特朗普邀请托卡耶夫加入加沙和平委员会
Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президентінің шақыруымен Давос қаласына жұмыс сапарымен барады
Қазақстан мен Словенияның СІМ басшылары екіжақты ынтымақтастықтың мүмкіндіктерін талқылады
Манамада Қазақстан - Бахрейн ынтымақтастығы талқыланды
Қазақстан мен Гонконг "Бір белдеу, бір жол" бастамасы аясындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан-Армения ынтамақтастығы: келісімдерді іске асыруға және нақты нәтижелерге басты назар
Қазақстан "Жасыл аптада": аграрлық әлеуетімен таныстырып, Германиямен жаңа келісімдер орнатты
Қазақстанның этникалық топтамасы "International Kids Fashion Week" аясында жоғары марапатқа ие болды
Нью-Делиде қазақстандық өнерпаздар өнер көрсетті
