18.09.2025, 22:05 416
Қытайда "ұшатын көліктер" соқтығысты: қауіпсіздік мәселесі күшейтілмек
Сурет: Long Wei/FeatureChina/AP
Достарға айту
2025 жылғы 16 қыркүйекте Қытайдың Чанчунь қаласындағы төртінші халықаралық авиация және аэроғарыш көрмесінің дайындық кезеңінде XPeng AeroHT компаниясының екі eVTOL ұшатын көлігі соқтығысып, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Апат екі аппараттың жаттығу кезінде бір-біріне жақын ұшуынан болды. Бір аппарат жерге қалыпты жағдайда қонса, екіншісі зақымданып, өртенді. Бір жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді, оның жағдайы тұрақты. Жердегі адамдар зардап шеккен жоқ.
Апатқа ұшыраған ұшатын аппараттар - XPeng AeroHT шығарған eVTOL, қаладағы әуе қозғалысына арналған, 2-4 жолаушы тасымалдайды, ұшу ұзақтығы 30-60 минут. Нақты моделі анықталмады, бірақ "Жолаушы X3" болуы мүмкін. Компания апат себептерін тексеріп, ұшу басқаруы мен арақашықтық мәселелеріне назар аударуда.
XPeng AeroHT қауіпсіздік шараларын күшейтетінін мәлімдеді. Апат төмен биіктіктегі экономика саласындағы қауіпсіздік стандарттарын жетілдіру қажеттігін көрсетті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
17.09.2025, 10:12 166
Алатау полигонындағы өрт
Сурет: ТЖМ
Достарға айту
Өртті сөндіру жұмыстары қиындап тұр. Себебі өрт көп аумақты шарпыған, жердің 10 метр тереңдігінде әлі де бықсыған шоқтар бар, ал желдің бағытының өзгеруі жалынды қайта күшейтіп жібереді, деп хабарлайды Inform.kz.
Төтенше жағдайлар министрі, генерал-майор Шыңғыс Әріновтің тапсырмасы бойынша кеше кешке өрт орнына Өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы Ерлан Төрегелдиев барды.
Іс-қимылдарды үйлестіру оқиға орнында да, ТЖМ Командалық орталығынан да жүргізіліп жатыр.
Полигонда өртті сөндіру жұмыстарын тәулік бойы жүзеге асыратын жедел штаб жұмысқа кіріскен. Өртті сөндірудің 6 учаскесі құрылды.
Өрт орнында "Терең-Қара" өзенінен ашық сукөзіне автомобиль-сорғы жеңін орнату арқылы магистральдық желі тартылып, суды үздіксіз жеткізу ұйымдастырылды. Бұл жұмыстарға 6 техника: бір автомобиль-сорғы жеңі және 5 автоцистерна жұмылдырылды. Өртті сөндіруге 11 өрт оқпаны және 1 тасымалды лафетті оқпан берілді.
Өртті сөндіру жұмыстары өрт жүктемесімен, 10 метр тереңдіктегі бықсумен және жел бағытының өзгеруімен күрделеніп отыр. Өртті сөндіруге Алматы, Шымкент қалалары, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Жетісу және Абай облыстарының ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ҚР ТЖМ Мартбек Мамраев атындағы 52859 және Қасым Қайсенов атындағы 68303 әскери бөлімдерінің әскери қызметшілері қосымша жұмылдырылды. Барлығы 200-ден астам жеке құрам мен 90-нан астам техника жұмыс істеп жатыр",- делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.09.2025, 20:39 8416
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңындағы Жеңіс шеруі
Достарға айту
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында милитаристік Жапонияны жеңгені мен Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай үлкен әскери шеру өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
27.08.2025, 20:41 15026
Гуманоидтар Қытайдағы робототехника және AI жарысында өз қолдарын сынап жатыр
Сурет: скриншот
Достарға айту
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
05.08.2025, 20:13 19301
Үндістандағы ауылды қуатты сел басып, төрт адам қаза тапты
Сурет: aa.com.tr
Достарға айту
Үндістанның солтүстігіндегі Уттаракханд штатында орналасқан Дхарали ауылында болған сел салдарынан кемінде төрт адам қаза тауып, ондаған адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Inform.kz.
Ауыл орналасқан Уттаркаш округінің судьясы Прашант Арья төтенше су тасқыны салдарынан төрт адамның мерт болғанын растады.
- Ауданға сел түріндегі қуатты су тасқыны тиді. Қазір біз адам өмірі мен мүлікке келген залалдың ауқымын бағалап жатырмыз, - деді Арья.
Оның айтуынша, жедел іздестіру-құтқару жұмыстары үшін аймаққа армия бөлімшелері, Ұлттық (NDRF) және Мемлекеттік төтенше жағдайларға әрекет ету күштері (SDRF) жіберілді.
Үндістанның метеорологиялық қызметі 10 тамызға дейін Уттаракханд аумағында, әсіресе таулы өңірлерде, қатты жауын-шашын жалғасатынын ескертті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
30.07.2025, 09:55 21016
8,7 магнитуда: Камчатка тарихында ең күшті жер сілкінісі тіркелді
Достарға айту
Камчаткада болған жер сілкінісінің магнитудасы әртүрлі бағалар бойынша 8,7-ге жеткен. Бұл - 1952 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі, деп жазды ТАСС агенттігі.
- Жаңа ғана 1952 жылдан бері Камчатканың сейсмофокалдық аймағында ең күшті жер сілкінісі тіркелді. Магнитудасы әртүрлі бағалар бойынша 8,7-ге жетіп отыр. Бұл, сөзсіз, аса маңызды оқиға, - деп хабарлады Ресей Ғылым академиясының Біріккен геофизикалық қызметінің Камчаткадағы бөлімшесі Telegram-арнасында.
Жер сілкінісінің ошағы 2025 жылғы 20 шілде мен 2024 жылғы 17 тамызда болған жер сілкіністерінің ошақтарымен оңтүстік-батыстан шектесіп жатыр. Жер жарығы терең теңіз жырасы бойымен оңтүстік-батыс бағытта кем дегенде 200 шақырымға дейін тараған.
Ғалымдар бұл сейсмикалық оқиғаны классикалық субдукциялық (литосфералық плиталардың бір-бірінің астына кіруі нәтижесінде болатын) жер сілкінісі деп бағалап отыр және одан күтпеген салдар болмайды деп болжауда. Алдын ала бағалау бойынша, Петропавловск-Камчатский қаласында жер сілкінісінің күші кемінде 6 баллға жеткен.
Камчатка жағалауында және Солтүстік-Курильск қаласында қауіпті, күшті цунами тіркелді.
Күшті жер асты дүмпуі Камчаткада жергілікті уақытпен сағат 11:26-да (Мәскеу уақытымен 02:26) болды.
Аймақ басшысының шешімімен Петропавловск-Камчатский қаласында жұмыс күні қысқартылды. № 1 қалалық балалар емханасының ғимаратына зақым келгендіктен оның жұмысы уақытша тоқтатылды.
Қалада көлік кептелістері, жанармай құю бекеттеріндегі ұзын кезектер, электр жарығы мен мобильді интернеттің үзілуі байқалды. Көптеген тұрғындар көшеге жүгіріп шыққан.
Камчаткадағы таңғы күшті жер сілкінісінен кейін бірнеше адам медициналық мекемелерге жүгінген.
Камчатка өлкесінің денсаулық сақтау министрі Олег Мельниковтың айтуынша, барлық зардап шеккендердің жағдайы қанағаттанарлық.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.07.2025, 20:22 23131
Қазақстандық өрт сөндіруші екі көлік арасында шпагатқа отырды - қайықтағы құтқарушылар флешмобты қабыл алды
Достарға айту
Батыс Қазақстаннандық өрт сөндіруші Жан-Клод ван Дамма стилінде жүріп келе жатқан екі арнайы көліктің ортасында керемет трюкті орындаған. Автотехника толығымен Оралда жинақталған.
Ал Ақмола облысының құтқарушылары флешмобты өздеріне қабыл алып, аталған іс-шараны қайықтар арасында жасаған. Келесі кім?
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.07.2025, 22:33 30091
Мәскеу су астында қалды: нөсер жаңбыр, бұршақ және найзағай қаланы әбігерге салды
Сурет: Telegram-канал SHOT
Достарға айту
15 шілдеде Ресей астанасында найзағай жарқылдап, бұршақ аралас нөсер жаңбыр жауды. Екі сағат ішінде қалаға бір айлық көрсеткіште жауын-шашын түсіп, қаланы жаппай су басып мен көлік инфрақұрылымының бөгелуіне әкеп соқтырды.
Куәгерлер мен жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, орталық көшелер, элиталы аймақтар, кеңсе ғимараттары мен метро станциялары су астында қалған. Су жер асты және жер үсті көліктерінің вагондарының ішіне де кірген. Жауын-шашынның салдарынан тас жолдардың кейбір учаскелерінде көлік қозғалысы уақытша тоқтатылып, Шереметьево әуежайына баратын пойыздар өз жұмысын тоқтатқан.
Теміржолдың жекелеген учаскелерінде электр қуаты өшіп қалған. Көптеген жерлерде, соның ішінде Останкин телемұнарасы аймағында найзағай ойнаған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
20.06.2025, 18:33 42441
Павлодар облысында төтенше жағдай режимі жарияланады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Облыстың үш қаласында және бірқатар ауданында ТЖрежимі орнатылады, деп хабарлайды Павлодар облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Әкімдік мәліметінше, жергілікті атқарушы органдар өңірдің бірқатар елді мекенінде соққан дауылды желдің салдарынан келтірілген залалды бағалау бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Комиссиялар залал келтірілген орындарға барып, зардап шеккен азаматтардан өтініштер қабылдауды жүзеге асырады.
Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия отырысының қорытындысы бойынша облыстың үш қаласында және бірқатар ауданында ТЖрежимі жарияланады", - делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
18.09.2025, 09:51Еңбек министрлігі АӘК-ті проактивті тағайындауда ЖИ-ні қолданады 18.09.2025, 13:157311Қазақстан жасанды интеллектіні білім беру жүйесіне енгізудің ұлттық моделін бекітті 18.09.2025, 19:12Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты7081Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты 18.09.2025, 19:556816Мемлекет басшысы Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліпті қабылдады 18.09.2025, 20:176811Мемлекет басшысы Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновты қабылдады 12.09.2025, 17:5981131Мемлекет басшысы Бас прокурор Берік Асыловты қабылдады 15.09.2025, 09:2880646Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды 15.09.2025, 13:1580426"Мәтібұлақ" полигонында танк бөлімшелерінің штаттық атыстары өтті 12.09.2025, 13:0779891Ұлттық жоба: өңірлерде алғашқы жобалар іске қосылды 15.09.2025, 12:29792312026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылады 10.09.2025, 17:21135086Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды 10.09.2025, 19:18134761Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды 29.08.2025, 18:46119776Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады 29.08.2025, 13:28118706Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді 04.09.2025, 16:04117231Алматыда Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы тағайындалды