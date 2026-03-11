06.03.2026, 10:17 5501
Қазақстан Таяу Шығыс елдерінен өз азаматтарын эвакуациялауды жалғастыруда
Сурет: depositphotos.com
Республика елшілігінің жедел жұмысын тіпті шетелдік туристер де атап өтуде.
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, эвакуация басталғалы бері 12 әуе рейсі орындалып, олардың көмегімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралды. Қақтығыс аймағынан азаматтарды қайтару жұмыстары жалғасуда.
08.03.2026, 20:28 4976
Жол үстінде ән мен гүл: Ұлттық ұлан хоры Астана әйелдерін құттықтады
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы ансамблінің ерлер хорының солистері Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін мерекелік акция ұйымдастырды.
Әртістер қалалық автобустарда өнер көрсетіп, кәдімгі рейстерді шағын концертке айналдырды. Олар танымал әндерді орындап, жолаушы әйелдерді келе жатқан мерекемен құттықтады.
Өнер көрсету барысында гвардияшылар әйелдерге гүл сыйлап, мерекелік көңіл күй тарту етті.
04.03.2026, 10:25 5301
Иран Израиль тарапынан жасалған зымырандық шабуылдарға ұшырады
Сурет: aa.com.tr
Кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операцияның басталғанын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Тегеран Израиль аумағына және Таяу Шығыстың бірқатар елдеріндегі америкалық әскери базаларға зымырандық соққылар жасады.
Сонымен қатар, Иранның Минаб қаласында қыздарға арналған мектепке жасалған шабуыл салдарынан ондаған бала қаза тапты. Соңғы мәліметтер бойынша, құрбандар саны 170-ке жетті.
Сондай-ақ Катар мен Сауд Арабиясының мұнай-газ инфрақұрылымына соққылар жасалғаны тіркелді. Ирандық БАҚ Saudi Aramco мұнай өңдеу зауытына жасалған шабуылды Израиль жүзеге асырды деп мәлімдеуде.
Бұдан бөлек, Кувейтте қателікпен үш америкалық жойғыш ұшақ атып түсірілді.
27.02.2026, 10:27 19066
Алматы қорығында барыстың төлдері видеоға түсірілді
Сурет: depositphotos.com
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында барыстың төлдері бейнекамераға түсірілді, деп хабарлады қорықшаның баспасөз қызметі.
Алматы мемлекеттік табиғи қорығының үлкен шатқалдарында барыстың төлдерін түсіретін камералар құрылды. Бұл сирек кадрлар жабайы табиғаттың құпия өмірін ашатын ерекше сәттер. Балапандар бір-бірімен алаңсыз ойнайды, анасының қимылын қайталайды, аң аулауға қажетті дағдыларды меңгереді. Осылайша олар табиғатта тәуелсіз өмір сүруге біртіндеп дайындалуда", - деді баспасөз қызметі.
25.02.2026, 10:44 23806
Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровты Астанада салтанатты түрде қарсы алды
Сурет: olympic.kz
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының чемпионы, қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров елге оралды, деп хабарлайды olympic.kz.
Астана әуежайында өткен ойындардың басты қаһармандарының бірін салтанатты түрде қарсы алды.
Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин, ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов және Қазақстан конькимен мәнерлеп сырғанау одағының президенті Бауыржан Ералы чемпионға құрмет көрсетіп, жылы лебіздерін білдірді.
Түннің бір уағына қарамастан осында келіп, мені күтіп алған жандарға алғысым шексіз. Олимпиадада кеудемді мақтаныш сезімі кернеді. Әсіресе көк туымыз көтеріліп, әнұранымыз шырқалған сәтте ерекше толқыдым. Жылы лебіздеріңізді білдіріп, қолдау көрсеткендеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтамын", - деді Шайдоров.
Айта кетейік, осы кездесуде Софья Самоделкинаның жетістігі де ерекше атап өтілді. Ол Олимпиадада 10-орынға ие болып, Қазақстан әйелдер мәнерлеп сырғанауының тарихында ең үздік нәтижені тіркеді.
Михаил Шайдоровқа, оның жеке бапкері Алексей Урмановқа, Софья Самоделкинаға және ұлттық құраманың бас бапкері Әсем Қасановаға пәтер кілті табысталды.
Шайдоровтың алтын медалі - осы Олимпиадада Қазақстан құрамасы еншілеген жалғыз жүлде. Ол шаңғышы Владимир Смирновтан кейін Олимпиада чемпионы атанған екінші қазақстандық спортшы болды.
17.02.2026, 18:44 31636
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесіне арналған гала-концерт ұсынды
Сурет: Бейнеден скриншот
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесін тойлауға арналған гала-концерт ұсынды. Бұл бүкіл әлемдегі көрермендерді біріктіретін ең көп күткен мәдени шаралардың бірі.
Дәстүрлі мерекелік шоуда музыка мен би нөмірлері, театрландырылған көріністер, заманауи мультимедиялық элементтер бар. Концерт жыл сайын миллиондаған көрермендерді тартады және Ай Жаңа жылының келуінің жарқын символына айналады.
13.02.2026, 12:31 37886
Шанхайда метро құрылысы кезінде жолдың бір бөлігі опырылып түсті
Сурет: Бейнеден скриншот
12 ақпанда Шанхайдағы Цисин және Лянь жолдарының қиылысында жолдың үлкен бөлігі опырылып түсті. Әлеуметтік желіде асфальттың жарылып, бірнеше қабат тереңдікте шұңқыр пайда болып, құрылыс материалдарын өзімен бірге сүйреп жатқанын көрсететін кадрлар тарады. Куәгерлер оқиға орнынан тез қашып кетті.
Бұл ауданда жаңа метро желісінің құрылысы жүріп жатты. Бір күн бұрын жақын маңдағы құрылыс алаңында су ағып жатқаны анықталып, аумақ қоршауға алынған.
Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі анықталуда. Циксин және Лиан көшелері көлік пен жаяу жүргіншілер үшін уақытша жабық.
30.01.2026, 11:50 53776
Алматы тауларында сирек кездесетін барыс ұсталды
Сурет: Depositphotos
Алматы тауларында қар барысы ұсталды. Сирек кездесетін жыртқыштың бұл ерекше суреттерін атақты алматылық фотограф Дмитрий Доценко түсірген.
Оның айтуынша, кездесу қала маңындағы тауда болған.
Ол барыстың маралды ұстап алып, оны жартастардан лақтырып жібергенін, содан кейін өлтіруді күзететінін атап өтті. Сол кезде кадрлар түсірілген.
29.01.2026, 11:54 52401
Астанада қоғамдық орындарда робот ит жұмыс істеп жатыр
Сурет: бейнеден скриншот
Астанада көлік инфрақұрылымы нысандары мен ірі сауда және ойын-сауық орталықтарында робот ит түріндегі робот-патрульдік жүйе қолданылуда.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бейнебақылау нақты уақыт режимінде жүргізіліп, полицияның жедел орталығымен біріктірілген. Бұл жағдайды тәулік бойы бақылауға және жедел қызметтерге ақпаратты жедел жеткізуге мүмкіндік береді.
