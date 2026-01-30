Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан инвестицияларды тартудың проактивті моделіне көшуде
Ипотеканы зейнетақы жинағымен өтеу тәртібі 31 қаңтардан бастап өзгереді
- негізгі қарыздан- бұл банктің тұрғын үй сатып алу үшін клиентке берген қаражаты;
- банктің сыйақысынан- тұрғын үй сатып алуға берілген қаражатты пайдаланғаны үшін есептелетін пайыздар;
- мүмкін болатын мерзімі өткен берешек пен өсімпұлдардан- төлем уақытында жасалмаған жағдайда есептеледі;
- кейінге қалдырылған төлемдерден- егер қарыз қайта құрылымдалған болса;
- депозиттегі жинақтардан- алдын ала қарыз берілген жағдайда.
Бұл дегеніміз, енді зейнетақы жинақтарының артығын пайдалана отырып, несие бойынша ішінара немесе толық мерзімінен бұрын өтеу кезінде тек негізгі қарызды ғана өтеуге болады. Біржолғы зейнетақы төлемі есебінен айсайынғы төлемді толық жабу мүмкін болмайды. Несие бойынша сыйақы (пайыздар) және айсайынғы төлем құрамына кіретін басқа даілеспе төлемдерді қарыз алушы өз қаражаты есебінен төлеуі тиіс",- делінген хабарламада.
- алдымен несие бойынша сыйақы және басқа даілеспе төлемдер қарыз алушының өз қаражаты есебінен төленеді;
- содан кейін негізгі қарыз зейнетақы жинақтарының артығы есебінен өтеледі.
Осыған байланысты Отбасы банкіндегі ағымдағы және арнайы шоттарда қажетті қаражаттың алдын ала болуын қамтамасыз ету қажет. Банктің қашықтан көрсетілетін қызметтерін- мобильді қосымшаны және otbasybank.kz сайиындағы жеке кабинетті- жаңа талаптарға бейімдеу мақсатында Отбасы банк біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалана отырып, қарыздарды ішінара немесе толық өтеуге арналған өтінімдерді қабылдауды уақытша тоқтатуға мәжбүр",- делінген банк хабарламасында.
- айсайынғы төлемнің жалпы сомасы- 74 825 теңге;
- тұрғын үй қарызы бойынша сыйақы (пайыздар)- 6 175 теңге;
- негізгі қарыз- 65 699 теңге.
- (100 000- 65 699 = 34 301 теңге)
- қосымша түрде негізгі қарызды өтеуге бағытталады.
- тағы бір мысал келтіре кетейік
- банктің сыйақысын (пайыздарын) төлеу;
- депозитке міндетті жинақ жарнасын аудару.
- айсайынғы төлемнің жалпы сомасы- 75 000 теңге;
- алдын ала қарыз бойынша сыйақы- 25 000 теңге;
- депозитке міндетті жарна- 50 000 теңге.
Президент жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі инвесторлар мен мемлекет арасындағы диалогтің негізгі алаңына айналды - сарапшылар
Қазақстан осы көрсеткіш бойынша Орталық Азия өңірінде белгілі бір жағдайларда көшбасшы орында тұр. ЕҚДБ ұлттық экономиканың түрлі салаларына инвестиция салатын шетелдік инвесторлардың серіктесі екенін мақтан тұтады", - деп атап өтті ол.
- фармацевтика саласындағы локализациялық өндірісті дамытуға бағытталған жоба;
- тамақ қоспаларын өндіру секторында қаржыландыруды қамтамасыз ету;
- өндірістік қуаттарды кеңейту және елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін Қазақстанға инвестиция салатын халықаралық және еуропалық компанияларды қолдау.
Медициналық өндірістерді локализациялау - бұл азаматтардың өмірлік маңызды препараттарға қол жеткізуі мәселесі. Мен бүгін бизнес пен Денсаулық сақтау министрлігі жаңа инвестициялық келісімшарттарға қол қоюға мүмкіндік беретін шешімдерге келгенін қуана хабарлаймын", - деп атап өтті Адам Алексейюк.
Біз Polpharma Santo компаниясы ретінде инвестициялауды жалғастырамыз және Қазақстан азаматтарына кардиология, онкология және антибиотиктер саласындағы терапияның жаңа әдістеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін келісімшарт бойынша жұмысты аяқтаймыз. Аталған келісімшартты аяқтау - бұл біздің жылдар бойы дайындаған серпінді жұмысымыз. Өткен жылы біз өзіміздің инновациялық және зертханалық орталықтарымызды салдық, ал осы жылдың сәуір айында өзіміздің R&D орталығымызды ашамыз. Біз Қазақстан азаматтарына аса маңызды дәрі-дәрмектерді жеткізу үшін барынша жылдам дамуға дайынбыз", - деді компания басшысы.
Таңбалау және сериялау пациенттердің қауіпсіздігі үшін өте маңызды. Бұл бізге зияткерлік меншік құқығымызды қорғау үшін бизнесті де, пациенттер үшін контрафактілік өнімдердің болмауын қамтамасыз ету үшін мемлекетті де толық бақылауға мүмкіндік береді. Ал дәрі-дәрмектерге қатысты контрафакт - бұл өте маңызды мәселе", - деп атап өтті ол.
Қазір инвестициялар туралы жаңа келісімдер қаралуда және денсаулық сақтау, құрылыс, көлік-логистика, жер қойнауын пайдалану және тағы да басқа салаларда ауқымды жұмыстар жүргізілуде", - деп атап өтті ол.
Егер біз жасанды интеллект қолданатын компанияларды қарастыратын болсақ, онда олар бүгінгі күні басқа ұйымдарға қарағанда 20-40% өнімді жұмыс істеуде. Олар компания ішіндегі жағдайға жан-жақты қарап, сол арқылы бизнес үшін дұрыс data-driven шешімдерін әзірлей алады", - деп атап өтті Сәкен Жұмашев.
Бұл шын мәнінде өте маңызды сәт, өйткені мұндай алаң шетелдік инвесторларға Қазақстандағы операциялық қызметі кезінде кездесетін мәселелерді көтеруге мүмкіндік береді. Қазақстан тарапы күткен стратегия әзірлеу және мемлекет пен шетелдік инвесторлар арасындағы мүдделер теңгерімін сақтау үшін қандай да бір бірлескен, екіжақты тиімді шешімдер табу", - деп атап өтті Ерлан Досымбеков.
Олжас Бектенов шетелдік инвестициялар тарту мәселесі бойынша кеңес өткізді
Президент барлық мемлекеттік орган мен ұйымның алдына сапалы инвестициялар ағынын арттыру және қосылған құны жоғары серпінді жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету міндетін қойды. Инвестициялық саясаттың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы өзектендірілді. Қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру, өнімді еңбекті ынталандыру, инвесторлар құқықтарын қорғау, жүзеге асырудың барлық кезеңінде ел үшін маңызды жобаларды қолдау мақсатында бірлесіп жұмыс істеуіміз қажет", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокуратура инвестициялық жобаларды сүйемелдейді. Біз орындалуы міндетті алдын ала жазбаша ескертулер мен нұсқаулар береміз. Бұл өте маңызды. Инвесторларды қорғау мақсатында халықаралық құқықтық ынтымақтастық жөніндегі қызметті үйлестіреміз және жүзеге асырамыз. Мемлекеттік органдармен бірлесіп барлық инвестициялық жобаларға тексеру жүргіземіз. Тұтас көрінісі айқындалған соң, барлық жобаларды жедел сүйемелдеуге көшеміз", - деп атап өтті Берік Асылов.
Әрбір шетелдік немесе қазақстандық инвестор өз мүдделерінің қорғалғанына, даулар әділ түрде шешілетініне, ал мемлекеттік институттар ашық және болжамды ережелер шеңберінде әрекет ететініне сенімді болуы тиіс. Көптеген мәселелердің түп-тамыры бюрократияда және жергілікті жерлердегі процестердің созбалаңға салынуында жатыр. Біздің экономикамызға инвестиция салуға дайын инвестордың бірнеше ай бойы қарапайым техникалық шарттарды немесе жерге құқық белгілейтін құжаттарды ала алмауы - жол берілмейтін жағдай. Бұл - ел экономикасы үшін тікелей шығын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Отандық тауар өндірушілерімен жасалған келісімшарттар көлемі 23%-ға артты
Өткен жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде мемлекеттік сатып алулар туралы жаңа заң күшіне енді. Бұл заң сатып алу рәсімдерін жеделдету, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, сондай-ақ сатып алу процестерін одан әрі автоматтандыру бағытында маңызды бетбұрыс болды", - деп атап өтті ол.
Қорытындылар бес күн ішінде шығарылады. Рейтингтік-балдық жүйенің негізгі критерийлері: жұмыс тәжірибесі, компанияның қаржылық тұрақтылық көрсеткіші, белгілі бір әкімшілік-аумақтық бірлікке тиесілігі және т.б. Салыстыру үшін айтсақ, бұл заң қабылданғанға дейін конкурстық рәсімдер кемінде 60 күнге созылса, рейтингтік-балдық жүйе енгізілгеннен кейін бұл рәсімдер орта есеппен 5 күнде аяқталады. Рейтингтік-балдық жүйе қолданылмаған жағдайда, әдеттегі конкурстар 10 жұмыс күніне дейін созылады", - деп атап өтті Дәурен Кеңбейіл.
- Ақмола облысында 6 жұмыс күні ішінде құны 1,8 млрд теңге болатын спорт кешенінің құрылысына қатысты мемлекеттік сатып алу бойынша жеңімпаз анықталып, мердігер ретінде Көкшетау қаласындағы жергілікті "Строй БК" ЖШС танылды.
- Ұлытау облысында 5 жұмыс күні ішінде құны 1,1 млрд теңге болатын жалпы білім беретін мектеп құрылысы бойынша конкурс жеңімпазы анықталып, мердігер болып Жезқазған қаласындағы өңірлік "Астана Премиум Строй" ЖШС белгіленді.
Бұл шаралар отандық тауар өндірушілерді қолдауға, сондай-ақ отандық өндірісті ынталандыруға бағытталған. Аталған шаралар өткен жылдың қорытындысы бойынша отандық өндірушілермен жасалған келісімшарттар санын едәуір арттыруға, сондай-ақ отандық өндірушілермен жасалған келісімшарттардың жалпы сомасын ұлғайтуға мүмкіндік берді", - деп түсіндірді вице-министр
Реформа мемлекеттік сатып алу саласындағы адал емес қатысушыларға қосарланған тосқауыл қалыптастырды. Бір жағынан, жалған мәлімет ұсыну мүмкіндігі күрделене түсті, екінші жағынан, бұған дейін заңбұзушылыққа жол берген тұлғалар үшін тұрақты қаржылық жауапкершілік енгізілді. Осылайша мемлекеттік сатып алуға жауапты қатысу мәдениеті қалыптасып, онда іскерлік бедел мен адалдық мемлекеттік сатып алуға қатысудың негізгі факторына айналуда", - деп атап өтті Дәурен Кеңбейіл.
Қазақстан мен Германия сауда-инвестициялық әріптестікті тереңдету бағытын растады
Қазақстан Германиямен сауда-инвестициялық өзара іс-қимылды дамытуды стратегиялық басымдық ретінде қарастырады. Сауданы әртараптандыруға, экономиканың негізгі салаларына жаңа технология енгізуге баса назар аудара отырып, бұл процесті жүйелі және ұзақмерзімді жүргізуге ниетті", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Германия үшін Орталық Азия елдерімен, әсіресе Қазақстанмен стратегиялық аймақтық әріптестіктің маңызы зор. Біз елдің аймақтағы рөлін жоғары бағалаймыз және оның көпвекторлы саясатына оң баға береміз. Біздің елдеріміз арасында ынтымақтастықты кеңейтуге деген өзара мүдде бар. Маңызды жаһандық өзгеріс жағдайында өзара іс-қимыл әлеуетін арттыруды анықтау маңызды", - деп атап өтті ол.
ҚР Энергетика министрлігі мен Korea Eximbank энергетикалық ауысу мәселелеріндегі ынтымақтастықты талқылады
Қазақстан үшін энергетика секторын дамыту, энергиямен жабдықтаудың сенімділігін арттыру және халықаралық қаржыландыруды тарту басты міндеттердің бірі. EIPP бағдарламасы инновациялық жобалық шешімдерді әзірлеу және инфрақұрылымдық бастамаларды іске асыру тұрғысынан практикалық қызығушылық тудырады", - деді вице-министр.
Қазақстанда туризмге салынған инвестиция көлемі 32%-ға өсіп, 1,2 трлн теңгеден асты
Саладағы басты көрсеткіштердің өскені байқалады. Орналастыру орындарының саны 4,5 мыңнан асқан. Ал осы орналастыру орындарының қызметін пайдаланған туристердің саны 10 млн-нан асты, яғни 12%-ға өскен. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық индексінде Қазақстан 119 елдің ішінен 52 орынға көтерілген. Бұған дейін 66 орында болғанбыз. Біздің алға қойған мақсатымыз - үздік елу елдің қатарына кіру", - деді туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов.
Абаттандырылған жаяу жүргіншілер жолы, қарау алаңдары, визит-орталықтар жасалады. Туристік өнімді жақсартудың нәтижесінде туристердің осы аймақта болу уақыты 7-10 күнге дейін ұзарады деген ойдамыз. Демек келушілерден түсетін кіріс те айтарлықтай көбейеді. Жалпы алғанда, Кешенді жоспарды жүзеге асыру арқылы 2029 жылға қарай қонақ үй инфрақұрылымын кеңейтуге және туристердің санын тағы 150 мыңға көбейтуге болады. Осы саланы әрі қарай да жүйелі және кешенді түрде дамыту мақсатында сіздің тапсырмаңыз бойынша Туризмді дамыту тұжырымдамасын өзектендіруді бастадық. Министрлік Тұжырымдама бойынша жасалатын жаңа әрекеттер жоспарының жобасын дайындады, ол 100-ден астам тармақтан тұрады. Бірқатар орталық мемлекеттік органдардан, әкімдіктерден және ұлттық кәсіпкерлер палатасынан ұсыныстар алдық. Өткен аптада "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасы съезінің алдында туристік бизнеспен кездесу өткіздік. Онда көтерілген мәселелер Тұжырымдамада ескерілетін болады. Қосымша Қазақстанға туристерді тарту бойынша жаңа Маркетинг стратегиясын жүзеге асыру мәселесін де басты назарға алып отырмыз. Жалпы алғанда, 2029 жылға қарай ішкі туристер 11 млн адамға дейін, ал туризм саласында жұмыс істейтіндер 800 мың адамға дейін көбейеді деп күтілуде", - деді туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов.
Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің екінші отырысында "Таза парақтан" реттеу мен жүйелік бизнес мәселелері талқыланды
2025 жылғы 17 желтоқсанда Үкімет өтпелі кезеңге салықтық әкімшілендіруді түзету туралы шешім қабылдады. Аталған шешімді жүзеге асыру мақсатында осы жылдың 1 сәуіріне дейін салық берешегін төлеуге жататын өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару қағидалары әзірленді, кәсіпкерлік субъектілерін тарату және тоқтату рәсімдері қайта қаралды, сондай-ақ шағын және микро бизнеске қатысты кеңселік аудит жүргізу тәсілдеріне өзгерістер енгізілді. "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында тиісті нормативтік құқықтық актілердің жобалары орналастырылды және ақпан айының басында қабылданады деп жоспарлануда", - деп атап өтті Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Жәнібек Нұржанов.
