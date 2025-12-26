25.12.2025, 11:38 7696
2026 жылы Еуропада Рождествоны тойлайтын ең жақсы 10 қала
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Рейтингке дәстүрлі түрде әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын ең атмосфералық Рождестволық базарлары, мерекелік жарықтандырулары және бай мәдени бағдарламалары бар қалалар кіреді.
Мереке қарсаңында біз жылы және жайлы атмосфераны құруға көмектесетін Рождестволық әндердің таңдауын ұсынамыз. Бұл әндер көптеген жылдар бойы Рождествомен байланысты болды және мереке маусымының тұрақты символы болып қала береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
24.12.2025, 22:51 11626
Қытайлық роботтар концертте сальтомен көрермендерді таң қалдырды
Сурет: Бейнеден скриншот
Достарға айту
Қытайлық Unitree Robotics компаниясының G1 гуманоид роботтары әнші Ван Лихонгтың Чэндудегі концерті кезінде қосалқы бишілер рөлін атқарып, синхрондалған алдыңғы сальто жасады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.12.2025, 10:13 19431
Риддерде қар адамының алып көлігі жасалды
Сурет: Бейнеден скриншот
Достарға айту
Өткен жексенбіде Риддер қаласындағы "Строитель" стадионындағы футбол алаңы қызу жаңа жылдық флешмобқа айналды. Crazy Racing Club бастамасымен 80-ге жуық автокөлік үлкен жарықтандырылған қар адамын құрады.
Бұл идеяны Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин және Алексей Пушкарев ойластырған. Ерекше оқиға қала тұрғындарын келе жатқан Жаңа жылмен құттықтаудың бірегей тәсілі болды, деп хабарлайды infor.kz.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
19.12.2025, 10:21 38946
Ормуз жағажайы қанды қызылға айналдырады
Сурет: pikabu.ru
Достарға айту
Толассыз жауған жаңбырдан кейін Иранның оңтүстігіндегі Ормуз аралының жағалауы ашық қызыл түсті.
Бұл аралдың темір оксидіне бай ерекше топырағымен байланысты. Толассыз жауған жаңбырлар бұл минералдарды теңізге шайып, құм мен таяз суларды қою қызыл түске айналдырады.
Бұл табиғи және мүлдем қауіпсіз құбылыс қорқынышты фильмдегі көрініс сияқты көрінсе де, Қызыл жағажай деп аталады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.11.2025, 16:11 68306
Алматы хайуанаттар бағында ақ аю Пурганың туған күні атап өтілді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Алматы хайуанаттар бағында полярлық аю және Арктика аймағының ең танымал тұрғындарының бірі Пурганың сегіз жылдық туған күні атап өтілді.
Хайуанаттар бағының хабарлауынша, оны күзетшілері құттықтап, оған жаңа ойыншықтар сыйлап, көңіл бөліп, қамқорлық көрсеткен. Қызметкерлер Пургаға арнап жыртқыштарға арналған туған күн тортын дайындады.
Пурга хайуанаттар бағының ең сүйікті және жиі бақыланатын тұрғындарының бірі болып саналады. Ол Арктика көрмесінің мақтанышы болып саналады.
Хайуанаттар бағы аюға қамқорлық пен қолдау көрсеткендердің барлығына алғысын білдірді.
Пурга дені сау, белсенді және бақытты болып өссін", - делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.11.2025, 21:30 69006
Жануарлар өрттен кейін "Ақжайық" қорығына қайтады
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Ақжайық" мемлекеттік табиғи саябағының өртенген аумақтарында табиғи қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұл үдерістің бір айқын белгісі жабайы қабанның қайта оралуы болып табылады, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.
Қабандар қорегі, суы, өсімдіктері қалпына келтірілген жерлерге ғана қайтады. Олар топырақты қопсытады, өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді, органикалық заттардың ыдырауын тездетеді. Қабандардың болуы - экожүйенің біртіндеп қалпына келе бастағанының айқын белгісі!" - деп хабарлайды агенттік мәлімдемесінде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.10.2025, 10:08 90786
Қытайдағы дронның жарық шоуы Гиннестің рекордтар кітабына енді
Сурет: Бейнеден ?зінді
Достарға айту
Қытайдың Хунань провинциясындағы Люян қаласының аспанында үлкен дрон шоуы тамаша синхронизациясы мен дәлдігімен көрермендерді таң қалдырды. Спектакль 17 қазанда өтті және қаланы Гиннестің екі рекордтар кітабына енгізді, деп хабарлайды Ruptly.
Біріншісі бір орталықтан басқарылатын 15 947 квадрокоптерді бір уақытта ұшыруға арналған. Екіншісі пиротехникалық құралдармен жабдықталған 7 496 құрылғының қатысуымен өткен спектакль үшін болды, бұл алдыңғы әлемдік рекордты екі есеге арттырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
09.10.2025, 10:03 104761
Дженнифер Лопес Алматы шегірткесін еске алды
Сурет: instagram/jlo
Достарға айту
Алматыдағы концерт кезінде жәндіктердің пайда болуы туралы бейне американдық телешоуда тағы бір рет қаралды.
