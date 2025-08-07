Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынадыПрезидент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады
05.08.2025, 17:04 1346
Оралда сүт комбинатының ғимараты өртенді
Сурет: ТЖМ
Орал қаласында Ш. Айталиев көшесі бойында орналасқан "Береке" сүт комбинаты аумағында өрт шықты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
БҚО ТЖД баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, екі цехтың шатыры жанған. Оның біріншісінде дайын өніммен бірге тоңазытқыш жабдықтары орналасқан, екіншісі балмұздақ өндіруге арналған.
Алдын ала мәлімет бойынша өрттің аумағы - шамамен 3 мың шаршы метр.
- Қазіргі кезде құтқарушылар жоғары рангімен жұмыс істеп жатыр. Өрт сөндіру оқпандары іске қосылған. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
Өртеніп жатқан ғимараттың түтіні алыстан көрініп тұр.
29.07.2025, 13:22 10226
Әскерилер су қоймасынан табылған жоғалған тікұшақтың фрагменттерін анықтайды
Сорбұлақ су қоймасы аймағында іздестіру-құтқару операциясы жалғасуда, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сорбұлақ су қоймасы ауданында іздеу-құтқару операциясы 28 шілде күні таңертең де жалғасты. Сағат 04:30-дан бастап су беті мен жағалау маңын тексеру жүргізілді, сонымен бірге ұшқышсыз басқарылатын құрылғыларды пайдалану арқылы аймақта ұшу жүргізілді.
Іздеудің тиімділігін арттыру мақсатында жағалаудың оңтүстік бөлігін жердегі және судағы топтар қосымша іздеді. Аймақты жан-жақты қарау үшін су айлағы шартты түрде секторларға бөлінген. Суға 13 бірлік жүзу құралы жұмылдырылып, түбін тексеруге арнайы техникалық құралдар пайдаланылуда.
Күні бойы операция жүргізілетін ауданға басқа өңірлерден қосымша күш-құралдар жеткізілді. Оның ішінде Қонаев қаласынан - іздеу бөлімшесі, оған қоса Ақтау қаласынан - А-400 әскери-көлік ұшағымен жеткізілген жеке құрам мен техника да бар. Құрамында су айдынының жету қиын учаскелерін зерттеуге арналған сүңгуірлік жабдықтар, эхолоттар, катер мен қайық та бар.
Операцияларға қосымша бес әскери бөлімнің күш-құралдары тартылды. Жұмыс тәулік бойы жалғасуда.
Іздеу шаралары барысында тікұшақтың қалдықтары табылды. Оларды анықтау жұмыстары жүргізілуде.
Операция күрделі гидрография жағдайында өтуде.
Соған қарамастан, барлық жұмылған бөлімшелер жүктелген міндеттерді барынша дәл және үйлесімді орындауды жалғастыруда.
Қорғаныс министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп іздеуді аяқтау үшін барлық мүмкін шараларды қолданып жатыр. Қосымша ақпарат жаңа деректердің түсуіне қарай мәлімденетін болады.
25.07.2025, 19:40 18406
Сәбидің пойызда қаза табуына анасының психикалық ауруы себеп болған
Сәбидің пойызда қаза табуына анасының психикалық ауруы себеп болған, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Қарағанды көлік прокуратурасы "Қарағанды-Сұрыптау-Сарыбел"аралығында жолаушылар пойызында орын алған қайғылы оқиға бойынша сот тергеуін аяқтады.
2025 жылғы 20 сәуірде пойыз жолаушыларының бірі толғағы келіп, вагонның санитарлық бөлмесінде босанып қалған. Босану медициналық мекемеден тыс және тиісті көмек көрсетілмей жүзеге асқан.
Тергеу барысында анықталғандай, психикалық аурумен есепте тұрған әйел ауруының асқыну кезеңінде жаңа туған нәрестені санитарлық шұңқырға тастап жіберген. Сәби темір жол рельстеріне құлап, өмірмен сыйыспайтын жарақаттар алған.
Қарағанды облысының Осакаров аудандық соты әйелді қылмыстық іс-әрекет жасаған сәтінде есі дұрыс емес деп танып, оны арнайы медициналық мекемеде мәжбүрлеп емдеу туралы қаулы шығарды.
Сот актісі заңды күшіне енген жоқ.
25.07.2025, 16:02 18596
Алматы облысында әскери тікұшақ радардан жоғалып кетті
2025 жылғы 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу барысында Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің EC-145 тікұшағы радардан жоғалып кетті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Алдын ала мәлімет бойынша, тікұшақ бортында үш экипаж мүшесі болған. Оқиға орнына Қорғаныс министрлігі мен ТЖД-ның күштері мен құралдары жұмылдырылып, іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілуде.
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия аттанды.
Қосымша ақпарат оқиғаны анықтау барысы бойынша берілетін болады.
24.07.2025, 18:05 19786
Тоқаев Амур облысындағы ұшақ апатына байланысты Путинге көңіл айтты
Амур облысында Ан-24 жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Ресей Федерациясының Тергеу комитеті әуе кемесінің бортындағылардың барлығы қайтыс болғанын растады, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Амур облысындағы ұшақ апатына байланысты Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинге көңіл айтты",-деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
РБК жазғандай, Хабаровск - Благовещенск - Тында рейсімен ұшқан" Ангара " авиакомпаниясының бортында 43 адам болған.
26.06.2025, 14:31 45221
СҚО газ таситын көлік жарылып, сегіз адамды күйік шалды
СҚО газ таситын көлік жарылып, сегіз адамды күйік шалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
25 маусымда СҚО ТЖД "101" кезекші қызметінің пультіне Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Ильичевка ауылындағы "Тайынша май" ЖШС аумағында сұйытылған газды тасымалдаған автокөліктің өртенгені туралы хабарлама келіп түсті.
Алдын ала ақпарат бойынша жанармай құю кезінде газгольдердің шлангісі үзіліп, газ тасығыш машина, кейінен жерасты резервуар тіреуіш арматурасы жанды.
Оқиға орнына Солтүстік Қазақстан облысы ТЖД күштері мен құралдары, сондай-ақ Ақмола облысынан құтқарушылар жедел келді. Күш-жігерді үйлестіру үшін өңіраралық өзара іс-қимыл жоспары іске қосылды.
Оқиға салдарынан 8 адам түрлі дәрежедегі күйік алып, Көкшетау қаласының облыстық ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлердің қарауынан кейін бір адам үйіне жіберілді.
Құтқарушылардың жедел, үйлесімді және кәсіби іс-қимылдарының арқасында 50 ш. м. алаңда өрт сағат 20.57-де толығымен сөндірілді.
Өртті сөндіруге жеке құрамнан 80 адам және 20 бірлік техника, оның ішінде Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының ТЖД, сондай-ақ Тайынша аудандық шаруашылық жүргізу объектілерінің өрт сөндіру бекеттері мен мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет бөлімшелері жұмылдырылды.
Өрттің себептері анықталуда. Оқиға фактісі бойынша СҚО ТЖД сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
25.06.2025, 18:49 48086
Қазақстандықтар БАӘ мен Катардан елге жеткізіледі: айдың соңына дейін 8 рейс жоспарланған
Бүгін SCAT және Air Astana әуе компаниялары Дубай мен Доха қалаларынан Алматы мен Астанаға 6 рейс орындайды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметінен.
Таяу Шығысқа ұшулар әлі де алты мемлекеттің (Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия және Ливан) әуе кеңістігін айналып өту арқылы жүзеге асырылуда.
Мәселен, Air Astana 25 маусымнан бастап Дубайдан Алматы мен Астанаға, сондай-ақ Дохадан Алматыға ұшатын әуе рейстерін қайта іске қосты. Бүгінгі күнге дейін шегеріліп келген рейстердің жолаушыларын елге қайтару үшін қосымша репатриациялық рейстер де ұйымдастырылады.
SCAT" әуе компаниясы азаматтарды Катар елінен Қазақстанға шығара бастады. "Доха-Алматы" рейсі бүгін Катар уақытымен сағат 07:35-те орындалды. Бортта 213 жолаушы болды. Сондай-ақ, бүгін "Доха-Астана" рейсі орындалады. Борт Дохадан Катардың жергілікті уақытымен сағат 14:30-да ұшады деп жоспарланған. Жолаушылардың саны - 290 адам.
Азаматтарды әкетуге арналған келесі жоспарланған чартерлік рейстер:
27.06.25 Доха-Астана
29.06.25 Доха-Алматы
20.06.2025, 18:01 58221
Израиль мен Ираннан nағы 144 қазақстандық елге оралды
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі үйлестірілген эвакуациялық іс-шаралар шеңберінде Израильден 66 отандасты (Мысыр аумағы арқылы), Ираннан 78 азаматты (Армения арқылы - 73, Әзербайжан - 2, Түрікменстан - 3) шығарды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Иран және Израильдегі қазақстандық дипломаттар өз азаматтарына қажетті консулдық-құқықтық көмекті қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыруда.
ҚР СІМ Израиль, Мысыр және Армения билігіне өз ризашылығын білдіреді, сондай-ақ қазақстандықтарды эвакуациялауға қолдау көрсетіп жүрген ирандық, әзербайжан және түрікмен әріптестеріне қайта алғыс айтады. Бірлескен күш-жігердің арқасында азаматтарымыз үйлеріне аман-есен оралуға мүмкіндік алуда.
13.06.2025, 15:26 81121
"Қазхром"-ға ауаға 700 тоннаға жуық зиянды заттар шығарғаны үшін 854 млн теңгеге айыппұл салды
Павлодар облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокурорының қаулысымен "Қазхром "ТҰК" АҚ-ға қатысты ластаушы заттардың нормативтен тыс шығарынды үшін әкімшілік іс қозғалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің баспасөз қызметінен.
2025 жылдың 1 тоқсанында "Қазхром "ТҰК" АҚ филиалы Ақсу ферроқорытпа зауытының РОК-2 қазандығында атмосфераға шығарындыларды рұқсат етілген нормалардан 663,67 тонна көлемінде асып кетуі тіркелді, бұл экологиялық заңнаманы өз кезегінде бұзу фактісі болып табылады.
Аталған, заң бұзушылық бойынша Павлодар облысының экология департаменті 854 млн.теңге көлемінде айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданды. Айыппұл мемлекет кірісіне толық көлемде өндірілді.
