Көкшетауда инвестиция ретінде "S-Group" қаржы пирамидасы әрекет еткен
тақырып бойынша жаңалықтар
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Imrat Group" атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
- 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды;
- 7 млрд теңге көлемінде залал өтелді;
- жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталды;
- Instagram мен Telegram платформаларында 535 мыңға жуық қатысушысы бар 100-ден астам заңсыз чаттар жабылды.
Қазақстанда 130 көлеңкелі криптовалюта биржасы жабылды
Бұл механизм қалай жұмыс істейді?
Есірткі дүкендерінің" иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына, не криптовалюта түрінде айырбастау қызметін көрсететін әмияндарға аударады.
Павлодар облысының ауылдарында бір айда екі мыңнан астам құс өлді
Шығыс Қазақстанда бағалы металдарды заңсыз өндіру фактілері анықталды
Судың "қара нарығымен" күрес: Қостанай облысында заңсыз су алған кәсіпорынға ірі көлемде айыппұл салынды
Жаңа Су кодексіне енгізілген қадағалау өкілеттіктері бассейн инспекцияларына азаматтардың өтініштеріне, су заңнамасын бұзу туралы мәліметтерге және мониторинг нәтижелеріне жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Инспекторлар оқиға орнына дереу барып, заңбұзушылық расталған жағдайда әкімшілік айыппұл сала алады. Бұл заңсыз су алуға және судың "қара нарығына" қарсы тиімді күрес жүргізуге жол ашады", - деді Тобыл-Торғай бассейн инспекциясының басшысы Алмат Абжанов.
Елордада полиция ірі көлемдегі есірткімен екі күдіктіні ұстады
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін күдікті құқық қорғау органының бұрынғы қызметкері Түркиядан экстрадицияланды
16.10.2025, 12:35Мемлекет басшысы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ басқарма төрағасы Мейіржан Юсуповты қабылдады 16.10.2025, 10:43Өндіріс және өнеркәсіп мекемелері 2027 жылдың 10 маусымына дейін суды қайта және айналмалы пайдалану жүйелеріне көшу жоспарын ұсынуға міндетті6346Өндіріс және өнеркәсіп мекемелері 2027 жылдың 10 маусымына дейін суды қайта және айналмалы пайдалану жүйелеріне көшу жоспарын ұсынуға міндетті 16.10.2025, 11:464411Қазақстанда 25,9 млн тонна астық бастырылды 16.10.2025, 13:113231Серік Жұманғарин АҚШ конгрессмендерімен кездесті 16.10.2025, 17:171981Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 09.10.2025, 11:19Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды99936Президент тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен дәрігерлік амбулатория салынды 09.10.2025, 18:2399811Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық даму жоспары әзірленуде 09.10.2025, 09:2798861Келесі жылдан бастап шаруалармен су беру бойынша келісімшарттар электронды форматта рәсімделеді 13.10.2025, 16:5372641Мемлекет басшысы Мәжіліс Төрағасы Ерлан Қошановты қабылдады 09.10.2025, 19:3961061"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды 18.09.2025, 20:33213776Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді 18.09.2025, 12:15213156ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді 17.09.2025, 09:55195816Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды 17.09.2025, 21:42194726Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 23.09.2025, 14:06Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды189451Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды