ШОБ-ты қолдау және спорттық инфрақұрылымды дамыту: Премьер-министр елордадағы жобалармен танысты
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Астана қаласы бойынша жұмыс сапары аясында шағын және орта бизнес саласындағы жобалармен, сондай-ақ заманауи спорттық инфрақұрылымды дамыту барысымен танысты. Жұмыстар Мемлекет басшысының Үкіметтің кеңейтілген отырысында және "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауында берген тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету және бұқаралық спортты дамыту жөніндегі тапсырмаларына сәйкес жүргізілуде, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Сапар барысында ШОБ-ты қолдау шараларының тиімділігін арттыру, олимпиадалық резервті дайындау және жастарды жүйелі спортпен шұғылдануға тарту үшін заманауи спорт инфрақұрылымын құру мәселелеріне назар аударылды.
Олжас Бектенов "Тәп-тәтті" ЖШС-нің дайын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттар шығаратын зауытының өндірістік қуатымен танысты. Кәсіпорын басшысы Нұржан Сәрсенов Премьер-министрге технологиялық желілерді көрсетіп, ағымдағы көрсеткіштерді ұсынды. Кондитерлік, ұн және нан-тоқаш өнімдерін шығаратын зауыт заманауи жабдықтармен жарақталған. Жобалық қуаттылығы жылына 5 мың тоннаға дейін жетеді. 200 жұмыс орны ашылған.
Аралау кезінде ШОБ-ты дамыту және қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығы болып қала беретіні атап өтілді. Бүгінде елімізде ШОБ саласында шамамен 4,5 млн адам немесе экономикалық белсенді халықтың жартысына жуығы жұмыс істейді.
Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін "Іскер Аймақ" бағдарламасы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, Үкімет бизнес-қоғамдастықпен бірлесіп қосымша қаржылық және реттеу шараларын пысықтауда. "Бәйтерек" холдингі тарапынан өндірістерді жеңілдікпен қайта жарақтандыру бағдарламасы іске қосылды. Жаңа Салық Кодексін енгізу бизнестің бұған дейінгі кезеңдерге тексеру жүргізбеу және биыл микро және шағын бизнеске жауапкершілік шараларын қолданбау туралы ұсыныстарын ескере отырып, жұмсақ форматта жүзеге асырылуда.
Қазіргі уақытта Астанада 273 мыңнан астам ШОБ субъектілері жұмыс істеп тұр, бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10,1%-ға артық. Секторда 557,2 мың адам немесе қаланың экономикалық белсенді халқының 70%-ы жұмыс істейді. Елорда экономикасындағы ШОБ үлесі 74,4%-ды құрайды, бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіш.
2025 жылдың 9 айында Астана ШОБ субъектілері 21,9% өсіммен 14,9 трлн теңгеге өнім өндіріп, қызмет көрсетті. Кәсіпкерлерді қолдау үшін 2025 жылы жергілікті бюджеттен 12,8 млрд теңге бөлінді: пайыздық мөлшерлемелерді төмендету бойынша 3 мыңнан астам жоба субсидияланды, 49 кредитке кепілдік, әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне 24 грант берілді. Бұдан басқа, "Астана бизнес" жергілікті несиелендіру бағдарламасы жүзеге асырылуда, ол бойынша 3,6 млрд теңге сомасына 254 жоба мақұлданған.
Сондай-ақ, Премьер-министр Астана қаласының орталық саябағында салынған жаңа шаңғы базасына барды. Қала әкімінің орынбасары Ерік Мейірхан нысанның құрылысы 2025 жылдың сәуір айында басталып, 2026 жылдың қаңтарында аяқталғанын хабарлады. Екі қабатты ғимараттың жалпы ауданы - шамамен 2 мың шаршы метр, өткізу қабілеті бір ауысымда 300 адамға дейін жетеді. 30 жұмыс орны ашылған.
Базаның инфрақұрылымына күштік қондырғылармен және мамандандырылған жабдықтармен, соның ішінде "ERCOLINA" тренажерімен жарақтандырылған кең жаттығу залы кіреді.
Инновациялық жабдыққа ерекше назар аударылады: жыл бойы техниканы шынықтыруға және конькимен сырғанау техникасын имитациялауға, жылдамдық пен көлбеу бұрышты меңгеруге мүмкіндік беретін төзімділікті арттыруға арналған "Skate Treadmill RL3500E" кәсіби тренажері орнатылды. Тренажер жүктемелердің қарқындылығын дәл реттеуге және мамандардың бақылауымен қауіпсіз жаттығуларды ұйымдастыруға, прогресті объективті және жүйелі бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл әсіресе спортшыларды даярлауда маңызды.
Сонымен қатар шаңғылар мен спорттық жабдықтарды дайындау, сақтау және кептіру үшін үй-жайлар қарастырылған.
Олжас Бектенов заманауи спорттық инфрақұрылымды дамыту елдің олимпиадалық әлеуетін нығайту міндеттерімен тікелей байланысты екенін атап өтті.
Мемлекет басшысы бұқаралық спортты дамытуға, салауатты ұрпақты тәрбиелеуге және жалпы ұлт денсаулығын нығайтуға ерекше назар аударады. Заманауи спорт инфрақұрылымы мен қол жетімді әрі сапалы база қалыптастырмай, мұны істеу мүмкін емес. Мұндай нысандардың құрылысы спортшыларды жүйелі даярлау және жастарымыздың әлеуетін ашу үшін негіз болмақ.
Қазір Италияда Олимпиада ойындары өтіп жатыр және біз спортшыларымыздың жеңіске жетуі үшін жағдай жасаудың қаншалықты маңызды екенін көріп отырмыз, сондықтан мемлекет біздің спортшыларымызға ең жоғары деңгейде жаттығуға мүмкіндік беретін инфрақұрылымды дәйекті түрде дайындауда. Бұқаралық спорт пен олимпиадалық резервті қолдау - бұл ұлт денсаулығына және елдің халықаралық имиджіне салынған инвестиция", - деп атап өтті Премьер-министр.
Жаңа шаңғы базасы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің, олимпиадалық резервті даярлау орталығының және жоғары спорт шеберлігі мектебінің тәрбиеленушілерін даярлаудың негізгі алаңына айналатыны атап өтілді.
Шаңғы жарыстарынан бөлек, базада биатлон және спорттық бағдарлау да дамытылады. Бастапқы кезеңде 15 жаттықтырушының жетекшілігімен шамамен 180 спортшы жаттығады, ал болашақта спортшылар санын 360 адамға дейін арттыру жоспарлануда. Мұнда спорт мектептерінің кәсіби студенттері ғана емес, сондай-ақ шаңғы спортының әуесқойлары да жаттыға алады. Бұқаралық спорт үшін қала тұрғындарына нысанның трассалары мен инфрақұрылымын ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік беретін жағдайлар жасалатын болады.
Жалпы республика бойынша бұқаралық спортты дамыту шеңберінде спорттық инфрақұрылым дәйекті түрде кеңейтіліп, азаматтардың жүйелі спортпен шұғылдануға тартылуы артып келеді. Халықтың спорт нысандарымен қамтамасыз етілу деңгейі 2023 жылғы 52,2%-дан 2025 жылы 59,6%-ға дейін өсті. Дене шынықтырумен және спортпен үнемі айналысатын халықтың үлесі 40,4%-дан 44,5%-ға дейін артты.
Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша Премьер-министр салалық министрліктер мен Астана қаласы әкімдігіне бірқатар тапсырма берді. Атап айтқанда, олимпиадалық резервті дайындау үшін инфрақұрылымды одан әрі дамытуды қамтамасыз ету және жастарды бұқаралық спортқа тарту бағдарламаларын кеңейту, сондай-ақ өнімділік пен экспорттық әлеуетті арттыруға баса назар аудара отырып, ШОБ-ты жүйелі қолдауды жалғастыру тапсырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.