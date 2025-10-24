23.10.2025, 10:08 2756
Қытайдағы дронның жарық шоуы Гиннестің рекордтар кітабына енді
Сурет: Бейнеден ?зінді
Қытайдың Хунань провинциясындағы Люян қаласының аспанында үлкен дрон шоуы тамаша синхронизациясы мен дәлдігімен көрермендерді таң қалдырды. Спектакль 17 қазанда өтті және қаланы Гиннестің екі рекордтар кітабына енгізді, деп хабарлайды Ruptly.
Біріншісі бір орталықтан басқарылатын 15 947 квадрокоптерді бір уақытта ұшыруға арналған. Екіншісі пиротехникалық құралдармен жабдықталған 7 496 құрылғының қатысуымен өткен спектакль үшін болды, бұл алдыңғы әлемдік рекордты екі есеге арттырды.
09.10.2025, 10:03
Дженнифер Лопес Алматы шегірткесін еске алды
Сурет: instagram/jlo
Алматыдағы концерт кезінде жәндіктердің пайда болуы туралы бейне американдық телешоуда тағы бір рет қаралды.
Әнші бір сәтте шегіртке оның үстінен жорғалап бара жатқанын түсінгенін айтты. Ол оны сырғытып жіберді де, жарықта көргенде - "ол тікұшақтың өлшемі еді".
26.09.2025, 19:53
Ұлттық ұланның кинологиялық орталығында алғаш рет голландиялық овчаркалар дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
ҚР ІІМ Ұлттық ұланының Алатау қаласында орналасқан 6654 әскери бөлімінің кинологиялық орталығында ерекше оқиға орын алды - мұнда алғаш рет голландиялық овчаркалардың күшіктері өмірге келді.
Өткен жылы азаматтық ұйымдардың қолдауымен алынған иттен барлығы он голландиялық овчарка күшігі дүниеге келді. Алдағы уақытта олар Ұлттық ұлан сапына қосылып, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға үлес қосатын болады. Атап айтқанда олар қылмыспен күреске, есірткі мен жарылғыш заттарды іздеуге, көшелерді патрульдеуге және маңызды нысандарды қорғауға жұмылдырылады.
Голландиялық овчаркалар төзімділігімен, адалдығымен және жоғары зияткерлік қабілетімен танымал. Осы қасиеттер олардың құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі рөлін ерекше маңызды етеді. Бұған дейін орталықта негізінен неміс және бельгиялық овчаркалар өсірілсе, енді қызметтік ит тұқымдарының қатарын голландиялық овчаркалар да толықтырды.
6654 әскери бөлімнің кинологиялық орталығы - Ұлттық ұлан жүйесіндегі бірегей бөлімше. Мұнда бір мезгілде болашақ кинолог мамандар даярланып, қызметтік иттер өсіріледі. Бұл үшін толыққанды оқу-материалдық база жасақталған. Мұнда жабдықталған вольерлер, жаттығу алаңдары, ветеринарлық бөлім және тамақтандыру орталығы бар. Иттердің жас ерекшелігі мен жүктемесіне қарай қажетті азық түрлері қарастырылған.
Күшіктер алты айлығынан бастап белсенділігі мен қабілеттеріне қарай әртүрлі бағыттарға бөлінеді. Бірі - есірткі заттарын іздеуге, екіншісі - жарылғыш заттарды анықтауға, үшіншісі - патруль қызметі мен құқық бұзушыларды ұстауға машықтанады. Қызметтік-іздестіру иттері кейін қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылықты сақтау мен тәртіпті нығайтуға елеулі үлес қосады.
Тек 2025 жылдың тоғыз айында ғана Ұлттық ұлан кинологтары 3500-ден астам тапсырманы орындады. Соның ішінде жүзге жуығы өз нәтижесін берді: қызметтік иттердің көмегімен 60-тан астам құқық бұзушы ұсталды; 200 келіден астам өсімдік және синтетикалық есірткі заттары табылып, тәркіленді; жалпы құны 1,7 млн теңгеден асатын ұрланған мүлік қайтарылды; 14 суық қару, 2 атыс қаруы және 1 травматикалық қару анықталды; 17 із-түзсіз жоғалған азаматтың орналасқан жері белгіленді.
Төртаяқты қорғаушылар Қазақстанды халықаралық аренада да абыроймен танытып жүр. Көрмелер мен жарыстарда Ұлттық ұланның қызметтік иттері үнемі жүлделі орындар алып, жоғары дайындық деңгейін көрсетуде.
Құқықтық тәртіп әскерінде қызметтік иттермен көпсайыс бойынша жеке және командалық біріншіліктер тұрақты түрде өткізіледі. Бұл жарыстар тәжірибе алмасуға, үздік мамандарды анықтауға және кинологиялық қызметтің беделін арттыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Ұлттық ұланның кинологиялық орталығы - елдің төртаяқты қорғаушыларын даярлайтын маңызды стратегиялық оқу базасы. Оның қызметі құқықтық тәртіп әскері әлеуетін арттыруға, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылық пен тәртіпті сақтауға айрықша үлес қосып отыр.
23.09.2025, 12:09
Ұлттық тасымалдаушы "Поттер пойызын" іске қосады
Сурет: railways.kz
Жолаушылар тасымалы" АҚ электропойыз жолаушыларына арналған "Поттер пойызы" атты жаңа мәдени-ойын-сауықтық жобасын іске қосты. Бұл - Қазақстанда алғашы рет электропойыз ішінде өтетін театрландырылған бағдарлама. Балалар мен ата-аналар сүйікті кейіпкерлерімен бірге сиқырға толы саяхатқа аттанып, интерактивті ойындарға қатыса алады, деп хабарлайды "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінен.
Сапар барысында жолаушыларды Гарри Поттер әлеміндегі кейіпкерлердің образындағы әртістердің қойылымы күтеді. Бағдарлама интерактивті элементтерді қамтып, балалар мен ересектерге ертегідей саяхаттың ерекше атмосферасына енуге жағдай жасайды. Әрбір жас жолаушыға естелік ретінде арнайы сыйлық - сиқырлы таяқша табысталады.
Шоу жаңа 4 вагоннан тұратын электропойызда ұйымдастырылады. Пойыз "Астана-1 - Тастақ - Астана-1" бағыты бойынша (Астанадан 60 км) жүріп өтеді. Бағдарламаның ұзақтығы - 2 сағат.
Поттер пойызының" алдағы рейстері:
- 2025 жылғы 5 қазан, сағат 11:25
- 2025 жылғы 12 қазан, сағат 11:25
Жолаушылардың ыңғайы үшін алдын ала брондау жүйесі қарастырылған.
18.09.2025, 22:05
Қытайда "ұшатын көліктер" соқтығысты: қауіпсіздік мәселесі күшейтілмек
Сурет: Long Wei/FeatureChina/AP
2025 жылғы 16 қыркүйекте Қытайдың Чанчунь қаласындағы төртінші халықаралық авиация және аэроғарыш көрмесінің дайындық кезеңінде XPeng AeroHT компаниясының екі eVTOL ұшатын көлігі соқтығысып, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Апат екі аппараттың жаттығу кезінде бір-біріне жақын ұшуынан болды. Бір аппарат жерге қалыпты жағдайда қонса, екіншісі зақымданып, өртенді. Бір жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді, оның жағдайы тұрақты. Жердегі адамдар зардап шеккен жоқ.
Апатқа ұшыраған ұшатын аппараттар - XPeng AeroHT шығарған eVTOL, қаладағы әуе қозғалысына арналған, 2-4 жолаушы тасымалдайды, ұшу ұзақтығы 30-60 минут. Нақты моделі анықталмады, бірақ "Жолаушы X3" болуы мүмкін. Компания апат себептерін тексеріп, ұшу басқаруы мен арақашықтық мәселелеріне назар аударуда.
XPeng AeroHT қауіпсіздік шараларын күшейтетінін мәлімдеді. Апат төмен биіктіктегі экономика саласындағы қауіпсіздік стандарттарын жетілдіру қажеттігін көрсетті.
17.09.2025, 10:12
Алатау полигонындағы өрт
Сурет: ТЖМ
Өртті сөндіру жұмыстары қиындап тұр. Себебі өрт көп аумақты шарпыған, жердің 10 метр тереңдігінде әлі де бықсыған шоқтар бар, ал желдің бағытының өзгеруі жалынды қайта күшейтіп жібереді, деп хабарлайды Inform.kz.
Төтенше жағдайлар министрі, генерал-майор Шыңғыс Әріновтің тапсырмасы бойынша кеше кешке өрт орнына Өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы Ерлан Төрегелдиев барды.
Іс-қимылдарды үйлестіру оқиға орнында да, ТЖМ Командалық орталығынан да жүргізіліп жатыр.
Полигонда өртті сөндіру жұмыстарын тәулік бойы жүзеге асыратын жедел штаб жұмысқа кіріскен. Өртті сөндірудің 6 учаскесі құрылды.
Өрт орнында "Терең-Қара" өзенінен ашық сукөзіне автомобиль-сорғы жеңін орнату арқылы магистральдық желі тартылып, суды үздіксіз жеткізу ұйымдастырылды. Бұл жұмыстарға 6 техника: бір автомобиль-сорғы жеңі және 5 автоцистерна жұмылдырылды. Өртті сөндіруге 11 өрт оқпаны және 1 тасымалды лафетті оқпан берілді.
Өртті сөндіру жұмыстары өрт жүктемесімен, 10 метр тереңдіктегі бықсумен және жел бағытының өзгеруімен күрделеніп отыр. Өртті сөндіруге Алматы, Шымкент қалалары, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Жетісу және Абай облыстарының ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ҚР ТЖМ Мартбек Мамраев атындағы 52859 және Қасым Қайсенов атындағы 68303 әскери бөлімдерінің әскери қызметшілері қосымша жұмылдырылды. Барлығы 200-ден астам жеке құрам мен 90-нан астам техника жұмыс істеп жатыр",- делінген хабарламада.
03.09.2025, 20:39
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңындағы Жеңіс шеруі
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында милитаристік Жапонияны жеңгені мен Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай үлкен әскери шеру өтті.
27.08.2025, 20:41
Гуманоидтар Қытайдағы робототехника және AI жарысында өз қолдарын сынап жатыр
Сурет: скриншот
05.08.2025, 20:13
Үндістандағы ауылды қуатты сел басып, төрт адам қаза тапты
Сурет: aa.com.tr
Үндістанның солтүстігіндегі Уттаракханд штатында орналасқан Дхарали ауылында болған сел салдарынан кемінде төрт адам қаза тауып, ондаған адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Inform.kz.
Ауыл орналасқан Уттаркаш округінің судьясы Прашант Арья төтенше су тасқыны салдарынан төрт адамның мерт болғанын растады.
- Ауданға сел түріндегі қуатты су тасқыны тиді. Қазір біз адам өмірі мен мүлікке келген залалдың ауқымын бағалап жатырмыз, - деді Арья.
Оның айтуынша, жедел іздестіру-құтқару жұмыстары үшін аймаққа армия бөлімшелері, Ұлттық (NDRF) және Мемлекеттік төтенше жағдайларға әрекет ету күштері (SDRF) жіберілді.
Үндістанның метеорологиялық қызметі 10 тамызға дейін Уттаракханд аумағында, әсіресе таулы өңірлерде, қатты жауын-шашын жалғасатынын ескертті.
