Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент бастамаларын жүзеге асыру: ЭЫДҰ-ның білім беру саласындағы зерттеулерінде Қазақстан өз позициясын жақсарта түсті
тақырып бойынша жаңалықтар
Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық даму жоспары әзірленуде
Негізгі жобаларды анықтау, қаржыландыру үшін арнайы шарт жасау маңызды. Ұлттық экономика министрлігі өңірдің орнықты және кешенді дамуының драйвері болатын "Өрлеу-Торғай" жеке бағдарламасын бекітеді", - деп атап өтті вице-премьер.
Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды
Келесі жылдан бастап шаруалармен су беру бойынша келісімшарттар электронды форматта рәсімделеді
Келесі жылдан бастап барлық келісімшарт электронды форматта рәсімделуі керек. Бұл талап шаруа қожалықтарына, өндірістік кәсіпорындар мен басқа да су пайдаланушыларға бірдей қолданылады. Төлем де тек қана электронды түрде жүргізілуі керек. Бұл бөлінген су ресурстарының ашықтығы мен нақты есебін қамтамасыз ету үшін қажет. Бұрынғы келісімшарттарды да жүйеге енгізу қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Мәжіліс жаңа Құрылыс кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдады
Мемлекет басшысы Қаржы министрі Мәди Такиевті қабылдады
Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңын іске асыруға баса назар аударылды. Жаңа құжат рәсімдердің мерзімін қысқартуды, олардың ашықтығын қамтамасыз етуді және отандық тауар өндірушілерді қолдауды көздейді. Қазіргі уақытта қазынашылықтың ақпараттық жүйесіндегі талдау және бақылау үдерістері толық автоматтандырылды.
Мемлекет басшысы макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді
1 млн-нан астам сақтандырылмаған қазақстандықтар емделуге қол жеткізе алады
Медицина барлығына қол жетімді болуы керек. Қабылданған заңның нәтижесінде жергілікті атқарушы органдар енді медициналық көмекке жүгіну фактісі бойынша табысы төмен азаматтар үшін МӘМС жарналарын төлей алады. 2026 жылы сақтандырумен қосымша 1 млн-ға жуық адам қамтылады деп күтілуде", - деді А.Әлназарова.
ҚМА құрылыс саласында 242 млрд теңгеден астам негізсіз шығындардың алдын алды
Мұндай нәтижелерге қол жеткізу жобалық-сметалық құжаттамалардағы материалдардың құнын асыра бағалауды анықтауға арналған "AQIQAT" ақпараттық жүйесінің енгізілуінің арқасында мүмкін болып отыр", - деді Қайрат Бижанов.
