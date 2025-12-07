Қазақстан Елшісі Таиландтың Сыртқы істер министрімен екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады

Сианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысудаСианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Таиландтағы Елшісі Марғұлан Баймұхан Таиланд Корольдігінің Сыртқы істер министрі Сихасак Пхуангкеткеоның Оңтүстік және Орталық Азия елдерінің дипломатиялық миссиялары басшыларымен кездесуіне қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Таиландтың Сыртқы істер министрі қатысушыларды елдің қазіргі сыртқы саясатының басымдықтарымен таныстырды және барлық аккредиттелген мемлекеттермен сындарлы ынтымақтастықты дамытуға деген міндеттемесін растады. Ол экономикалық дипломатия, аймақаралық ынтымақтастық және байланысты нығайту негізгі бағыттар болып қала беретінін, сондай-ақ әлемдегі бесінші ірі экономика болып табылатын АСЕАН шеңберіндегі белсенді жұмысты атап өтті. Сондай-ақ азық-түлік хабын, медициналық туризмді, электротехника өнеркәсібін, энергия үнемдейтін технологияларды дамыту және көлік байланысын жақсартудың басымдықтарын атап өтті. Қауіпсіздік мәселелеріне және онлайн алаяқтық, есірткі саудасы, еңбекті қанау және заңсыз миграция сияқты заманауи трансшекаралық қауіптерге қарсы тұруға ерекше назар аударылды.
Елші М.Баймұхан өз сөзінде Астана мен Бангкок арасындағы саяси диалогтың тұрақты және сенімді сипатына тоқтала келе, бұл Қазақстанның көпқырлы серіктестігін одан әрі нығайтуға мүдделілігін растайтынын атап өтті. Ол жақын арада Таиланд сыртқы істер министрінің Қазақстанға сапарын ұйымдастыру мүмкіндігін талқылады және 2026 жылдың бірінші тоқсанында сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары деңгейінде сыртқы істер министрлері арасындағы консультациялар өткізуді ұсынды.
Қазақ дипломаты еліміздің Таиландтың Орталық Азиядағы негізгі серіктесі екенін атап өтті: Қазақстан Таиландтың өңірмен саудасының шамамен 70%-ын құрайды. Осыған байланысты тараптар жер қойнауын пайдалану және сирек кездесетін металдар саласындағы, сондай-ақ электроника, энергетика және өнеркәсіптік өндіріс сияқты жоғары технологиялық салалардағы ынтымақтастықты дамытуға өзара қызығушылық танытты. Елші сонымен қатар 2025 жылы 27 миллион тонна астық жинауы күтілетін Қазақстанның АСЕАН нарығына ауыл шаруашылығы экспортын кеңейтуге дайын екенін, бұл Таиланд Үкіметінің аймақтық азық-түлік хабын құру бастамасына сәйкес келетінін атап өтті.
Ол сондай-ақ биыл екі ел арасындағы қол қойылған цифрландыру туралы меморандумның арқасында цифрлық сауда, финтех, киберқауіпсіздік және ақылды логистика сияқты цифрлық өзара әрекеттесуді кеңейту перспективаларын атап өтті.
Көлік байланысын дамыту екіжақты ынтымақтастықтың маңызды элементі болып қала береді - Орта дәлізді (Middle Corridor) дамытуды ынталандыру, аймақтық теміржол жобаларына қатысу және іскерлік және гуманитарлық алмасуларды нығайту үшін тікелей әуе қатынасын кеңейту. Елші қазіргі уақытта Қазақстан мен Таиланд арасында аптасына 23 жоспарлы рейс бар екенін атап өтті және бірлескен жүк тасымалдау жобасын жүзеге асыру мүмкіндігін зерттеуді ұсынды.
Заңнамалық базаны жетілдіруге ерекше назар аударылды: инвестицияларды қорғау және қос салық салу туралы келісімдер бойынша келіссөздерді аяқтау, сондай-ақ ветеринарлық бақылау және өсімдіктер карантині бойынша жаңа құжаттарды дайындау. Сауда және ауыл шаруашылығы бойынша мамандандырылған жұмыс топтарының жұмысын жандандыру ұсынылды.
Қорытындылай келе тараптар БҰҰ, АТМЭӘК, АӨСШК, АСЕАН және басқа да көпжақты форматтардағы ынтымақтастықты кеңейтуге дайын екендіктерін растады. Мұндай ынтымақтастық аймақтық тұрақтылықты нығайтуға, аймақаралық байланысты дамытуға және тұрақты даму мен халықаралық күн тәртібіне үйлестірілген тәсілдерді ілгерілетуге ықпал ететіні аталып өтті.
