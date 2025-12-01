24.11.2025, 22:13 17236
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінде Швейцария Елшісін жылы қошеметпен шығарып салды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Швейцария Конфедерациясының Елшісі Салман Балды оның дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Саяси диалогтың оң динамикасы, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықтың кеңеюі аталып өтті. Сұхбаттастар цифрландыру, көлік және логистика, білім беру және су дипломатиясы салаларындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық білдірді.
С.Бал қазақ тарапына жемісті ынтымақтастығы үшін алғыс айтып, екіжақты қарым-қатынасты әрі қарай нығайту әлеуетінің жоғары екенін атап өтті.
Кездесудің соңында А.Исетов Елшіге Қазақстан-Швейцария қарым-қатынасының дамуына қосқан үлесі үшін алғыс білдіріп, ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың атынан құрмет грамотасын табыстады.
29.11.2025, 20:26 28426
Мемлекет басшысы Индонезия Президенті мен Таиландтың Премьер-министріне көңіл айту жеделхаттарын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев аталған елдердің аумағында болған су тасқыны салдарынан көптеген адамның қайтыс болуына байланысты Индонезия Президенті Прабово Субиантоға және Таиланд Премьер-министрі Анутин Чарнвиракулға көңіл айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
29.11.2025, 16:15 28756
Алматыда Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері орынбасарларының 15-ші жыл сайынғы кездесуі өтті
Сурет: gov.kz
Орталық Азия елдері үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының превентивтік дипломатия жөніндегі өңірлік орталығының қолдауымен Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлері орынбасарларының жыл сайынғы 15-ші кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу өңірдің қазіргі қауіп-қатерлері мен қауіпсіздік мәселелерін, Орталық Азия елдерінің Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған күш-жігерін, сондай-ақ су-энергетикалық ресурстар саласындағы өңірлік ынтымақтастығын талқылауға арналды.
Өзінің алғысөзінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Орталық Азия елдеріндегі интеграциялық процестерді тереңдету Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды басымдықтарының бірі болып қала беретінін жеткізді. Бұл әсіресе Орталық Азия мен Ауғанстан елдері үшін Орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ Өңірлік орталығын Алматы қаласында құру контекстінде өзекті екендігін атап өтті.
Е.Ашықбаев Ташкентте өткен Орталық Азия елдерінің Мемлекет басшыларының 7-ші консультативтік кездесуінің нәтижелері "Орталық Азия плюс" форматына қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсеткенін ескере келе, бұл көрініс өңірдің саяси рөлі мен халықаралық субъектілігі артып келе жатқанының айқын айғағы екенін айтты.
Осы сипатта өңір елдері үшін негізгі ұзақ мерзімді мақсат Орталық Азияны әлеуметтік-экономикалық дамуы динамикалы, жан-жақты ынтымақтастыққа, бейбітшілік пен өркендеуге ден қоятын өңір ретінде нығайту болмақ.
Қазақ дипломатының пікірінше, орнықты және даму жолына түскен Ауғанстан Орталық Азия елдерінің сыртқы саясаттағы маңызды басымдықтарының бірі болып қала бермек, сондықтан елдер Ауғанстан Үкіметімен сауда, көлік, логистика салаларын дамытуға және гуманитарлық байланыстарды кеңейтуге ұмтылуда.
Ол Орталық Азиядағы шынайы интеграция су-энергетикалық ресурстарды пайдалану және сақтау механизмдерін дамытуға байланысты екенін атап өтті, бұл әсіресе жаһандық климат өзгеруі және ірі шекаралас бассейндердің кебуі жалғасып жатқан кезеңде аса өзекті мәселе болмақ.
Осы тұрғыда, қазақ дипломатының пікірінше, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық су стратегияларын үйлестіру мақсатында Орталық Азиядағы су пайдалану бойынша Негіздемелік конвенцияны әзірлеу туралы бастамасы Қазақстанның су ресурстарын сақтау және пайдалану бойынша өңірлік механизмдерді қалыптастыруға жоғары қызығушылығын көрсетеді.
Е.Ашықбаев бүгінгі таңда өңір қауіпсіздік пен ірі деректер массивтерін пайдалану саласында да сынақтар мен қауіп-қатерлерге тап болуда.
Бұл жағдайда Қазақстанның жасанды интеллектіні пайдалануды тереңдету және Орталық Азия елдерімен жасанды интеллектіні жауапкершілікпен пайдалану туралы Декларация жобасын әзірлеу саласында ынтымақтастықты одан әрі дамытуға шақырған үндеулері өңірлік бірлескен цифрлық жобалар аясында деректерді алмасу барысында сенімділікті нығайту мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ұмтылысты білдіреді деп атап өтті ол.
Министрдің бірінші орынбасары Қазақстан Орталық Азия елдерімен БҰҰ Превентивті дипломатия өңірлік орталығы мандатының басымдықтары бойынша тығыз өзара әрекеттесуді әрі қарай жалғастыруға ниетті екенін мәлімдеді.
Орталық Азия елдеріне арналған БҰҰ превентивті дипломатия жөніндегі Өңірлік орталығының басшысы Каха Имнадзе өз сөзінде превентивті дипломатия орталығының жаңа 2026-2030 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасына негізделген өңірлік интеграция және бейбітшілік орнату саласындағы күш-жігерді үйлестірудегі рөлін атап өтті.
Бағдарлама бес негізгі басымдыққа сүйенеді: алдын алу дипломатиясын ілгерілету, қақтығыстарды бақылау және дер кезінде ескерту, өңірлік ұйымдармен серіктестік орнату, БҰҰ алдын алу дипломатиясын нығайту, сондай-ақ Орталық Азия елдерінің Ауғанстанға қатысты міндеттерді шешуге қатысуын қолдау.
Өз кезегінде, өңір елдерінің өкілдері Ауғанстанды қалпына келтіру және өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде серіктестіктің стратегиялық деңгейін атап өтіп, өңірлік интеграцияны тереңдету қажеттігі туралы ортақ пікір білдірді.
Аралды құтқару халықаралық қорының Атқарушы комитетінің төрағасы Асхат Оразбай Орталық Азия елдерінде су ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану проблемаларына қатысты өз көзқарасымен бөлісіп, бірегей ландшафтты сақтау, экологиялық жүйелер мен су балансын тұрақты ету үшін жағдай жасау қажеттігіне назар аударды.
Кездесу барысында Превентивті дипломатия академиясының жас тыңдаушылары өңірлік қауіпсіздік пен дамуға қатысты өз пікірлерін ұсына отырып, өңірде стратегиялық ынтымақтастықты тереңдету мәселелері бойынша кең талқылауға жоғары қызығушылық танытқанын атап өтті.
29.11.2025, 15:13 29046
Қазақстан СІМ-де адам құқықтарын ілгерілетудегі әлеуметтік қызметкерлердің әлеуеті талқыланды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде кәсіби әлеуметтік жұмысты дамыту және адам құқықтарын қорғау тетіктерін жетілдіруге арналған дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға мүдделі мемлекеттік органдардың, жоғары оқу орындарының, үкіметтік емес ұйымдар мен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Қатысушылар әлеуметтік заңнаманы жаңғыртудың негізгі бағыттарын, еңбекті қорғау, қауымдастықтар еркіндігі, мигранттардың құқықтары, сондай-ақ, әлеуметтік жұмыстың кәсіби институт ретінде институционалдық дамуы мәселелерін талқылады.
Өз кіріспе сөзінде, ҚР Сыртқы істер министрлігінің Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Алуа Надирқұлова, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін жүйелі түрде арттыруға ерекше назар аударатынын атап өтті. 2023 жылы қабылданған Әлеуметтік кодекс, осы бағыттағы маңызды қадам болды. Ол мамандардың кәсіби даярлығын оқыту арқылы дамыту, сертификаттау және біліктілік санаттарын тағайындау, сондай-ақ, кәсібилік деңгей мен атқарылатын функциялардың күрделілігіне қарай еңбекақының жаңа жүйесін енгізуге бағытталған.
Елші, БҰҰ-ның Әмбебап кезеңдік шолу шеңберіндегі Қазақстанның осал топтарға, атап айтқанда, әйелдер, балалар және мүгедектігі бар адамдарға қатысты қабылданған ұсынымдары әлеуметтік жұмыс тетіктерін жетілдіру арқылы неғұрлым тиімді жүзеге асырылатынын атап өтті.
