Қазақстандық делегация "Ертіс: достық өзені - даму өзені" халықаралық форумына қатысты
Қазақстандық делегация "Ертіс: достық өзені - даму өзені" халықаралық форумы жұмысына қатысты. Іс-шара Ресей, Қазақстан және Қытай мемлекеттері арасындағы ынтымақтастық перспективаларын талқылауға арналған маңызды алаңға айналды. Бұл елдерді Еуразиядағы ең ірі трансшекаралық су артериясы - Ертіс өзені біріктіреді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Форумға Қазақстан Республикасынан, Қытай Халық Республикасынан және Ертіс алабында орналасқан Ресей Федерациясының өңірлерінен өкілдік делегациялар қатысты. Омбы облысына Павлодар облысының әкімі Асаин Байханов, Абай облысының әкімі Берік Уали және Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов келді.
Делегация басшылары Ертістің көлік дәліздерін дамыту, өндірістік кооперацияны кеңейту және гуманитарлық жобаларды іске асыру үшін стратегиялық маңызға ие екенін атап өтті. Форум қатысушылары 2026 жылы логистикалық мүмкіндіктерді кеңейтуге, экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге және жаңа мәдени-білім беру бастамаларын жүзеге асыруға бағытталған бірлескен жұмысты жалғастыруға уағдаласты.
Форум нәтижесінде болашақ ынтымақтастық күн тәртібін айқындайтын үш құжатқа қол қойылды: Омбы облысының Үкіметі мен Павлодар облысының әкімдігі арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және мәдени салалардағы халықаралық және сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту жөніндегі Меморандумды іске асыру мақсатында 2026-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, Омбы облысының Үкіметі мен Абай облысының әкімдігі арасындағы ынтымақтастықты осы бағыттар бойынша нығайтуға бағытталған Меморандумды іске асыру шеңберінде 2025-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, Омбы облысының Мәдениет министрлігі мен Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы арасында мәдениет саласындағы ведомствоаралық келісім.
Форум барысында жасалған барлық ұсыныстар мен уағдаластықтар одан әрі пысықтау және практикалық іске асыру үшін Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясына жолданатын болады.
Форум бағдарламасы аясында Қазақстан делегациясының басшылары Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко мырзамен бірге Қазақстан Республикасының Омбы қаласындағы Бас консулдығына барды. Онда өңірдегі қазақ қоғамдық бірлестіктерінің жетекшілерімен кездесу өтті.
Қазақстан тарапынан келген қонақтар қазақ диаспорасының ұлттық мәдениетті, тілді және дәстүрлерді сақтау және дамыту бағытындағы белсенді жұмысына ризашылықтарын білдірді. Тараптар Қазақстан өңірлерімен мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты күшейтуге уағдаласты. Кездесу соңында естелік сыйлықтар алмасты.
