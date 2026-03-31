30.03.2026, 11:39 2101
Алматы зообағында амур жолбарысының үш күшігі дүниеге келді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Алматы зообағында қуанышты жаңалық - Бентли мен Ярга есімді амур жолбарыстары үш күшікті болды.
Зообақ мәліметінше, күшіктер 11 қаңтарда дүниеге келген. Алғашқы айларын олар анасымен бірге жабық вольерде өткізген.
Қазір күшіктерге шамамен 2,5 ай. Олардың жағдайы жақсы, әлі де ана сүтімен қоректенеді, бірақ ет жей де бастаған.
Сондай-ақ, күшіктер алғаш рет үлкен вольерге шығарылып, айналаны белсенді түрде зерттей бастағаны атап өтілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
31.03.2026, 10:24 486
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында аюлардың ерте оянуы тіркелді
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Алматы мемлекеттік табиғи қорығы аумағында қоңыр аюлар қысқы ұйқысынан әдеттегіден ертерек ояна бастады.
Фототұзақ деректеріне сәйкес, 2026 жылы ұйқыдан кейінгі алғашқы көрініс 13 наурызда тіркелген. Әдетте өңірде аюлар ақпанның соңы мен наурыздың ортасы аралығында оянады.
Мамандардың айтуынша, қоңыр аюлар қорықтағы барлық ірі шатқалдарда, теңіз деңгейінен 1200-ден 3500 метрге дейінгі биіктікте мекендейді. Олар аралас жапырақты және қылқанжапырақты ормандарда, сондай-ақ субальпілік және альпілік белдеулерде кездеседі.
Көктемде қар қалың болғандықтан, аюлар көбіне оңтүстік беткейлерде қозғалады. Онда қар тез еріп, қорек табу жеңілдейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.03.2026, 17:22 15816
Қазақстанда референдум қалай өтіп жатыр: дауыс беру күнінің атмосферасы
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Казахстан-да жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел бойынша мыңдаған дауыс беру учаскелері ашылып, азаматтар таңдау жасау үшін таңертеңнен бастап келуде.
Әртүрлі өңірлерде дауыс беру тыныш әрі мерекелік атмосферада өтуде: учаскелерде балаларымен келген отбасыларды, жастарды, егде жастағы сайлаушыларды, сондай-ақ ерекше образдар мен креативті бастамаларды көруге болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.03.2026, 20:28 32361
Жол үстінде ән мен гүл: Ұлттық ұлан хоры Астана әйелдерін құттықтады
Достарға айту
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қазақстан Республикасы ІІМ Ұлттық ұланы ансамблінің ерлер хорының солистері Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін мерекелік акция ұйымдастырды.
Әртістер қалалық автобустарда өнер көрсетіп, кәдімгі рейстерді шағын концертке айналдырды. Олар танымал әндерді орындап, жолаушы әйелдерді келе жатқан мерекемен құттықтады.
Өнер көрсету барысында гвардияшылар әйелдерге гүл сыйлап, мерекелік көңіл күй тарту етті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.03.2026, 10:17 32886
Қазақстан Таяу Шығыс елдерінен өз азаматтарын эвакуациялауды жалғастыруда
Сурет: depositphotos.com
Достарға айту
Республика елшілігінің жедел жұмысын тіпті шетелдік туристер де атап өтуде.
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, эвакуация басталғалы бері 12 әуе рейсі орындалып, олардың көмегімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралды. Қақтығыс аймағынан азаматтарды қайтару жұмыстары жалғасуда.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
04.03.2026, 10:25 32686
Иран Израиль тарапынан жасалған зымырандық шабуылдарға ұшырады
Сурет: aa.com.tr
Достарға айту
Кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операцияның басталғанын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Тегеран Израиль аумағына және Таяу Шығыстың бірқатар елдеріндегі америкалық әскери базаларға зымырандық соққылар жасады.
Сонымен қатар, Иранның Минаб қаласында қыздарға арналған мектепке жасалған шабуыл салдарынан ондаған бала қаза тапты. Соңғы мәліметтер бойынша, құрбандар саны 170-ке жетті.
Сондай-ақ Катар мен Сауд Арабиясының мұнай-газ инфрақұрылымына соққылар жасалғаны тіркелді. Ирандық БАҚ Saudi Aramco мұнай өңдеу зауытына жасалған шабуылды Израиль жүзеге асырды деп мәлімдеуде.
