Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматыда түзеу орталығының қызметкері қамауға алынды
тақырып бойынша жаңалықтар
Таразда 13 жастағы қызды ұрламақ болған екі күдікті ұсталды
Полицияға екі белгісіз ер адамның автокөлікпен аялдамада тұрған қызды ұрламақ болғаны туралы хабарлама түсті. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиға орнына дереу полиция қызметкерлері жіберілді. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды", - деп хабарлады облыстық полиция департаменті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
240 млн теңгеден астам сомаға жасалған кредиттік алаяқтық ісі бойынша үкім шығарылды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Полиция Жетісуда баланы ұрып-соққан әйелді ұстады
Панфилов аудандық полиция қызметкерлері Жаркент қаласындағы WhatsApp топтарында таралған бейнежазба фактісі бойынша тексеру жүргізді. 28 жастағы әйелдің кішкентай баласына дене жарақаттарын салғаны анықталды", - деп хабарлады полиция.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында екі бала Отбасын қолдау орталығына уақытша орналастырылды. Ата-ана құқығынан айыру мәселесін қарастыру үшін қорғаншылық және қамқоршылық органына ұсыныс жіберіледі", - деп қосты ведомство.
Зардап шеккен балаға қажетті медициналық көмек көрсетілді. Балалардың жағдайы тұрақты, оларға психологиялық қолдау көрсетіліп жатыр. Балалардың құқықтары жөніндегі аймақтық өкіл жайдайды бақылауына алған", - деп атап өтті ҚР Білім министрлігінің Балалар құқықтарын қорғау комитеті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматы мектептеріндегі террористік акт туралы ақпарат шындыққа жанаспайды - полиция
Аталған мәлімет шындыққа сәйкес келмейді - фейк. Қазіргі уақытта қаладағы білім беру ұйымдарындағы ахуал толық бақылауда. Полиция және өзге де жедел қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр, балалар мен педагогтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шаралар қабылданды", - деп хабарлады полициядан.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
200 мыңның креслосы 20 млн-ға алынған: Шымкент университетіндегі іс сотқа өтті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ІІМ: "Қару" іс-шарасы аясында қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару тәркіленді
- заңсыз айналымнан 340 қару, және 2 мыңнан астам, оқ-дәрі тәркіленді;
- 14 криминалдық қару алынды, оның ішінде сегізі қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған, алтауы бұрын жоғалған қару;
- алыстағы шаруа қожалығы тексеріліп, нәтижесінде, 70 атыс қару тәркіленді;
- ел тұрғындары, өз еркімен 35 қаруды өх еркімен полицияға тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматы қаласының прокуратурасы заңсыз көші-қон арнасының жолын кесті
Резіңке" пәтердің иесіне қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 394-бабы (заңсыз көші-қонды ұйымдастыру) бойынша қылмыстық іс тіркеліп, сот үкімімен ол бір жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына сотталды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Шымкентте 21 жастағы қызды пышақтап өлтірді деген күдікті ұсталды
Қазіргі таңда 28 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алдын ала мәліметке сәйкес, күдікті марқұммен бұрын таныс болған. Қылмыстың себептері мен мән-жайы тергеу барысында анықталады", - деп хабарлады қалалық Полиция департаменті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
04.03.2026, 02:33Қазақстан СІМ-де Аргентина Елшісінің сенім грамоталарының көшірмелерін қабылдады 03.03.2026, 23:2796386Скопьеде Қазақстанның саяси реформалары таныстырылды 04.03.2026, 10:5478976Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады 03.03.2026, 22:25Брюссельде Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы таныстырылып, "Shanyraq Dialogues" диалогтық платформасы іске қосылды72281Брюссельде Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы таныстырылып, "Shanyraq Dialogues" диалогтық платформасы іске қосылды 03.03.2026, 19:1660091Норвегия Елшісі сенім грамоталарының көшірмелерін тапсырды 26.02.2026, 22:48Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты228491Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты 26.02.2026, 17:47228271Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды 26.02.2026, 23:04228261Қазақстан мен Ұлыбритания стратегиялық серіктестікті тереңдету бағытын растады 26.02.2026, 23:25228261Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде 26.02.2026, 18:49228251Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда