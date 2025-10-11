08.10.2025, 10:58 3816
Шығыс Қазақстанда бағалы металдарды заңсыз өндіру фактілері анықталды
Сурет: Depositphotos
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Ұлан ауданы Шыбынды өзені аңғарында қымбат металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісі бойынша тергеп-тексеру жұмыстарын жалғастыруда, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Тергеу барысында «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ директорының орынбасарларының бірі басқа адамдармен бірге әрекет ете отырып, кен орнын заңсыз игеруді ұйымдастырғаны анықталды. Осы мақсатта олар өз бақылауындағы «EastGoldStone» ЖШС-ін тіркеп, пайдаланған.
Бұған дейін хабарланғандай, алтын өндіру жұмыстары екі жыл бойы тиісті лицензиясыз, ауыр арнайы техниканы қолданып, өзеннің табиғи арнасына араласу арқылы жүргізілген.
Атқарылған заңсыз әрекеттердің нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залал 300 млн теңгеден асты.
Тінту барысында жалпы құны 382 млн теңге болатын 6,7 кг алтын, 10 млн теңге және 56 мың АҚШ доллары мөлшерінде қолма-қол ақша тәркіленді. Бұл қаражатқа сот санкциясымен бұғаттау қойылды.
Күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды. Тергеу амалдары жалғасуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
09.10.2025, 14:33 3606
Павлодар облысының ауылдарында бір айда екі мыңнан астам құс өлді
2025 жылғы 3 қыркүйек пен 8 қазан аралығында Павлодар облысында 8 елді мекенде орналасқан 44 жеке аулада: Ақтоғай (Шілекті ауылы), Шарбақты (Орловка ауылы), Железин (Жаңажұлдыз, Церковное ауылдары); Тереңкөл (Жаңақұрылыс ауылы, Қоржынкөл ауылы, Алтай ауылы) және Ертіс ауданы (Северное ауылы) құс ауруы мен өлімі тіркелген. Өлген құстардың жалпы саны 2 256 бас. Бұл туралы облыстық ветеринария басқармасы хабарлады.
Өлген құстардан патологиялық материал іріктеліп алынып, "Жоғары патогенді құс тұмауы", "Ньюкасл ауруы", пастереллез, сальмонеллезге зерттеу үшін Астана қаласының "Ветеринария жөніндегі ұлттық референттік орталығы" ШЖҚ РМК-ға жіберілді. Материалдар зерттелуде.
Ветеринариялық қызмет үй құстарын емдеу, өлген құстарды есепке алу және оларды жою мақсатында аулаларды күнделікті аралайды. Жағдай тұрақты бақылауда.
06.10.2025, 11:09 8646
Судың "қара нарығымен" күрес: Қостанай облысында заңсыз су алған кәсіпорынға ірі көлемде айыппұл салынды
Судың "қара нарығына" қарсы іс-шаралар аясында Тобыл-Торғай бассейн инспекциясының мамандары арнайы су пайдалану рұқсаттарына талдау жасады. Нәтижесінде жаңа Су кодексінің 53-бабында көрсетілген қадағалау өкілеттігіне сәйкес жүргізілген тексеріс барысында Қостанай облысы Рудный қаласындағы бір кәсіпорынның ұңғымадан арнайы рұқсатсыз су алып келгені анықталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кәсіпорынға заң бұзғаны үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 141-бабының 2-бөлімі, яғни "Суға мемлекеттік меншік құқығын бұзу" бабы бойынша 1 671 100 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл - Тобыл-Торғай бассейн инспекциясы жыл басынан бері салған ең ірі айыппұл.
2025 жылы инспекция Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 141-бабын бұзған бес дерек тіркеді. Осы бұзушылықтар үшін жалпы сомасы 2 339 540 теңге айыппұл салынды. Барлық заңбұзушыға арнайы су пайдалану рұқсатын алу жөнінде нұсқама беріліп, тиісті ұсыныстар жасалды.
Жаңа Су кодексіне енгізілген қадағалау өкілеттіктері бассейн инспекцияларына азаматтардың өтініштеріне, су заңнамасын бұзу туралы мәліметтерге және мониторинг нәтижелеріне жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Инспекторлар оқиға орнына дереу барып, заңбұзушылық расталған жағдайда әкімшілік айыппұл сала алады. Бұл заңсыз су алуға және судың "қара нарығына" қарсы тиімді күрес жүргізуге жол ашады", - деді Тобыл-Торғай бассейн инспекциясының басшысы Алмат Абжанов.
03.10.2025, 18:36 13226
Елордада полиция ірі көлемдегі есірткімен екі күдіктіні ұстады
Елордада полиция ірі көлемдегі есірткімен екі күдіктіні ұстады, – деп хабарлайды Polisia.kz.
Елордада есірткі қылмысына қарсы 30 күндік іс-шаралар аясында полиция қызметкерлері ірі көлемдегі есірткімен екі ер адамды ұстады.
Полицияның жедел басқару орталығының операторлары гараж маңында екі ер адамның күмәнді әрекетін байқаған. Олар бұталардың арасынан бірдеңе іздеп, кейін Cobalt көлігіне мініп кетпек болған.
Ақпарат жедел түрде жақын маңда жүрген патрульдік полиция экипажына берілді. Көлік тоқтатылған кезде ішінде 22 және 23 жастағы екі азамат болған. Жеке тінту барысында полицейлер олардың жанынан ақ ұнтақ тәрізді зат салынған 47 орама, жалпы салмағы шамамен 40 грамм, сондай-ақ марихуана салынған бір орама тапты.
Ұсталғандардың бірі өзінің есірткі затын іздеп жүріп, байқаусызда әлдеқайда ірі партияға тап болғанын мойындады.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктілердің бірі уақытша ұстау изоляторына қамалды.
18.09.2025, 11:02 32416
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Сурет: Polisia.kz
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі заңсыз көші-қон арналарының жолын кесу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде, деп хабарлайды Polisia.kz.
11 қыркүйекте Түркістан облысының шекара маңындағы аудандарында криминалдық полиция қызметкерлері жүргізген жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді.
Топтың төрт негізгі ұйымдастырушысы мен олардың қатысушылары ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
Тергеу барысында олардың көрші елдерден келген азаматтарға мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтуге көмектескені анықталды. Өздерінің "қызметі" үшін күдіктілер әрбір мигранттан 500 мың теңгеге дейін ақша алып отырған.
Жүргізілген тінту кезінде шетелдік паспорттар, жалған құжаттар, электронды тасымалдаушылар және байланыс құралдары тәркіленді.
Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша - Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру және Мемлекеттік шекараны қасақана заңсыз кесіп өту" фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Ішкі істер министрлігі көші-қон заңнамасын бұзудың кез келген дерегі жазасыз қалмайтынын ескертеді. Заңсыз көші-қон арналарының жолын кесу жұмыстары жалғасуда.
15.09.2025, 15:35 45356
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін күдікті құқық қорғау органының бұрынғы қызметкері Түркиядан экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі Интерполының қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен Қазақстан азаматын трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны, ойын бизнесін заңсыз ұйымдастырғаны және билігін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Түркия Республикасынан экстрадициялады, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Тергеу мәліметтері бойынша, күдікті 2015-2016 жылдары Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік органдарының бірінде басшылық қызметті атқара отырып, ойын бизнесі саласындағы заңсыз әрекеттерге қамқорлық жасағаны үшін жүйелі түрде ақшалай сыйақы алған.
Қылмыс жасағаннан кейін ол жасырынып, 7 жыл бойы халықаралық іздеуде болған.
2024 жылдың қаңтарында іздеудегі азамат Түркия Республикасының Измир қаласында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін елге экстрадицияланды.
Қазіргі уақытта ол тергеу изоляторына қамалды.
Қылмыстық топтың басқа мүшелері бұған дейін түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылғанын атап өтеміз.
Айыпталған іс-әрекеттері үшін қылмыстық заңнама бойынша мүлкі тәркіленіп, 12 жылдан 20 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шетелде жасырынып жүрген адамдарды, оның ішінде сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыстар жасағаны үшін анықтау, іздестіру және жауаптылыққа тарту жөніндегі жұмысты жалғастыруда.
11.09.2025, 10:06 63231
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндірді деген күдікпен 19 шетелдік азамат ұсталды
Сурет: Polisia.kz
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндіргені үшін 19 шетелдік азамат ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Полиция заң тәртібіне ғана емес, аймақ экологиясына да қатер төндірген қылмыстық әрекеттің жолын кесті.
Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Шығыс Қазақстан облысының полицейлері пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактісін анықтады.
Облыстың бір ауданында 19 шетелдік азамат пен Өскемен қаласының 2 тұрғыны ұсталған. Қымбат металлдарды өндіруге арналған экскаваторлар, бульдозер, ұсатқыш қондырғылар және басқа да жабдықтар, сондай-ақ құрамында алтын мен басқа да бағалы компоненттердің белгілері бар металл бұйымдары тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу барысында құқыққа қарсы әрекетке қатысы бар болуы мүмкін 20-дан астам адам тексерілуде.
Дәлелдер жиналып, қажетті сараптамалар тағайындалды, істің барлық мән-жайын анықтау шаралары қабылдануда.
10.09.2025, 11:15 66661
Қазатомөнеркәсіп жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталып, сотқа өтті
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын - геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты "Волковгеология" АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Д.Н. Молдаши екі жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған.
Аталған құжаттарда "Казбурмаш СК" ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.
Осы жалған актілер негізінде контрагентке 86 млн теңгеден астам сома аударылған. Кейін бұл қаражат заңсыз иемделген.
Тергеу барысында күдіктілер келтірілген материалдық шығынды толық өтеді.
Қылмыстық іс сот қарауына жолданды.
Еске сала кетейік, бұған дейін осы іс аясында "Волковгеология" АҚ филиалының директоры А.М. Борашев, сондай-ақ "Казбурмаш СК" ЖШС басшысы Е.С. Алипбаев пен бухгалтер Г.Ж. Токатаева 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған болатын.
10.09.2025, 11:02 66636
ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі қару-жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз айналымнан тәркілеу бойынша жұмысты жүйелі негізде жүргізеді. Бұл жұмыс жедел-профилактикалық іс-шаралардың аясында да жалғасады, деп хабарлайды Polisia.kz.
Биыл 1 қыркүйектен бастап елімізде республикалық "Учаске" жедел алдын-алу іс-шарасы өткізілуде. Оның шеберінде:
- заңсыз айналымнан 50-ге жуық қару, сонымен қатар 500-ден астам оқ-дәрі және 6 жарылғыш зат алынды;
- қару жасырылған 12 қойма анықталды;
- "қаңтар" оқиғасы кезінде ұрланған 6 дана қару және полицияның арнайы жабдықтары тәркіленді: оның біреуі Калашников автоматы, бір тапанша, екі ойық мылтық және екі тегіс ұнғылы қару, сонымен қатар қызметтік бронежилеттер мен каскалар бар;
- азаматтар тарапынан 15 қару өз еркімен тапсырылды.
21 мыңнан астам азаматтық қару тексеріліп, онда 400-ден астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 5 қыркүйекте Алматы облысында жергілікті тұрғындар ұсталды, олардан қаңтар оқиғасы кезінде Алматы қаласында ұрланған арнайы мылтық тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда", - деді ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков.
