25.11.2025, 16:11 4296
Алматы хайуанаттар бағында ақ аю Пурганың туған күні атап өтілді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Алматы хайуанаттар бағында полярлық аю және Арктика аймағының ең танымал тұрғындарының бірі Пурганың сегіз жылдық туған күні атап өтілді.
Хайуанаттар бағының хабарлауынша, оны күзетшілері құттықтап, оған жаңа ойыншықтар сыйлап, көңіл бөліп, қамқорлық көрсеткен. Қызметкерлер Пургаға арнап жыртқыштарға арналған туған күн тортын дайындады.
Пурга хайуанаттар бағының ең сүйікті және жиі бақыланатын тұрғындарының бірі болып саналады. Ол Арктика көрмесінің мақтанышы болып саналады.
Хайуанаттар бағы аюға қамқорлық пен қолдау көрсеткендердің барлығына алғысын білдірді.
Пурга дені сау, белсенді және бақытты болып өссін", - делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
24.11.2025, 21:30 4931
Жануарлар өрттен кейін "Ақжайық" қорығына қайтады
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Ақжайық" мемлекеттік табиғи саябағының өртенген аумақтарында табиғи қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұл үдерістің бір айқын белгісі жабайы қабанның қайта оралуы болып табылады, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.
Қабандар қорегі, суы, өсімдіктері қалпына келтірілген жерлерге ғана қайтады. Олар топырақты қопсытады, өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді, органикалық заттардың ыдырауын тездетеді. Қабандардың болуы - экожүйенің біртіндеп қалпына келе бастағанының айқын белгісі!" - деп хабарлайды агенттік мәлімдемесінде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.10.2025, 10:08 26711
Қытайдағы дронның жарық шоуы Гиннестің рекордтар кітабына енді
Сурет: Бейнеден ?зінді
Достарға айту
Қытайдың Хунань провинциясындағы Люян қаласының аспанында үлкен дрон шоуы тамаша синхронизациясы мен дәлдігімен көрермендерді таң қалдырды. Спектакль 17 қазанда өтті және қаланы Гиннестің екі рекордтар кітабына енгізді, деп хабарлайды Ruptly.
Біріншісі бір орталықтан басқарылатын 15 947 квадрокоптерді бір уақытта ұшыруға арналған. Екіншісі пиротехникалық құралдармен жабдықталған 7 496 құрылғының қатысуымен өткен спектакль үшін болды, бұл алдыңғы әлемдік рекордты екі есеге арттырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
09.10.2025, 10:03 40686
Дженнифер Лопес Алматы шегірткесін еске алды
Сурет: instagram/jlo
Достарға айту
Алматыдағы концерт кезінде жәндіктердің пайда болуы туралы бейне американдық телешоуда тағы бір рет қаралды.
Әнші бір сәтте шегіртке оның үстінен жорғалап бара жатқанын түсінгенін айтты. Ол оны сырғытып жіберді де, жарықта көргенде - "ол тікұшақтың өлшемі еді".
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.09.2025, 19:53 62116
Ұлттық ұланның кинологиялық орталығында алғаш рет голландиялық овчаркалар дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
ҚР ІІМ Ұлттық ұланының Алатау қаласында орналасқан 6654 әскери бөлімінің кинологиялық орталығында ерекше оқиға орын алды - мұнда алғаш рет голландиялық овчаркалардың күшіктері өмірге келді.
Өткен жылы азаматтық ұйымдардың қолдауымен алынған иттен барлығы он голландиялық овчарка күшігі дүниеге келді. Алдағы уақытта олар Ұлттық ұлан сапына қосылып, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға үлес қосатын болады. Атап айтқанда олар қылмыспен күреске, есірткі мен жарылғыш заттарды іздеуге, көшелерді патрульдеуге және маңызды нысандарды қорғауға жұмылдырылады.
Голландиялық овчаркалар төзімділігімен, адалдығымен және жоғары зияткерлік қабілетімен танымал. Осы қасиеттер олардың құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі рөлін ерекше маңызды етеді. Бұған дейін орталықта негізінен неміс және бельгиялық овчаркалар өсірілсе, енді қызметтік ит тұқымдарының қатарын голландиялық овчаркалар да толықтырды.
6654 әскери бөлімнің кинологиялық орталығы - Ұлттық ұлан жүйесіндегі бірегей бөлімше. Мұнда бір мезгілде болашақ кинолог мамандар даярланып, қызметтік иттер өсіріледі. Бұл үшін толыққанды оқу-материалдық база жасақталған. Мұнда жабдықталған вольерлер, жаттығу алаңдары, ветеринарлық бөлім және тамақтандыру орталығы бар. Иттердің жас ерекшелігі мен жүктемесіне қарай қажетті азық түрлері қарастырылған.
Күшіктер алты айлығынан бастап белсенділігі мен қабілеттеріне қарай әртүрлі бағыттарға бөлінеді. Бірі - есірткі заттарын іздеуге, екіншісі - жарылғыш заттарды анықтауға, үшіншісі - патруль қызметі мен құқық бұзушыларды ұстауға машықтанады. Қызметтік-іздестіру иттері кейін қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылықты сақтау мен тәртіпті нығайтуға елеулі үлес қосады.
Тек 2025 жылдың тоғыз айында ғана Ұлттық ұлан кинологтары 3500-ден астам тапсырманы орындады. Соның ішінде жүзге жуығы өз нәтижесін берді: қызметтік иттердің көмегімен 60-тан астам құқық бұзушы ұсталды; 200 келіден астам өсімдік және синтетикалық есірткі заттары табылып, тәркіленді; жалпы құны 1,7 млн теңгеден асатын ұрланған мүлік қайтарылды; 14 суық қару, 2 атыс қаруы және 1 травматикалық қару анықталды; 17 із-түзсіз жоғалған азаматтың орналасқан жері белгіленді.
Төртаяқты қорғаушылар Қазақстанды халықаралық аренада да абыроймен танытып жүр. Көрмелер мен жарыстарда Ұлттық ұланның қызметтік иттері үнемі жүлделі орындар алып, жоғары дайындық деңгейін көрсетуде.
Құқықтық тәртіп әскерінде қызметтік иттермен көпсайыс бойынша жеке және командалық біріншіліктер тұрақты түрде өткізіледі. Бұл жарыстар тәжірибе алмасуға, үздік мамандарды анықтауға және кинологиялық қызметтің беделін арттыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Ұлттық ұланның кинологиялық орталығы - елдің төртаяқты қорғаушыларын даярлайтын маңызды стратегиялық оқу базасы. Оның қызметі құқықтық тәртіп әскері әлеуетін арттыруға, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылық пен тәртіпті сақтауға айрықша үлес қосып отыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.09.2025, 12:09 71661
Ұлттық тасымалдаушы "Поттер пойызын" іске қосады
Сурет: railways.kz
Достарға айту
Жолаушылар тасымалы" АҚ электропойыз жолаушыларына арналған "Поттер пойызы" атты жаңа мәдени-ойын-сауықтық жобасын іске қосты. Бұл - Қазақстанда алғашы рет электропойыз ішінде өтетін театрландырылған бағдарлама. Балалар мен ата-аналар сүйікті кейіпкерлерімен бірге сиқырға толы саяхатқа аттанып, интерактивті ойындарға қатыса алады, деп хабарлайды "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінен.
Сапар барысында жолаушыларды Гарри Поттер әлеміндегі кейіпкерлердің образындағы әртістердің қойылымы күтеді. Бағдарлама интерактивті элементтерді қамтып, балалар мен ересектерге ертегідей саяхаттың ерекше атмосферасына енуге жағдай жасайды. Әрбір жас жолаушыға естелік ретінде арнайы сыйлық - сиқырлы таяқша табысталады.
Шоу жаңа 4 вагоннан тұратын электропойызда ұйымдастырылады. Пойыз "Астана-1 - Тастақ - Астана-1" бағыты бойынша (Астанадан 60 км) жүріп өтеді. Бағдарламаның ұзақтығы - 2 сағат.
Поттер пойызының" алдағы рейстері:
- 2025 жылғы 5 қазан, сағат 11:25
- 2025 жылғы 12 қазан, сағат 11:25
Жолаушылардың ыңғайы үшін алдын ала брондау жүйесі қарастырылған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.09.2025, 22:05 83006
Қытайда "ұшатын көліктер" соқтығысты: қауіпсіздік мәселесі күшейтілмек
Сурет: Long Wei/FeatureChina/AP
Достарға айту
2025 жылғы 16 қыркүйекте Қытайдың Чанчунь қаласындағы төртінші халықаралық авиация және аэроғарыш көрмесінің дайындық кезеңінде XPeng AeroHT компаниясының екі eVTOL ұшатын көлігі соқтығысып, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Апат екі аппараттың жаттығу кезінде бір-біріне жақын ұшуынан болды. Бір аппарат жерге қалыпты жағдайда қонса, екіншісі зақымданып, өртенді. Бір жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді, оның жағдайы тұрақты. Жердегі адамдар зардап шеккен жоқ.
Апатқа ұшыраған ұшатын аппараттар - XPeng AeroHT шығарған eVTOL, қаладағы әуе қозғалысына арналған, 2-4 жолаушы тасымалдайды, ұшу ұзақтығы 30-60 минут. Нақты моделі анықталмады, бірақ "Жолаушы X3" болуы мүмкін. Компания апат себептерін тексеріп, ұшу басқаруы мен арақашықтық мәселелеріне назар аударуда.
XPeng AeroHT қауіпсіздік шараларын күшейтетінін мәлімдеді. Апат төмен биіктіктегі экономика саласындағы қауіпсіздік стандарттарын жетілдіру қажеттігін көрсетті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.09.2025, 10:12 82821
Алатау полигонындағы өрт
Сурет: ТЖМ
Достарға айту
Өртті сөндіру жұмыстары қиындап тұр. Себебі өрт көп аумақты шарпыған, жердің 10 метр тереңдігінде әлі де бықсыған шоқтар бар, ал желдің бағытының өзгеруі жалынды қайта күшейтіп жібереді, деп хабарлайды Inform.kz.
Төтенше жағдайлар министрі, генерал-майор Шыңғыс Әріновтің тапсырмасы бойынша кеше кешке өрт орнына Өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы Ерлан Төрегелдиев барды.
Іс-қимылдарды үйлестіру оқиға орнында да, ТЖМ Командалық орталығынан да жүргізіліп жатыр.
Полигонда өртті сөндіру жұмыстарын тәулік бойы жүзеге асыратын жедел штаб жұмысқа кіріскен. Өртті сөндірудің 6 учаскесі құрылды.
Өрт орнында "Терең-Қара" өзенінен ашық сукөзіне автомобиль-сорғы жеңін орнату арқылы магистральдық желі тартылып, суды үздіксіз жеткізу ұйымдастырылды. Бұл жұмыстарға 6 техника: бір автомобиль-сорғы жеңі және 5 автоцистерна жұмылдырылды. Өртті сөндіруге 11 өрт оқпаны және 1 тасымалды лафетті оқпан берілді.
Өртті сөндіру жұмыстары өрт жүктемесімен, 10 метр тереңдіктегі бықсумен және жел бағытының өзгеруімен күрделеніп отыр. Өртті сөндіруге Алматы, Шымкент қалалары, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Жетісу және Абай облыстарының ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ ҚР ТЖМ Мартбек Мамраев атындағы 52859 және Қасым Қайсенов атындағы 68303 әскери бөлімдерінің әскери қызметшілері қосымша жұмылдырылды. Барлығы 200-ден астам жеке құрам мен 90-нан астам техника жұмыс істеп жатыр",- делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.09.2025, 20:39 90971
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңындағы Жеңіс шеруі
Достарға айту
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында милитаристік Жапонияны жеңгені мен Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай үлкен әскери шеру өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
26.11.2025, 08:50Энергетика министрлігі мен PowerChina зерттеу орталығын құрады 26.11.2025, 12:069831Алматыда заңсыз ірі нысан сүріліп жатыр 26.11.2025, 10:317101Қазақстан СІМ-де БҰҰ-мен бірлескен бастамалар талқыланды 26.11.2025, 11:596816Үкімет жеңілдетілген салық режимімен жұмыс істейтін кәсіпкерлер тізімін жариялады 26.11.2025, 09:541606ІІМ: Мұнай өнімдерін ұрлау мен контрабанда арналары әшкереленді 19.11.2025, 13:23145251Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады 19.11.2025, 16:26145216Президент Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады 20.11.2025, 15:30Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады144826Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады 19.11.2025, 12:42Олжас Бектенов вирустық аурулар маусымында көмекке жүгінген азаматтарға медициналық қызмет көрсету сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды130766Олжас Бектенов вирустық аурулар маусымында көмекке жүгінген азаматтарға медициналық қызмет көрсету сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды 19.11.2025, 11:39Премьер-министр өрттің, адамдардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды130511Премьер-министр өрттің, адамдардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды 03.11.2025, 13:05Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды193651Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды 03.11.2025, 12:09193191Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды 03.11.2025, 17:16192901Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі 03.11.2025, 18:55189271Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген 03.11.2025, 19:15188451Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды