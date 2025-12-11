Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
2,3 трлн теңгеге офтейк-келісімшарттар жасалды: Үкімет Президенттің тапсырмалары шеңберінде отандық бизнесті қолдауды кеңейтуде
Қазақстанда мұнай өнімдеріне жаңа акциз мөлшерлемелері қабылданды
Қазақмыс жаңа акционерге көшу туралы негіздемелік келісімге қол қойылғанын хабарлайды
Қазақмыс" корпорациясы жаңа акционерге "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС-ға бақылау жүргізу құқығын өткізуді көздейтін келісімнің негіздемелік шартына қол қойылғанын хабарлайды.
Өнеркәсіпте индустриялық инвестициялық жобаларды жүзеге асыру есебінен 30 мыңнан астам жұмыс орны құрылады
ЕвроХим-Қаратау" ЖШС Жамбыл облысында күкірт қышқылы, минералды тыңайтқыштар және индустриялық өнімдерді өндіреді. Инвестиция көлемі - 536 млрд теңге. 1,2 мың жұмыс орны ашылады. Жоспарланған өнім - жылына 800 мың тонна. Келесі жылы іске қосылады.
Qazaq Kalium Ltd" ЖК - БҚО-дағы "Сатимола" кен орнынан калий тұздары бойынша байыту-өндіру кешені. Инвестиция көлемі - 1,2 трлн теңге. 4 000 жұмыс орны ашылады. Жоспарланған өнім - жылына 1,5 млн тонна калий тыңайтқышы. 2027 жылы іске қосылады.
ССКӨБ" АҚ-ның Қостанай облысындағы ыстықтай брикеттелген темір өндіретін зауыты (I кезең). Инвестиция көлемі - 920 млрд теңге. 1 мың жұмыс орны ашылады. Өндіріс көлемі - жылына 2 млн тонна. 2028 жылы іске қосылды.
- түсті металлургия - 1,95 трлн теңге (3 жоба),
- қара металлургия - 1,76 трлн теңге (6 жоба),
- химия өнеркәсібі - 1,71 трлн теңге (6 жоба),
- сондай-ақ құрылыс материалдарын өндіру, ағаш өңдеу және машина жасауда бірқатар жоба жүзеге асуда.
Үкімет оң инвестициялық климатты қамтамасыз ететін бірқатар шара қабылдауда. Квазимемлекеттік сектордағы қаржы тетіктерін тарту арқылы жобаларды қаржыландыруға қолдау көрсетіледі. Мәселен, 2022 жылдан бері "аралас қаржыландыру" қағидатын қоса алғанда, экономиканың түрлі секторларында 116 жобаны жүзеге асыруға 700 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл және алдағы екі жылда іске қосылатын жобалардың есебінен 30 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құру жоспарлануда", - деді өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков.
Транзиттік жүктердің көлемі 29,4 млн тоннаға жетті - Көлік министрлігі
Биыл автомобиль жолдары бойынша 13 мың шақырым жол құрылыс және жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Республикалық жолдардың 93%-ы нормативтік-техникалық жағдайға сай. Ішкі шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 2027 жылдың соңына дейін 37 өткізу пунктін аяқтау жоспарланып отыр. Автожолдардың тиімділігін арттырудың негізгі факторы - цифрлық шешімдер. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша e-Joldar шеңберінде жолдардың цифрлық төлқұжаттары қалыптастырылады. Бұл болашақта пилотсыз автокөліктерді енгізуге мүмкіндік береді", - деп атап өтті Нұрлан Сауранбаев.
Бас прокуратурамен жүргізілген интеграция нәтижесінде осы жылдың 5 айының қорытындысы бойынша айыппұл төлеу қажеттігі туралы 10 мыңнан астам нұсқама ресімделді. Жүктерді автокөлікпен тасымалдау 42 елмен жүзеге асырылады. Былтыр Қытай және Өзбекстанмен шетелдік рұқсат бланкілері қағаз түрінен электрондық форматқа ауыстырылды", - деді министр.
Digital Trade Coridor сияқты саланы цифрландыру бастамалары транзиттік жүк ағынын арттыруға бағытталған. Электрондық декларациялау және бірыңғай терезе арқылы қызмет көрсету кедергілерді жоюға және халықаралық тасымалдаушылардың сенімін арттыруға ықпал етеді. Қазіргі уақытта теміржол саласында 250-ден астам ақпараттық жүйе бар. Саладағы маңызды аспект - цифрлық трансформацияны жүргізу және халықаралық тәжірибені ескере отырып, осы мақсаттағы IT-архитектураны қалыптастыру", - деді ол.
Салаларды цифрлық трансформациялау нәтижесі автожолдардың өткізу қабілетін 20%-ға арттырмақ. Автокөлікпен өткізу пункттерінің өткізу мерзімі шамамен 10 минутты құрайды. Жасанды интеллект технологиясын енгізу пойыздарды құру және жоспарлау уақытын 6 есе азайтып, әуежайларда жүктерді өңдеуді 1 сағатқа дейін қысқартады. Белгіленген бағыттар бойынша қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу Қазақстан арқылы транзиттік тасымалдау көлеміне оң әсерін береді", - деді көлік министрі Нұрлан Сауранбаев.
Салық есептілігін ұсынбағаны үшін салынатын айыппұлдар алынып тасталады
Сонымен қатар, салық есептілігін ұсынбағаны үшін айыппұл салудан бас тартылды. Бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің нормаларында бекітілген. Егер, мысалы, салық төлеуші есептілікті ұсынуды ұмытып кетсе, айыппұл салынбайды - бұл жағдай нөлдік есеп берілген деп қарастырылады. Кейін салық төлеуші өзі есептік кезең бойынша нақты кірістерін декларациялай алады", - деді спикер.
Еліміздің ішкі жалпы өнімі алғаш рет 300 миллиард доллардан аспақ - Тоқаев
Бизнеске оңай болады: салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шегі қайта қаралды
Енді 20 АЕК-ке дейін салық берешегінің пайда болуы туралы хабарлама ғана жіберіледі. 20-дан 45 АЕК-ке дейінгі берешек кезінде - хабарлама жіберіледі, борыш өтелмеген жағдайда салық берешегі сомасына шығыс операциялары тоқтатылады. Берешек 45 АЕК-тен жоғары болған жағдайда - мүлікті тізімдеу және сату қолданылады", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
Экономикалық өсуді қамтамасыз ету жөніндегі үкіметтік штаб экономиканың базалық салаларын дамытудың алдын ала қорытындыларын шығарды
