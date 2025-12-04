03.12.2025, 11:31 42746
Қазақстан негізгі құқықтар саласындағы түркі-мажар ынтымақтастығы Мемориалының ашылуына қатысты
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы Түркі мемлекеттері мен Мажарстанның негізгі құқықтарды қорғау саласындағы ынтымақтастығын бейнелейтін Мемориалдың ресми ашылу рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараны Мажарстан Конституциялық сотының судьясы, бұрынғы адам құқықтары жөніндегі омбудсмені Акош Козма ұйымдастырды.
Рәсімге Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттердің елшілері, Мажарстан Энергетика министрлігінің мемлекеттік хатшысы Жолт Немет, сондай-ақ "Szombathely Forestry Ltd." компаниясының өкілдері қатысты.
Іс-шараны аша отырып, Акош Козма Мемориалдың символдық маңызын, сондай-ақ 2023 жылы Мажарстанда өткен түркітілдес мемлекеттер омбудсмендерінің кездесуінде басталған бастамалардың жалғастығын атап өтті. Оның айтуынша, жаңа ескерткіш алаңы диалог, достық және ортақ құндылықтарды нығайтудың кеңістігіне айналады.
Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы рәсімді ұйымдастырғаны үшін мажар тарапына ризашылығын білдіріп, Мемориал Түркі мемлекеттері мен Мажарстан арасындағы берік байланыстарды, ортақ құндылықтар мен құқықтық-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуға деген ұмтылысты айқын бейнелейтіндігін атап өтті. Сондай-ақ қазақ-мажар қатынастарының оң қарқынды дамуына тоқтала келе, қазақ дипломаты Акош Козманың Қазақстанға бірнеше рет сапар жасап, кәсіби байланыстарды дамытуға қосқан жеке үлесін ерекше атап өтті.
Іс-шараның қорытындысында Елші негізгі құқықтар саласындағы ынтымақтастық Қазақстан мен Мажарстан арасындағы стратегиялық әріптестіктің маңызды гуманитарлық тірегі болып табылатынын атап өтіп, Мемориал екіжақты өзара іс-қимылды тереңдетудің тағы бір маңызды қадамы болатынына сенім білдірді.
Рәсім дәстүрлі лента қиюмен, мажар музыканттарының флейта мен тарогато аспаптарында орындаған әуендерімен, сондай-ақ сұңқармен аң аулау көрсетілімімен аяқталды.
Ескерткіш - биіктігі төрт метрлік емен колоннасынан тұрады. Оның бет қабатына дәстүрлі түркі өрнектері ойылып салынған. Композицияның жоғарғы бөлігін күннің, биліктің, қуат пен тәңірліктің нышаны саналатын алтын түсті қабыршақты тақтайшаны елестететін жылтыр мыс элементі толықтырады. Ал колоннаны біріктіріп тұрған екі элемент - өмірдің бастауы әрі жердің тіршілігін бейнелейтін су көзінің символдық образын көрсетеді.
Ескерткіштің айналасына түркі мемлекеттерін және Мажарстанды бейнелейтін ағаштар отырғызылды: Түркияны - кәдімгі емен, Әзербайжанды - анар ағашы, Түрікменстанды - грек аршасы, Өзбекстанды - шығыс чанары, Қырғызстанды - қара тұт, Қазақстанды - шығыс шыршасы, Мажарстанды - мажар емені таныстырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
04.12.2025, 11:38 2616
Қазақстан басты назарда: Германиямен медиа және сараптамалық ынтымақтастық
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Германияда "Қазақстан туралы медиа және сараптамалық коммуникация: диалог және сенім" тақырыбында Берлин Еуразиялық клубының (БЕК) 45-отырысы өтті. Іс-шараға саяси және іскер топтардың өкілдері, сарапшылар, қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ қазақстандық және германдық бұқаралық ақпарат құралдары қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Отырыс барысында сенімді нығайту, сараптамалық өзара іс-қимылды кеңейту және Қазақстан мен Германия арасындағы коммуникация сапасын арттыру мәселелері талқыланды. Сонымен қатар Еуропа тарапынан әлемнің тоғызыншы ең үлкен елі Қазақстанда іске асырылып жатқан саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге деген өсіп келе жатқан қызығушылық аталып өтті.
Кіріспе сөзінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов соңғы жылдары елімізде мемлекеттік басқару жүйесі кешенді түрде жаңғыртылғанын, ауқымды саяси және әлеуметтік-экономикалық реформалар жүргізілгенін атап өтті. Бұл өзгерістер ел ішінде де, халықаралық қоғамдастық тарапынан да сенімнің артуына ықпал еткенін айтты. Ол сондай-ақ Қазақстанның халықаралық күн тәртібіндегі белсенді әрі жауапты қатысушы ретінде орнықты позициясын күшейтіп келе жатқанын, конструктивті диалог пен өзара іс-қимылға ашық екенін жеткізді.
Бундестаг депутаты, "Германия - Орталық Азия" парламенттік тобының төрағасы Кристиан Гёрке өз сөзінде кәсіби және сараптамалық байланыстарды нығайту екі ел арасындағы сенімді тереңдетуге және ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашуға септігін тигізетінін атап өтті.
Негізгі баяндаманы "diplo.news" медиаплатформасының негізін қалаушы, танымал журналист Эвальд Кёниг жасады. Ол қазіргі коммуникациялық үрдістерге шолу жасап, неміс БАҚ-тарының Қазақстан жөніндегі жарияланымдарына талдау ұсынды. Сондай-ақ еуропалық журналистер мен сарапшылардың Қазақстандағы саяси жаңғыртуға, еліміздің өңірлік және халықаралық рөліне, сондай-ақ ашықтық пен сындарлы диалогты кеңейтуге бағытталған шараларға қызығушылығы артып отырғанын атап өтті.
Панелдік пікірталасқа Қазақстан мен Германияның жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Сарапшылар медиа және сараптамалық ынтымақтастықты дамыту тетіктерін, сенімді нығайтудағы журналистиканың рөлін және Қазақстандағы саяси, экономикалық және қоғамдық үдерістерді объективті ақпараттандырудың маңызын талқылады.
Отырыс қорытындысында қатысушылар Қазақстанның диалог пен халықаралық серіктестікке ашық мемлекет ретіндегі ұстанымын жүйелі түрде нығайтып келе жатқанын атап өтіп, екі елдің сараптамалық және медиа қауымдастықтары арасындағы байланыстарды одан әрі кеңейтуге дайын екендерін білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
04.12.2025, 10:28 3211
Джакартада Қазақстанның туристік әлеуеті таныстырылды
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстанның Индонезиядағы Елшілігі Индонезияның турлар және туристік агенттіктер қауымдастығымен (ASITA) бірлесіп, туризм саласындағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту және индонезиялық саяхатшылардың Қазақстанға сапарын арттыру мақсатында "Қазақстанның туристік мүмкіндіктері" тақырыбында дөңгелек үстел өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Аталған іс-шараға Индонезияның 40-тан астам туристік компанияларының, халықаралық әуекомпанияларының және іскер топтарының өкілдері қатысты. Қазақстанның Елшісі Сержан Әбдікәрімов Қазақстанның туристік әлеуетіне арналған жан-жақты елдік презентация жасап, еліміздің аймақтық ерекшеліктері мен бірегей көрікті жерлері туралы кеңінен баяндады.
Дипломат Индонезия азаматтары үшін Қазақстанда визасыз режимнің (30 күнге дейін) қолданылатынын атап өтіп, қатысушыларды өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі жандандыруға, сондай-ақ екі достас мемлекет арасындағы туристік алмасуды, іскер және адами байланыстарды нығайтуға шақырды.
Сондай-ақ, Қазақстан экономикасына кемінде 300 мың АҚШ доллар көлемінде инвестиция салған жағдайда, инвестор "алтын виза" және 10 жыл Қазақстанда тұруға рұқсат алатыны туралы мәлімдеді.
ASITA басшылығы мен Индонезияның туризм саласындағы агенттіктері Қазақстанмен өзара тиімді туристік және адами байланыстарды кеңейтуге, сондай-ақ екі ел арасындағы іскер әріптестікті нығайтуға жоғары қызығушылық пен дайындық білдірді.
Дөңгелек үстел барысында қатысушыларға Қазақстанның бай туристік әлеуеті туралы бейнероликтер көрсетіліп, еліміздің көркем табиғи ландшафттарын таныстырған фотокөрме ұсынылды. Қонақтар ұлттық қазақ тағамдарынан дәм татып, Қазақстан туралы ақпараттық және туристік материалдар алды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
04.12.2025, 09:46 1156
Қазақстан мен Германия сыртқы саяси диалогты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Германия астанасында Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасының Сыртқы істер министрліктері арасындағы саяси консультациялар өтті. Қазақстан делегациясын Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов, ал Германия делегациясын Германия Федералдық Сыртқы істер министрлігінің Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия бойынша уәкілі Никлас Вагнер басқарды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар 2025 жылғы екіжақты ынтымақтастықтың нәтижелерін қорытындылап, саяси, экономикалық, мәдени-гуманитарлық және өңірлік салалардағы ынтымақтастықтың басым бағыттарын анықтады. Қоршаған орта мәселелеріне, климаттың өзгеруіне бейімделуге, су ресурстарын басқаруға, Орталық Азия және Германия стратегиялық өңірлік әріптестігі (C5+1) аясында бірлескен жобаларды іске асыруға ерекше назар аударылды.
Бұл ретте, С5+1 форматындағы ынтымақтастықты талқылау мақсатында ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары А.Исетовтің ГФР Сыртқы істер министрлігінің саяси директоры Д.Муттермен кездесуі өтті.
Сапар аясында А.Исетов Бундестаг депутаты және "Германия - Орталық Азия" парламенттік тобының төрағасы К.Гёркемен, Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің тең төрағасы жәнеГермания экономикасы шығыс комитетінің директоры М.Хармспен кездесті. Келіссөздер парламентаралық диалогты кеңейту, сауда-экономикалық байланыстарды дамыту және Қазақстан экономикасының негізгі салаларына неміс инвестицияларын тарту мәселелеріне арналды. Тараптар ұзақ мерзімді және сындарлы ынтымақтастық пен әріптестікке өзара мүдделіліктерін растады.
Сонымен қатар, сапар шеңберінде "Диалог және сенім: Қазақстан бойынша медиа және сараптамалық коммуникация" атты Берлин Еуразиялық клубының 45-ші отырысы өтті. Қатысушылар сенімді нығайту және сараптамалық желілерді кеңейту мәселелерін талқылап, сондай-ақ БАҚ-тың Қазақстандағы реформалар мен әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді объективті түрде жариялаудағы рөлін атап өтті.
А.Исетов Қазақстанның мемлекеттік басқаруды жетілдірудегі табыстарын атап өтіп, ашық әрі конструктивті халықаралық диалогқа дайын екенін білдірді.
Сапар қорытындысы бойынша тараптар тұрақты диалогқа, екіжақты және өңірлік байланыстарды одан әрі нығайтуға, сондай-ақ Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық әріптестікті тереңдетуге бағытталған бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға деген ұмтылыстарын құптады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
04.12.2025, 08:18 1566
Қазақстан мен АЭХА көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға берік ниетін растады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Венаға сапары аясында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің (АЭХА) Бас директоры Рафаэль Гроссимен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан сыртқы саяси ведомствосының басшысы еліміздің ұлттық атом саласын дамыту және атом электр станцияларын салу жөніндегі жоспарларымен таныстырып, көміртектік бейтараптыққа қол жеткізу жөніндегі стратегиялық міндеттің өзектілігін атап өтті. Е.Көшербаев АЭХА-мен серіктестік, соның ішінде шарттық-құқықтық базаны кеңейту Қазақстан сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі екенін айтып, Агенттіктің жаһандық қауіпсіздік архитектурасын қолдаудағы және халықаралық таратпау режимін нығайтудағы маңызды рөліне назар аударды.
Министр Қазақстанмен өзара іс-қимылдың барлық бағыттары бойынша көрсетіліп келе жатқан тұрақты қолдауы үшін АЭХА басшысына алғыс білдіріп, кадрлық әлеуетті дамыту және Агенттік құрылымдарында қазақстандық мамандардың өкілдігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастырудың маңыздылығына тоқталды. Қазақ дипломаты АЭХА шеңберінде мүше мемлекеттердің егемендік теңдігін қалпына келтіру мәселелері бойынша күн тәртібін ілгерілетудегі Қазақстанның елеулі үлесін де атап өтті.
Р.Гросси атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы Қазақстанның маңызды үлесін және АЭС салу жоспарлары мен ядролық медицинаны дамытудан Өскемен қаласындағы АЭХА төмен байытылған уран банкінің табысты қызметіне дейінгі бастамаларын айрықша атап өтті. Ол АЭС салу жобасын іске асырудың барлық кезеңдерінде Қазақстанға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін білдіріп, ынтымақтастықтың басқа да негізгі бағыттарын қамтитын өзара іс-қимыл жөніндегі жол картасын әзірлеуді және қол қоюды ұсынды.
Қазақстанда АЭХА техникалық ынтымақтастық бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан онкологиялық ауруларды емдеуге арналған инновациялық ядролық технологияларды дамыту, ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру, сондай-ақ бұрынғы Семей полигоны аумағын қалпына келтіру бойынша жобалар жоғары бағаланды.
Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен АЭХА көпжақты ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге және тереңдетуге өзара мүдделілік пен дайындықты растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.12.2025, 23:15 1786
Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық режимді жеңілдету туралы келісім бойынша ресми келіссөздерді бастады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ арасындағы Визалық режимді жеңілдету туралы келісім және Реадмиссия туралы келісім бойынша алғашқы ресми келіссөздер раунды өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Отырысты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев пен Еуропалық комиссияның Миграция және ішкі істер жөніндегі бас директораты бас директорының орынбасары Йоханнес Лухнер тең төрағалық етті.
Келіссөздердің басталуы символдық әрі маңызды оқиға болды. Желтоқсан айында Қазақстан мен ЕО арасындағы Кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына 10 жыл толады. Жаңа келіссөздер трегінің іске қосылуы он жыл бойы жүйелі түрде дамып келе жатқан қатынастардың жетілгенін, мазмұндылығын және стратегиялық бағыттылығын көрсетеді.
Тараптар келіссөздердің ашылуы сенім деңгейінің артуын, азаматтар үшін мүмкіндіктерді кеңейтуге, гуманитарлық және қоғамдық байланыстарды нығайтуға деген ортақ ұмтылысты айқын көрсететінін атап өтті. Сонымен қатар бұл келіссөздер Еуропалық одақ пен Орталық Азия мемлекеті арасындағы алғашқы процесс екені және осы қадамға тарихи мән беретіндігі ерекше аталып өтті.
Талқылау конструктивті және іскерлік жағдайда өтті. Тараптар өз көзқарастарымен алмасып, бастапқы бағдарларды келісіп, алдағы жұмыстың негізгі бағыттарын айқындады. Келіссөздер екі тараптың да алға дәйекті түрде ілгерілеуге және сапарларды жеңілдетуге, адамдар арасындағы байланыстарды нығайтуға, ынтымақтастықты кеңейтуге ықпал ететін заманауи құқықтық база қалыптастыруға дайын екенін көрсетті.
Ресми келіссөздердің басталғаны ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев пен ЕО Сыртқы саясат және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Кая Калластың төрағалығымен 1 желтоқсанда Брюссельде өткен Қазақстан-Еуроодақ ынтымақтастық кеңесінің 22-ші отырысы кезінде жарияланды.
Қазақстан мен Еуропалық одақ келіссөздерді жалғастыруға және келесі раундты 2026 жылы Астанада өткізуге уағдаласты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.12.2025, 22:44 3016
Мажарстанда отандастар бас қосты
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Мажарстандағы жетекші жоғары оқу орындарында білім алып жүрген 30-дан астам қазақстандық студент Лакителек Халық университетінде ("Lakitelek Népfőiskola") ұйымдастырылған арнайы кездесуге қатысты. Шараға "ELTE", "Corvinus", "Debrecen", "BUEB" және "Pecs" университеттерінің студенттері келді. Іс-шара Мажарстан Парламентінің вице-спикері Шандор Лежактың қолдауымен Қазақстанға арналған тақырыпта ұйымдастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуге Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы, "Отандастар қоры" КеАҚ Президенті Данияр Қадыров, сондай-ақ Лакителек Халық университетінің профессоры әрі Мажарстан Парламентінің вице-спикері Шандор Лежак қатысты. Сонымен қатар, Қазақстан мәдениеті мен ұлттық спорт түрлеріне қызығушылық танытатын мажарлық азаматтар да шақырылды.
Іс-шараның негізгі мақсаты - шетелде білім алып жүрген қазақстандық жастармен байланысты нығайту, олардың отансүйгіштік рухын көтеру, мәдени және білім саласындағы ынтымақтастықты кеңейту.
Кездесу барысында Елші Абзал Сапарбекұлы қазақ-мажар стратегиялық серіктестігі туралы дәрісі беріп, студенттер Қазақстан туралы әзірлеген баяндамаларын ұсынды. Сонымен қатар Жанаргүл Феньвеши жетекшілік еткен "Мажар-қазақ этноспорт және мәдениет қауымдастығының" асық ату және тоғызқұмалақ ойындары бойынша шеберлік сабақтары өткізілді.
ELTE" университетінің Халықаралық қатынастар факультетінің 3-курс студенті Тәуекел Шадияр қазақстандық жастардың бастамасы туралы айтты: "Мажарстанда оқитын қазақстандық студенттерді біріктіру үшін "Quryltai Hu" қауымдастығын құрдық. Ай сайын мәдени-білім шараларын өткіземіз. Сондай-ақ Еуропаның 11 еліндегі қазақстандық студенттік ұйымдарды біріктіретін "Qazaq Society" қауымдастығының мүшесіміз. Мақсатымыз - бірлікті нығайту және байланыстарды кеңейту", - деді ол.
Corvinus" университетінің "Бизнес әкімшілігі және менеджмент" мамандығының 4-курс студенті Елнара Исрайл өз әсерімен бөлісті: "Біз студенттер жиі бас қосамыз. Елшілік ұйымдастыратын және өзіміз өткізетін іс-шараларға белсенді қатысамыз. Мерекелерде жиналып бешбармақ дайындаймыз, тек қазақша сөйлесеміз. Осындай басқосулар Отанды ұмыттырмайды. Қазақстан - әрқашан жүрегімде", - деді ол.
Кездесу аясында "Отандастар қоры" Президенті Данияр Қадыров Мажарстандағы "Барыс" мажар-қазақ қоғамы мен "Мажар-Қазақ" мәдени ұйымдарының жетекшілерімен және белсенділерімен жүздесті. Жиын соңында қазақ ұйымдарына "Қоржын" жобасы аясында домбыралар мен ұлттық киімдер табысталды.
Lakitelek Népfőiskola" (Лакителек Халық университеті) - Мажарстандағы ең ірі мәдени-ағартушылық орталықтардың бірі. Оқу орны 1991 жылы Мажарстан Парламентінің вице-спикері, қоғам қайраткері және жазушы Шандор Лежактың бастамасымен құрылды. Университет Лакителек қаласында орналасқан және тәуелсіз білім беру әрі мәдени мекеме ретінде жұмыс істейді.
Lakitelek Népfőiskola"-ның негізгі миссиясы - гуманитарлық және мәдени білімді дамыту, ұлттық дәстүрлерді сақтау, сондай-ақ қоғамдық дипломатия мен халықаралық жастар байланыстарын нығайту. Университет жастар мен ересектерге арналған білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады, конференциялар, гуманитарлық форумдар, мәдени шаралар, тарих, әдебиет, мәдени мұра және ұлттық болмыс тақырыптарында оқыту бағдарламаларын өткізеді. Сондай-ақ түркі әлемі елдерімен ынтымақтастықты қамтитын халықаралық алмасуларға белсенді қатысады. "Lakitelek Népfőiskola" "Hungarikum Liget" ұйымының құрылымына кіреді. Қор кампусты дамыту, мәдени және ғылыми орталықтар құру, қоғамдық және ғылыми бастамаларды қолдау бағытында жұмыс істейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.12.2025, 21:42 3246
Қазақстан Азия-Тынық мұхиты өңірінің елдерімен дамуға ресми көмек саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
Сурет: gov.kz
Достарға айту
KazAID" Қазақстандық халықаралық даму агенттігінің Басқарма Төрағасы Аркен Арыстанов бастаған қазақстандық делегация Таиландтың Бангкок қаласында өткен Азия-Тынық мұхиты өңірі елдерінің бас директорларының 7-ші форумына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараны БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхиты аймағына арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясы (ESCAP) Таиландтың халықаралық ынтымақтастық агенттігімен (TICA) бірлесіп ұйымдастырды.
Форум аясында KazAID және TICA Таиландтың халықаралық даму агенттігі арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Аталған құжат KazAID және TICA арасында халықаралық даму саласындағы бірлескен жобаларды іске асыру және тәжірибелермен алмасу, оқыту және әріптес елдерде бастамаларды бірлесіп іске асыру үшін мүмкіндік туғызбақ.
Іс-шара барысында KazAID және TICA өкілдері одан әрі өзара іс-қимыл перспективаларын талқылап, болашақ жобалардың бағыттарын айқындады және орнықты даму мүддесінде практикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ұмтылысын растады.
Қол қою рәсімі БҰҰ ЭСКАТО атқарушы хатшысының орынбасары Шомби Шарпа және Қазақстанның Таиланд Корольдігіндегі Елшісі - БҰҰ ЭСКАТО жанындағы Қазақстан Республикасының Тұрақты Өкілі Марғұлан Баймұханның қатысуымен өтті.
Таиландтың Сыртқы істер министрлігі жанынан 2004 жылы 19 қазанда құрылған (TICA) Таиландтың халықаралық даму агенттігі дамушы мемлекеттерге арналған техникалық ынтымақтастық, гранттар, тренингтер мен алмасу бағдарламаларын қоса алғанда, елдің халықаралық көмегін үйлестіруге жауапты. Агенттік екіжақты, үшжақты және көпжақты ынтымақтастық модельдерін насихаттайды және Оңтүстік-Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, Африка, Таяу Шығыс елдерімен және басқа серіктестермен белсенді жұмыс істейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.12.2025, 20:28 6601
Будапештте Түркі мемлекеттері ұйымының диаспора институттары басшыларының отырысы өтті
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Мажарстан астанасында Түркі мемлекеттері ұйымы (ТМҰ) министрлері мен диаспора институттары басшыларының 7-отырысы өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұл жиын ТМҰ аясында Мажарстанда алғаш рет ұйымдастырылған жоғары деңгейдегі диаспоралық іс-шара болды. Кездесу Мажарстанның шетелдегі мажар қауымдастықтары жөніндегі мемлекеттік хатшысы Лёринц Начтың тең төрағалығымен өтті. Қазақстан тарапынан шараға "Отандастар қоры" КЕАҚ Президенті Данияр Қадыров және Қазақстанның Мажарстандағы Елшісі Абзал Сапарбекұлы қатысты.
ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің атынан Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркияның өкілдері қатысты. Сондай-ақ жиынға ТМҰ Бас хатшысы Кубанычбек Омуралиев және ТМҰ-ның Будапешттегі кеңсесінің атқарушы директоры Балаж Хендрих қатысты.
Өз сөзінде Д. Қадыров диаспоралармен жұмыс істеудің гуманитарлық дипломатияның маңызды бағытына айналғанын атап өтті. Ғаламдық өзгерістер жағдайында диаспоралардың елдер арасындағы көпір ретіндегі рөлі артып келеді. Осыған байланысты ол Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың: "Түркі елдерінің бірлігі - біздің ортақ болашағымыздың мүддесіне сай стратегиялық таңдау", - деген сөзін мысалға келтірді.
Қор басшысы "Отандастар" қызметінің басым бағыттарының бірі - шетелдегі этникалық қазақтармен және отандастармен мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтып, дамыту екенін атап өтті. Сонымен қатар ол 2025 жылдың маңызды оқиғаларының бірі - 21 қараша күні Астанада өткен "Otandas Scholars Forum" атты ғалым-отандастар форумын атап өтті. Аталған іс-шараға 40-тан астам шетелдік ғалым және 100-ге жуық қазақстандық зерттеушілер қатысып, интеллектуалды диаспорамен ынтымақтастықты нығайтуға, ғылыми тәжірибе алмасуға және халықаралық байланыстарды дамытуға серпін берді.
Отырыс барысында түркі мемлекеттерінің диаспора құрылымдары арасындағы өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. Тараптар диаспора институттарының ынтымақтастығын нығайту, жастар бағдарламалары мен стипендиялық бастамаларды дамыту, сондай-ақ мәдени және гуманитарлық жобаларды кеңейту жөнінде уағдаласты. Ерекше көңіл мемлекеттер арасындағы үйлестіруді күшейту мен тәжірибе алмасуды жүйелі түрде дамытуға бөлінді.
Сонымен қатар тараптар 2026 жылға арналған диаспора күн тәртібі бойынша бірлескен іс-қимыл жоспарын мақұлдады. Онда: ведомствоаралық үйлестіруді тереңдету; жастар бастамаларын дамыту және жас отандастардың қатысуын арттыру; бірлескен мәдени жобаларды жүзеге асыру; ТМҰ елдерінің жастарына арналған академиялық және білім беру мүмкіндіктерін кеңейту шаралары көзделген.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
04.12.2025, 08:18Қазақстан мен АЭХА көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға берік ниетін растады 04.12.2025, 09:463501Қазақстан мен Германия сыртқы саяси диалогты нығайтуда 04.12.2025, 10:283241Джакартада Қазақстанның туристік әлеуеті таныстырылды 04.12.2025, 11:382646Қазақстан басты назарда: Германиямен медиа және сараптамалық ынтымақтастық 04.12.2025, 13:18491Алматыда жер сілкінді 27.11.2025, 12:47Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр85916Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр 01.12.2025, 12:48Сианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысуда73146Сианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысуда 01.12.2025, 15:4372346Мемлекет басшысы Румыния Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады 01.12.2025, 13:3472016Қазақстан - Дания ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілуде 01.12.2025, 14:3872001Астана мен Сеул зияткерлік меншік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 04.11.2025, 09:02217961Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады 04.11.2025, 11:32217151Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты 13.11.2025, 17:40Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді176166Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді 13.11.2025, 23:28174286Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинге хат жолдады 19.11.2025, 16:26145966Президент Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады