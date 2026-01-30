Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан Ауғанстанмен ынтымақтастық бойынша ведомствоаралық үйлестіруді күшейтуде
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан мен Марокко қалалық даму және мәдениет салаларындағы серіктестікті нығайтуда
Франция сенаторларына Қазақстандағы конституциялық реформалар таныстырылды
Бангкок Қазақстанмен ынтымақтастықты кеңейтуге және экономикалық байланыстарды нығайтуға қызығушылық танытуда
Тунис Қазақстанның сыртқы саяси бастамаларын қолдайтынын білдірді
Амманда экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланды
Қазақстанның конституциялық реформалары Ташкентте өткен сараптамалық талқылаудың назарында
Риядта Қазақстан мен Сауд Арабиясы іскер топтарының өзара іс-қимыл перспективалары қарастырылды
Қазақстан СІМ-де халықаралық гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды
