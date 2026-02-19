17.02.2026, 18:44 376
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесіне арналған гала-концерт ұсынды
Сурет: Бейнеден скриншот
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесін тойлауға арналған гала-концерт ұсынды. Бұл бүкіл әлемдегі көрермендерді біріктіретін ең көп күткен мәдени шаралардың бірі.
Дәстүрлі мерекелік шоуда музыка мен би нөмірлері, театрландырылған көріністер, заманауи мультимедиялық элементтер бар. Концерт жыл сайын миллиондаған көрермендерді тартады және Ай Жаңа жылының келуінің жарқын символына айналады.
тақырып бойынша жаңалықтар
13.02.2026, 12:31 6626
Шанхайда метро құрылысы кезінде жолдың бір бөлігі опырылып түсті
Сурет: Бейнеден скриншот
12 ақпанда Шанхайдағы Цисин және Лянь жолдарының қиылысында жолдың үлкен бөлігі опырылып түсті. Әлеуметтік желіде асфальттың жарылып, бірнеше қабат тереңдікте шұңқыр пайда болып, құрылыс материалдарын өзімен бірге сүйреп жатқанын көрсететін кадрлар тарады. Куәгерлер оқиға орнынан тез қашып кетті.
Бұл ауданда жаңа метро желісінің құрылысы жүріп жатты. Бір күн бұрын жақын маңдағы құрылыс алаңында су ағып жатқаны анықталып, аумақ қоршауға алынған.
Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі анықталуда. Циксин және Лиан көшелері көлік пен жаяу жүргіншілер үшін уақытша жабық.
30.01.2026, 11:50 22516
Алматы тауларында сирек кездесетін барыс ұсталды
Сурет: Depositphotos
Алматы тауларында қар барысы ұсталды. Сирек кездесетін жыртқыштың бұл ерекше суреттерін атақты алматылық фотограф Дмитрий Доценко түсірген.
Оның айтуынша, кездесу қала маңындағы тауда болған.
Ол барыстың маралды ұстап алып, оны жартастардан лақтырып жібергенін, содан кейін өлтіруді күзететінін атап өтті. Сол кезде кадрлар түсірілген.
29.01.2026, 11:54 22316
Астанада қоғамдық орындарда робот ит жұмыс істеп жатыр
Сурет: бейнеден скриншот
Астанада көлік инфрақұрылымы нысандары мен ірі сауда және ойын-сауық орталықтарында робот ит түріндегі робот-патрульдік жүйе қолданылуда.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бейнебақылау нақты уақыт режимінде жүргізіліп, полицияның жедел орталығымен біріктірілген. Бұл жағдайды тәулік бойы бақылауға және жедел қызметтерге ақпаратты жедел жеткізуге мүмкіндік береді.
28.01.2026, 11:27 25726
Шарын ұлттық саябағы жабайы табиғаттың сирек кадрларымен бөлісті
Сурет: Depositphotos
Шарын ұлттық саябағы камераға түсіретін ерекше бейнелерді шығарды. Сартоғай ауданында Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген түркістандық сілеусін ұсталды.
Сондай-ақ камера қақпанында Паллас мысықтың котенкасы бар суретке түсірілді - бұл сирек және әсерлі сәт. Сақ әйел котенканы жасырынған жерінен алып шығып, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
08.01.2026, 12:15 44741
Гонконгта керемет айдаһар мен арыстан фестивалі өтеді
Сурет: Depositphotos
2026 жылдың алғашқы екі күнінде 140-қа жуық би ұжымы Гонконг көшелерін толтырып, Гонконг фестивалін және сегізінші Дүниежүзілік айдаһар мен арыстан күнін тойлады.
Би ұжымдары Қытай мәдениетінің байлығын жаһандық аудиторияға көрсету үшін 10-нан астам елден 1500-ден астам өнерпаздың басын қосып, Цим Ша Цуй жағалауындағы жаңа жылдық шеруге қатысты.
07.01.2026, 11:23 46951
Hyundai өз зауыттарына 30 мың адамтектес робот орналастырады
Сурет: Hyundai y Boston Dynamics presentan al robot Atlas en el CES 2026 / Luis Chacon, EFE
Оңтүстік Кореяның Hyundai Motor Group компаниясы 2028 жылдан бастап өз зауыттарында адамтектес роботтар орналастыра бастайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Axios хабарлауынша, дүйсенбі күні Лас-Вегаста өткен CES Consumer Electronics көрмесінде оңтүстік кореялық компания өзінің жаһандық желісіне, соның ішінде Джорджиядағы зауытына біріктірілетін Atlas гуманоидты роботын таныстырды.
Жалпы өнеркәсіптік пайдалануға арналған Atlas роботтары жұмысшыларға түсетін физикалық жүктемені азайтуға, қауіпті болуы мүмкін тапсырмаларды орындауға және осы технологияны кеңінен қолдануға жол ашуға көмектеседі.
Жоспарға 2028 жылға қарай жыл сайын 30 000 Atlas гуманоидты роботын шығару технологиясын әзірлеу кіреді.
Оларды орналастыру біртіндеп жүзеге асырылады, 2028 жылы Hyundai электрлік және гибридті көліктер шығаратын Джорджиядағы зауытта басталады.
Бастапқыда роботтар қауіпсіздік пен сапа тұрғысынан тиімді екені дәлелденген тапсырмаларды, мысалы, бөлшектерді жинауды ретке келтіруді орындайды. 2030 жылға қарай Atlas роботтары автомобиль компоненттерін жинауға үйретіледі. Уақыт өте келе олар қайталанатын қозғалыстарды және ауыр жүктерді тасымалдауды қажет ететін күрделірек тапсырмаларды орындайды, бұл компанияның айтуынша, зауыт жұмысын қауіпсіз және шаршатпайтын етеді.
CES көрмесінде сөз сөйлеген Hyundai компаниясының вице-президенті Чжэ Хун Чанг роботтар адамдарды жұмысынан айыруы мүмкін деген алаңдаушылықты мойындады. Алайда, ол роботтарды оқытуды қоса алғанда, адамдар әлі де қажет болатынын мәлімдеді.
01.01.2026, 14:10 55846
Қазақстан полициясы 2026 жылдың келуіне орай жаңа жылдық флешмоб өткізді
Сурет: Бейнеден скриншот
Қазақстанның әртүрлі қалаларында полицейлер қызметтік көліктерді пайдаланып бірегей флешмобтар өткізді.
Жарқыраған шамдар мен ұйымдастырылған колонналарды пайдалана отырып, тәртіп сақшылары қазақстандықтарды 2026 жылдың келуімен құттықтады.
25.12.2025, 11:38 81376
2026 жылы Еуропада Рождествоны тойлайтын ең жақсы 10 қала
Сурет: Depositphotos
Рейтингке дәстүрлі түрде әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын ең атмосфералық Рождестволық базарлары, мерекелік жарықтандырулары және бай мәдени бағдарламалары бар қалалар кіреді.
Мереке қарсаңында біз жылы және жайлы атмосфераны құруға көмектесетін Рождестволық әндердің таңдауын ұсынамыз. Бұл әндер көптеген жылдар бойы Рождествомен байланысты болды және мереке маусымының тұрақты символы болып қала береді.
