-касса машиналарының (БКМ) деректерін визуализациялау жобасы. Жоба БКМ арқылы тіркелген сатып алуларды сәтте бейнелейтін салық жүйесінің мүмкіндігін көрсетеді. Жүйе сатып алынған зат сомасын, күнін, уақытын және орнын, мейлі ол бір шыныаяқ кофе болсын, не супермаркеттен сатып алған тауар болсын, белгіленіп көрсетеді. Осы ақпарат негізінде өңірлер бойынша да, әрбір салық төлеуші бойынша да кассалық тәртіп сараланады.
Мемлекеттік қаржының цифрлық картасы өңірлердің нақты уақыттағы кірістері мен шығыстарын визуализациялауға көмектеседі. Жүйеде 1,1 млн БКМ бойынша деректер көрсетіледі. Салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру үшін Е-тамга, ИСНА, Кеden жүйелері іске қосылды.
Е-тамга - ҚҚС балансын есептеу және ҚҚС салық төлеушілерді тоқсандық ағымдағы баланс туралы онлайн хабардар ету. Негізгі міндет-салықтарды оңтайландыру кезінде қолданылатын жалған мәмілелердің алдын алу.
ИСНА - жеті ескірген шешімді бірыңғай платформаға біріктірген және кәсіпкерлерге толық салықтық қолдау көрсететін салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі.
Кеden - кедендік процестерді автоматтандырып, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың қашықтықтан өзара әрекеттесуін енгізеді. Мұнда жасанды интеллект элементтері пайдаланылады.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде бюджеттің шығыс бөлігі цифрландырылған. Барлық мемлекеттік органдар өтінімдерді онлайн қалыптастырып, коммерциялық ұсыныстар мен орындалған жұмыстардың актілерін жүктейді. Бұл бюджет қаражатын жұмсаудың әрбір кезеңін - жоспарлау мен сатып алудан бастап, тиімділікті талдауға дейін бақылауға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік қолдауды бақылау үшін алушыларға скоринг жүргізетін және шаралардың тиімділігін қадағалайтын BAQYLAUDA цифрлық сервисі енгізілді.
Сондай-ақ тауарлардың Ұлттық каталогы (өнімді сәйкестендіру және есепке алу үшін бірыңғай база), кәсіпкердің Бірыңғай жеке кабинеті (бизнеске арналған "бір терезе" порталы) таныстырылды.
Тұсаукесер қорытындысы бойынша Серік Жұманғарин бизнеске арналған жүйелердің қолайлылығын арттыру бойынша бірнеше ұсыныстар берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 20:17 7331
Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновты қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа спорт саласын кешенді реформалауға қатысты бұған дейін берген тапсырмаларының орындалу барысы баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президентке балалар мен жасөспірімдер спортын қолдау, халықаралық ынтымақтастықты арттыру, спортқа ғылыми тәсілдерді енгізу, бюджет қаражатын оңтайландыру және заңнамалық базаны жетілдіру жөнінде есеп берілді.
Ербол Мырзабосыновтың айтуынша, спорт саласында вертикальді басқару жүйесін қалыптастыру жұмысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Саланың жағдайына кешенді талдау жүргізілгеннен кейін бірқатар облыста спорт басқармаларының басшылары тағайындалды, жұмыс тиімділігінің нақты көрсеткіштері белгіленіп, спортшылар мен жаттықтырушыларға берілетін төлемдер мөлшері бірыңғай көрсеткішке келтірілді. Сонымен қатар спорттың басым түрлеріне қойылатын іріктеу талаптары анықталды.
Биыл күшіне енген "Дене шынықтыру және спорт туралы" заңның жаңа редакциясы белсенді жүзеге асырылып жатыр. Аталған заң бюджет қаражатын тиімді пайдалануға, спортты дамыту үшін оның басым түрлерін айқындауға, кәсіпқой клубтарға төленетін төлемдерге лимит енгізуге бағытталған.
Мемлекет басшысына шетелдік туристерді тарту және заңнамалық базаны жетілдіру шаралары туралы айтылды. Президент тапсырмасы бойынша Щучье-Бурабай курорттық аймағы мен Маңғыстауды дамытудың кешенді жоспары әзірленді. Алматы тау кластерін дамыту жоспары дайындалып жатыр. Сондай-ақ курортты өңірлерді өркендетуге арналған ведомствоаралық жол картасы әзірленді. Онда туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, санитарлық жағдайдың стандарттарын көтеруге және көлік қолжетімділігін арттыруға ерекше көңіл бөлінген.
Мемлекет басшысы министрге бірқатар міндет жүктеді. Атап айтқанда, вертикальді басқару жүйесін енгізуді жалғастыру, футбол клубтарын жекешелендіруді жеделдету қажет. Бұдан бөлек, туризм саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру маңызды міндет ретінде аталды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 19:55 7336
Мемлекет басшысы Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліпті қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаевқа спорт инфрақұрылымын жетілдіру, халықаралық және республикалық жарыстар ұйымдастыру, отандық боксшыларды жаттықтыру, балалар мен жасөспірімдер, сондай-ақ аймақ спортына жағдай жасау аясында қолға алынған шаралар жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы Қазақстан бокс федерациясының Ливерпульде өткен Әлем чемпионатындағы табысты қызметіне оң баға берді.
Президент мемлекеттің боксты дамытуға баса мән беретінін, бұл бағыттағы жұмыс кешенді түрде жүргізілуге тиіс екенін жеткізді.
Кездесуде 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Олимпиада ойындарына қазақстандық былғары қолғап шеберлерін жоспарлы әрі жан-жақты даярлаудың маңызы атап өтілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 19:12 7601
Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты
Сурет: Akorda
Президент Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелерін Әлем чемпионатындағы тамаша жеңісімен құттықтап, бұл еліміз үшін тарихи оқиға, халқымыз үшін үлкен қуаныш екенін атап өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Қазақстан 68 мемлекеттің арасынан үздік шығып, бірінші орынға ие болды. Әлемдік бәсекеде Әнұранымыз жеті рет шырқалды, Көк туымыз жеті рет желбіреді. Барша жұртымыз сіздерге тілеулес болды. Әрине, кілең мықтылар жиналған жаһандық аламанда топ жару оңай емес. Бұл жетістік жылдар бойғы табанды еңбекпен, маңдай термен келгені анық. Біздің ұл-қыздарымыз бокстың отанына барып, өздерінің нағыз мықты спортшы екенін дәлелдеді. Санжар Тәшкенбай және Махмұд Сабырхан әлемнің екі дүркін чемпионы атанды. Төрехан Сабырхан мен Айбек Оралбайдың ерекше өнеріне жаһан жұрты тәнті болды. Боксшы қыздарымыз әлемдік жарыста шеберліктің озық үлгісін көрсетті. Алуа Балқыбекова, Аида Әбікеева және Наталья Богданова алтын медаль алып, жеңіс тұғырына көтерілді. Назым Қызайбай шаршы алаңға бірінші болып шығып, елімізге ақжолтай жүлде әкелді. Виктория Графеева және Елдана Тәліпова қола медаль жеңіп алды. Мен баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Қайрат Сәтжанов, Елдос Сайдалин бастаған бапкерлерге және басқа да мамандарға зор алғыс айтамын, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрлігі мен Ұлттық Олимпиада комитеті көп жұмыс атқарғанына тоқталып, Қазақстан Бокс федерациясының еңбегін ерекше атап өтті.
- Біз үшін жекпе-жек спортының орны қашанда бөлек. Соның ішінде әйгілі Шоқыр Бөлтекұлы негізін қалаған қазақ боксының өз тарихы бар. Өткен ғасырдың ортасынан бері көптеген спортшымыз әлемді мойындатты. Тәуелсіздік кезеңінде аға буынның даңқты жолы үзілген жоқ. Жазғы олимпиада ойындарынан ел қоржынына түскен 15 алтынның жетеуі - боксшыларға тиесілі. Бұл сабақтастық болашақта лайықты жалғасын табады деп сенеміз. Оған барлық мүмкіндік бар, - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде жастардың спортпен шұғылдануына жағдай жасалғанын, инфрақұрылымды жақсартуға баса мән беріліп жатқанын айтты.
- Балаларға арналған жаттығу залдары, үйірмелер ашылуда. Ауылдық жерлерде заманға сай спорт кешендері бой көтеруде. Менің тапсырмаммен биыл Ұлттық спорт университеті ашылады. Боксты дамытуға арналған нақты шаралар қолға алынып жатыр. Жалпы, біздің еліміздің бокстағы әлеуеті орасан зор. Мұны әлемдік спорт қауымдастығы да мойындайды. Спортшыларымыз - өте дарынды, әлем чемпиондары аз емес. Сондықтан мемлекет боксқа басымдық беріп, оны ұдайы назарда ұстайды. Осы бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізілуге тиіс. Біз боксты ұлттық спорт деңгейіне көтеруіміз керек. Бұл - өте маңызды міндет, - деді Мемлекет басшысы.
Президенттің айтуынша, World Boxing аясында алғаш рет өткен Әлем чемпионатындағы нәтиже - Ұлттық құраманың бірлескен жұмысының жемісі. Боксшылар, бапкерлер, менеджерлер, спорт дәрігерлері мен басшылар бірігіп, бүгінгі жетістікке жетті.
- Сондықтан жеңіс тұғырынан көрінген спортшылармен қатар, бұл айтулы жеңіске үлес қосқан әрбір азаматты құрметтеуіміз керек. Бокстағы жоғары бәсекелестікті, сондай-ақ оны дамытудың заманауи үдерістері пайда болғанын ескере отырып, Ұлттық құраманы даярлауға кәсіби мамандарды тартып, озық инновациялық шешімдерді белсенді енгізу қажет, - деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев даңқты спортшы Геннадий Головкинге боксты Олимпиада ойындарының бағдарламасына қайтаруға атсалысқаны үшін ризашылығын білдірді.
- Әлемдік сайыста ел намысын қорғау - зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Сіздердің жеңістеріңіз жастардың спортқа деген құлшынысын арттырады. Спортшыларымыз ұлт саулығын жақсартуға үлес қосып жатыр деп айтуға болады. Чемпион болу - ел мерейін асыру деген сөз. Спортшылардың даңқы - барша халықтың даңқы. Олардың мәртебесі - бүкіл мемлекеттің мәртебесі. Сондықтан біз спортшыларымыздың әр жетістігін мақтан тұтуымыз керек. Бір ел болып, чемпиондарымызды ұлықтап, олардың еңбегін жоғары бағалап, қоғамда жан-жақты дәріптеуіміз қажет. Мұның бәрі спортты насихаттап, саламатты қоғам құру үшін өте маңызды. Мемлекет сіздерді әрдайым қолдайды, - деді Президент.
Мемлекет басшысы әлемге әйгілі спортшы болу үлкен жауапкершілік жүктейтініне, жастардың чемпиондарға қарап бой түзейтініне назар аударды. Сондықтан сөзбен, іспен, күнделікті мінез-құлық, жүріс-тұрыспен, әдеп-дағдымен көпке үлгі болу өте маңызды деп атады.
- Жастарды отаншыл, еңбекқор, білімпаз, тәртіпті, жинақы, ұйымшыл, жанашыр болуға баулу керек. Мен сіздерді чемпион деген атқа лайық еліміздің мықты спортшылары деп есептеймін. Жалпы, үлкен спортта биікке көтерілу оңай емес екені белгілі. Ал сол биікте қалу - одан да қиын жұмыс. Сондықтан жеткен жетістікке масайрап, босаңсуға болмайды. Алдымызда тұрған үлкен белес - Лос-Анджелестегі жаһандық дода. Олимпиаданың жеңіс тұғырына шығу - әр спортшының арманы. Бүкіл Қазақстан халқы сіздерге сенеді, үміт артады. Ел сенімін ақтау үшін қазірден бастап дайындыққа кірісу керек. Мен Ұлттық құраманың осы жеңісін Олимп шыңына бастайтын маңызды қадам деп санаймын, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Салтанатты басқосуда Әлем чемпиондары Айбек Оралбай мен Наталья Богданова сөз сөйледі.
Мемлекет басшысы Ливерпуль қаласында өткен ерлер мен әйелдер арасындағы бокстан әлем чемпионатындағы (World Boxing) спорттық жоғары жетістіктері үшін бір топ спортшы мен бапкерді марапаттады.
Құрмет" орденімен:
1. Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы Жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің бокстан жаттықтырушысы Ислам Әбдірайымов;
2. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Аида Әбікеева;
3. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Алуа Балқыбекова;
4. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Наталья Богданова;
5. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы Жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің бокстан жаттықтырушысы Дастан Қабденов;
6. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының бокстан жаттықтырушысы Нұржан Насанов;
7. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Айбек Оралбай;
8. Шымкент қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасы № 12 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы Ілияс Оралбеков;
9. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Махмұд Сабырхан;
10. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Төрехан Сабырхан;
11. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің Спортты дамыту дирекциясы бокстан Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының бас жаттықтырушысы Елдос Сайдалин;
12. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің Спортты дамыту дирекциясы бокстан Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының бас жаттықтырушысы Қайрат Сәтжанов;
13. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Санжар Тәшкенбай марапатталды.
Ерен еңбегі үшін" медалі:
1. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Виктория Графееваға;
2. Алматы қаласы спорт басқармасы № 6 Олимпиадалық резервтегі балалар-жасөспірімдер мамандандырылған мектебінің жаттықтырушы-оқытушысы Нұрлан Мұхамбетқалиевқа;
3. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Елдана Тәліповаға берілді.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Алғысы:
1. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының бокстан жаттықтырушысы Асқар Еркебаевқа;
2. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының нұсқаушы-спортшысы Назым Қызайбайға;
3. Туризм және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті Спортты дамыту дирекциясының бокстан жаттықтырушысы Долкунжан Камековке жарияланды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 14:20 6881
Жамбыл облысында Инвестициялық штабтың қолдауымен Ұлттық стандарттарға сәйкес келетін жол бойындағы қызмет көрсету желісінің алғашқы нысаны іске қосылды
Жамбыл облысының Меркі ауданында KeruenInn заманауи қонақ үй кешені іске қосылды. Жоба Үкіметтің Инвестициялық штабының көмегімен жүзеге асырылған. Президенттің тапсырмасына сәйкес штабқа инвесторлардың мәселесін жедел шешу және әкімшілік кедергілерді жою бойынша өкілеттіктерге берілген болатын. 2025 жылдың басынан бері онда 18 отырыс өткізіліп, жалпы сомасы $70 млрд болатын 65 инвестициялық жоба қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жамбыл облысында қонақ үй кешенін ашу - Мемлекет басшысының қазіргі заманға сай инфрақұрылым құру және елдің транзиттік әлеуетін күшейту бойынша қойған стратегиялық міндеттеріне сәйкес жүргізіліп жатқан жүйелі жұмыстың бір бөлігі.
Кешен 30-дан астам номерден, дәмхана, дүкен және дәріхана желісінен тұрады. Саяхатшыларға ыңғайлы болу үшін жүк және жеңіл көліктерге арналған автотұрақ, сондай-ақ электромобильдерді зарядтау стансалары қарастырылған. Бұл нысанда Меркі ауданының тұрғындары үшін 20 жұмыс орны ашылды.
Жоба ауқымды инвестициялық бағдарламаның құрамына кіреді, оның шеңберінде 2029 жылға дейін Қазақстанның 14 өңірінде осындай 60 нысан салу жоспарланған. Қонақ үй кешендерінің желісі "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" және "Солтүстік - Оңтүстік" сияқты елдің негізгі автокөлік дәліздерін қамтиды, сондай-ақ шекарадағы автокөлік өткізу пункттерінің маңында және негізгі туристік орындарда орналасатын болады. Салынған қаражаттың жалпы көлемі $150 млн-нан асады, бұл 900-ге жуық тұрақты жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді.
Үкімет өңірлердің жан-жақты дамуына және транзиттік әлеуетті арттыруға ықпал ететін инфрақұрылымдарды жаңғырту жөніндегі жобаларға жеке инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау жұмыстарын жалғастыруда.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 13:15 7831
Қазақстан жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудің ұлттық моделін бекітті
Бүгін Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаев пен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев 2025-2029 жылдарға арналған орта, техникалық және кәсіптік, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізудің тұжырымдамалық негіздерін бекіту туралы бірлескен бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Құжат Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасы аясында әзірленіп, білім беру жүйесін жаңғыртудың маңызды кезеңіне айналды. Алғаш рет білім беру саласында жасанды интеллектіні қолданудың бірыңғай ұлттық стандарттары бекітіліп, оған этика, құқықтық реттеу, дербес деректерді қорғау және академиялық адалдық мәселелері енгізілді.
Бұл тұжырымдама мектептерді ғана емес, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын да қамтиды. Ол жасанды интеллектке арналған арнайы тақырыптарды оқу процесіне енгізуді, заманауи цифрлық оқулықтар шығаруды, оқушылардың ЖИ бойынша сауаттылығын қалыптастыруды және олардың жобалық қабілеттерін дамытуға жағдай жасауды көздейді. Сонымен қатар, педагогтердің кәсіби деңгейін Acquire → Deepen → Create үшсатылы үлгісі бойынша жетілдіруді қамтамасыз етеді.
Құжатта баланың құқықтарын қорғау мен педагогтің кәсіби беделін сақтау мәселесіне айрықша мән берілген. Мектептер мен колледждерде жасанды интеллектіні пайдаланудағы этика мен академиялық адалдықтың ортақ қағидалары бекітіледі.
Бірлескен бұйрыққа қол қою - еліміздің білім беру жүйесін дамытудың жаңа белесі. Тұжырымдама стратегиялық басымдықтарды нақтылап қана қоймай, оны іске асырудың айқын механизмін, мониторинг жүйесін және жол картасын бекітеді. Бұл жасанды интеллектіні мектептер мен колледждерде жүйелі әрі қауіпсіз енгізуге жағдай жасайды. Жасанды интеллект педагогтің орнын баспайды, қайта оның рөлін арттырады. Себебі, білім беру процесіндегі түпкілікті шешімдерді адам қабылдайды", - деді министр Ғани Бейсембаев.
Қазақстан ЮНЕСКО, ЭЫДҰ және Еуропалық одақтың ұсынымдарын негізге ала отырып, бұл бағытта өзіндік ұлттық жолын айқындаған алғашқы елдердің бірі болды.
Білім беру саласына жасанды интеллектіні енгізу - Қазақстанның ауқымды цифрлық жаңғыру стратегиясының құрамдас бөлігі. Біз балалар мен жастардың тек заманауи құралдардың қолданушысы емес, солардың құрастырушысы болуына мүмкіндік ашып отырмыз. Ұсынылып отырған тұжырымдама - болашақ технологияларын еркін меңгерген, сонымен қатар ұлттық құндылықтар мен академиялық адалдықты сақтаған жаңа буынды қалыптастыруға жол ашады", - деп атап өтті Жаслан Мадиев.
📌 Айта кетейік, 2025-2026 оқу жылынан бастап "Цифрлық сауаттылық" пен "Информатика" пәндеріне жасанды интеллект элементтері енгізілді. Оқушылар үшін Day of AI әдістемелік кешені әзірленіп, педагогтер үшін арнайы біліктілікті арттыру бағдарламалары іске қосылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 09:51 8146
Еңбек министрлігі АӘК-ті проактивті тағайындауда ЖИ-ні қолданады
Сурет: Depositphotos
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі атаулы әлеуметтік көмекті (бұдан әрі - АӘК) проактивті түрде тағайындау кезінде жасанды интеллект (бұдан әрі - ЖИ) технологияларын қолдануды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 8 қыркүйектегі Жолдауында Қазақстанды үш жыл ішінде толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыруды стратегиялық міндет ретінде айқындады.
Еңбек министрлігі әлеуметтік-еңбек саласындағы қызметтерді цифрландыру бойынша, оның ішінде ЖИ енгізу бағытында да жүйелі жұмыс жүргізуде.
Бүгінгі таңда біз жасанды интеллектіні Random Forest Classifier моделінің көмегімен "оқытып" жатырмыз. Бұл - тағайындау кезінде шешім қабылдауға әсер ететін көптеген факторларды біріктіру арқылы неғұрлым дәл және тұрақты нәтижелер алуға мүмкіндік беретін ең тиімді машиналық оқыту алгоритмдерінің бірі. Осылайша, АӘК алуға құқығы бар адамдар автоматты түрде анықталатын болады.
Қазіргі уақытта модель кешенді валидациядан өтті, дәлдік деңгейі 90%-дан асты, бұл оның енгізуге дайын екенін көрсетеді", - деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин.
Алдағы уақытта бұл технология АӘК-ке жаңа өтінімдерді қарау үшін пилоттық режимде іске қосылады. Пилоттық кезең барысында ЖИ моделінің шешімдеріне қатысты статистика жиналады.
Айта кету керек, жобаның алғашқы кезеңінде ЖИ қабылдаған шешімдер жергілікті атқарушы органдар үшін ұсынымдық сипатта болады. Кейіннен оларды шешім қабылдаудың бір өлшемшарттарының бірі ретінде пайдалану мүмкіндігі қарастырылады.
Жобаның екінші кезеңі "компьютерлік көру" технологиясын қолдану арқылы модельдің мүмкіндіктерін кеңейтуді көздейді. Бұл кезеңде өтінімдер шеңберінде ұсынылатын фото және бейнематериалдар сияқты визуалды деректерді талдау қарастырылған. Бұл тек мәтіндік ақпаратты ғана емес, сонымен қатар отбасының әл-ауқат деңгейі мен тұрмыс жағдайларын неғұрлым объективті бағалауға мүмкіндік беретін визуалды белгілерді де ескеруге жол ашады. Жаңа деректер модельді қосымша оқыту үшін пайдаланылады, бұл өз кезегінде шешімдердің дәлдігін арттыруға бағытталған.
Жобаның үшінші кезеңі жан-жақты талдау негізінде отбасыларды қиын өмірлік жағдайдан шығаруға бағытталған егжей-тегжейлі жоспарды ұсынуды көздейді. Бұл жоспар өңірлік, аудандық және нақты отбасы деңгейінде әзірленетін болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.09.2025, 21:42 21231
Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты
Сурет: primeminister.kz
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылыс барысымен танысты. Нысанның құрылысы биыл жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарланған, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Нысан спорт саласындағы ең ірі инфрақұрылымдық жобалардың бірі саналады және көпфункционалды кешен болмақ. Делегация құрамында туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов, сондай-ақ құрылыс компаниясының өкілдері болды.
Оқу орнының құрылысы Мемлекет басшысының спорт инфрақұрылымын дамыту жөніндегі тапсырмаларын орындау аясында жүргізіліп жатыр.
Бүгінгі таңда құрылыс-монтаж жұмыстары толық аяқталып, нысанның бір бөлігі пайдалануға берілді. Бірінші кезең аясында колледждің оқу ғимараты, 500 орындық жатақхана, трибунаның астындағы бөлмелер, жабық жеңіл атлетикалық манеж, бассейн және көпфункционалды кешен қарастырылған.
Екінші кезең аясында ғылыми-зерттеу орталығы бар университет ғимаратын, 1 мың орындық жатақхананы, медициналық-сауықтыру орталығын, оқытушыларға арналған тұрғын үй корпусын және стадионды пайдалануға беру жоспарланған. Құрылыс жұмыстарын биыл жыл соңына дейін аяқтау көзделіп отыр.
Тексеру қорытындысы бойынша вице-премьер спорт нысанына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым мен жеткізу желілерін тарту жөнінде тиісті тапсырмалар берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
