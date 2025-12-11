Өнеркәсіпте индустриялық инвестициялық жобаларды жүзеге асыру есебінен 30 мыңнан астам жұмыс орны құрылады
Сурет: Depositphotos
Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру аясындағы Үкіметтің негізгі міндеттерінің бірі - экономиканы әртараптандыру және қайта өңдеуді дамыту. Негізгі мақсат - тек шикізат экспортына бағдарланудан аулақ болып, қосымша құнды, тұрақты жұмыс орындарын, тұрақты экспорттық әлеуетті қамтамасыз ететін жаңа өндірістерді құру, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бүгінгі таңда 20 мыңнан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін 10,2 трлн теңгеге жуық сомаға ірі индустриялық жобалар портфелі жасақталды. Жобалар шикізат бағасының ауытқуларына тәуелділікті азайтуға және нақты өнеркәсіптік өндірісті дамытуға бағытталған. Олардың ішінде:
ЕвроХим-Қаратау" ЖШС Жамбыл облысында күкірт қышқылы, минералды тыңайтқыштар және индустриялық өнімдерді өндіреді. Инвестиция көлемі - 536 млрд теңге. 1,2 мың жұмыс орны ашылады. Жоспарланған өнім - жылына 800 мың тонна. Келесі жылы іске қосылады.
Түркістан облысындағы "Састөбе химиялық кешені" ЖШС каустикалық сода, ПВХ және ілеспе материалдар шығарады. Инвестиция көлемі - 153,9 млрд теңге. 940 жұмыс орны ашылады. Жылына 100 мың тонна каустикалық сода, 120 мың тонна ПВХ, 200 мың тонна кальций карбиді және 400 мың тонна әк өндіріледі. 2027 жылы іске қосылады.
Qazaq Kalium Ltd" ЖК - БҚО-дағы "Сатимола" кен орнынан калий тұздары бойынша байыту-өндіру кешені. Инвестиция көлемі - 1,2 трлн теңге. 4 000 жұмыс орны ашылады. Жоспарланған өнім - жылына 1,5 млн тонна калий тыңайтқышы. 2027 жылы іске қосылады.
Түркістан облысындағы "Taiqonyr Qyshqyl Zauyty" ЖШС күкірт қышқылы зауыты. Инвестиция көлемі - 113,5 млрд теңге. 274 жұмыс орны орны ашылады. Жылына 800 мың тонна күкірт қышқылы шығарылады. 2027 жылы іске қосылады.
Қарағанды облысында болат өнімдерінің жаңа түрлерін шығару арқылы "Qarmet" АҚ өндірісін кеңейту. Инвестиция көлемі - 1,6 трлн теңге. 1,9 мың жұмыс орны ашылады. Жоспарланған өнім - жылына 5 миллион тонна болат. Өндіріске қосу мерзімі - 2028 жыл.
ССКӨБ" АҚ-ның Қостанай облысындағы ыстықтай брикеттелген темір өндіретін зауыты (I кезең). Инвестиция көлемі - 920 млрд теңге. 1 мың жұмыс орны ашылады. Өндіріс көлемі - жылына 2 млн тонна. 2028 жылы іске қосылды.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының шикізат емес секторға, қосылған құн мен тұрақты жұмыс орындарын беретін жобаларға баса назар аудара отырып, жаңа инвестициялық циклды қалыптастыру жөніндегі тапсырмалары шеңберінде Үкімет шетелдік инвесторларды өңдеу, металлургия, химия және материалдар өндірісіне тікелей тарту жөніндегі жұмыстарды күшейтті.
Шетелдіктердің қатысуымен шамамен 5,7 трлн теңгеге 20 ірі жобадан тұратын портфель жасақталды, олар бойынша 11 мыңнан астам жұмыс орны ашылады.
Мұндай жобалардың ең көбі Жамбыл облысында шоғырланған - бес жоба, ал Павлодар облысында - төрт жоба. Инвестиция көлемі бойынша Жамбыл облысы 1,47 трлн теңгеге, Павлодар облысы 1,02 трлн теңгеге, сондай-ақ Қостанай облысы 920 млрд теңгеге ірі жобамен көш бастап тұр.
Салалар бойынша инвестициялар көлемі келесідей:
- түсті металлургия - 1,95 трлн теңге (3 жоба),
- қара металлургия - 1,76 трлн теңге (6 жоба),
- химия өнеркәсібі - 1,71 трлн теңге (6 жоба),
- сондай-ақ құрылыс материалдарын өндіру, ағаш өңдеу және машина жасауда бірқатар жоба жүзеге асуда.
Бұдан басқа, екі елден көп қатысушысы бар 9 көпжақты жоба жүзеге асырылуда, құйылатын қаражат $2,4 млрд шамасында, олар бойынша 2,8 мыңнан астам жұмыс орны құрылады.
Үкімет оң инвестициялық климатты қамтамасыз ететін бірқатар шара қабылдауда. Квазимемлекеттік сектордағы қаржы тетіктерін тарту арқылы жобаларды қаржыландыруға қолдау көрсетіледі. Мәселен, 2022 жылдан бері "аралас қаржыландыру" қағидатын қоса алғанда, экономиканың түрлі секторларында 116 жобаны жүзеге асыруға 700 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл және алдағы екі жылда іске қосылатын жобалардың есебінен 30 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құру жоспарлануда", - деді өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков.
Шетелдік инвесторлар үшін жағдайдың жақсаруы, Инвест штабтың жұмысы және негізгі индустриялық аймақтардағы жобалардың нақты жиынтығы қолайлы инвестициялық климат туғызып отыр.
Индустриялық бастамаларға инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және мақсатты түрде қаржыландыру арқылы қолдау көрсетілуде. "Араластыра қаржыландыру" қағидаты мемлекеттік қаражатты нарықтағы қаржымен біріктіруге жол ашып, нәтижесінде салыстырмалы түрде аз бюджеттік инвестициялармен айтарлықтай көп инвестициялар тартуға мүмкіндік туып отыр.
Бұл ретте 2026 жылға арналған бюджетте саланы қолдаудың жаңа құралдары көзделген, мәселен, ҚДБ, өнеркәсіпті дамыту қоры және Qazaqstan Investment Corporation арқылы 30-ға жуық жаңа жобаны қолдау жоспарлануда. Бұл жүздеген миллиард теңге инвестициялар тартуды және шикізаттық емес өнім өндіру көлемінің арттыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 2026-2028 жылдарға арналған инвестициялық бастамалар қолға алынды, соның ішінде даму институттарының капиталын ұлғайту және жабдықты жаңарту үшін лизингтік қаржыландыру бағдарламасы дайындалды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.