Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа мемлекеттік жүйелерді әзірлеу QazTech бірыңғай платформасында жүргізілетін болады

Мемлекет басшысының Жарлығымен осы жылдан бастап QazTech платформасынан тыс ақпараттық жүйелерді әзірлеуге тыйым салынады. Бұл ақпараттық жүйелердің қауіпсіз режимде іске қосылуын жеделдетуге және олардың интеграциялануын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Біз орталық мемлекеттік органдар мен әкімдіктерге ақпараттық жүйелердің QazTech платформасына көшуге дайындығына техникалық аудит жүргізуді тапсырдық. Биыл бұл мәселеге көбірек көңіл бөлінетін болады", - деп атап өтті Жаслан Мадиев.