Әнші бір сәтте шегіртке оның үстінен жорғалап бара жатқанын түсінгенін айтты. Ол оны сырғытып жіберді де, жарықта көргенде - "ол тікұшақтың өлшемі еді".
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.09.2025, 19:53 125216
Ұлттық ұланның кинологиялық орталығында алғаш рет голландиялық овчаркалар дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
ҚР ІІМ Ұлттық ұланының Алатау қаласында орналасқан 6654 әскери бөлімінің кинологиялық орталығында ерекше оқиға орын алды - мұнда алғаш рет голландиялық овчаркалардың күшіктері өмірге келді.
Өткен жылы азаматтық ұйымдардың қолдауымен алынған иттен барлығы он голландиялық овчарка күшігі дүниеге келді. Алдағы уақытта олар Ұлттық ұлан сапына қосылып, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға үлес қосатын болады. Атап айтқанда олар қылмыспен күреске, есірткі мен жарылғыш заттарды іздеуге, көшелерді патрульдеуге және маңызды нысандарды қорғауға жұмылдырылады.
Голландиялық овчаркалар төзімділігімен, адалдығымен және жоғары зияткерлік қабілетімен танымал. Осы қасиеттер олардың құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі рөлін ерекше маңызды етеді. Бұған дейін орталықта негізінен неміс және бельгиялық овчаркалар өсірілсе, енді қызметтік ит тұқымдарының қатарын голландиялық овчаркалар да толықтырды.
6654 әскери бөлімнің кинологиялық орталығы - Ұлттық ұлан жүйесіндегі бірегей бөлімше. Мұнда бір мезгілде болашақ кинолог мамандар даярланып, қызметтік иттер өсіріледі. Бұл үшін толыққанды оқу-материалдық база жасақталған. Мұнда жабдықталған вольерлер, жаттығу алаңдары, ветеринарлық бөлім және тамақтандыру орталығы бар. Иттердің жас ерекшелігі мен жүктемесіне қарай қажетті азық түрлері қарастырылған.
Күшіктер алты айлығынан бастап белсенділігі мен қабілеттеріне қарай әртүрлі бағыттарға бөлінеді. Бірі - есірткі заттарын іздеуге, екіншісі - жарылғыш заттарды анықтауға, үшіншісі - патруль қызметі мен құқық бұзушыларды ұстауға машықтанады. Қызметтік-іздестіру иттері кейін қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылықты сақтау мен тәртіпті нығайтуға елеулі үлес қосады.
Тек 2025 жылдың тоғыз айында ғана Ұлттық ұлан кинологтары 3500-ден астам тапсырманы орындады. Соның ішінде жүзге жуығы өз нәтижесін берді: қызметтік иттердің көмегімен 60-тан астам құқық бұзушы ұсталды; 200 келіден астам өсімдік және синтетикалық есірткі заттары табылып, тәркіленді; жалпы құны 1,7 млн теңгеден асатын ұрланған мүлік қайтарылды; 14 суық қару, 2 атыс қаруы және 1 травматикалық қару анықталды; 17 із-түзсіз жоғалған азаматтың орналасқан жері белгіленді.
Төртаяқты қорғаушылар Қазақстанды халықаралық аренада да абыроймен танытып жүр. Көрмелер мен жарыстарда Ұлттық ұланның қызметтік иттері үнемі жүлделі орындар алып, жоғары дайындық деңгейін көрсетуде.
Құқықтық тәртіп әскерінде қызметтік иттермен көпсайыс бойынша жеке және командалық біріншіліктер тұрақты түрде өткізіледі. Бұл жарыстар тәжірибе алмасуға, үздік мамандарды анықтауға және кинологиялық қызметтің беделін арттыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Ұлттық ұланның кинологиялық орталығы - елдің төртаяқты қорғаушыларын даярлайтын маңызды стратегиялық оқу базасы. Оның қызметі құқықтық тәртіп әскері әлеуетін арттыруға, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, заңдылық пен тәртіпті сақтауға айрықша үлес қосып отыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
19.12.2025, 17:45Президент орта державаларды БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне кеңінен қатыстыруға шақырды 19.12.2025, 16:42179521Қазақстан Президенті әлемде қақтығыстардың өршуіне алаңдаушылық білдірді 19.12.2025, 15:34173961Қазақстан Президенті БҰҰ университетінде дәріс оқыды 19.12.2025, 14:32Қасым-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компаниясының президенті Масафуми Сэнзакиді қабылдады173456Қасым-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компаниясының президенті Масафуми Сэнзакиді қабылдады 19.12.2025, 19:56137376Бангкокта онлайн-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық конференция өтті 15.12.2025, 23:30225131Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды 15.12.2025, 23:10222121Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті 15.12.2025, 22:01213106Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді 17.12.2025, 13:33202916Брюссельде Қазақ киносының күндері өтті 17.12.2025, 17:47202621Ташкентте қазақ киносының күндері өтті