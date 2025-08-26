Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
100 млн теңге табыс, 2 мың клиент: Қостанайда наркобизнестің жолы кесілді
Бас прокуратура "Қорғас" ШЫХО арнайы экономикалық аймағындағы қытайлық инвестордың құқықтарын қорғап, 7 млрд теңгелік жобаны қайта іске қосуға ықпал етті
Елордада балаларды көшеде ақша жинауға заңсыз тартқан
Алматыда кибер алаяқтардың әрекеті тоқтатылды
Интернет-алаяқтықтың заманауй түрлерінің алдын-алу" жобасын іске асыру шеңберінде Алматы қаласының прокуратурасы киберқылмыспен байланысты қылмыстық схемаларды анықтау және жолын кесу жөнінде белсенді жұмысты жалғастыруда, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасы.
Жетісу облысында субсидия алу барысында 300 млн теңгеден астам қаржы жымқырылды
СҚО прокуратурасы рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жою туралы жалған деректерді әшкереледі
Заң және Тәртіп" акциясы аясында облыс әкімдігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және аудан әкімдіктерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өткізіліп, онда Президенттің халыққа Жолдауында белгіленген мемлекеттік экологиялық саясаттың басымдықтарын қамтитын Экологиялық кодекстің негізгі ережелері түсіндірілді.
Алматыда алаяқтардың нөмірлерді ауыстыру үшін пайдаланатын тағы бір "Sim-Box" жабдығы анықталды
Sim-Box" жабдығы қылмыстық мақсатта телефон қоңырауларын жаппай жасау, таратуларды жіберу және абоненттік нөмірлерді ауыстыру үшін кеңінен қолданылады.
Астанада вейптер мен хош иістендіргіштердің заңсыз айналымын ұйымдастырған ірі желі әшкереленді
Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды
