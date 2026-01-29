26.01.2026, 15:04 17961
Екінші буын зауыты мен Королев кен орны іске қосылды: Теңіз жақын арада өндірісті жаңғыртуға дайындалуда
Сурет: gov.kz
ҚР Энергетика министрлігі Атырау облысындағы кен орындарында өндірістік операцияларды қалпына келтіру бойынша айтарлықтай ілгерілеушілік туралы хабарлайды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Маңызды кезең ретінде 26 қаңтарда Екінші буын зауытының сәтті іске қосылуын атап өтуге болады. Қазіргі уақытта зауыт жұмысы бүгін таңғы сағат 04:00-де іске қосылған Королев кен орнының шикізаты есебінен қамтамасыз етілуде. Қазіргі уақытта шикізат ағыны тәулігіне 2 500 тоннаны құрайды. Мамандар жүйені толтыру және жобалық қуатқа шығу үшін мультифазалық ағынды беру көлемін жоспарлы түрде арттыруда.
Теңіз кен орнында қазіргі сәтте барлық күштер мен техникалық ресурстар толық жұмылдырылды. Энергетикалық нысандар мен электр энергиясын бөлу жүйелерін тексеру бойынша қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Ресми ақпаратқа сәйкес, нысанда қорытынды техникалық сынақтар өткізу үшін барлық қажетті персонал жұмылдырылған. Қазіргі таңда энергиямен жабдықтау жүйесінің қауіпсіз іске қосылуы расталды, Теңіз кен орны жақын арада іске қосылатын болады. "Теңізшевройл" компаниясына өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау (HSE) талаптарын қатаң сақтай отырып, өндірісті барынша жедел қалпына келтіру міндеті жүктелді.
Екінші буын зауытының сәтті іске қосылуына арнайы технологиялық өтпелі желі монтажының жедел аяқталуы септігін тигізді. Кестенің келесі маңызды кезеңі - 2 ақпан. Бұл күнге қарай компрессор мен төрт трансформаторды пайдалана отырып, Қысымды арттыру жүйелері арқылы жұмысты қайта жандандыру жоспарлануда. Бұл Технологиялық желілер кешені мен Екінші буын зауытына шикізатты толыққанды әрі тұрақты беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Энергетика министрлігі мен "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ ТШО-ға техникалық шараларды үйлестіруде жан-жақты қолдау көрсетіп, жағдайға сағат сайынғы мониторинг жүргізуде.
Барлық қалпына келтіру жұмыстарын тікелей Теңіз кен орнында жедел бақылау және үйлестіру мақсатында ведомство мен ұлттық компания басшылығы сол жерде тұрақты түрде жұмыс істеуде. Атап айтқанда, ҚР Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев пен "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ ірі мұнай-газ жобалары департаментінің директоры Жандос Жылқайдаров бақылауды тікелей нысан басында жүзеге асыруда.
Өндірістік циклді қалпына келтіру мәселесі Энергетика министрлігі басшылығының ерекше әрі тұрақты бақылауында. ТШО компаниясы сенімді өндірістік қызметті қамтамасыз етуге бейілділігін сақтай отырып, барлық инфрақұрылымның дайындығы мен процестердің қауіпсіздігі расталған сайын өндіріс көлемін кезең-кезеңімен арттыратын болады.
Қазақстан инвестицияларды тартудың проактивті моделіне көшуде
Қазақстан 2024 жылмен салыстырғанда бір позицияға көтеріліп, IMD әлемдік инвестициялық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде 69 елдің ішінде 34-ші орынға ие болды. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Арнайы инвестициялық кеңес отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Moody’s, Standard & Poor's және Fitch халықаралық рейтинг агенттіктері инвестициялық сенімділік деңгейінде Қазақстанның тәуелсіз рейтингін тұрақты түрде растайды. IMD рейтингінде еліміз Жапония, Кувейт және Португалия елдерінен көш ілгері тұр.
Бұл ретте, Серік Жұманғарин атап өткендей, геосаяси факторларға байланысты инвестициялық белсенділіктің жаһандық төмендеуі жағдайында Қазақстан инвестициялық тартымдылықты сақтау жөніндегі саясатты дәйекті түрде жүзеге асыруда.
Бүгінде елімізде инвестициялар тартудың үш деңгейлі жүйесі: сыртқы (шетелдік мекемелер), орталық (ОМО) және аймақтық деңгейлер (ЖАО) жұмыс істейді. Fast Track ("жасыл дәліз") және "прокурорлық сүзгі" тетіктері енгізілді, өңірлік инвестициялық штабтар жұмыс істеуде, "Күрделі мәселелер мен инвесторлардың шағымдарының бірыңғай тізілімі" қалыптастырылуда. 2025 жылы 30 инвестициялық келісім жасалды.
Бизнесті қолдау шараларын кеңейту жұмыстары жалғасуда: "Өрлеу" және "Іскер аймақ" жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламалары іске қосылды, АӨК үшін салықтық жеңілдіктер мен субсидиялар қолданылады, "Даму" қорының кепілдік құралдары енгізілді.
Инвестициялық ахуалды одан әрі жақсарту үшін Инвестициялық саясаттың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы өзектендірілді. Негізгі бастамалардың қатарында шетелдік инвестициялық өкілдіктер құру, Kazakhstan Investment House инвесторларын қолдау мен оларға қызмет көрсетудің бірыңғай ақпараттық орталығын іске қосу, инвесторлар құқықтарын қорғауды күшейту және қосылған құны жоғары жобаларға назар аудару мәселелері бар.
Мемлекет экономиканың тұрақты және ұзақмерзімді өсуін қамтамасыз ете отырып, терең өңдеу және шикізаттық емес экспорт кластерлерін дамытуға баса назар аударуда.
Бұдан бөлек, ҚР Сыртқы істер министрлігі "Kazakh Invest" ұлттық компаниясымен бірлесіп, шетелдік инвестициялар тарту бойынша жұмысты жүйелі негізде күшейтуде.
Қазақстан шикізатқа тәуелділікке негізделген "пассивті" модельден инвестициялық процестің барлық кезеңін - инвесторларды нысаналы түрде тартудан бастап оларды "жүзеге асқанға дейін" және инвестициядан кейінгі сүйемелдеуді бірыңғай үйлестіре отырып, проактивті модельге дәйекті түрде көшеді. Бұл формат үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес келеді және қазірдің өзінде нәтиже беруде: елімізге миллиардтаған долларға ірі жобалар тартылды.
Жаңа тәсіл шеңберінде басым салалық бағыттар айқындалды, "Kazakh Invest" ҰК-мен шетелдік өкілдіктер желісі кеңейтілуде, task force мамандандырылған жұмыс топтары және инвестициялық жобалар мониторингінің цифрлық құралдары енгізілуде. Бұл шараларды жүзеге асыру инвестициялық саясаттың ашықтығын арттыруға және Қазақстанның жаһандық инвестициялық ортадағы ұстанымын нығайтуға бағытталған.
Олжас Бектенов шетелдік инвестициялар тарту мәселесі бойынша кеңес өткізді
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов Бас прокурор Берік Асыловтың, Үкімет басшылығы және министрлер мен өңір әкімдерінің, сондай-ақ "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ, "Бәйтерек" ҰИХ, "Kazakh Invest" ҰК, "Атамекен" ҰКП басшылығының қатысуымен жаңа инвестициялық циклді іске қосу және сапалы инвестициялар көлемін арттыру жөніндегі Президент тапсырмасын жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Инвестицияларды сүйемелдеудің жаңа экожүйесінің бірыңғай құрылымын қалыптастыру бойынша Үкімет, Бас прокуратура, ұлттық компаниялар және өзге де ұйымдар жүргізіп жатқан жұмыстар қаралды.
Президент барлық мемлекеттік орган мен ұйымның алдына сапалы инвестициялар ағынын арттыру және қосылған құны жоғары серпінді жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету міндетін қойды. Инвестициялық саясаттың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы өзектендірілді. Қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру, өнімді еңбекті ынталандыру, инвесторлар құқықтарын қорғау, жүзеге асырудың барлық кезеңінде ел үшін маңызды жобаларды қолдау мақсатында бірлесіп жұмыс істеуіміз қажет", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін мемлекеттік аппараттың инвестициялар тарту және жаңа жобалар портфелін қалыптастыру тәсілдері қайта қаралды. Атап айтқанда, инвесторларды нысаналы түрде тартуды күшейтуді, сондай-ақ алдын ала әзірленген және келісілген пакет түрінде "инвестицияға тапсырыс" қалыптастыруды көздейтін проактивті модельге көшу жүзеге асырылуда.
Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өткен жылы негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 22,7 трлн теңгені құрағанын баяндады. Биыл 31,5 трлн теңге деңгейінде негізгі капиталға инвестициялар бойынша нысаналы бағдар белгіленді, ал тікелей шетелдік инвестициялар ағыны - $25,5 млрд. 1,1 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құра отырып, 16 трлн теңгеге 475 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған.
Бүгінгі таңда Ұлттық цифрлық инвестициялық платформада жүзеге асыру сатысында жалпыұлттық пулдың құны 74,5 трлн теңге болатын 1 047 жобасы тұр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 2,49 трлн теңгеге 273 жоба іске қосылды. Ал жалпы алғанда, Инвестициялық саясат тұжырымдамасына сәйкес инвестициялар көлемін 3 есе ұлғайту қажет.
Шетелдік инвесторлар тарту ісін нығайту туралы сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров баяндады. Ол инвесторларды нысаналы түрде тарту және инвестициялық ұсыныстарды қалыптастыру бойынша нақты жұмыс нәтижелерінен мысалдар келтірді. Олардың арасында CHN Corporation (Қарағанды облысындағы көмір-химия кешені, құны - $4 млрд), Roca Group (Қызылорда облысындағы жуынатын бөлмеге арналған сантехника мен жиһаз өндіретін зауыт, құны - $70 млн), Fufeng Group (Жамбыл облысындағы жүгеріні терең өңдеу зауыты, құны - $800 млн), UBM Group (Қостанай және Алматы облыстарындағы құрама жем дайындау зауыттары, құны - $58 млн), Shandong Yuwang Industrial (сояны терең өңдеу жобасы, құны - $250 млн) компаниялары бар. Сондай-ақ халықаралық консультанттармен бірлесіп басым бағыттар бойынша инвестициялық ұсыныстар әзірленгені атап өтілді. "Kazakh Invest" ҰК-ның Германия, АҚШ, ҚХР, Қатар, Ресей, Түркия және Малайзия сияқты негізгі бағыттарда өкілдіктерін орналастыра отырып, шетелдік өкілдіктерді ашу жұмыстары күшейтілуде.
Сондай-ақ жиын барысында инвесторлардың құқықтарын қорғау және жобаларды сүйемелдеудің құқықтық тетіктерін нығайту жөніндегі шаралар қаралды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ҚР БП-ның Заңсыз активтерді қайтару комитеті Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті болып қайта құрылды, ал Инвестициялық омбудсменнің функциялары Бас прокурорға жүктелді.
Премьер-министр бұл еліміздегі капиталдың құқықтық қорғалуын күшейтуге тиіс маңызды қадам екенін атап өтті. Үкімет осы жаңа институтпен өзара іс-қимылды толық қамтамасыз етуі керек.
Өз кезегінде Бас прокурор Берік Асылов жергілікті жерлерде инвест-прокурорлар жұмыс істей бастағанын атап өтті.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокуратура инвестициялық жобаларды сүйемелдейді. Біз орындалуы міндетті алдын ала жазбаша ескертулер мен нұсқаулар береміз. Бұл өте маңызды. Инвесторларды қорғау мақсатында халықаралық құқықтық ынтымақтастық жөніндегі қызметті үйлестіреміз және жүзеге асырамыз. Мемлекеттік органдармен бірлесіп барлық инвестициялық жобаларға тексеру жүргіземіз. Тұтас көрінісі айқындалған соң, барлық жобаларды жедел сүйемелдеуге көшеміз", - деп атап өтті Берік Асылов.
Бүгінгі таңда әкімшілік қысымды төмендетудің негізгі құралы "прокурорлық сүзгі" болып отыр: мемлекеттік органдардың 27 мың шешімі зерделеніп, мыңнан астам негізсіз бастамалар кейін қайтарылды, 500-ге жуық әкімшілік іс жүргізу жойылып, 400 заңсыз тексерулер тоқтатылды және өзге де 200 шектеу шараларын қолдануға жол берілмеді. Жалпы алғанда, бұл шаралар инвесторлардың қатысуымен болған сот дауларын 30%-ға, әкімшілік құқықбұзушылық туралы істердің 10%-ға, қылмыстық істердің 2 есе төмендеуіне ықпал етті.
Маңызды бағыт ретінде инвестициялық жобаларды сүйемелдеуді цифрландыру шарасы аталды: ол әрбір бастамаға "онлайн" режимде мониторинг жасауға және тәуекелдер мен кідірістерді нақты уақытта анықтауға мүмкіндік береді. Бас прокуратураның мәліметінше, соның арқасында 2 мыңға жуық инвестордың проблемалары шешіліп, 25 мың жұмыс орнын құруға жол ашатын 250 жобаның іске қосылуы қамтамасыз етілген. Сонымен қатар бірлесіп шешетін проблемалық мәселелер бар.
Ұлттық экономика министрлігі Сыртқы істер министрлігімен және Бас прокуратурамен бірлесіп, барлық ағымдағы инвестициялық жобаларды тексеруді қысқа мерзімде аяқтауы тиіс.
Олжас Бектенов инвесторлардың құқығын қорғау және қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру барлық мемлекеттік органның, әсіресе бизнеспен өзара іс-қимылдың алдыңғы қатарында тұрған органдардың ортақ міндеті екенін атап өтті.
Әрбір шетелдік немесе қазақстандық инвестор өз мүдделерінің қорғалғанына, даулар әділ түрде шешілетініне, ал мемлекеттік институттар ашық және болжамды ережелер шеңберінде әрекет ететініне сенімді болуы тиіс. Көптеген мәселелердің түп-тамыры бюрократияда және жергілікті жерлердегі процестердің созбалаңға салынуында жатыр. Біздің экономикамызға инвестиция салуға дайын инвестордың бірнеше ай бойы қарапайым техникалық шарттарды немесе жерге құқық белгілейтін құжаттарды ала алмауы - жол берілмейтін жағдай. Бұл - ел экономикасы үшін тікелей шығын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Премьер-министр "Kazakh Invest" ҰК мен әкімдіктер қызметін жіберген кемшіліктері және мақұлданған жобаларды жүзеге асыруға кедергі келтіргені үшін сынға алды. Бүгінгі таңда өңірлерге жүзеге асыруға ұсынылған 25 жобаның үшеуі ғана белсенді түрде жүргізілуде. "Kazakh Invest" ҰК АҚ басқарма төрағасы Сұлтанғали Кенжеқұловқа ескерту жасалды.
Олжас Бектенов мемлекеттік органдарға үш күн ішінде қалған инвестициялық жобалар бойынша барлық қажетті шешімдерді қабылдауды тапсырды. Нақты нәтиже болмаған жағдайда кінәлі лауазымды тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралады. Инвесторлар қызметіне кедергі келтіру фактілеріне қатысты барлық материал Бас прокуратураға жолданды.
Отандық тауар өндірушілерімен жасалған келісімшарттар көлемі 23%-ға артты
Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сатып алу жүйесін жаңғырту міндетін қойды. Осы тапсырма шеңберінде 2025 жылғы қаңтардан бастап күшіне енген "Мемлекеттік сатып алу туралы" заң қабылданды. Қаржы вице-министрі Дәурен Кеңбейіл қабылданған шаралар нарық қатысушылары үшін де, жалпы жүйе үшін де айтарлықтай нәтиже көрсете бастағанын айтты. Заң тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілер үшін ашық әрі бәсекеге қабілетті жағдай қалыптастыруға мүмкіндік беріп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оның айтуынша, реформаның басты нәтижесі сатып алу рәсімдерінің мерзімін түбегейлі қысқарту және артық бюрократиялық кедергілерді жою болды.
Өткен жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде мемлекеттік сатып алулар туралы жаңа заң күшіне енді. Бұл заң сатып алу рәсімдерін жеделдету, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, сондай-ақ сатып алу процестерін одан әрі автоматтандыру бағытында маңызды бетбұрыс болды", - деп атап өтті ол.
Реформаның басты элементі - рейтингтік-балдық жүйе қолданылатын конкурстық рәсім, онда шешімдер адам қатысуынсыз, автоматты түрде, ЖИ элементтерін пайдалану арқылы қабылданады.
Қорытындылар бес күн ішінде шығарылады. Рейтингтік-балдық жүйенің негізгі критерийлері: жұмыс тәжірибесі, компанияның қаржылық тұрақтылық көрсеткіші, белгілі бір әкімшілік-аумақтық бірлікке тиесілігі және т.б. Салыстыру үшін айтсақ, бұл заң қабылданғанға дейін конкурстық рәсімдер кемінде 60 күнге созылса, рейтингтік-балдық жүйе енгізілгеннен кейін бұл рәсімдер орта есеппен 5 күнде аяқталады. Рейтингтік-балдық жүйе қолданылмаған жағдайда, әдеттегі конкурстар 10 жұмыс күніне дейін созылады", - деп атап өтті Дәурен Кеңбейіл.
Рейтингтік-балдық жүйені қолдану тәжірибесі өңірлік деңгейде өз нәтижесін көрсете бастады, мысалы:
- Ақмола облысында 6 жұмыс күні ішінде құны 1,8 млрд теңге болатын спорт кешенінің құрылысына қатысты мемлекеттік сатып алу бойынша жеңімпаз анықталып, мердігер ретінде Көкшетау қаласындағы жергілікті "Строй БК" ЖШС танылды.
- Ұлытау облысында 5 жұмыс күні ішінде құны 1,1 млрд теңге болатын жалпы білім беретін мектеп құрылысы бойынша конкурс жеңімпазы анықталып, мердігер болып Жезқазған қаласындағы өңірлік "Астана Премиум Строй" ЖШС белгіленді.
Осылайша, вице-министр атап өткендей, жаңа заң бірқатар бюрократиялық рәсімдерді алып тастауға, сатып алуларды жеңілдетуге және мерзімдерді едәуір қысқартуға мүмкіндік берді.
Сонымен қатар реформа отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталды. Заңда қазақстандық компанияларды қамтамасыз етудің барлық түрінен босату, айыппұл санкцияларын азайту, тауар жеткізудің ең минималды мерзімін 15 күннен 60 күнтізбелік күнге дейін ұзарту, сондай-ақ төлем мерзімін 30 жұмыс күнінен 10 жұмыс күніне дейін қысқарту қарастырылған.
Нысандарды салуда EPC және EPC-F келісімшарттары түріндегі жаңа құралдар енгізілді, бұл сатып алу процесін және жалпы құрылыс жұмыстарын жеделдетуге мүмкіндік берді. Бюрократиялық рәсімдердің қысқартылуы айтарлықтай экономикалық тиімділікке қол жеткізуді қамтамасыз етті.
Мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заң отандық компаниялар үшін маңызды преференцияларды бекітті. Соның арқасында қазақстандық өндірушілерге келісімшарттар жасасу кезінде басымдық беру құқығы, шарт сомасының 50% көлемінде міндетті аванс төлеу, сондай-ақ банктік кепілдіктер ұсынудан босату және айыппұл санкциялары бойынша жеңілдетілген талаптар қарастырылған.
Бұл шаралар отандық тауар өндірушілерді қолдауға, сондай-ақ отандық өндірісті ынталандыруға бағытталған. Аталған шаралар өткен жылдың қорытындысы бойынша отандық өндірушілермен жасалған келісімшарттар санын едәуір арттыруға, сондай-ақ отандық өндірушілермен жасалған келісімшарттардың жалпы сомасын ұлғайтуға мүмкіндік берді", - деп түсіндірді вице-министр
Қаржы министрлігінің деректеріне сәйкес, 2025 жылы отандық тауар өндірушілермен жасалған келісімшарттардың жалпы сомасы 2024 жылмен салыстырғанда 23%-ға өсіп, 460 млрд теңгеге жетті. Мұндай өсім мақсатты мемлекеттік қолдаудың жергілікті өнімге деген сұранысты ынталандырып, қазақстандық компаниялар үшін тапсырыстар көлемін тікелей арттырып отырғанын айқын көрсетеді.
Мемлекеттік сатып алудағы реформа нарықты алақол қатысушылардан тазарту жолындағы маңызды қадам болды. Оның негізгі мақсаты - барлық компания үшін тең және ашық жағдай қалыптастыру, яғни құжаттармен айла-шарғы жасайтын немесе күмәнді беделге ие тұлғалар емес, сапасы мен бағасы тиімді ұсыныс берген қатысушылардың жеңіске жетуін қамтамасыз ету. Ең алдымен, мердігерлердің жұмыс тәжірибесін растауға қойылатын талаптар күшейтілді. Жалған немесе бұрыс мәліметтерді іріктеп алып тастауға мүмкіндік беретін қатаң тексеру критерийлері енгізілді.
Реформаның маңызды элементтерінің бірі - нарық қатысушыларының жауапкершілігін күшейту. Заңға сәйкес сенімсіз жеткізушілерге қатысты автоматты санкциялар енгізілді. Бұған дейін жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген компаниялар жаңа өтінімдер берген кезде конкурстық бағалау барысында автоматты түрде ұпай жоғалтатын.
Осылайша, жүйе адал емес қатысушыларға қатысты қосарланған тосқауыл қалыптастырды: бір жағынан, жалған мәлімет ұсыну мүмкіндігі күрделенді, екінші жағынан - жол берілген заңбұзушылықтар үшін тұрақты қаржылық және іскерлік беделге қатысты жауапкершілік енгізілді.
Реформа мемлекеттік сатып алу саласындағы адал емес қатысушыларға қосарланған тосқауыл қалыптастырды. Бір жағынан, жалған мәлімет ұсыну мүмкіндігі күрделене түсті, екінші жағынан, бұған дейін заңбұзушылыққа жол берген тұлғалар үшін тұрақты қаржылық жауапкершілік енгізілді. Осылайша мемлекеттік сатып алуға жауапты қатысу мәдениеті қалыптасып, онда іскерлік бедел мен адалдық мемлекеттік сатып алуға қатысудың негізгі факторына айналуда", - деп атап өтті Дәурен Кеңбейіл.
Сенімді арттыру мақсатында мемлекеттік сатып алуға қоғамдық мониторинг енгізіліп, барлық рәсім жаңа Бірыңғай сатып алу платформасына шоғырландырылды. Шағымдану тәртібі жеңілдетілді, осы ретте шағым беру сатып алу процесін тоқтатпайды. Бұл шаралар шағымдардың жалпы санын 23%-ға қысқартуға мүмкіндік берді.
Мемлекеттік сатып алулар жүйесін жетілдіру жұмыстары жалғасуда.
Қазақстан мен Германия сауда-инвестициялық әріптестікті тереңдету бағытын растады
Сурет: gov.kz
ҚР Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Германия Сыртқы істер министрлігінің Саяси директоры Доминик Муттермен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Келіссөз барысында Қазақстан екіжақты өзара іс-қимылдың барлық спектрі бойынша Германиямен әріптестікті одан әрі нығайтуды дәйекті түрде көздейтіні және оны Еуропалық одақтағы негізгі стратегиялық әріптестің бірі ретінде қарастыратыны атап өтілді. Сауда-инвестициялық ынтымақтастық дәстүрлі түрде Қазақстан-Германия қатынасының негізі және қозғаушы күші екені айқын.
Қазақстан Германиямен сауда-инвестициялық өзара іс-қимылды дамытуды стратегиялық басымдық ретінде қарастырады. Сауданы әртараптандыруға, экономиканың негізгі салаларына жаңа технология енгізуге баса назар аудара отырып, бұл процесті жүйелі және ұзақмерзімді жүргізуге ниетті", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Германия Қазақстан Республикасының сауда әріптестерінің арасында жетінші орында. 2025 жылғы қаңтар-қараша қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы $3,9 млрд болса, оның ішінде экспорт - $1,2 млрд (+7,9%), импорт - $2,7 млрд (+6,1%).
Өзара сауда құрылымын әртараптандыру, сондай-ақ экономиканың негізгі секторларындағы жаңа технологиялар трансферін кеңейту басым міндет ретінде белгіленген.
Екі ел арасында тұрақты экономикалық диалог қалыптасқаны атап өтілді. Онда Үкіметаралық комиссия мен Іскерлік кеңес шешуші рөл атқарады. Бұл тетіктер өлшемелі нәтиже берді: германиялық компаниялардың қатысуымен Қазақстанда €49,7 млрд сомасына 36 инвестициялық жоба іске асырылып, оның ішінде 23 жоба пайдалануға берілді. Қалыптасқан негіз ынтымақтастықтың неғұрлым технологиялық күрделі форматына көшуге мүмкіндік беретіні атап көрсетілді.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жаңғыртуды және неміс банктері мен сақтандыру құралдарының қатысуымен "жасыл" энергетиканы дамытуды қосқанда, стратегиялық маңызы бар жобаларды бірлесіп қаржыландыруды күшейту мәселесіне ерекше назар аударылды. Бірлескен қаржыландырудың қазақстандық-германдық тетігін белсенді іске қосу ұсынылып отыр. Қазақстандық тарап Германияның қаржы институттары мен компанияларының қатысуымен, оның ішінде "жасыл" болат бағыты бойынша ынтымақтастықты дамыту перспективасымен сутегі және "жасыл" энергетика саласындағы бірлескен бастамаларды іске асыруға әзірлігін растады.
Германия Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешендегі негізгі әріптесінің бірі болып қала беретіні де атап өтілді. Бұған дейін тараптар арасында Орталық Азиядағы Орнықты егіншілік өңірлік орталығының тұжырымдамасы келісілген болатын. Қазіргі уақытта Орталық құру және одан әрі ынтымақтастықтың стратегиялық бағыты мен форматын айқындайтын Үйлестіру кеңесін қалыптастырудың практикалық жұмысы басталды.
Өз кезегінде Доминик Муттер Қазақстанмен өзара іс-қимылдың маңыздылығын атап өтті.
Германия үшін Орталық Азия елдерімен, әсіресе Қазақстанмен стратегиялық аймақтық әріптестіктің маңызы зор. Біз елдің аймақтағы рөлін жоғары бағалаймыз және оның көпвекторлы саясатына оң баға береміз. Біздің елдеріміз арасында ынтымақтастықты кеңейтуге деген өзара мүдде бар. Маңызды жаһандық өзгеріс жағдайында өзара іс-қимыл әлеуетін арттыруды анықтау маңызды", - деп атап өтті ол.
Кездесу соңында тараптар ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге және екіжақты өзара іс-қимыл әлеуетін арттыруға өзара мүдделілігін растады.
ҚР Энергетика министрлігі мен Korea Eximbank энергетикалық ауысу мәселелеріндегі ынтымақтастықты талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің өкілдері Корея Республикасының Экспорт-импорт банкі (Korea Eximbank) делегациясымен кездесті. Тараптар энергетикалық ауысу бағытындағы ынтымақтастық перспективаларын және бірлескен жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында корей тарапы Economic Innovation Partnership Program (EIPP) бағдарламасын таныстырып, оның мақсаттары, іске асыру тетіктері мен кезеңдері, сондай-ақ Korea Eximbank-тің бағдарлама үйлестірушісі және EIPP аясында әзірленетін жобалардың қаржылық серіктесі ретіндегі рөлі жөнінде мәлімет берді.
Жиында бағдарламаның Корея Үкіметінің гранттық бастамасы екені айтылды. EIPP мемлекеттік саясатты әзірлеуге, мастер-жоспарлар мен техникалық-экономикалық негіздемелерді дайындауға бағытталған және инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді.
Кездесуге ҚР Энергетика вице-министрі Бақытжан Ілияс қатысып, ұсынылған бағдарламаның өзектілігін және саланы дамытудағы басымдықтарға сәйкестігін атап өтті.
Қазақстан үшін энергетика секторын дамыту, энергиямен жабдықтаудың сенімділігін арттыру және халықаралық қаржыландыруды тарту басты міндеттердің бірі. EIPP бағдарламасы инновациялық жобалық шешімдерді әзірлеу және инфрақұрылымдық бастамаларды іске асыру тұрғысынан практикалық қызығушылық тудырады", - деді вице-министр.
Энергетикалық ауысым бағытындағы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесін талқылау барысында қазақстандық тарап Алатау Сити қаласының құрылысын корей бизнесінің қатысуымен жүзеге асырылатын әлеуетті инвестициялық және инфрақұрылымдық жоба алаңы ретінде қарастыруды ұсынды.
Сонымен қатар тараптар әділетті энергетикалық ауысудың инвестициялық платформасын (JETP) құру бойынша ынтымақтастықты дамытуға мүдделілік танытты. Жоспарланған платформа энергетикалық инфрақұрылымды жаңғырту, жобаларды құрылымдау, сүйемелдеу және қаржыландыруға, сондай-ақ озық технологиялық және цифрлық шешімдерді енгізуге бағытталмақ.
Корей тарапы EIPP бағдарламасы аясында бірлескен жобалар мен ұсыныстарды қарастыруға дайын екенін мәлімдеді.
Қазақстанда туризмге салынған инвестиция көлемі 32%-ға өсіп, 1,2 трлн теңгеден асты
Халықаралық туристерді тарту және заңнамалық қолдау - Президенттің саланың даму қарқынын екі есеге арттыру жөніндегі тапсырмасын орындауға басты негіз. Үкімет отырысында ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі жұмыс қорытындылары мен жоспарлары туралы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы "Түркістан" газетіне берген сұхбатында туризмді дамытуға екі есе көп күш салуды тапсырған болатын. Сонымен бірге Жолдау барысында инфрақұрылымды кешенді дамыту жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігі екенін де атап өтті.
Ал халықаралық туристерді тарту мен туризм саласындағы саясатты заңнамалық тұрғыда орталық деңгейде қамтамасыз етуді тапсырды.
Саладағы басты көрсеткіштердің өскені байқалады. Орналастыру орындарының саны 4,5 мыңнан асқан. Ал осы орналастыру орындарының қызметін пайдаланған туристердің саны 10 млн-нан асты, яғни 12%-ға өскен. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық индексінде Қазақстан 119 елдің ішінен 52 орынға көтерілген. Бұған дейін 66 орында болғанбыз. Біздің алға қойған мақсатымыз - үздік елу елдің қатарына кіру", - деді туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов.
Инвестиция тарту бағыты бойынша да белсенді жұмыс жүргізілуде. Ресми статистикаға сәйкес 2025 жылы туризм саласына салынған инвестиция көлемі 32%-ға өсті. Бұл - 1 трлн 254 млрд теңге. Министрліктің тізімінде жүзеге асырылу жоспарланған 328 инвестициялық жоба қамтылған.
Негізгі жобалардың қатарында "Ой-Қарағай" тау-шаңғы курорты, Hilton және Mandarin Oriental қонақ үй кешендері, "Жібек жолы" ойын-сауық кешені, Keruen Inn жол бойындағы сервистік объектілер желісі бар. Аталған жобаларды жүзеге асыру туризм саласында шамамен 10 мың тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді.
Бұдан бөлек, бірыңғай стильді ұстану бойынша ұсынымдар да әзірленді. Әкімдіктер жергілікті аумақтың ерекшеліктерін ескере отырып, әр курорттық аймақтың дизайн-кодын бекітуді ұсынамыз. Қонаев, Павлодар қалаларында және Бурабай курорттық аймағында стандарттарға сәйкес осындай жағажай үлгілері бар. Тәжірибе алмасу мақсатында басқа аймақтардың өкілдеріне арнап Қонаев қаласының қалалық жағажайына барып, көріп қайту шарасы ұйымдастырылды. Осы тәжірибені барлық жерде енгізген жөн. Аталған мәселелерді жүйелі түрде шешу үшін 2026-2029 жылдарға арналған Жол картасы жобасы әзірленді. Бұл құжат курорттық аймақтарды қажет инфрақұрылыммен жабдықтауға және туристердің демалуына қолайлы жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар кешенін қарастырады. Жоба мемлекеттік органдармен алдын ала келісілген. Әкімдіктерге Жол картасын белгіленген мерзімде жүзеге асыру тапсырылды. Министрлік маусым басталғанға дейін курорттық аймақтарды тексеру жұмысын жалғастыратын болады.
Мемлекет басшысы Қазақстандағы туризм саласын дамытудағы басымдыққа ие аймақтарды белгіледі. Олар: Алматы тау кластері, Щучинск-Бурабай курорттық аймағы және Маңғыстау туристік аймағы. Жоғарыда аталған аумақтар үшін Кешенді даму жоспарлары жасалды, оған инфрақұрылым құру, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, саланы ілгерілету мен цифрландыру кіреді. Кешенді даму жоспары аясында Алматы тау кластерінде жұмыс істеп тұрған тау-шаңғы курорттарын кеңейту мен оларды бірыңғай жүйеге біріктіру жоспарланып отыр.
Қосымша түрде 30 арқанжол мен шаңғы тебетін 161 шақырым жол пайда болады. Осы арқылы қазіргі жүктемені азайтып, жыл сайын келетін туристер ағынын 5 млн адамға дейін көбейтуге болады. Бұл жобаның аталған аймақ үшін үлкен әлеуметтік-экономикалық әсері бар, себебі, әлемдік тәжірибеге сүйенсек, тауда шаңғы тебетін бір турист жағажайға баратын туристпен салыстырғанда жеті есе көп ақша жұмсайды.
Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың кешенді жоспары аясында инфрақұрылымды дамыту арқылы Щучье мен Бурабай көлдеріне түсіп тұрған жүктемені Қатаркөл, Кіші және Үлкен Шабақты, Жөкей көлдеріне бөлу көзделген. Кешенді жоспарды жүзеге асыру шеңберінде өткен жылы Бурабай кентінде "Променад" аймағы, 10 шақырымға созылған веложол салынды; 8 жаңа қарау алаңы, 4 автотұрақ пайдалануға берілді; Щучье көліндегі қоғамдық жағажай абаттандырылды; қосымша 15 дәретхана орнатылды; экскурсиялық тікұшақ туры іске қосылды.
Жалпы алғанда, Кешенді жоспарды іске асыру арқылы 2029 жылдың соңына дейін шетелден келетін туристерді 94 мың адамға дейін, туризм саласында жұмыс істейтіндерді 32,5 мың адамға дейін көбейтуге болады. Келесі басымдыққа ие дестинация - Маңғыстау туристік аймағы. "Жылы жағажай" және "Кендірлі" курорттық аймақтарын дамыту, Бозжыра, Тамшалы және тағы сол сияқты ерекше табиғи объектілердің қолжетімді болуын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
Абаттандырылған жаяу жүргіншілер жолы, қарау алаңдары, визит-орталықтар жасалады. Туристік өнімді жақсартудың нәтижесінде туристердің осы аймақта болу уақыты 7-10 күнге дейін ұзарады деген ойдамыз. Демек келушілерден түсетін кіріс те айтарлықтай көбейеді. Жалпы алғанда, Кешенді жоспарды жүзеге асыру арқылы 2029 жылға қарай қонақ үй инфрақұрылымын кеңейтуге және туристердің санын тағы 150 мыңға көбейтуге болады. Осы саланы әрі қарай да жүйелі және кешенді түрде дамыту мақсатында сіздің тапсырмаңыз бойынша Туризмді дамыту тұжырымдамасын өзектендіруді бастадық. Министрлік Тұжырымдама бойынша жасалатын жаңа әрекеттер жоспарының жобасын дайындады, ол 100-ден астам тармақтан тұрады. Бірқатар орталық мемлекеттік органдардан, әкімдіктерден және ұлттық кәсіпкерлер палатасынан ұсыныстар алдық. Өткен аптада "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасы съезінің алдында туристік бизнеспен кездесу өткіздік. Онда көтерілген мәселелер Тұжырымдамада ескерілетін болады. Қосымша Қазақстанға туристерді тарту бойынша жаңа Маркетинг стратегиясын жүзеге асыру мәселесін де басты назарға алып отырмыз. Жалпы алғанда, 2029 жылға қарай ішкі туристер 11 млн адамға дейін, ал туризм саласында жұмыс істейтіндер 800 мың адамға дейін көбейеді деп күтілуде", - деді туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов.
Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтын болады.
Салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің екінші отырысында "Таза парақтан" реттеу мен жүйелік бизнес мәселелері талқыланды
Үкіметте Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен Салық кодексін енгізу жобасы кеңсесінің екінші отырысы өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Талқылаудың негізгі бағыты шағын және микро бизнес үшін ең сезімтал мәселелер, оның ішінде "таза парақтан" салықтық реттеу тетіктері болды.
Ең алдымен өтпелі кезеңдегі салықтық әкімшілендіруге нақты түзетулер қарастырылды. Атап өтілгендей, "таза парақ" түзетулері бойынша шағын және микро бизнес 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін салықтық және камералық тексерулерден, сондай-ақ әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Дегенмен, бұған дейін Мемлекеттік кірістер комитеті ресми арналар арқылы хабарлаған бірқатар ерекшеліктер қарастырылған.
2025 жылғы 17 желтоқсанда Үкімет өтпелі кезеңге салықтық әкімшілендіруді түзету туралы шешім қабылдады. Аталған шешімді жүзеге асыру мақсатында осы жылдың 1 сәуіріне дейін салық берешегін төлеуге жататын өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару қағидалары әзірленді, кәсіпкерлік субъектілерін тарату және тоқтату рәсімдері қайта қаралды, сондай-ақ шағын және микро бизнеске қатысты кеңселік аудит жүргізу тәсілдеріне өзгерістер енгізілді. "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында тиісті нормативтік құқықтық актілердің жобалары орналастырылды және ақпан айының басында қабылданады деп жоспарлануда", - деп атап өтті Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Жәнібек Нұржанов.
2026 жылға дейін ҚҚС бойынша есепке қоюға байланысты бұзушылықтар бойынша әкімшілік істер қозғалмайтыны, ал бұрын мемлекеттік кірістер органдары шығарған істер тоқтатылатыны айтылды. Бұл шаралар бизнестің салықтық әкімшілендірудің жаңа шарттарына барынша қолайлы өтуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Отырыс қорытындысы бойынша Мемлекеттік кірістер комитеті мен "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің қатысуымен нормативтік стандарттарды "таза парақтан" бастап қолдану тәжірибесін түсіндіру мақсатында кеңейтілген кеңес өткізуге келісті.
Өткен аптада Мемлекеттік кірістер комитетіне call-орталығы мен Salykbot Telegram боты арқылы 19 400, Ұлттық экономика министрлігіне 50, "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасына 14 өтініш келіп түскен. Сұрақтардың негізгі легі Мемлекеттік кірістер комитетінің арналары арқылы келіп түседі. Кәсіпкерлерді көбінесе салық режимін таңдау, салық төлеушінің шотында жұмыс істеу, электронды шот-фактураларды шығару, ағымдағы процедуралық мәселелер қызықтырады. Мұндай өтініштер бойынша түсініктемелер дереу беріледі. Жүйелі жүргізілген ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде Мемлекеттік кірістер комитетінің call-орталығының жүктемесі төмендеді: бұрын күніне 5500-ге жуық қоңырау түссе, қазіргі уақытта бұл шамамен күніне 4700-ге жуықтады.
Ұлттық экономика министрлігі мен "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасында жүйелі мәселелер жинақталған. Олардың қатарында ұзақмерзімді келісімшарттар бойынша ҚҚС мөлшерлемелерін қолдану, МИБ-ке салық салу, мүгедектерді жұмысқа алатын ұйымдарға салық салу шарттары, медицина саласында әртүрлі ҚҚС ставкалары мен жеңілдіктерді қолдану, сондай-ақ, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін қызмет түрлерінің тізбесін кеңейту жатады.
Осындай үндеулердің бір мысалын "Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Тимур Жәркенов келтірді. Мәселе медицина саласындағы ҚҚС бойынша жеңілдіктерді жоюға қатысты. Салық кодексіне сәйкес, дәрілік заттарды өткізу және импорттау бойынша ҚҚС босату тек тегін медициналық көмек көрсету мен міндетті медициналық сақтандыру мемлекеттік қоры, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар және орфандық ауруларды емдеу үшін ғана сақталады. Бұл ретте коммерциялық сегментте сатылатын дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға, сондай-ақ оларды өндіруге арналған материалдар мен компоненттерге 2026 жылдан бастап 5% және одан әрі 10% ставка бойынша ҚҚС салынады. Бұл, бизнес өкілдерінің пікірінше, соңғы тұтынушылар үшін шығындардың өсуіне әкелуі мүмкін.
Сонымен қатар белгіленген шекті бағалар бойынша коммерциялық сегментте дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тапшылығының тәуекелдері, сондай-ақ фармацевтикалық субстанциялар, дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдар өндіруге арналған жабдықтарды өткізу және импорттау бойынша айналымдарға 16% базалық мөлшерлеме бойынша ҚҚС салынатыны қосымша атап өтілді.
Серік Жұманғарин салық органдарының ақпараттық жүйелерін пайдалану бойынша ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы мәселеге арнайы тоқталды. Цифрлық қызметтердің белсенді дамуы кезінде барлық пайдаланушының өзгерістерге бейімделуге уақыты бола бермейтіні атап өтілді. Осыған байланысты нақты оқыту алгоритмін, оның ішінде цифрлық көмекшілерді пайдалану, сондай-ақ бизнеспен тұрақты кері байланысты қамтамасыз ету қажет.
Жүйелік сұрақтар пулын қалыптастыру жұмыстары осы аптада жалғасады. Жобалық кеңсе деңгейінде шешім қабылдауды талап ететін мәселелер дүйсенбіге жоспарланған келесі отырыста қарауға шығарылады.
Банкноталар сериясын "Сақ стилі" сериясына ауыстыру туралы
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі "Сақ стилі" банкноталарының жаңа сериясын кезең-кезеңімен шығаруды жалғастырады. 2026 жылдың соңына шығару жоспарланған 20 000 теңгені есепке алмағанда, барлық номиналдағы банкноталар айналымға шығып болды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Жаңа банкноталарды шығару кезінде ескі және жаңа купюралардың айналымда қатар жүретін кезеңі болатынын атап өту маңызды. Яғни, азаматтар сауда-саттықта ескі ақшамен де төлем жасап, оларды жаңасына айырбастай алады деген сөз. Осы уақыт аралығында банктер жаңа банкноталармен жұмыс істеу үшін өзінің банкоматтары мен кассалық жабдықтарын баптайды. Бұл тәсіл ақша ауыстыру кезінде халық пен бизнесті асықтырмай, қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Мысалы, номиналы 5 000 теңгелік банкноталардың айналымда қатар жүру кезеңі 2023 жылғы желтоқсаннан 2025 жылғы қыркүйекке дейін созылғандықтан, халық пен бизнес ескі ақшаларды жаңасына еш кедергісіз ауыстыруға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда айналымда қалған ескі үлгідегі банкноталардың көлемі 1%-дан аз. Олар банктерге кейін де түсе береді, ал кейбір бөлігі жоғалып, сыртқа әкетілуіне немесе коллекция түрінде сақталуына байланысты қайтпауы да мүмкін.
2026 жылы номиналы 2 000 және 10 000 теңгелік банкноталар үшін айналымда қатар жүру кезеңі аяқталады:
- 10 000 теңге - 2024 жылғы 28 маусымнан 2026 жылғы 27 маусымға дейін;
- 2 000 теңге - 2024 жылғы 25 желтоқсаннан 2026 жылғы 24 маусымға дейін.
Ұлттық Банк 10 000 теңгелік банкноталардың айналымда қатар жүру мерзімін ұзарту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Себебі ол банкноталар халық пен кәсіпкерлер арасында кеңінен таралған.
Оның үстіне, 2 000 мен 10 000 теңгелердің айналымда қатар болу уақыты бір мезгілде аяқталатындықтан, банк жүйесіне қосымша ауыртпалық салуы мүмкін. Сол себепті, мерзімді ұзарту халық пен бизнеске ескі банкноталарды жаңасына біртіндеп әрі ыңғайға қарай ауыстыруға көмектеседі, сондай-ақ ескі үлгідегі банкноталардың табиғи тозуын қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, айналымдағы қатарлас кезең аяқталған соң да барлық банктер мен "Қазпошта" АҚ ескі үлгідегі банкноталарды жаңа үлгідегі ақшаларға тағы 3 жыл бойы, ал Ұлттық Банктің филиалдары - мерзімсіз айырбастайтынын еске салғымыз келеді.
Жаңа және ескі үлгідегі банкноталар айналымда қатар болған кезеңде заңды төлем құралы болып қала береді, олар өз құнына сай ҚР бүкіл аумағында төлемдер мен аударымдарда, банк шоттарына есептеуде қабылдауға жатады.