Бұдан бөлек, Кувейтте қателікпен үш америкалық жойғыш ұшақ атып түсірілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
27.02.2026, 10:27 46401
Алматы қорығында барыстың төлдері видеоға түсірілді
Сурет: depositphotos.com
Достарға айту
Алматы мемлекеттік табиғи қорығында барыстың төлдері бейнекамераға түсірілді, деп хабарлады қорықшаның баспасөз қызметі.
Алматы мемлекеттік табиғи қорығының үлкен шатқалдарында барыстың төлдерін түсіретін камералар құрылды. Бұл сирек кадрлар жабайы табиғаттың құпия өмірін ашатын ерекше сәттер. Балапандар бір-бірімен алаңсыз ойнайды, анасының қимылын қайталайды, аң аулауға қажетті дағдыларды меңгереді. Осылайша олар табиғатта тәуелсіз өмір сүруге біртіндеп дайындалуда", - деді баспасөз қызметі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.02.2026, 10:44 51091
Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровты Астанада салтанатты түрде қарсы алды
Сурет: olympic.kz
Достарға айту
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының чемпионы, қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров елге оралды, деп хабарлайды olympic.kz.
Астана әуежайында өткен ойындардың басты қаһармандарының бірін салтанатты түрде қарсы алды.
Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин, ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов және Қазақстан конькимен мәнерлеп сырғанау одағының президенті Бауыржан Ералы чемпионға құрмет көрсетіп, жылы лебіздерін білдірді.
Түннің бір уағына қарамастан осында келіп, мені күтіп алған жандарға алғысым шексіз. Олимпиадада кеудемді мақтаныш сезімі кернеді. Әсіресе көк туымыз көтеріліп, әнұранымыз шырқалған сәтте ерекше толқыдым. Жылы лебіздеріңізді білдіріп, қолдау көрсеткендеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтамын", - деді Шайдоров.
Айта кетейік, осы кездесуде Софья Самоделкинаның жетістігі де ерекше атап өтілді. Ол Олимпиадада 10-орынға ие болып, Қазақстан әйелдер мәнерлеп сырғанауының тарихында ең үздік нәтижені тіркеді.
Михаил Шайдоровқа, оның жеке бапкері Алексей Урмановқа, Софья Самоделкинаға және ұлттық құраманың бас бапкері Әсем Қасановаға пәтер кілті табысталды.
Шайдоровтың алтын медалі - осы Олимпиадада Қазақстан құрамасы еншілеген жалғыз жүлде. Ол шаңғышы Владимир Смирновтан кейін Олимпиада чемпионы атанған екінші қазақстандық спортшы болды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.02.2026, 18:44 58921
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесіне арналған гала-концерт ұсынды
Сурет: Бейнеден скриншот
Достарға айту
Қытай медиа корпорациясы 2026 жылғы көктем мерекесін тойлауға арналған гала-концерт ұсынды. Бұл бүкіл әлемдегі көрермендерді біріктіретін ең көп күткен мәдени шаралардың бірі.
Дәстүрлі мерекелік шоуда музыка мен би нөмірлері, театрландырылған көріністер, заманауи мультимедиялық элементтер бар. Концерт жыл сайын миллиондаған көрермендерді тартады және Ай Жаңа жылының келуінің жарқын символына айналады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
31.03.2026, 10:24Алматы мемлекеттік табиғи қорығында аюлардың ерте оянуы тіркелді 26.03.2026, 20:42173041Сан-Франциско қаласында Наурыз мерекесі аталып өтті 26.03.2026, 19:28173001Болгарияның ең көне университетінде Наурыз мерекесі аталып өтті 26.03.2026, 21:44172931Сеулде Наурыз мерекесіне арналған кітаптың тұсаукесері өтті 26.03.2026, 22:47172871Баку Наурыз мерекесін қазақы үлгіде кең көлемде атап өтті 27.03.2026, 09:58171541Қазақстан мен Иран СІМ басшыларының телефон арқылы сөйлесуі өтті 04.03.2026, 10:54239246Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады 17.03.2026, 17:12232856Жұмысшы мамандықтар қызметіндегі жасанды интеллект 16.03.2026, 19:22232631Балалар спортын қаржыландыру көлемі екі есеге жуық артады 17.03.2026, 13:32232371Қазақстан туризмді қолдауды күшейтеді: жаңа заң сала мен туристер үшін нені өзгертеді 16.03.2026, 16:56227346Астанада 1-3 қазан күндері AI & Digital Bridge 2026 халықаралық IT-форумы өтеді