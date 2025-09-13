Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазатомөнеркәсіп жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталып, сотқа өтті
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндірді деген күдікпен 19 шетелдік азамат ұсталды
Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Шығыс Қазақстан облысының полицейлері пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактісін анықтады.
ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
- заңсыз айналымнан 50-ге жуық қару, сонымен қатар 500-ден астам оқ-дәрі және 6 жарылғыш зат алынды;
- қару жасырылған 12 қойма анықталды;
- "қаңтар" оқиғасы кезінде ұрланған 6 дана қару және полицияның арнайы жабдықтары тәркіленді: оның біреуі Калашников автоматы, бір тапанша, екі ойық мылтық және екі тегіс ұнғылы қару, сонымен қатар қызметтік бронежилеттер мен каскалар бар;
- азаматтар тарапынан 15 қару өз еркімен тапсырылды.
21 мыңнан астам азаматтық қару тексеріліп, онда 400-ден астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 5 қыркүйекте Алматы облысында жергілікті тұрғындар ұсталды, олардан қаңтар оқиғасы кезінде Алматы қаласында ұрланған арнайы мылтық тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда", - деді ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков.
Есірткі дүкенін құрды деп күдікке ілінгендер шетелде ұсталды
- есірткі және психотроптық заттарды сату;
- оларды тұтынуға итермелеу;
- ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында болу;
- лауазымды тұлғаға пара беру сынды әрекеттерге барды деп күдікке ілінген.
Ірі көлемдегі алаяқтық бойынша күдікті Түркиядан қайтарылды
Бір млрд теңгеден астам сомаға алаяқтық жасағаны үшін кінәлі тұлғалар сотталды
Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды
Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның қызметіне жүргізілген кешенді тексеру нәтижесінде Шымкент қаласында жүзеге асқан "екі алма бағын салу" жобасы бойынша мемлекетке ірі көлемде материалдық шығын келтірілгені анықталды. Бұл жобаны қаржыландырған "Ауыл шаруашылығын қолдау қоры" АҚ басшылығы қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, орындалмаған жұмыстарды қабылдаған.
100 млн теңге табыс, 2 мың клиент: Қостанайда наркобизнестің жолы кесілді
Бас прокуратура "Қорғас" ШЫХО арнайы экономикалық аймағындағы қытайлық инвестордың құқықтарын қорғап, 7 млрд теңгелік жобаны қайта іске қосуға ықпал етті
