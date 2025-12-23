22.12.2025, 12:18 6106
Қазақстанның барлық қалаларында жаңа жылдық шыршалар жағылды
Сурет: Алматы
Жаңа жыл қарсаңында Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қалаларда бас шыршаларды салтанатты түрде жағу рәсімі өтті. Мерекелік шаралар орталық алаңдар мен қоғамдық орындарда өтіп, мыңдаған тұрғындар мен қонақтардың назарын аударды.
Қала тұрғындары мен қонақтарын жеңіл инсталляциялар, жарқын көше безендіру және мерекелік атмосфера қуантты. Көптеген аймақтарда шыршаны жағу концерттермен, қойылымдармен және балалар ойын-сауықымен сүйемелденді.
тақырып бойынша жаңалықтар
17.12.2025, 20:21 35761
Қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттары
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапарына орай қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы, сондай-ақ ядролық қаруды таратпау бағытындағы өзара іс-қимылды көрсететін инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.

25.11.2025, 11:50 74926
Фотограф Келіншектауды көрсетті: басқа ғаламға ұқсайтын таулар
Сурет: dots_foto/instagram
Белгілі алматылық фотограф Дмитрий Доценко Түркістан облысындағы Келіншектау тауларының жарқын суреттерімен көрермендерді таң қалдырды. Ол, өз сөзімен айтқанда, "алып доломит жартастарының етегінде жатқан" Абай ауылында болды. Фотограф суреттерді Instagram желісінде бөлісті.
Келіншектау тауларының етегінде орналасқан шағын ауыл - пішінімен, күшімен және жеңіл, дерлік жарқыраған құрылымымен таң қалдыратын орасан зор доломит жартастары. Бұл таулар басқа, ежелгі геологиялық ғаламның кіреберісінде тұрғандай сезім тудырады. Мен бұл жерді бүкіл Қаратау жотасын жақсы көремін", - деп жазды Доценко.

24.10.2025, 18:11 104936
Цзиндэчжэньдегі қытай фарфор мұражайы

01.10.2025, 10:16 122141
Чемпиондар лигасы: «Қайрат» өз алаңында мадридтік «Реалдан» ірі есеппен жеңілді
Сурет: gov.kz
UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің екінші турында қазақстандық «Қайрат» (Алматы) испаниялық «Реал Мадрид» (Испания) командасын қабылдады, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматының Орталық стадионындағы тарихи матч алаң иелерінің шабуылымен басталды. Әп дегеннен «Қайрат» ойыншылары қонақтарға қауіп төндіріп, Куртуаның қақпасын торуылдаумен болды. Алайда Хаби Алонсо жаттықтыратын футболшылар да қарап қалмады. Орайы келгенде шабуылға шығып, Шерхан Қалмырзаның да шеберлігін тексеріп көрді.
Кездесудің 25-минутында «Қайрат» командасының қақпасына пенальти белгіленіп, он бір метрліктен оныншы нөмірдегі Мбаппе гол соқты. Осылайша корольдік клуб есепте алға шықты. Мұнан соң таблодағы есеп екінші таймда өзгерді. «Реалдың» үздігі Киллиан 52-минутта дубль авторы атанды. Ойынның 58 минутында Мбаппенің тамаша мүмкіндігі болған. Алайда қақпа алдында білгенінен жаңылды. Дегенмен қырағы шабуылшы 74-минутта хет-трик жасап, есепті еселей түсті.
Қонақтар мұнымен тоқтап қалмады. Кезекті шабуылдарының бірін Камавинга голға айналдырды. Франциялық ойыншы 83-минутта кездесудегі төртінші голды өз атына жазды. Ал, Браим Дияс ойынның нүктесін қойды.
Өкінішке қарай, Орталық стадиондағы 22 788 жанкүйер жиналған ойында алаң иелері 0:5 есебімен қарсылас командаға жол берді.

19.09.2025, 10:04 144971
Аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның терракот әскері - әлемнің сегізінші кереметі
Шэньси (Солтүстік Батыс Қытай) провинциясының Сиань қаласы аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның (б.д. дейін 259-210 жж) терракот әскерінің бірегей мұражайымен әйгілі. Кейбір деректер бойынша жыл сайын мұражай миллионнан астам туристерді қабылдайды.
22 жүзжылдық бұрын құрылған терракот әскері әлемдік ЮНЕСКО мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Ол шынымен де әлемнің сегізінші кереметі болып танылды.
Мұражай кешені Линьтун ауданының Циньлинчжэнь қыстағында орналасқан. Ол Сианьнан 35 шақырым жерде.

08.09.2025, 12:25 154571
Айдың тұтылуы: түнгі аспаннан фоторепортаж
Сурет: instagram/dots_foto
Қазақстандықтар Айдың ең ұзақ, толық тұтылуына куә болды. Бірегей табиғат құбылысы қыркүйектің 8-іне қараған түні аяқталды, деп хабарлайды Inform.kz.
Фесенков атындағы астрофизика институты мамандарының мәліметінше, 7 қыркүйек күні сағат 21:26-да Ай Жердің жартылай көлеңкесіне ене бастады.Толық фаза 22:29-да басталып, 23:53-те аяқталған. Ал тұтылудың өзі 8 қыркүйек сағат 00:56-да толық аяқталды.
Ай толық фазада 1 сағат 22 минут болады және қызғылт түске боялады.Астрономдар бұл әсер күн сәулесінің Жер атмосферасына шашырауынан туындайтынын атап өтті. Қысқа толқындар - көк және жасыл - шашыраңқы, ал ұзын толқындар - қызыл және қызғылт сары - әрі қарай өтіп, Айдың бетіне шағылысады. Сондықтан оны жиі "Қанды Ай" деп атайды.

03.09.2025, 18:17 163636
Бейжіңде Жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парад өтті
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында милитаристік Жапонияны жеңгені мен Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай үлкен әскери шеру өтті.

28.08.2025, 22:00 167891
Алматыда Шыңжаң өнері мен фотосуреттерінің көрмесі ашылды