Ұлттық кәсіби әлеуметтік қызметкерлер альянсының" (Альянс) атқарушы директоры Динара Есимова қатысушыларды "Әлеуметтік жұмыс туралы" заң жобасының негізгі ережелерімен таныстырды. Бұл заң, кәсіпті сектораралық деңгейде бекітіп, кадрларды даярлау мен супервизияның тұрақты жүйесін құруға мүмкіндік береді.
Альянс директорының орынбасары Асия Бекенова еңбек қорғау мен кәсіподақ қызметі, бейбіт жиналыстар мен қауымдастықтар еркіндігі, мигранттар және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтарын қамтитын екі жылдық аналитикалық талдаудың нәтижелерімен таныстырды. Аталған талдау қолданыстағы заңнаманың кешенді шолуын, оның тәжірибеде қолданылуын, халықаралық стандарттармен салыстырылуын және оларды іске асыру бойынша ұсынымдарды қамтитынын атап өтті. Ол әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби қауымдастығын жүйелі түрде нығайту және заманауи, тұрақты құқықтық база құру Қазақстандағы әлеуметтік жұмыстың тиімді дамуының негізгі шарттары екенін айтты.
АҚШ-тағы халықаралық сарапшы Айтакин Хусеинли әлеуметтік жұмыстың жаһандық үрдістері мен стандарттары туралы айтып, халықаралық тәсілдерді ұлттық кадр даярлау бағдарламаларына интеграциялаудың маңыздылығын атап өтті. Ол, БҰҰ-ның 17 Орнықты даму мақсатының жартысынан астамы әлеуметтік және экономикалық мәселелерге байланысты екенін, сондықтан, бұл мақсаттарға қол жеткізуде әлеуметтік қызметкерлердің рөлі шешуші екенін мәлімдеді.
Сонымен қатар құқықтану профессоры Муслим Хасенов қауымдастықтар еркіндігі, еңбекті қорғау және әлеуметтік сала мамандарының құқықтық мәртебесіне қатысты заңнаманы жаңарту жөніндегі ұсыныстарын ұсынды. Ол қолданыстағы нормативтік базаның қызметкерлер мен осал топтардың құқықтарын қорғаудың заманауи талаптарына және Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сәйкес келе бермейтінін атап өтті.
Бейбіт жиналыстар құқығына тоқтала отырып, профессор "Медиация туралы" заңның шеңберінде таңдалған бейтарап медиатордың қатысуымен медиация рәсімін заңнамалық түрде бекітудің қажеттілігін атап өтті. Бұл қақтығыстардың алдын алуға, әлеуметтік шиеленісті төмендетуге және халық пен мемлекеттік органдар арасындағы келіспеушіліктерді неғұрлым өркениетті түрде реттеуге мүмкіндік беретініне назар аударды.
Альянстың Алматы қаласындағы филиалының басшысы Жанар Абдыхалыкова, Альянс директорының орынбасары Аягөз Аубакирова және Қызылорда филиалының басшысы Сандуғаш Исмагұлова супервизия, кәсіби стандарттар және әлеуметтік мамандықтарды жіктеу жүйесі бойынша зерттеу нәтижелерін ұсынды.
Халықаралық танылған кәсіби қолдау жүйесі - "супервизияның" көмегімен әйелдерді тұрмыстық және гендерлік зорлық-зомбылықтан қорғау, балалардың құқықтарын қамтамасыз ету, мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғау салаларында әлеуметтік қызметкерлердің жұмысының сапасы көтеріледі. Супервизия мамандар құзыреттерін дамытуға, тәуекелдерді бағалаудағы қателіктерді азайтуға, қайталама жарақат пен виктимблеймингтің алдын алуға, ведомствоаралық үйлестіруді жақсартуға және құқыққа негізделген модельді енгізуге ықпал етеді.
Қатысушылар "Әлеуметтік жұмыс туралы" заң жобасын, саланың негізгі реформасы ретінде ілгерілетудің маңыздылығына ерекше назар аударды. Қалыптасқан практикалық ұсынымдар әлеуметтік саланы дамытуға жүйелі және орнықты көзқарасты қамтамасыз ете отырып, кейінгі заңнамалық және институционалдық жұмысқа негіз болады.
Жалпы, талқылаулар ашық және конструктивті форматта өтті. Іс-шара қорытындысында, қатысушылар ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейтудің, әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби даярлығы мен супервизиясының бірыңғай жүйесін дамытудың, сондай-ақ, мемлекет, үкіметтік емес ұйымдар және академиялық қауымдастықтың күш-жігерін одан әрі біріктірудің маңыздылығын бірауыздан атап өтті.
29.11.2025, 09:11 29286
Қазақстанның төрағалығымен ЭЫҰ Сыртқы істер министрлері кеңесінің 29-шы отырысы өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың төрағалығымен онлайн форматта Экономикалық ынтымақтастық ұйымы (ЭЫҰ) Сыртқы істер министрлерінің 29-шы отырысы өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Ұйымға мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлері мен өкілдері, ЭЫҰ мен Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бас хатшылары, сондай-ақ байқаушылар қатысты.
Отырыстың ЭЫҰ күнінде өтуі символикалық мәнге ие екенін атап өтіп, Қазақстан СІМ басшысы қатысушыларды осы айтулы сәтпен құттықтады.
Өз сөзінде Е.Көшербаев "Өңірлік көліктік байланысты және тұрақты дамуды ілгерілету" атты ұранымен өткен Қазақстанның ЭЫҰ-дағы төрағалығын қорытындылап, Ұйым аясындағы ынтымақтастықтың басым бағыттарын белгіледі.
Сонымен қатар Министр сауда, инвестиция, ауыл шаруашылығы, көлік, цифрландыру, экология салаларындағы Қазақстанның әлеуеті туралы айтып, ЭЫҰ-ға мүше мемлекеттерді аталған бағыттардағы еліміздің мүмкіндіктерін бірлесіп игеруге шақырды.
Кеңес отырысының қорытындысы бойынша ЭЫҰ Хатшылығының әкімшілік, қаржылық және кадрлық мәселелеріне қатысты маңызды шешімдерді қамтитын есеп бекітілді.
28.11.2025, 23:07 29596
АҚШ сауда палатасы қазақстандық бизнеспен ынтымақтастықты жандандыруға ниетті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Қазақстандағы АҚШ Сауда палатасының (AmCham) Атқарушы директоры Джефф Эрлихпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы қараша айында Вашингтонға жасаған сапарының қорытындысы бойынша жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды сапалы іске асыру бағытында тығыз жұмыс жүргізуге келісті.
Кездесу қорытындысында AmCham басшысы Қазақстандағы америкалық бизнестің қатысуын кеңейту және сауда-экономикалық байланыстарды нығайту ісіне белсенді түрде қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті.
28.11.2025, 22:05 30101
Финляндия бизнесі Қазақстанға өткен іскерлік сапардың нәтижелерін талқылады
Сурет: gov.kz
EastCham Finland" кеңсесінде Финляндия Президенті Александр Стуббтың 2025 жылғы 28-29 қазанда Қазақстанға жасаған ресми сапары кезінде еріп келген бизнес-делегация мен фин компанияларының кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуге қатысушылар өткен "Қазақстан-Финляндия" бизнес-форумының қорытындыларын, қол жеткізілген уағдаластықтарды және ынтымақтастықтың алғашқы практикалық нәтижелерін талқылады.
Қазақстанның Финляндиядағы Елшісі Азамат Әбдірайымов мұндай ауқымды бизнес-делегацияның Қазақстанға сапары іскерлік әріптестікті одан әрі дамыту үшін маңызды бастау болатынын, өңірге деген компаниялардың қызығушылығын арттыратынын және екіжақты қатынастардың серпінді өсуіне жаңа мүмкіндіктер ашатынын атап өтті.
Фин бизнес өкілдері Орталық Азиядағы стратегиялық серіктес ретінде Қазақстанға деген жоғары қызығушылықты атап өтті. Энергетика, көлік және логистика, білім беру, денсаулық сақтау, орман және су шаруашылығы, туризм және экология бағыттарына ерекше назар аударылды.
Сондай-ақ бірлескен жобаларды дамыту және сауда-экономикалық әрі инвестициялық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік байланыстарды кеңейту жөніндегі ұсыныстар қарастырылды.
28.11.2025, 21:03 30316
Ханойда Әл-Фараби кітабының тұсаукесері өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Вьетнамдағы Елшілігі Ханой университетінде, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауына, ҚР Мемлекеттік егемендігінің 35-ші жылдығына және Әл-Фарабидің 1155-ші жылдығына орай, Ханойда салтанатты іс-шара өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Оның барысында орта ғасырлық философ, танымал ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітабының вьетнам тіліне аударылған нұсқасының тұсау кесері әрі таныстырылымы өтті.
Іс-шара барысында Вьетнамның тұңғыш президенті Хо Ши Миннің 1959 жылғы ҚазКСР-ге жасаған тарихи сапары туралы деректі фильм, сондай-ақ, биыл 5-7 мамыр аралығында өткен ВКП Бас хатшысы То Ламның Қазақстанға мемлекеттік сапары туралы видео көрсетілді.
Бұл маңызды іс-шараға болу елінің СІМ Бірінші орынбасары, ВКП Орталық комитетінің мүшесі Нгуен Мань Кыонг, Вьетнамның Достық қауымдастықтары Одағының вице-президенті Нгуен Нгок Хунг, мемлекеттік органдарының, ЖОО-лардың, іскер топтарының, БАҚ өкілдері және Ханойдағы дипломатиялық корпустың басшылығы (Дуайен, Палестина Елшісі Саади Салама) және дипломаттар қатысты.
Қазақстан Елшісі Қанат Тумыш іс-шараның ашылуында қатысушылар алдында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауы және Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияның 35-жылдығының тәуелсіздік пен жаңғырудың символы ретіндегі маңызына кеңінен тоқталып, сөз сөйледі.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы егемендігінің 35-ші жылдығын жаңарған, жаңғырған ел, әділдікті ту еткен мемлекет биігінде қарсы алуда, қазақ елі әлемдік деңгейде өзінің бейбіт бағытымен және қоғамдық-саяси тұрақтылығымен танымал екенін мақтанышпен хабарлады.
Сонымен қатар биыл Қазақстан мен Вьетнам арасында стратегиялық әріптестік орнатылғаны, екі елдің жан-жақты ынтымақтастықты әрі қарай дамытуға бейілділігі, жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды саяси, сауда-экономикалық және инвестициялық салаларда жүйелі түрде орындаудың маңыздылығы аталып өтті.
Елші Қ.Тумыш орта ғасырлық философ, ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1155-жылдық мерейтойына орай вьетнам тіліне аударылған "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітабының тұсаукесер рәсімінде Әл-Фарабидің әлемдік өркениетке қосқан зор үлесіне айрықша тоқталды.
Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің кітабын вьетнам тіліне аударған Ханой Университетінің профессоры Нгуен Ван Чиенге, Қазақстанды, Түркі және Ислам әлемдерін Вьетнаммен жақындату тұрғысынан қосқан маңызды үлесі үшін алғысын білдірді.
Бұған қоса Қазақстан Елшісі Вьетнам мен Түркі әлемінің мәдениеті мен өнері арасындағы байланыстарға қосқан сүбелі үлесі үшін профессор Нгуен Ван Чиенге Түркия мен Әзірбайжан Елшілерімен бірге, Халықаралық Түркі мәдениеті ұйымының (TÜRKSOY) Бас хатшысы атынан алтын медаль табыстады.
Өз кезегінде Вьетнам СІМ бірінші орынбасары Нгуен Мань Кыонг Қазақстанның бүгінде аймақтық және жаһандық маңызы артып келе жатқан ұлт ретінде қалыптасып, өткен мен болашақ, мәдени мұра мен жаңғыру арасындағы үйлесімділіктің үлгісіне айналғандығын айтты.
2025 жылғы мамыр айында Вьетнам Коммунистік партиясының Орталық комитетінің Бас хатшысы То Ламның Қазақстанға мемлекеттік сапары шеңберінде екіжақты байланыстарды ресми түрде Стратегиялық әріптестікке көтергеннен кейін қарым-қатынастарымыз үшін тарихи кезең басталғандығын атап өтті. Вьетнам мен Қазақстан бірлесіп, жаңа серпінмен алға жылжулары қажет. Нгуен Мань Кыонг, бұған әрі саяси сенім, әрі табандылық, әрі ортақ ұмтылыстың бар екенін мәлімдеп, қазақстандықтарды Республика күнімен, келе жатқан Тәуелсіздік күнімен және Әл-Фарабидің мерейтойымен құттықтады.
Оның айтуынша, Әл-Фарабидің "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітап, Ханойда вьетнам тіліне аударылып, жарық көруі - екі ел арасындағы мәдени және академиялық алмасудың құнды дәлелі болып табылады, оның зияткерлік мұрасын вьетнамдық ғалымдарға, студенттерге және оқырмандарға жақын етуге мүмкіндік бермек.
Іс-шараның соңында, Елші барлық қатысушыларға Әл-Фарабидің вьетнам тіліндегі "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітапты табыс етті. Қазақстан Елшісі вьетнамдық БАҚ өкілдеріне сұхбат беріп, іс-шараны қорытындылады.
28.11.2025, 20:58 30951
Қазақстан Республикасы мен Словения парламентаралық ынтымақтастықты дамытуға ниетті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Словения Республикасындағы Елшісі Алтай Әбибуллаев Словения Ұлттық жиналысының Төрайымы Уршка Клакочар Зупанчичпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Қазақстан Президенті Қасым‑Жомарт Тоқаевтың саяси жүйені жаңғырту бойынша ауқымды саясаты мен бағдарламасы, соның ішінде алдағы парламенттік реформалар, мемлекеттің негізгі сыртқысаяси жетістіктері мен басымдықтары туралы ақпаратпен бөлісті.
А.Әбибуллаев Қазақстанның еуразиялық мәртебесі Шығыс пен Батыстың ортақ өркениеттік құндылықтарын, бай ұлттық тарихымыз, мәдениетіміз бен дәстүрлеріміздің үйлесімді тоғысатынын атап өтті. Қазақстан Словения және ЕО құрылымдарымен жан‑жақты қатынастарды нығайтуға зор мән беруде.
Қазақ дипломаты біздің елімізде де Словения секілді гендерлік теңдік қағидаттарының табысты ілгерілеуін, әйелдердің мемлекеттік органдарда, бизнесте, білім беру мен медицина жүйесінде, жалпы қоғамның белсенді дамуына атсалысып келе жатқанын ерекше атап өтті.
Өз кезегінде Словения парламентінің спикері У.Клакочар Зупанчич Қазақстанды Орталық Азиядағы негізгі әріптес ретінде қарастыратынын баса айтып, Қазақстанмен ынтымақтастық жөніндегі парламенттік достық тобының словениялық құрамын құруды жеделдету жоспары туралы хабарлап, 2026 жылғы наурызда өтетін парламенттік сайлаулар қарсаңында негізгі парламенттік саяси фракциялардің саясатына жіті тоқталды.
Ол Қазақстан мен Словения арасындағы сенімді әрі өзара тиімді ынтымақтастық пен достықтың жоғары деңгейін зор ықыласпен атап өтіп, бұл қарым‑қатынастардың биылғы 31 наурыз - 1 сәуірде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Словения Президенті Наташа Пирц Мусар ханымның ресми сапары нәтижесінде сапалы жаңа деңгейге көтерілгеніне назар аударды. Парламент спикері Қазақстан Елшісіне Словенияның Орталық Азиядағы барлық мемлекеттер үшін сенімді әрі маңызды саяси және сыртқы сауда әріптесі болып қала беретінін жеткізді.
Тараптар заң шығару органдары арасындағы тікелей байланыстардың тәжірибе алмасу және ынтымақтастықтың құқықтық негізін нығайту үшін маңыздылығын атап өтті.
Кездесу соңында Ұлттық жиналыс Төрайымы Қазақстан халқы, Парламент Сенаты мен Мәжілісі басшылығы мен депутаттарына ең шынайы және ізгі тілектерін жолдап, парламентаралық ынтымақтастықты нығайту және әйелдердің өмірімен, халқымыздың көне мәдениетімен, дәстүрлері мен тарихымен жақынырақ жеке танысу мақсатында Қазақстанға ресми сапармен келуге ерекше қызығушылық танытты.
